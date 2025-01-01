自分の写真を使って、HeyGen の AI 動画クリエイターであらゆるシチュエーションの自分を再創造しましょう。HeyGen のアバターは、プロフェッショナルなオフィスでも、ラグジュアリーなバケーションでも、クリエイティブなファンタジーの世界でも、あなたのイメージにぴったりフィットします。リアルなジェスチャー、自然な動き、カスタムスタイルにより、あなたのアバターは必要なあらゆるシーンに自在に適応できます。