Genera narraciones de voz multilingües y naturales con sincronización labial precisa. Sin regrabaciones ni ediciones manuales. Usa varias voces de IA con sonido humano en un mismo video gracias a tecnología avanzada de texto a voz.
¿Necesitas una narración con IA pulida y profesional para tu contenido de video?
HeyGen’s Generador de video con IA te permite crear narraciones de voz de alta calidad en solo unos minutos. Ya sea que estés haciendo videos explicativos, contenido promocional o tutoriales, ofrece una forma sencilla de agregar una narración impactante a tus proyectos.
Con HeyGen, puedes elegir entre una amplia variedad de voces de IA para que coincidan con el tono de tu video y conectes con tu audiencia sin esfuerzo.
Mejores prácticas para usar nuestro generador de voz con IA
Aprovecha al máximo la efectividad de tu narración con IA con estos consejos:
Vuelve tu contenido más atractivo con narraciones de voz profesionales con IA
Agregar una narración profesional puede elevar significativamente el impacto de tu video. Una voz en off de IA clara y atractiva mejora la narrativa, genera confianza y mantiene a tu audiencia enganchada, haciendo que tu mensaje sea más memorable.
El generador de Voice Over de HeyGen usa tecnología avanzada de clonación de voz con IA para ofrecer narraciones precisas y naturales, adaptadas a tus necesidades. Profesionales de marketing, educación y entretenimiento confían en nuestra plataforma, que te garantiza resultados de calidad con facilidad y te ayuda a crear contenido de video con IA increíble.
¿Cómo usar el generador de voz con IA de HeyGen?
Genera narraciones de voz con IA que suenen naturales y se adapten a tu contenido; rápidas, precisas y escalables.
Empieza con un archivo de audio limpio o escribe tu guion; HeyGen admite tanto voz como texto a voz.
Usa un avatar de IA que hable o sincroniza los labios sobre una grabación de una persona real para lograr una entrega más natural. Elegir el avatar correcto puede aumentar el nivel de engagement de tus videos generados con IA.
Elige entre más de 300 voces en más de 175 idiomas para que coincidan con tu tono y público objetivo, dándote flexibilidad para todo tipo de generadores de video con IA.
HeyGen sincroniza automáticamente labios, voz y expresiones faciales; exporta y comparte tus videos con voz en off generada con IA en segundos. Esta función de exportación rápida es perfecta para personas de marketing y creadores de contenido que necesitan resultados inmediatos.
Es una herramienta que convierte tu texto o el audio que subas en narraciones naturales con calidad de estudio, que se sincronizan perfectamente con avatares o con grabaciones reales. También puedes usarla junto con la herramienta de video de texto a voz con IA
Sí. Puedes ajustar el tono, la velocidad, el ritmo y la forma de hablar usando controles sencillos para que la narración se adapte a tu contenido. Esto te ayuda a hacer que las voces coincidan con videos de capacitación, publicaciones en redes sociales o material de marketing.
Sí. Puedes subir tu propio audio para clonar una voz o generar una voz nueva a partir de prompts de texto. Puedes personalizar el acento, la emoción y el estilo de habla para obtener resultados únicos.
Sí. Funciona con avatares de IA o con cualquier video que subas. Incluso puedes mejorar tus videos agregando fotos con la herramienta Agregar foto a video
Sí. Los planes de pago permiten uso comercial completo para marketing, ventas, tutoriales, anuncios y contenido de marca sin limitaciones de marca de agua.
Puedes elegir entre más de 300 voces de IA en más de 175 idiomas y acentos, lo que la hace ideal para contenido de capacitación global y campañas multilingües.
Sí. La plataforma sincroniza automáticamente los labios, la voz y las expresiones en avatares de IA o en personas reales para que tu video se vea natural y coherente.
Sí. Puedes generar narraciones de voz y convertirlas al instante en videos completos usando avatares, escenas y plantillas. Para una creación de video más estructurada, prueba la función de texto a video.
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