Clonación de voz con IA

Clona cualquier voz con precisión de IA para crear narraciones de voz naturales y personalizadas que coincidan con tu tono y estilo en cualquier plataforma.

Ai voice Cloning
128,468,887Videos generados
102,706,381Avatares generados
17,651,737Videos traducidos
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Millones de personas en todo el mundo confían en nosotros para dar vida a sus historias.
Clonación de voz con IA

Clonación de voz neuronal de IA de alta fidelidad

HeyGen utiliza redes neuronales avanzadas para analizar el tono, el ritmo, el acento y los patrones del habla. Esto permite que la clonación de voz con IA genere un habla fluida y natural que funciona para videos de marketing, programas de capacitación, demostraciones de producto y comunicaciones internas.

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HeyGen face swap avatars with multiple female AI actors in colored cards.
Creación de video con IA

Generación de voz de texto a video

La clonación de voz con IA está totalmente integrada en el editor de texto a video de HeyGen. Escribes o pegas tu guion y la plataforma genera la voz de IA, aplica sincronización labial y ajusta los elementos visuales de forma automática, sin necesidad de editar el audio manualmente.

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a screen that says create new voice on it
Creación de videos con IA

Compatibilidad con clonación de voz con IA multilingüe

HeyGen permite que el mismo clon de voz de IA hable varios idiomas. Esto facilita la localización de contenido de video mientras mantienes una voz consistente en diferentes regiones, departamentos y audiencias.

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a yellow background with the words voice design on it
Creación de videos con IA

Ediciones rápidas y modelos de voz reutilizables

Una vez que se clona una voz, puedes reutilizarla en una cantidad ilimitada de videos. Actualiza el texto, cambia el ritmo o ajusta el énfasis y vuelve a renderizar al instante. No necesitas volver a grabar cuando cambie el contenido.

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Videos de marketing y de marca

Las locuciones tradicionales requieren múltiples sesiones de grabación y coordinación con locutores. Con la clonación de voz con IA, las personas de marketing escriben guiones y generan narraciones consistentes y alineadas con la marca en campañas, anuncios y videos explicativos usando flujos de trabajo de texto a video.

Contenido de capacitación y onboarding

Demos y recorridos del producto

Las actualizaciones de producto suelen requerir una nueva narración. Con la clonación de voz con IA, los equipos actualizan guiones y regeneran demos al instante, manteniendo un tono de voz consistente mientras los visuales y las funciones evolucionan.

Video social y de formato corto

Comunicaciones internas

Los mensajes de liderazgo suelen perder impacto cuando solo están en texto. Convierte tus actualizaciones escritas en videos atractivos usando una voz ejecutiva clonada, ayudando a los equipos a comunicarse con claridad y de forma consistente en todas las ubicaciones.

Educación al cliente multilingüe

Los equipos de soporte y educación pueden generar guías de video localizadas en varios idiomas usando una sola voz clonada. Esto reduce los costos de producción mientras mejora la claridad y la confianza para audiencias globales.

¿Cómo usar una herramienta de clonación de voz con IA?

Crea videos con voz impulsados por IA con un sencillo flujo de trabajo de cuatro pasos que reemplaza la grabación, la edición y las regrabaciones.

Paso 1

Sube o graba una muestra de voz

Proporciona una grabación corta y clara de la voz que quieres clonar. HeyGen analiza el tono, el ritmo y las características vocales para crear un modelo de voz personalizado.

Paso 2

Genera tu modelo de voz

HeyGen procesa la muestra y crea una clonación de voz de IA reutilizable. Esta voz ahora está disponible en todos tus proyectos y guiones de video.

Paso 3

Escribe o pega tu guion

Escribe tu texto directamente en el editor de HeyGen. Ajusta el contenido, el énfasis o la estructura mientras el sistema prepara automáticamente la narración, la sincronización labial y los elementos visuales.

Paso 4

Renderiza y actualiza en cualquier momento

Genera el video final y expórtalo cuando esté listo. ¿Necesitas cambios después? Edita el texto y vuelve a renderizar sin grabar de nuevo.

Preguntas frecuentes sobre clonación de voz con IA

¿Qué tan precisa es la clonación de voz con IA de HeyGen?

La precisión depende de tu muestra. Un audio limpio ayuda a producir resultados naturales y expresivos.

¿Cuál es la diferencia entre la clonación instantánea y la clonación profesional?

La clonación instantánea es rápida e ideal para proyectos sencillos. La clonación profesional usa más datos de voz para lograr mayor precisión y realismo.

¿Cuánto audio necesito para empezar?

La mayoría de los usuarios necesitan entre 30 segundos y 3 minutos.

¿Puedo clonar mi voz con IA?

Sí. Solo sube un archivo de audio o video claro y HeyGen generará una versión con IA que replica el tono, el timbre y el estilo de la voz original. Es una forma rápida y precisa de clonar una voz.

¿Cuáles son los requisitos para lograr una clonación de voz exitosa?

Para obtener los resultados más precisos, proporciona un audio limpio, sin ruido de fondo, música ni diálogos superpuestos. Se recomienda una muestra de al menos un minuto de habla continua.

¿Puedo usar la voz clonada en varios idiomas?

Sí, HeyGen es compatible con salida de voz multilingüe. Una vez que la voz se clona, puedes generar voz en varios idiomas manteniendo las características originales de la voz de la persona.

¿Puedo hacer cambios a una voz clonada después de generarla?

Sí, una vez que la voz está clonada, puedes ajustar factores como la velocidad del habla, la emoción y el tono para que coincidan con el estilo y el contexto que quieres para tu proyecto de video o audio.

¿Necesito permiso para clonar la voz de alguien?

Sí, es esencial obtener el consentimiento explícito de la persona antes de usar su voz para clonación.

¿Mis datos de voz están seguros?

Sí. Tu voz está protegida con estrictas medidas de seguridad y acceso controlado.


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