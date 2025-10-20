Intercambio de rostro con IA gratis

Crea face swaps con IA de alta calidad en minutos. Sube tu contenido, elige una cara y obtén resultados realistas con iluminación y expresiones naturales. No necesitas saber de edición.

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128,468,887Videos generados
102,706,381Avatares generados
17,651,737Videos traducidos
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Millones de personas en todo el mundo confían en nosotros para dar vida a sus historias.
Intercambio de rostro con IA

Reemplazo de rostro con IA en un clic

Face Swap de HeyGen te permite reemplazar una cara en tu contenido con una sola carga y un clic, sin líneas de tiempo, máscaras ni keyframes manuales. Tú eliges la imagen o clip de origen, subes la nueva cara y das clic en Generate/Process; la IA se ejecuta completamente en el navegador y se encarga del intercambio de principio a fin por ti.

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HeyGen face swap avatars with multiple female AI actors in colored cards.
Intercambio de rostro con IA

Mapeo natural del rostro, movimiento e iluminación

El sistema asigna automáticamente los rasgos faciales, el tono de piel y la iluminación del rostro que subes para que la nueva cara se vea integrada de forma realista en la escena original. Sigue las expresiones y los micromovimientos cuadro por cuadro, ayudando a que el rostro intercambiado mantenga ángulos, movimiento y reacciones como si estuviera en la grabación original.

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HeyGen face swap avatar June HR role with tips for AI video creation.
Intercambio de rostro con IA

Resultados de alta calidad a partir de fotos sencillas

Puedes obtener intercambios con apariencia profesional solo subiendo fotos claras, de frente, sin necesidad de equipo de estudio ni habilidades avanzadas. HeyGen está optimizado para imágenes bien iluminadas, de 720p o más, con el rostro completamente visible, y recomienda evitar fotos borrosas, sobreexpuestas, de perfil o con estilo caricatura para lograr resultados más creíbles.

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HeyGen face swap editor with demo faces and layout options in edit looks UI.
Intercambio de rostro con IA

Resultados reutilizables y listos para tu flujo de trabajo, para iterar más rápido

Cada intercambio exitoso se puede guardar y reutilizar en diferentes proyectos en lugar de ser un render único, ya sea como un resultado guardado o como parte de tu biblioteca de avatares. Esto hace que sea fácil probar rápidamente distintas fotos, conceptos y looks (regenerando cuando sea necesario) mientras integras las mejores versiones directamente en futuros videos y en flujos de trabajo más amplios de HeyGen.

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A language selection panel showing English highlighted, with video previews on either side for Spanish and Chinese content.

Casos de uso de la tecnología de intercambio de rostros con IA

La persona ideal en cada video

Swap a stock face with your own or a brand representative's so every training, explainer, or marketing video stays on-brand without reshooting. Keep the same script and scenes, then update who appears on camera for different regions, roles, or clients in a few clicks.

Variantes de looks para campaña

Generate multiple face swap versions of the same base content to test which persona performs best. Marketers can quickly iterate on creatives for A/B tests, personalization, or seasonal campaigns without rebuilding videos from scratch. Try a gender swap or a completely new look to see what resonates.

Memes, GIFs y contenido divertido

Enjoy the fun of face swapping by blending your face into iconic movie scenes, viral meme templates, or gif clips. Create playful, shareable content for social media in seconds. It's the easiest way to place your face into any scene and make eye-catching gifs and memes that actually get shared.

Prototipado rápido

Use Face Swap to experiment with different visual styles and character ideas before committing to full production. Drop different faces onto existing footage or avatar setups to see how a concept feels in context. Ideal for pre-viz, pitch videos, or low-risk creative exploration.

Localización y capacitación interna

Localize training or onboarding content by swapping in local faces while keeping the same core script and structure. Organizations can adapt ai video content to different markets or teams, making videos feel more relatable without re-recording presenters every time.

Cómo crear un face swap en HeyGen

Conviértete en la cara de tu propio mundo digital. Tu avatar generado con IA captura tu personalidad, expresiones y movimientos, mientras aumenta el engagement y la comprensión.

Paso 1

Abrir intercambio de rostro

Desde la página principal de HeyGen, abre la sección Apps y selecciona Face Swap para entrar a la herramienta.

Paso 2

Elige tu avatar

Selecciona el avatar que quieres editar. Si es necesario, elige el Look específico que te gustaría actualizar.

Paso 3

Sube la nueva foto de rostro

Sube una foto clara, de frente y bien iluminada de la persona. La imagen debe ser al menos 720p y no tener sombras, ángulos laterales ni nada que cubra la cara.

Paso 4

Generar y guardar

Haz clic en Preview o Generate para aplicar la nueva cara. Cuando estés satisfecho con el resultado, guarda el avatar para que puedas usarlo en tus videos.

Smiling woman in a video feed with a button labeled 'Your Avatar' and an upload icon.
Mouse pointer hovering over an "Edit Look" button, with a "FaceSwap" section below showing an upload option and several female faces.
A woman's portrait displayed in an app interface with a "Save as New" button.
Download swap face videos

Preguntas frecuentes (FAQs)

¿Qué es el intercambio de rostro con IA?

Es una herramienta impulsada por IA que reemplaza rostros en fotos o videos mientras mantiene las expresiones, la iluminación y el movimiento de forma natural. El sistema rastrea cada cuadro para lograr una mezcla limpia y realista que funciona para redes sociales, marketing y ediciones creativas.

¿Puedo hacer face swap usando tanto fotos como videos?

Sí. Puedes subir una imagen clara o un clip de video y HeyGen generará un face swap fluido y preciso en minutos. La herramienta es compatible con MP4, MOV y WebM para video, y JPG o PNG para imágenes.

¿La cara intercambiada se verá natural y expresiva?

Sí. La IA iguala el tono de piel, la iluminación, los ángulos y las microexpresiones para que el resultado final se mueva y reaccione igual que el video original. Esto hace que los cambios se vean creíbles incluso en escenas muy dinámicas.



¿Cuánto tiempo tarda en generarse un face swap?

La mayoría de los videos se procesan en pocos minutos, dependiendo de la duración y la resolución. El flujo de trabajo es totalmente en el navegador, así que puedes subir, previsualizar y descargar sin instalar ningún software.


¿Puedo usar intercambios de rostro para proyectos de marketing o comerciales?

Sí, puedes usar los resultados con fines comerciales siempre y cuando tengas los derechos tanto del material de video como de los rostros que subas. Muchas marcas usan el intercambio de rostros para probar conceptos o crear variaciones de marketing rápidas.

¿Puedo repetir o ajustar mi face swap si lo necesito?

Sí. Puedes subir nuevas caras, perfeccionar tu clip o volver a generar el intercambio en cualquier momento. Para más opciones de edición, puedes mejorar tu video con la Plataforma de videos personalizados.


¿Mis videos e imágenes que subo están seguros?

Sí. Los archivos se procesan de forma privada y se eliminan después de la generación. Tus fotos y clips de video nunca se comparten ni se vuelven a usar.


¿Puedo crear tutoriales o reacciones con mis face swaps?

Claro que sí. Después de crear tu clip intercambiado, incluso puedes convertirlo en contenido paso a paso usando la función para crear videos de estilo talking head con el Generador de Avatares de IA


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Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

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