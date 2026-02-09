Doblaje de video con IA en más de 175 idiomas
No solo dobles tu contenido: localízalo de verdad. Nuestro traductor de video con IA clona tu voz natural y resincroniza con precisión los movimientos de tus labios al nuevo idioma. Adapta al instante materiales de capacitación, anuncios de marketing y contenido de YouTube a más de 175 idiomas sin volver a grabar.
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Velo en otro idioma en solo unos minutos.
Por qué deberías usar la herramienta de doblaje con IA de HeyGen
Rápido, sencillo y rentable
¿Necesitas doblaje con IA para crear locuciones y traducir videos? El doblaje tradicional requiere estudios, actores y editores, lo que lo hace costoso y lento. Con HeyGen, sube tu video, elige entre más de 175 idiomas y dialectos, y deja que la IA genere doblajes profesionales en minutos.
Conserva tu voz única
El texto a voz genérico aplana la personalidad. La clonación de voz con IA de HeyGen captura tu tono, estilo y matices, y entrega audio que se siente auténticamente tuyo. Ya sea para marketing, capacitación o storytelling, la voz de tu marca se mantiene consistente en todos los idiomas.
Sincronización labial precisa y fluida
Nada rompe más la inmersión que un doblaje fuera de ritmo. La IA de HeyGen alinea las voces en off con total precisión a los movimientos de labios de los hablantes usando modelos avanzados de sincronización. El resultado es una sincronización suave y natural que mantiene a los espectadores enganchados.
Escala tu alcance global
El doblaje de voz aumenta el descubrimiento, el tiempo de reproducción y el engagement. HeyGen automatiza la localización a gran escala para que empresas y creadores puedan traducir rápidamente bibliotecas completas, atraer audiencias internacionales y acelerar su crecimiento.
Doblaje de video y audio
HeyGen ofrece dos motores de doblaje: Speed y Precision. Si quieres una traducción que entienda el contexto con sincronización labial muy natural y mejor detección de género, usa el modelo Precision. Si quieres traducciones rápidas a gran escala, usa el motor Speed.
También puedes usar el doblaje de audio para traducir solo el audio de un video — rápido y sin sincronización labial — por ejemplo, cuando no hay un rostro en el video.
¿Tienes preguntas? Tenemos respuestas
¿La herramienta de doblaje con IA de HeyGen ofrece la sincronización labial más natural?
Sí. HeyGen está desarrollado con tecnología avanzada de sincronización facial, lo que garantiza que los movimientos de los labios coincidan perfectamente con las voces en off. Esto crea una experiencia de doblaje natural y similar a la humana que funciona sin problemas en diferentes formatos de contenido, desde videos de marketing hasta materiales de capacitación.
¿Qué hace la herramienta de doblaje con IA de HeyGen?
El doblador de voz de HeyGen reemplaza el audio original con voces en varios idiomas generadas por IA, conservando el tono, el estilo y la sincronización labial. Les permite a los creadores producir al instante videos pulidos y localizados sin edición compleja ni equipos de doblaje costosos.
¿HeyGen puede manejar varios idiomas de forma efectiva?
HeyGen alinea las pistas de voz con los movimientos faciales usando modelos de animación y sincronización impulsados por IA. Esto asegura que el doblaje coincida de forma natural con el movimiento de los labios, ayudando a que quienes ven el video se concentren en el mensaje en lugar de notar problemas de sincronización que distraen.
¿El doblaje de voz suena humano o robótico?
Las voces de IA de HeyGen suenan realistas, expresivas y diseñadas para un uso profesional. A diferencia de las herramientas robóticas de texto a voz, ofrecen un audio cálido y natural, haciendo que los videos se sientan auténticos para aprendizaje, marketing o storytelling.
¿Puedo elegir diferentes voces o acentos al hacer doblaje?
Sí. HeyGen ofrece una amplia biblioteca de voces con diferentes géneros, tonos y acentos regionales. Esta flexibilidad te ayuda a alinear el branding de tu video con las expectativas de tu audiencia y su contexto cultural para lograr el máximo impacto.
¿Necesito saber editar video para usar el doblaje con IA de HeyGen?
No necesitas habilidades de edición. Solo sube tu video, elige un idioma y una voz, y HeyGen se encarga de todo automáticamente. El diseño intuitivo de la plataforma hace que el doblaje sea accesible incluso para principiantes.
¿HeyGen hará que el doblaje de idiomas sea fácil para cine y TV?
HeyGen facilita el doblaje de idiomas para cine y televisión. Ofrece una adaptación de voz fluida en más de 175 idiomas y dialectos, lo que ayuda a la distribución global sin perder la esencia original ni el impacto emocional.
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