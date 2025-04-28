Dale vida a cualquier imagen, sin necesidad de cámara

Convierte fotos estáticas en contenido de video atractivo en poco tiempo. Solo sube tu imagen, un retrato, una foto histórica o un personaje generado con IA, agrega tu guion o audio y genera narraciones con calidad de estudionarraciones de voz con IAcon movimientos faciales perfectamente sincronizados.

Elimina la fricción del rigging 3D, contratar actores y los costosos montajes de estudio. Úsalo como un generador todo en uno de imagen a video con IA para convertir fotos estáticas en videos dinámicos o para animar personajes personalizados en tu editor favorito.