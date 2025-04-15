Generador de actores con IA: crea actores realistas con IA

Crea videos con presentadores, anuncios estilo UGC y clips de capacitación con actores realistas generados con IA, sin cámara, estudio ni casting. Elige un actor de stock, clona tu propia voz o crea un actor de marca y publica videos listos para cualquier plataforma en minutos.

128,466,033Videos generados
102,706,183Avatares generados
17,651,538Videos traducidos
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Millones de personas en todo el mundo confían en nosotros para dar vida a sus historias.

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Elige un avatar
Sincronización labial aplicada después de la generación
Escribe tu guion
Escribe en cualquier idioma
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Cuadro negro de marcador de posición que representa una miniatura de video generado con IA de HeyGen

Marketing y anuncios cortos

Create UGC-style testimonials, product demos, and trend-led shorts with believable spokespeople that drive engagement and conversions.

Logotipo de HeyGen

Capacitación e incorporación

Generate consistent training presenters and explainer videos for global teams with synchronized captions and SCORM exports for LMSs.

Fondo negro

Capacitación de ventas y recorridos guiados de producto

Build repeatable product demos and feature explainers that sales reps can customize with region-specific messaging.

Fondo negro sin contenido visible

Contenido para redes sociales y colaboraciones con creadores

Produce influencer-style clips and multi-language variants for international rollouts without travel, casting, or scheduling.

Atención al cliente y base de conocimiento

Atención al cliente y base de conocimiento

Turn knowledge-base articles into narrated, on-screen explanations that reduce support tickets and improve resolution times.

Por qué HeyGen es el mejor generador de actores con IA

Los actores de IA de HeyGen combinan expresiones naturales, sincronización labial precisa y controles de nivel empresarial para que los equipos de marketing, capacitación y producto reemplacen las grabaciones lentas con una producción rápida y repetible usando avatares de IA.

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Actuaciones realistas sin producción

Elige actores expresivos o genera un actor personalizado a partir de una breve grabación con tu cámara web. HeyGen crea microexpresiones faciales y tiempos naturales para que quienes ven el video reaccionen como lo harían ante una persona real.

Escala tu producción creativa

Genera en lote decenas o miles de variaciones para catálogos de productos, mercados localizados y pruebas A/B, utilizando recursos generados con IA. Aplica kits de marca y plantillas para que cada video se mantenga consistente a escala, incluyendo aquellos que usan contenido generado con IA.

Diseñado para localización y accesibilidad

Crea narraciones de voz y subtítulos en más de 100 idiomas. HeyGen vuelve a sincronizar los tiempos de los guiones traducidos en la herramienta de traducción de video para que tus videos localizados se sientan nativos sin necesidad de volver a grabar.

Más de 250 actores listos para usar y clones personalizados

Accede a una biblioteca diversa de actores de distintas edades, etnias y estilos. O crea un clon privado grabando una breve muestra con consentimiento para generar un actor exclusivo de tu marca que pueda decir cualquier guion.

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Five individual portraits of diverse men and women.

Sincronización labial y control de emociones con calidad de estudio

HeyGen alinea el audio con los fonemas con precisión a nivel de subcuadro y mapea el movimiento facial para que las palabras, las pausas y las microexpresiones se vean naturales, casi como lo haría una actriz de IA. Controla el tono, la energía y los microgestos para que coincidan con el mensaje.

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A smiling person with dark skin and short hair looks up, wearing a blue shirt, layered necklaces, and a sparkling earring, against a pink and purple background.

De guion a video en minutos

Pega un guion para texto a video o una URL de producto y HeyGen genera automáticamente diseños de escenas, narración, subtítulos y sugerencias de b-roll. Edita el texto, cambia de actor y regenera tomas alternativas al instante, usando opciones generadas con IA para entregar resultados más rápido.

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A content creation interface with a text editor and a Q3 results summary pop-up on the left, and a presentation slide with "Q3 Result Overview" and a smiling man on the right.

Exportaciones en múltiples formatos y ajustes preestablecidos para cada plataforma

Exporta archivos MP4, subtítulos SRT/VTT, miniaturas y presets móviles para Reels, Stories, Feed y reproductores web. Los paquetes ya vienen nombrados y con el tamaño ideal para subirlos directamente a administradores de anuncios y plataformas LMS.

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A man smiling behind a pop-up menu showing SCORM export options with SCORM 1.2 selected.

Usado por más de 100,000 equipos que valoran la calidad, la facilidad y la velocidad

Descubre cómo negocios como el tuyo escalan la creación de contenido y aceleran su crecimiento con la plataforma de imagen a video más innovadora del mercado.

Miro
"Les ha dado a nuestras personas escritoras el mismo nivel de creatividad en el proceso que yo tengo cuando se trata de medios de narración visual."

Steve Sowrey, Diseñador de medios educativos
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Vision Creative Labs
"El momento mágico para mí fue cuando teníamos un video que había estado haciendo cada semana. De repente nos dimos cuenta de que podía escribir un guion, enviarlo y no volver a pararme frente a una cámara nunca más."

Roger Hirst, Cofundador
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Workday
"Lo que me encanta de HeyGen es que ya no tengo que decir que no a los proyectos. Es como si hubiéramos ampliado nuestro equipo. Podemos hacer muchísimo más con los recursos que tenemos."

Justin Meisinger, Gerente de programa
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Cómo funciona

Cómo usar el generador de actores con IA

Da vida a tu actor ideal con el generador de actores con IA de HeyGen en cuatro sencillos pasos.

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Paso 1

Elige un actor o crea un clon

Elige entre actores de stock o graba un breve video selfie para generar un actor privado de tu marca con el generador de video con IA.

Paso 2

Pega tu guion o enlace de producto

Escribe tu texto o pega una URL. HeyGen extrae los puntos clave, sugiere ganchos y redacta la narración escena por escena.

Paso 3

Personaliza la voz, la emoción y el estilo

Elige un modelo de voz, ajusta la energía y la expresividad facial, y agrega subtítulos o llamados en pantalla.

Paso 4

Previsualiza, procesa por lotes y exporta

Previsualiza variaciones, ejecuta procesos por lotes para múltiples SKUs o idiomas y exporta paquetes listos para plataformas como TikTok y otras.

An Apple iMac displays a data dashboard with charts and metrics, a keyboard, smartphone, and mug on a wooden desk.

Preguntas frecuentes (FAQs)

¿Qué son los actores de IA?

Los actores de IA son intérpretes sintéticos en pantalla —ya sean actores de stock, avatares o apariencias clonadas— capaces de decir cualquier guion con movimiento y emoción naturales para contenido en video.

¿Puedo crear un actor de IA que se parezca a mí?

Sí. Graba un video corto con consentimiento y HeyGen creará un clon privado del actor. Los flujos de consentimiento y la configuración de seguridad protegen el uso y la propiedad.

¿Qué tan naturales se ven y suenan los actores de IA?

HeyGen usa lip-sync sub-frame, retargeting de malla facial y voces de calidad humana generadas con texto a voz o clonación de voz. Los resultados están optimizados para lograr movimientos de boca realistas, parpadeos y microexpresiones.

¿Puedo usar actores de IA para publicidad pagada y proyectos comerciales?

Sí. HeyGen ofrece términos de uso comercial y opciones de actores con marca. Siempre asegúrate de tener los derechos de cualquier contenido de terceros que incluyas y de seguir las políticas de cada plataforma.

¿Qué idiomas y acentos están disponibles?

HeyGen es compatible con más de 100 idiomas y acentos regionales para voces en off y subtítulos, lo que lo hace ideal para creadores de TikTok. Las traducciones se resincronizan para mantener el ritmo y una entrega natural.

¿Los actores personalizados son privados y seguros?

Los clones personalizados son privados de forma predeterminada y se pueden bloquear a tu cuenta, lo que garantiza acceso exclusivo a tu actor de IA. HeyGen cifra los recursos y ofrece controles empresariales para la gobernanza y el acceso.

¿Qué tan rápido puedo generar videos con actores de IA?

Los clips sencillos se procesan en minutos. Los trabajos por lotes para catálogos grandes se ejecutan en paralelo, para que los equipos puedan producir cientos de recursos de manera eficiente.

¿Necesito hardware o software especial?

No. HeyGen funciona en la nube, dándote acceso a contenido generado con IA desde cualquier lugar. Solo necesitas un navegador para escribir el guion, previsualizar, editar y exportar videos.

¿Quién es el dueño del contenido generado?

Tú conservas la propiedad de los videos y recursos que creas. HeyGen te otorga la licencia para usar comercialmente los resultados generados según tu plan.

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Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

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