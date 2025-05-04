Generador de videos sin mostrar tu cara para creadores de contenido

Crea potentes canales de video sin tener que ponerte frente a la cámara. HeyGen convierte prompts sencillos en videos completos sin mostrar tu rostro, con visuales, narración y un estilo alineado con tu marca. Puedes crear videos con calidad de estudio que se sientan personales y profesionales mientras mantienes tu identidad en privado.

128,468,887Videos generados
102,706,381Avatares generados
17,651,737Videos traducidos
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Millones de personas en todo el mundo confían en nosotros para dar vida a sus historias.

Prueba gratis nuestro generador de imagen a video

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Sincronización labial aplicada después de la generación
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Escribe en cualquier idioma
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Fondo negro

Automatización de YouTube y canales cash cow

Create long-form narrations, list-style breakdowns, and evergreen tutorials that run 24/7. Build monetizable channels where all the content is faceless, automated, and easily repeatable.

Cuadro negro de marcador de posición que representa una vista previa faltante de un video con IA de HeyGen

TikTok, Reels y Shorts sin cámara

Turn quick hooks and scripts into vertical faceless videos with captions, zooms, and b-roll. Post daily without ever needing to record yourself or worry about lighting and backgrounds.

Fondo negro usado como separador visual en la página de marketing de generación de video con IA de HeyGen

Canales de historias y narraciones de Reddit

Convert text stories, threads, and community posts into narrated videos with dynamic visuals. Keep the focus on the storytelling while your identity stays completely in the background, allowing your audience to connect with the video content.

Imagen de marcador negro para contenido de video con IA de HeyGen

Contenido educativo, motivacional y de comentarios

Share insights, breakdowns, and lessons using text overlays and voiceover instead of talking-head footage. Position yourself as an expert while maintaining privacy and flexibility.

Logotipo de HeyGen

Explicaciones de productos, herramientas y apps

Use screen captures, mockups, and animated overlays to explain how things work. Keep the visuals focused on the product while your faceless narration guides viewers step by step.

Fondo negro usado como separador visual en el sitio web de generación de videos con IA de HeyGen

Canales multilingües para llegar a todo el mundo

Duplicate winning videos with new languages and voices to reach global audiences. Keep the same faceless visuals while HeyGen swaps scripts and voiceovers for each region.

Por qué HeyGen es el mejor generador de videos sin mostrar tu cara

No necesitas una cámara, un estudio ni talento frente a la pantalla para construir un negocio centrado en video. El creador de videos sin mostrar tu cara te permite mantener el anonimato y aun así sonar con confianza, claridad y credibilidad en cada pieza de contenido. HeyGen se encarga del guion, los visuales y la narración para que tú puedas enfocarte en las ideas, la estrategia y el crecimiento en lugar de grabarte a ti mismo.

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Convierte tus ideas en videos sin rostro en minutos

Escribe un tema o pega un esquema general y deja que la IA escriba tu guion, seleccione los visuales y genere una narración natural para tu contenido de video. En solo unos minutos, tendrás un video sin rostro completo, listo para publicar en YouTube, TikTok o cualquier red social.

Mantén tu privacidad mientras te ves profesional

Protege tu identidad sin sacrificar la calidad mientras usas IA para crear videos atractivos sin mostrar tu cara. Combina imágenes de stock o generadas con IA, overlays y subtítulos para contar historias que se vean profesionales y llamativas, todo sin revelar tu rostro ni tu entorno personal.

Escala contenido consistente en piloto automático

Reutiliza estructuras, guiones y formatos en múltiples canales y nichos. Guarda plantillas para que puedas replicar rápidamente los videos sin rostro que mejor funcionan, manteniendo tu calendario de publicaciones lleno y tu carga de trabajo baja.

Video con IA a partir de guion para cualquier nicho

Convierte una palabra clave, idea o guion en una narrativa completa con estructura clara y ganchos efectivos. La IA se encarga del ritmo, la segmentación y la duración para que tus videos sin mostrar tu cara se mantengan atractivos desde el primer segundo hasta el llamado a la acción final.

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A mobile screen transitions from a text-heavy document view to a visual grid interface displaying images and titles.

Visuales sin grabarte a ti mismo

Combina escenas generadas con IA, clips de stock, capturas de pantalla y gráficos de texto para ilustrar tu historia. Crea videos sin mostrar tu cara que se sientan ricos y cinematográficos sin tener que encender una cámara ni grabar tu entorno.

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Video editing software with a white 3D sphere spiral background, a blue cursor pointing to an empty clip slot, and a "Dune" effect option.

Locuciones de voz con sonido natural

Elige voces, tonos e idiomas que se adapten a tu nicho y a tu audiencia para mejorar tu contenido de YouTube sin mostrar tu cara. Tu narración suena humana y expresiva, dándole a este tipo de contenido la calidez y claridad que necesita para generar confianza rápidamente.

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Voice cloning

Plantillas y ajustes preestablecidos para formatos repetibles

Guarda formatos exitosos como plantillas reutilizables para intros, transiciones y outros. Produce series de videos sin mostrar rostro a gran escala, manteniendo una calidad consistente en diferentes canales y temas.

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A modern digital interface displaying six project cards, including "Product launch," "Concept proposal," "Creative brief," "Go-to-market strategy," "Sales pitch," and "Investor update," with a white cartoon mouse cursor in the lower right.

Usado por más de 100,000 equipos que valoran la calidad, la facilidad y la velocidad

Descubre cómo negocios como el tuyo escalan la creación de contenido y aceleran su crecimiento con la plataforma de imagen a video más innovadora del mercado.

Miro
"Les ha dado a nuestras personas escritoras el mismo nivel de creatividad en el proceso que yo tengo cuando se trata de medios de narración visual."

Steve Sowrey, Diseñador de medios educativos
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Vision Creative Labs
"El momento mágico para mí fue cuando teníamos un programa que había estado haciendo cada semana. De repente nos dimos cuenta de que podía escribir un guion, enviarlo y no volver a tener que ponerme frente a una cámara nunca más."

Roger Hirst, Cofundador
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Workday
"Lo que me encanta de HeyGen es que ya no tengo que decir que no a los proyectos. Es como si hubiéramos ampliado nuestro equipo. Podemos hacer muchísimo más con los recursos que tenemos."

Justin Meisinger, Gerente de programa
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Cómo funciona

Cómo usar el generador de videos sin rostro

Usa los mismos tres pasos cada vez que quieras lanzar una nueva serie, probar un nicho o crear un canal adicional sin mostrar tu cara.

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Paso 1

Describe tu concepto de video sin mostrar tu cara

Ingresa tu tema, la duración ideal y la plataforma, junto con cualquier estilo visual o de voz que prefieras. HeyGen genera un guion y storyboard listos para usar, creados específicamente para formatos de video sin mostrar tu cara.

Paso 2

Perfecciona el guion y el flujo en pantalla

Revisa el esquema generado con IA y ajusta los ganchos, el ritmo y el mensaje. Refuerza las transiciones, haz la narración más precisa y asegúrate de que cada segmento se alinee con la historia que quieres contar.

Paso 3

Personaliza los visuales, el ritmo y el audio

Intercambia clips, ajusta subtítulos y elige pistas de audio que vayan con tu tono. Ajusta la velocidad de la narración, el énfasis y el estilo para que tu video sin rostro transmita exactamente el ambiente y la energía que imaginaste.

Paso 4

Exporta y sube a tus canales

Descarga en el formato perfecto para YouTube, Shorts, TikTok o Reels. Agrega tus metadatos, publica al instante y haz crecer una marca sin mostrar tu cara que se vea totalmente profesional desde el primer día.

An Apple iMac displays a data dashboard with charts and metrics, a keyboard, smartphone, and mug on a wooden desk.

Preguntas frecuentes (FAQs)

¿Qué es un video sin rostro?

Un video sin rostro es cualquier tipo de contenido donde la persona creadora nunca aparece en cámara, lo que lo hace una opción ideal para quienes quieren crear videos de forma anónima. En su lugar, la historia se cuenta con imágenes, texto y narración en voz en off, para que quienes lo ven se enfoquen en el mensaje y no en la persona que está detrás.

¿Necesito grabarme a mí mismo para usar HeyGen?

No. El creador de videos sin mostrar tu cara está diseñado para que nunca tengas que salir en cámara si no quieres. La IA se encarga de los visuales y la narración, permitiéndote mantenerte totalmente anónimo mientras sigues produciendo contenido de alta calidad.

¿Se pueden monetizar los videos sin mostrar el rostro en plataformas como YouTube?

Sí. Siempre y cuando sigas las políticas de cada plataforma y cumplas con sus requisitos para socios, los videos sin mostrar tu cara se pueden monetizar igual que el contenido donde sales hablando a cámara. Muchos canales generan ingresos de tiempo completo sin que la persona creadora aparezca nunca en pantalla.

¿Cuánto tiempo se tarda en crear un video sin mostrar tu cara?

La mayoría de los videos sin mostrar tu cara se pueden crear y perfeccionar en cuestión de minutos una vez que tienes tu tema usando generador de videos con IA. El guion, los visuales y la narración de voz los maneja la IA, lo que reduce drásticamente el tiempo de edición en comparación con grabar y recortar material en vivo.

¿Puedo elegir el estilo y el nicho de mis videos sin rostro?

Claro que sí. Puedes enfocarte en nichos específicos como finanzas, tecnología, gaming, bienestar o storytelling y definir tu estilo preferido. Desde b-roll cinematográfico hasta texto minimalista en pantalla, tus videos sin rostro pueden ajustarse perfecto a tu marca.

¿Qué pasa si quiero hacer cambios después de que se genere el video?

Puedes editar guiones, cambiar los elementos visuales, ajustar el texto y actualizar la narración sin empezar desde cero. Los cambios pequeños son rápidos, así que puedes pulir varias versiones y elegir la que tenga el mejor desempeño.

¿Necesito tener instalado algún software de edición?

No necesitas software adicional para crear videos sin rostro con ayuda de la IA. Todo sucede en línea dentro de HeyGen, desde la escritura hasta el renderizado. Puedes crear, editar y exportar videos sin rostro directamente desde tu navegador.

¿Puedo crear varios canales sin rostro con un solo flujo de trabajo?

Sí. Puedes reutilizar plantillas, guiones y estructuras en tantos canales como quieras. Esto hace más fácil probar nichos, idiomas y audiencias sin tener que reconstruir tu proceso cada vez.

¿Puedo usar mi propio texto o guiones en lugar de que la IA los escriba?

Puedes pegar tus propios guiones o esquemas si prefieres tener control total sobre el mensaje usando la función de texto a video. HeyGen seguirá encargándose de los visuales, el tiempo y la narración de voz para que tu video sin rostro se vea y se escuche profesional.

¿Esto es solo para YouTube o puedo usarlo también en otras plataformas?

El creador de videos sin mostrar tu cara funciona en cualquier plataforma que soporte video, incluyendo YouTube, TikTok, Instagram, X y LinkedIn, lo que facilita crear videos para todos tus canales. Puedes exportar en diferentes relaciones de aspecto para que tu contenido se adapte a donde sea que tu audiencia pase tiempo.

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Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

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