Convierte cualquier foto en un video increíble con simples herramientas de IA. Agrega movimiento, texto limpio y música para mejorar tus visuales al instante. Perfecto para publicaciones en redes sociales, anuncios y narrativas creativas.
Dale vida a cualquier imagen, sin necesidad de cámara
Convierte fotos estáticas en contenido de video atractivo en poco tiempo. Solo sube tu imagen, un retrato, una foto histórica o un personaje generado con IA, agrega tu guion o audio y genera narraciones con calidad de estudionarraciones de voz con IAcon movimientos faciales perfectamente sincronizados.
Elimina la fricción del rigging 3D, contratar actores y los costosos montajes de estudio. Úsalo como un generador todo en uno de imagen a video con IA para convertir fotos estáticas en videos dinámicos o para animar personajes personalizados en tu editor favorito.
Anima fotos sin necesidad de saber animación. No necesitas configuraciones complejas ni habilidades de edición de video. Solo sube una imagen, escribe tu guion o sube un audio, y la IA de Photo Avatar asigna al instante movimientos faciales naturales y sincronización labial auténtica a tu retrato estático en cuestión de minutos.
Optimiza tu flujo de trabajo creativo. Transforma cualquier imagen usando herramientas de IA como Midjourney o ComfyUI, fotos de stock o retratos profesionales en avatares parlantes dinámicos al instante. La IA combina tu imagen con movimientos faciales fluidos, llevándote el 80% del camino hacia un producto terminado con un solo clic.
Expresiones dinámicas y control creativo total. Ve más allá de las imágenes planas y estáticas. Dirige tu avatar de foto con prompts de movimiento personalizados para agregar transiciones, sutiles movimientos de cabeza, señales emocionales y expresiones realistas, asegurando que la entrega se sienta única y visualmente relevante para tu mensaje.
Resultados con calidad de estudio a una fracción del costo. Produce módulos de e-learning atractivos, videos de capacitación, recorridos históricos inmersivos o grandes volúmenes de contenido para redes sociales a partir de una sola foto. Escala tu producción infinitamente sin contratar talento frente a cámara, rentar estudios ni montar iluminación. Perfecto para uso comercial y trabajo con clientes.
Mejores prácticas para convertir imágenes en video
Para obtener los mejores resultados con HeyGen, combina la sencillez de la herramienta Photo Avatar con la precisión de AI Studio. Usa un solo retrato estático como base, asigna audio y movimiento dinámicos, y luego perfecciona el resultado para lograr un acabado realista y de calidad profesional.
Olvídate del rigging 3D complejo o de configurar cámaras. Sube una foto o un gráfico: un retrato profesional en alta resolución, una fotografía histórica o un personaje generado con IA en herramientas como Midjourney o ComfyUI. Para lograr movimientos faciales más naturales y evitar problemas como que se vean demasiado las encías durante la animación, asegúrate de que la imagen inicial tenga una expresión neutra, con la boca cerrada. Las imágenes de alta calidad producen los mejores resultados.
Dale voz y personalidad a tu imagen estática. Combina tu foto con una voz de IA realista de la biblioteca o sube tu propio archivo de audio para lograr una sincronización labial perfectamente alineada. También puedes aprovechar los prompts de Custom Motion para indicar las expresiones faciales específicas, las señales emocionales y los sutiles movimientos de cabeza del avatar de la foto.
Abre tu foto animada en el editor de video, AI Studio, para tener un control detallado. Usa la herramienta de eliminación de fondo para extraer a tu personaje sin problemas y colocarlo en entornos personalizados, B-roll dinámico o escenas con tu marca. Aquí también puedes ajustar el ritmo del audio, agregar formas e incluir textos superpuestos para mejorar tu video hasta que coincida perfectamente con tu visión.
Amplía tu alcance al instante con la traducción de video. Dobla automáticamente tu video final de foto animada a decenas de idiomas mientras conservas perfectamente el tono original de voz de tu avatar, el ritmo y una sincronización labial auténtica.
Convierte guiones de texto en videos profesionales listos para producción al instante
El generador de videos con IA de HeyGen a partir de imágenes automatiza el proceso de producción visual, convirtiendo tus fotos de referencia en clips de video dinámicos y escenas cinematográficas de alta calidad. No necesitas cámara ni equipo de producción.
Modelos de video con IA ultra realistas
Accede a motores de video generativo con IA líderes en la industria directamente dentro de AI Studio. Elige entre modelos de IA integrados como Veo 3.1, Sora y Runway para transformar imágenes estáticas en impresionantes videos generados con IA, con movimiento fluido y entornos ultra realistas.
Contenido consistente a gran escala
Mantén la coherencia visual y de marca en cientos de videos. Sube tus gráficos personalizados, fotos de producto o arte generado con IA (como Midjourney) como imágenes de referencia para crear contenido diario para redes sociales, módulos de capacitación o escenas de marketing en minutos, no en días.
Genera B-roll y recursos visuales
Deja de buscar videos de stock genéricos. La función de imagen a video con IA te permite subir una imagen y generar automáticamente B-roll en movimiento y animaciones altamente relevantes que encajan perfecto con tu narrativa, acelerando tu flujo de trabajo.
Exportación multiplataforma (4K)
Exporta videos en MP4 con una resolución impresionante de hasta 4K. Reformatea fácilmente tu contenido en formato vertical (TikTok/Reels) o horizontal (YouTube/LMS) para maximizar el alcance en todos tus canales.
Usado por más de 100,000 equipos que valoran la calidad, la simplicidad y la velocidad
Descubre cómo empresas como la tuya escalan la creación de videos y aceleran su crecimiento con la plataforma de imagen a video con IA más innovadora.
Create eye-catching viral short video clips for YouTube, TikTok, and Instagram campaigns. Turn static product photos into cinematic video ads and generate dozens of dynamic variations from a single reference image. The ultimate image-to-video ai generator built for modern marketers.
Upload static diagrams or office photos, choose your animation style, and create engaging B-roll to enhance training videos across every module. Bring flat presentation slides to life for global teams and update visual aids without buying expensive stock footage.
Convert AI images (from Midjourney or ComfyUI) to video for faceless channels, music videos, and content for social media. Export in the right format for every platform, add custom motion prompts, and build cinematic scenes from a single picture.
Transform static product photography into dynamic video shorts. Generate cinematic ai video scenes from basic product photos, showcase features in fluid motion, and export clips optimized for Instagram Reels and TikTok Shop. No complex 3D animation experience needed. All output is commercially safe for product listings and ads.
Build engaging tutorial and lecture videos by animating textbook graphics, diagrams, and historical photos. Create ai videos that bring ideas to life for any LMS platform, and scale your visual storytelling without ever hiring a production crew. This image-to-video ai generator is built for educators.
Upload a prospect's website screenshot or company logo, add motion, and generate highly personalized outreach clips at scale. A single reference image can produce eye-catching, custom moving backgrounds, helping sales teams stand out in crowded inboxes and close deals faster.
Cómo crear un video a partir de una imagen con HeyGen
Usa tus fotos para darle vida a tus ideas y deja que el generador de video con IA a partir de imágenes convierta tus fotos en un resultado cinematográfico impresionante y profesional.
Empieza subiendo tu foto de referencia o un gráfico personalizado. La IA usa tu imagen estática como base visual para tu video. Solo tienes que subir tu imagen para comenzar.
Elige entre modelos de generación de video con IA de primer nivel como Veo 3.1 o Sora dentro de AI Studio. Escribe un prompt de texto personalizado para describir el movimiento dinámico o guía al generador de IA para lograr una entrega cinematográfica.
Agrega B-roll generado, plantillas, subtítulos o música de fondo. Anima overlays, añade transiciones entre escenas y usa la interfaz personalizable para ajustar el look & feel sin necesidad de habilidades técnicas. Con nuestro editor de video con IA, puedes convertir imágenes en escenas pulidas en unos cuantos clics.
Exporta tu archivo mp4 y compártelo al instante en tu sitio web, redes sociales o sistemas de aprendizaje. Elige formato vertical para TikTok o reels de Instagram, o horizontal para YouTube.
La IA de imagen a video convierte imágenes estáticas en videos cortos generados con IA. Sube una imagen, escribe un guion y HeyGen anima las expresiones faciales y agrega voz, perfecto para crear un video a partir de una sola foto.
Sí, este generador de videos con IA es perfecto para crear videos cortos, explicativos y videos para mostrar productos en redes sociales. Está diseñado para videos rápidos y atractivos que cuenten tu historia con claridad.
HeyGen es compatible con formatos MP4 y WebM. La plataforma ajusta automáticamente la resolución y la calidad del video para adaptarse a tu configuración de exportación.
Sí. Usando la función de foto a video con IA de HeyGen y su motor de mapeo facial, puedes convertir imágenes antiguas o estáticas en videos hablados con IA con movimiento generado por IA y voz sincronizada.
HeyGen ofrece un nivel gratuito de imagen a video con IA para que puedas explorar las funciones y generar tu primer video sin pagar. Aunque no es completamente ilimitado, es uno de los mejores puntos de partida gratuitos.
Esta herramienta te permite crear videos increíbles a partir de fotos, imágenes de producto y avatares. Es ideal para campañas de marketing, reels personales y videos con animación basada en IA.
Sí, puedes convertir fácilmente imágenes en videos dinámicos usando HeyGen. Ya sea que estés creando una presentación tipo slideshow o un reel promocional, nuestra herramienta hace que sea muy sencillo transformar imágenes en contenido visual atractivo.
HeyGen utiliza IA avanzada para ofrecer funciones de creación de video como animación, doblaje, control de movimiento y generación automática de subtítulos. Funciona como un generador de video con IA completo integrado en una sola interfaz sencilla.
¡Claro que sí! Puedes elegir pistas de fondo de la biblioteca integrada de HeyGen o subir las tuyas. También puedes agregar narraciones generadas con IA usando las herramientas de doblaje de voz de HeyGen.
Puedes usar imágenes claras y de alta calidad en formato JPG, PNG, HEIC, WebP o SVG simple de menos de 200 MB. Asegúrate de que la imagen tenga al menos 300 píxeles de ancho, buena iluminación y que no esté borrosa. Evita contenido con derechos de autor o inseguro. Entre mejor sea la imagen, más fluida será la animación.
Sí, la función de foto a video de HeyGen te permite subir fotos antiguas o estáticas y transformarlas en videos realistas generados con IA. Puedes animar rostros, generar voz y dar vida a tus recuerdos o imágenes históricas con solo unos cuantos clics.
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