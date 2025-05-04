Videos de marketing y de marca Las locuciones tradicionales requieren múltiples sesiones de grabación y coordinación con locutores. Con la clonación de voz con IA, las personas de marketing escriben guiones y generan narraciones consistentes y alineadas con la marca en campañas, anuncios y videos explicativos usando flujos de trabajo de texto a video.

Contenido de capacitación y onboarding

Demos y recorridos del producto Las actualizaciones de producto suelen requerir una nueva narración. Con la clonación de voz con IA, los equipos actualizan guiones y regeneran demos al instante, manteniendo un tono de voz consistente mientras los visuales y las funciones evolucionan.

Video social y de formato corto

Comunicaciones internas Los mensajes de liderazgo suelen perder impacto cuando solo están en texto. Convierte tus actualizaciones escritas en videos atractivos usando una voz ejecutiva clonada, ayudando a los equipos a comunicarse con claridad y de forma consistente en todas las ubicaciones.