HeyGen ofrece dos motores de doblaje: Speed y Precision. Si quieres una traducción que entienda el contexto con sincronización labial muy natural y mejor detección de género, usa el modelo Precision. Si quieres traducciones rápidas a gran escala, usa el motor Speed.

También puedes usar el doblaje de audio para traducir solo el audio de un video — rápido y sin sincronización labial — por ejemplo, cuando no hay un rostro en el video.