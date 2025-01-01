ニーズに最適なAPI料金プランを見つけましょう
10万社以上の企業が、カメラも撮影クルーも不要な HeyGen の AI 動画ツールとプラットフォームを使って、魅力的なコンテンツを制作しています。多彩な API 料金プランと特典により、プロジェクトのニーズに最適なプランをお選びいただけます。
Featured customer story
"ビジュアルストーリーテリングの媒体で私が発揮しているのと同じレベルの創造性を、執筆プロセスにおいても発揮できるようにしてくれました。"
スティーブ・ソウリー
Miroのラーニングメディアデザイナー
10倍
動画制作スピードの向上
5倍
動画制作の増加
API の料金プランと機能を比較
従量課金制
はじめる →
エンタープライズ
会議を予約する →
ビデオエージェント API
テキスト読み上げ API
動画を生成（Avatar III & IV エンジン）
動画翻訳API
フォトアバターを作成
テンプレートを使って動画を生成する
アバター・ボイス・テンプレートライブラリへのアクセス
MCP サーバーアクセス
HeyGen スキル連携
カスタマイズ可能なスケーラビリティ
専任開発者サポート
デジタルツイン作成API
校正 API
割引料金
Freeプランでは、HeyGenのAI動画ツールを使った動画生成・翻訳・アバター利用に使える10クレジットが提供され、プラットフォームを試すのに最適です。まずは無料でHeyGenプラットフォームを体験し、その変革的な可能性を確かめてください。
クレジットを使ってAI動画やアバターを生成できます。Proプランでは月100クレジット、Scaleプランでは660クレジットが付与され、Enterpriseプランはカスタム設定となります。最適なプランの選び方については、こちらで詳しくご確認ください。
Proプランでは、100クレジットが$99（1クレジットあたり$0.99）、Scaleプランでは660クレジットが$330（1クレジットあたり$0.50）です。HeyGenのこの競争力のある料金プランをぜひご活用ください。
中規模のプロジェクトや時々行うブランディングには Pro プランをお選びください。定期的なコンテンツ制作には Scale プランが最適で、高度なニーズには Enterprise プランが適しています。どのプランがニーズに合うか、詳しくはこちらをご覧ください。
はい、さまざまなプランオプションを確認することで、いつでもアップグレードして、より多くのクレジットや低コスト、同時実行などの高度な機能を利用できます。
Scale にはメールサポートと割引が含まれ、Enterprise ではプレミアムサポート、SLA、カスタムアバターをご利用いただけます。これらのプランにおける、動画制作で AI を活用することのメリットについてお読みください。
Free：開発者ポータルのみ利用可能、Pro：基本的なサポート、Scale：メールサポート、Enterprise：プレミアムなSlackサポートとSLAを提供します。ご自身に必要なサポート内容を満たすプランをお選びください。
はい、上位プランほどクレジットあたりのコストが下がり、便利で価値の高い機能にアクセスできます。価値と機能性が高まるプランを選択して、予算を最適化しましょう。
いいえ。クレジットは毎月リセットされるため、ご利用状況に合ったプランをお選びください。毎月のクレジットを最大限活用できるよう、計画的にご利用ください。
エンタープライズプランでは、カスタムアバター、SLA、API の同時実行、重要なコンテンツ生成のサポートなどを提供します。エンタープライズが貴社のイノベーションニーズに適しているかどうかを判断するため、ぜひコンサルテーションを通じて詳細をご確認ください。
あなたのビジネスのような企業が、最先端のAI動画を活用してコンテンツ制作をスケールし、成長を加速させている事例をご覧ください。