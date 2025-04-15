Crea videos con presentadores, anuncios estilo UGC y clips de capacitación con actores realistas generados con IA, sin cámara, estudio ni casting. Elige un actor de stock, clona tu propia voz o crea un actor de marca y publica videos listos para cualquier plataforma en minutos.
Prueba gratis nuestro generador de imagen a video
Create UGC-style testimonials, product demos, and trend-led shorts with believable spokespeople that drive engagement and conversions.
Generate consistent training presenters and explainer videos for global teams with synchronized captions and SCORM exports for LMSs.
Build repeatable product demos and feature explainers that sales reps can customize with region-specific messaging.
Produce influencer-style clips and multi-language variants for international rollouts without travel, casting, or scheduling.
Turn knowledge-base articles into narrated, on-screen explanations that reduce support tickets and improve resolution times.
Por qué HeyGen es el mejor generador de actores con IA
Los actores de IA de HeyGen combinan expresiones naturales, sincronización labial precisa y controles de nivel empresarial para que los equipos de marketing, capacitación y producto reemplacen las grabaciones lentas con una producción rápida y repetible usando avatares de IA.
Elige actores expresivos o genera un actor personalizado a partir de una breve grabación con tu cámara web. HeyGen crea microexpresiones faciales y tiempos naturales para que quienes ven el video reaccionen como lo harían ante una persona real.
Genera en lote decenas o miles de variaciones para catálogos de productos, mercados localizados y pruebas A/B, utilizando recursos generados con IA. Aplica kits de marca y plantillas para que cada video se mantenga consistente a escala, incluyendo aquellos que usan contenido generado con IA.
Crea narraciones de voz y subtítulos en más de 100 idiomas. HeyGen vuelve a sincronizar los tiempos de los guiones traducidos en la herramienta de traducción de video para que tus videos localizados se sientan nativos sin necesidad de volver a grabar.
Más de 250 actores listos para usar y clones personalizados
Accede a una biblioteca diversa de actores de distintas edades, etnias y estilos. O crea un clon privado grabando una breve muestra con consentimiento para generar un actor exclusivo de tu marca que pueda decir cualquier guion.
Sincronización labial y control de emociones con calidad de estudio
HeyGen alinea el audio con los fonemas con precisión a nivel de subcuadro y mapea el movimiento facial para que las palabras, las pausas y las microexpresiones se vean naturales, casi como lo haría una actriz de IA. Controla el tono, la energía y los microgestos para que coincidan con el mensaje.
De guion a video en minutos
Pega un guion para texto a video o una URL de producto y HeyGen genera automáticamente diseños de escenas, narración, subtítulos y sugerencias de b-roll. Edita el texto, cambia de actor y regenera tomas alternativas al instante, usando opciones generadas con IA para entregar resultados más rápido.
Exportaciones en múltiples formatos y ajustes preestablecidos para cada plataforma
Exporta archivos MP4, subtítulos SRT/VTT, miniaturas y presets móviles para Reels, Stories, Feed y reproductores web. Los paquetes ya vienen nombrados y con el tamaño ideal para subirlos directamente a administradores de anuncios y plataformas LMS.
Descubre cómo negocios como el tuyo escalan la creación de contenido y aceleran su crecimiento con la plataforma de imagen a video más innovadora del mercado.
Cómo usar el generador de actores con IA
Da vida a tu actor ideal con el generador de actores con IA de HeyGen en cuatro sencillos pasos.
Elige entre actores de stock o graba un breve video selfie para generar un actor privado de tu marca con el generador de video con IA.
Escribe tu texto o pega una URL. HeyGen extrae los puntos clave, sugiere ganchos y redacta la narración escena por escena.
Elige un modelo de voz, ajusta la energía y la expresividad facial, y agrega subtítulos o llamados en pantalla.
Previsualiza variaciones, ejecuta procesos por lotes para múltiples SKUs o idiomas y exporta paquetes listos para plataformas como TikTok y otras.
Los actores de IA son intérpretes sintéticos en pantalla —ya sean actores de stock, avatares o apariencias clonadas— capaces de decir cualquier guion con movimiento y emoción naturales para contenido en video.
Sí. Graba un video corto con consentimiento y HeyGen creará un clon privado del actor. Los flujos de consentimiento y la configuración de seguridad protegen el uso y la propiedad.
HeyGen usa lip-sync sub-frame, retargeting de malla facial y voces de calidad humana generadas con texto a voz o clonación de voz. Los resultados están optimizados para lograr movimientos de boca realistas, parpadeos y microexpresiones.
Sí. HeyGen ofrece términos de uso comercial y opciones de actores con marca. Siempre asegúrate de tener los derechos de cualquier contenido de terceros que incluyas y de seguir las políticas de cada plataforma.
HeyGen es compatible con más de 100 idiomas y acentos regionales para voces en off y subtítulos, lo que lo hace ideal para creadores de TikTok. Las traducciones se resincronizan para mantener el ritmo y una entrega natural.
Los clones personalizados son privados de forma predeterminada y se pueden bloquear a tu cuenta, lo que garantiza acceso exclusivo a tu actor de IA. HeyGen cifra los recursos y ofrece controles empresariales para la gobernanza y el acceso.
Los clips sencillos se procesan en minutos. Los trabajos por lotes para catálogos grandes se ejecutan en paralelo, para que los equipos puedan producir cientos de recursos de manera eficiente.
No. HeyGen funciona en la nube, dándote acceso a contenido generado con IA desde cualquier lugar. Solo necesitas un navegador para escribir el guion, previsualizar, editar y exportar videos.
Tú conservas la propiedad de los videos y recursos que creas. HeyGen te otorga la licencia para usar comercialmente los resultados generados según tu plan.
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