Crea face swaps con IA de alta calidad en minutos. Sube tu contenido, elige una cara y obtén resultados realistas con iluminación y expresiones naturales. No necesitas saber de edición.
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Reemplazo de rostro con IA en un clic
Face Swap de HeyGen te permite reemplazar una cara en tu contenido con una sola carga y un clic, sin líneas de tiempo, máscaras ni keyframes manuales. Tú eliges la imagen o clip de origen, subes la nueva cara y das clic en Generate/Process; la IA se ejecuta completamente en el navegador y se encarga del intercambio de principio a fin por ti.
Mapeo natural del rostro, movimiento e iluminación
El sistema asigna automáticamente los rasgos faciales, el tono de piel y la iluminación del rostro que subes para que la nueva cara se vea integrada de forma realista en la escena original. Sigue las expresiones y los micromovimientos cuadro por cuadro, ayudando a que el rostro intercambiado mantenga ángulos, movimiento y reacciones como si estuviera en la grabación original.
Resultados de alta calidad a partir de fotos sencillas
Puedes obtener intercambios con apariencia profesional solo subiendo fotos claras, de frente, sin necesidad de equipo de estudio ni habilidades avanzadas. HeyGen está optimizado para imágenes bien iluminadas, de 720p o más, con el rostro completamente visible, y recomienda evitar fotos borrosas, sobreexpuestas, de perfil o con estilo caricatura para lograr resultados más creíbles.
Resultados reutilizables y listos para tu flujo de trabajo, para iterar más rápido
Cada intercambio exitoso se puede guardar y reutilizar en diferentes proyectos en lugar de ser un render único, ya sea como un resultado guardado o como parte de tu biblioteca de avatares. Esto hace que sea fácil probar rápidamente distintas fotos, conceptos y looks (regenerando cuando sea necesario) mientras integras las mejores versiones directamente en futuros videos y en flujos de trabajo más amplios de HeyGen.
Casos de uso de la tecnología de intercambio de rostros con IA
Swap a stock face with your own or a brand representative's so every training, explainer, or marketing video stays on-brand without reshooting. Keep the same script and scenes, then update who appears on camera for different regions, roles, or clients in a few clicks.
Generate multiple face swap versions of the same base content to test which persona performs best. Marketers can quickly iterate on creatives for A/B tests, personalization, or seasonal campaigns without rebuilding videos from scratch. Try a gender swap or a completely new look to see what resonates.
Enjoy the fun of face swapping by blending your face into iconic movie scenes, viral meme templates, or gif clips. Create playful, shareable content for social media in seconds. It's the easiest way to place your face into any scene and make eye-catching gifs and memes that actually get shared.
Use Face Swap to experiment with different visual styles and character ideas before committing to full production. Drop different faces onto existing footage or avatar setups to see how a concept feels in context. Ideal for pre-viz, pitch videos, or low-risk creative exploration.
Localize training or onboarding content by swapping in local faces while keeping the same core script and structure. Organizations can adapt ai video content to different markets or teams, making videos feel more relatable without re-recording presenters every time.
Cómo crear un face swap en HeyGen
Conviértete en la cara de tu propio mundo digital. Tu avatar generado con IA captura tu personalidad, expresiones y movimientos, mientras aumenta el engagement y la comprensión.
Desde la página principal de HeyGen, abre la sección Apps y selecciona Face Swap para entrar a la herramienta.
Selecciona el avatar que quieres editar. Si es necesario, elige el Look específico que te gustaría actualizar.
Sube una foto clara, de frente y bien iluminada de la persona. La imagen debe ser al menos 720p y no tener sombras, ángulos laterales ni nada que cubra la cara.
Haz clic en Preview o Generate para aplicar la nueva cara. Cuando estés satisfecho con el resultado, guarda el avatar para que puedas usarlo en tus videos.
Es una herramienta impulsada por IA que reemplaza rostros en fotos o videos mientras mantiene las expresiones, la iluminación y el movimiento de forma natural. El sistema rastrea cada cuadro para lograr una mezcla limpia y realista que funciona para redes sociales, marketing y ediciones creativas.
Sí. Puedes subir una imagen clara o un clip de video y HeyGen generará un face swap fluido y preciso en minutos. La herramienta es compatible con MP4, MOV y WebM para video, y JPG o PNG para imágenes.
Sí. La IA iguala el tono de piel, la iluminación, los ángulos y las microexpresiones para que el resultado final se mueva y reaccione igual que el video original. Esto hace que los cambios se vean creíbles incluso en escenas muy dinámicas.
La mayoría de los videos se procesan en pocos minutos, dependiendo de la duración y la resolución. El flujo de trabajo es totalmente en el navegador, así que puedes subir, previsualizar y descargar sin instalar ningún software.
Sí, puedes usar los resultados con fines comerciales siempre y cuando tengas los derechos tanto del material de video como de los rostros que subas. Muchas marcas usan el intercambio de rostros para probar conceptos o crear variaciones de marketing rápidas.
Sí. Puedes subir nuevas caras, perfeccionar tu clip o volver a generar el intercambio en cualquier momento. Para más opciones de edición, puedes mejorar tu video con la Plataforma de videos personalizados.
Sí. Los archivos se procesan de forma privada y se eliminan después de la generación. Tus fotos y clips de video nunca se comparten ni se vuelven a usar.
Claro que sí. Después de crear tu clip intercambiado, incluso puedes convertirlo en contenido paso a paso usando la función para crear videos de estilo talking head con el Generador de Avatares de IA
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