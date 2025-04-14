Generador de voz con IA

Genera narraciones de voz multilingües y naturales con sincronización labial precisa. Sin regrabaciones ni ediciones manuales. Usa varias voces de IA con sonido humano en un mismo video gracias a tecnología avanzada de texto a voz.

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128,468,887Videos generados
102,706,381Avatares generados
17,651,737Videos traducidos
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Millones de personas en todo el mundo confían en nosotros para dar vida a sus historias.
Creación de video con IA

¿Necesitas una narración con IA pulida y profesional para tu contenido de video?

HeyGen’s Generador de video con IA te permite crear narraciones de voz de alta calidad en solo unos minutos. Ya sea que estés haciendo videos explicativos, contenido promocional o tutoriales, ofrece una forma sencilla de agregar una narración impactante a tus proyectos.

Con HeyGen, puedes elegir entre una amplia variedad de voces de IA para que coincidan con el tono de tu video y conectes con tu audiencia sin esfuerzo.

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HeyGen face swap avatars with multiple female AI actors in colored cards.
Creación de videos con IA

Mejores prácticas para usar nuestro generador de voz con IA

Aprovecha al máximo la efectividad de tu narración con IA con estos consejos:

  • Elige la voz adecuada: Elige una voz que complemente el estilo y el mensaje de tu contenido.
  • Enfatiza la claridad: Asegúrate de que la narración sea clara y fácil de entender, sin importar la música de fondo.
  • Ajusta el tono y el ritmo: Ajusta el tono y la velocidad de la narración al ambiente de tu video.
  • Prueba antes de finalizar: Revisa el voiceover generado para asegurarte de que el tiempo y la coherencia coincidan con tus visuales.
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a screen that says create new voice on it
Creación de videos con IA

Vuelve tu contenido más atractivo con narraciones de voz profesionales con IA

Agregar una narración profesional puede elevar significativamente el impacto de tu video. Una voz en off de IA clara y atractiva mejora la narrativa, genera confianza y mantiene a tu audiencia enganchada, haciendo que tu mensaje sea más memorable.

El generador de Voice Over de HeyGen usa tecnología avanzada de clonación de voz con IA para ofrecer narraciones precisas y naturales, adaptadas a tus necesidades. Profesionales de marketing, educación y entretenimiento confían en nuestra plataforma, que te garantiza resultados de calidad con facilidad y te ayuda a crear contenido de video con IA increíble.

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a video that says boost engagement on it

¿Cómo usar el generador de voz con IA de HeyGen?

Genera narraciones de voz con IA que suenen naturales y se adapten a tu contenido; rápidas, precisas y escalables.

Paso 1

Ingresa texto o sube audio

Empieza con un archivo de audio limpio o escribe tu guion; HeyGen admite tanto voz como texto a voz.

Paso 2

Selecciona un avatar

Usa un avatar de IA que hable o sincroniza los labios sobre una grabación de una persona real para lograr una entrega más natural. Elegir el avatar correcto puede aumentar el nivel de engagement de tus videos generados con IA.

Paso 3

Elige una voz de IA o sube material real

Elige entre más de 300 voces en más de 175 idiomas para que coincidan con tu tono y público objetivo, dándote flexibilidad para todo tipo de generadores de video con IA.

Paso 4

Genera y comparte tu video sincronizado

HeyGen sincroniza automáticamente labios, voz y expresiones faciales; exporta y comparte tus videos con voz en off generada con IA en segundos. Esta función de exportación rápida es perfecta para personas de marketing y creadores de contenido que necesitan resultados inmediatos.

Preguntas frecuentes sobre el generador de voz con IA

¿Qué es el generador de voz con IA?

Es una herramienta que convierte tu texto o el audio que subas en narraciones naturales con calidad de estudio, que se sincronizan perfectamente con avatares o con grabaciones reales. También puedes usarla junto con la herramienta de video de texto a voz con IA

¿Puedo igualar el tono, el estilo y el ritmo de la voz?

Sí. Puedes ajustar el tono, la velocidad, el ritmo y la forma de hablar usando controles sencillos para que la narración se adapte a tu contenido. Esto te ayuda a hacer que las voces coincidan con videos de capacitación, publicaciones en redes sociales o material de marketing.

¿Puedo crear o clonar una voz personalizada?

Sí. Puedes subir tu propio audio para clonar una voz o generar una voz nueva a partir de prompts de texto. Puedes personalizar el acento, la emoción y el estilo de habla para obtener resultados únicos.

¿El generador de voz con IA funciona con diferentes tipos de video?

Sí. Funciona con avatares de IA o con cualquier video que subas. Incluso puedes mejorar tus videos agregando fotos con la herramienta Agregar foto a video

¿Puedo usar las locuciones para proyectos comerciales?

Sí. Los planes de pago permiten uso comercial completo para marketing, ventas, tutoriales, anuncios y contenido de marca sin limitaciones de marca de agua.

¿Cuántas voces e idiomas se admiten?

Puedes elegir entre más de 300 voces de IA en más de 175 idiomas y acentos, lo que la hace ideal para contenido de capacitación global y campañas multilingües.

¿La herramienta es compatible con sincronización labial con avatares y material de video real?

Sí. La plataforma sincroniza automáticamente los labios, la voz y las expresiones en avatares de IA o en personas reales para que tu video se vea natural y coherente.

¿El generador de voz con IA me puede ayudar a crear videos completos?

Sí. Puedes generar narraciones de voz y convertirlas al instante en videos completos usando avatares, escenas y plantillas. Para una creación de video más estructurada, prueba la función de texto a video.

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Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

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