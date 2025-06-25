เปลี่ยนสคริปต์ง่ายๆ ให้กลายเป็นครีเอทีฟโฆษณา AI ที่ดึงดูดสายตาได้ในไม่กี่นาที ไม่ต้องใช้กล้อง ทีมถ่ายทำ หรือซอฟต์แวร์ตัดต่อ สร้างวิดีโอแอดหลากหลายเวอร์ชันสำหรับ Meta, TikTok และ YouTube พร้อมใช้งานเพื่อยิงแคมเปญและทดสอบได้ทันที
ฟีเจอร์ของ AI Ad Creatives
สร้างโฆษณาให้เสร็จในไม่กี่วินาที ไม่ต้องรอเป็นวัน
สร้างครีเอทีฟโฆษณาได้ในไม่กี่วินาทีจากสคริปต์เดียว ไม่ต้องจองกองถ่าย ปรับเปลี่ยนฮุก หัวข้อ หรือคำกระตุ้นการตัดสินใจแล้วสร้างโฆษณาใหม่ได้ทันทีtext to videoของเราจะแปลงทุกไอเดียให้กลายเป็นแคมเปญโฆษณาที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มอัตราการแปลงผลลัพธ์ในทุกช่องทาง
ดีไซน์โฆษณาที่สะดุดตาและปิดการขายได้
คว้าใจผู้ชมใน 3 วินาทีแรกด้วยครีเอทีฟแนวเนทีฟที่ออกแบบมาเฉพาะเพื่อดึงดูดกลุ่มเป้าหมายจากโซเชียลแบบจ่ายเงินให้มีส่วนร่วม เนื้อหาดูสมจริงเหมือนคอนเทนต์จากครีเอเตอร์วิดีโอ AI UGCจากนั้นคุมทุกเฟรมให้สอดคล้องกับสีและโลโก้ของแบรนด์ ดีไซน์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ช่วยให้ภาพลักษณ์แบรนด์คงที่ พร้อมเพิ่มอัตราการมีส่วนร่วมและการแปลงลูกค้า
เสียงหลายภาษาสำหรับนักการตลาดทุกคน
ให้ทุกโฆษณามีเสียงบรรยายที่เป็นธรรมชาติในมากกว่า 175 ภาษาโดยไม่ต้องอัดเสียงใหม่ สร้างเสียงบรรยายด้วยAI voice generatorของเรา ปรับโทนเสียงให้ตรงกับแบรนด์ และใช้สคริปต์เดียวกันซ้ำได้ทุกโซเชียล แพลตฟอร์มเดียวช่วยโลคัลไลซ์แคมเปญเดียวให้พร้อมสำหรับนักการตลาดและทุกภูมิภาคได้อย่างราบรื่น
แก้ไขดีไซน์โฆษณาจากข้อความธรรมดา
ปรับฉาก สลับพื้นหลัง เพิ่มคำบรรยาย และใส่โลโก้ของคุณได้ง่ายๆ ด้วยเครื่องมือควบคุมแบบเรียบง่าย ไม่ต้องตัดต่อบนไทม์ไลน์วิดีโอ AI editorมาพร้อมเครื่องมือขั้นสูงให้ปรับจังหวะวิดีโอและรักษาเอกลักษณ์ของแบรนด์ในทุกช็อต ได้วิดีโอคุณภาพพร้อมลงทุกช่องทางโดยไม่ต้องเสียเวลาเรียนรู้ รองรับทั้งสี่เหลี่ยมและแนวตั้ง
เปลี่ยนภาพสินค้าของคุณให้กลายเป็นครีเอทีฟโฆษณา
โชว์เคสสินค้าจริงได้โดยไม่ต้องใช้สตูดิโอ อุปกรณ์ประกอบฉาก หรือการถ่ายภาพสินค้าแบบมืออาชีพราคาแพง เพียงอัปโหลดภาพสินค้าของคุณลงในซีนด้วย AI product placement ปรับความคมชัดของภาพให้คมขึ้น และเลี่ยงการใช้สต็อกภาพทั่วไป ทุกภาพจาก AI ถูกจัดวางในบริบทที่เหมาะสม ทำให้ทุกช็อตเหมือนถ่ายมาเพื่อแบรนด์ของคุณโดยเฉพาะ
การทดสอบโฆษณาแบบ Paid Social มักทำให้ใช้งบโฆษณาหมดไปกับการถ่ายทำเพียงครั้งเดียว สร้างครีเอทีฟโฆษณาให้ตรงกัน เปิดตัวชุดทดสอบแบบครบเซต และดึงข้อมูลประสิทธิภาพจากบัญชีโฆษณาเพื่อต่อยอดวิดีโอโฆษณา AI ที่ทำผลงานได้ดีที่สุดให้ขยายผลได้มากขึ้น
การจ้างครีเอเตอร์มาทำโฆษณา UGC ทุกชิ้นทำให้ขยายงานได้ช้า สร้างครีเอทีฟได้หลายแบบจากสคริปต์เดียวและให้การผลิตคอนเทนต์เดินต่อเนื่อง ใช้ AI influencer generator เพื่อสร้างลุคที่กลมกลืนกับทุกฟีดอย่างเป็นธรรมชาติ
การถ่ายทำโฆษณาสำหรับทุก SKU ใช้ทั้งเวลาและงบประมาณจำนวนมาก เปลี่ยนรูปภาพเป็นวิดีโอและสร้างวิดีโอแอดสำหรับแต่ละรายการสินค้า เปิดตัวโฆษณาดิจิทัลได้โดยไม่ต้องใช้กล้อง ขยายการสร้างวิดีโอให้ครอบคลุมทุกแคมเปญได้ภายในไม่กี่นาที
โฆษณาเดิมทำให้ประสิทธิภาพตก และการถ่ายทำใหม่ก็ใช้เวลานาน แก้สคริปต์ รีเฟรชภาพ และปล่อยโฆษณาประสิทธิภาพสูงได้ในบ่ายวันเดียว รักษายอดคอนเวอร์ชันของวิดีโอการตลาดโดยไม่ต้องโปรดักชันใหม่
การปรับแคมเปญการตลาดสำหรับตลาดใหม่มักหมายถึงการต้องสร้างทุกอย่างขึ้นมาใหม่ แปลโฆษณาที่ได้ผลของคุณเป็นมากกว่า 175 ภาษาได้ด้วยการพากย์เสียงด้วย AI ที่คงโทนเสียงและสไตล์เดิมไว้ ให้ครีเอทีฟชิ้นเดียวเข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมายได้จากต้นฉบับเดียว
ความต้องการสร้างโฆษณาสูงเกินกว่าที่ทีมเล็กจะรองรับได้ สร้างโฆษณาได้ทุกประเภทจากบรีฟเดียวและส่งมอบวิดีโอคอนเซ็ปต์หลายแบบให้ลูกค้าแต่ละราย เวิร์กโฟลว์จากสคริปต์สู่วิดีโอช่วยให้แบรนด์และเอเจนซีขยายการผลิตคอนเทนต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การทำงานของโฆษณา Creative ด้วย AI
เปลี่ยนจากบรีฟเปล่าเป็นครีเอทีฟโฆษณาพร้อมปล่อยแคมเปญได้ใน 4 ขั้นตอนง่ายๆ ไม่ต้องใช้กล้อง ทีมถ่ายทำ หรือซอฟต์แวร์ตัดต่อ
เลือกเทมเพลต อัตราส่วน และฟอร์แมตให้เหมาะกับแพลตฟอร์มที่ต้องการลงโฆษณา ทั้งแบบฟีดหรือสตอรี่
วาง hook ข้อความ และคำกระตุ้นการตัดสินใจของคุณ หรือสร้างสคริปต์จากบรีฟและกำหนดโทนเสียง
เพิ่มโลโก้ สี แคปชัน และเสียงของแบรนด์ จากนั้นปรับจังหวะวิดีโอให้ทุกเวอร์ชันสอดคล้องกับอัตลักษณ์แบรนด์
เรนเดอร์ครีเอทีฟโฆษณาทุกชิ้นแบบ HD แล้วดาวน์โหลดทุกเวอร์ชันพร้อมเผยแพร่ได้ทันทีบนทุกช่องทางของคุณ
ครีเอทีฟโฆษณา AI คือวิดีโอโฆษณาที่สร้างจากสคริปต์ข้อความแทนการถ่ายทำวิดีโอจริง บนแพลตฟอร์ม ai ad creative คุณพิมพ์ฮุกและข้อความ เลือกสไตล์ แล้วAI video generatorจะสร้างภาพ เสียง และจังหวะเวลาออกมาเป็นโฆษณาสำเร็จรูปพร้อมยิงแคมเปญ ทำงานเหมือนตัวสร้างโฆษณาสำหรับวิดีโอ ไม่ใช่ภาพนิ่ง
การทำงานของ Generative AI มีดังนี้: AI และโมเดล AI แบบ proprietary ที่เทรนด้วยชุดข้อมูลโฆษณาที่ทำผลงานยอดเยี่ยมจำนวนมหาศาล จะจัดการทั้งสคริปต์ ภาพ เสียง และจังหวะเวลา ระบบจะโฟกัสที่การสร้างคอนเทนต์แบบทีละซีน สร้างโฆษณาคุณภาพสูงจาก AI และฟุตเทจสมจริงด้วยตัวเลือกอย่าง นักแสดง AI ทำให้ได้ผลงานที่ดูเนี้ยบโดยไม่ต้องถ่ายทำจริง
แต่ละเครื่องมือ ai ช่วยแก้ได้แค่บางส่วนของงาน ChatGPT ช่วยเขียนคอนเทนต์และข้อความโฆษณา Midjourney สร้างภาพนิ่งจาก ai และ Creatify โฟกัสกับคลิป UGC สั้นๆ HeyGen เชื่อมต่อเวิร์กโฟลว์ทั้งหมดเข้าด้วยกัน เปลี่ยนข้อความและภาพให้กลายเป็นวิดีโอโฆษณาสำเร็จรูปที่ตรงกับแบรนด์ ช่วยให้ปล่อยแคมเปญโฆษณาคุณภาพได้จากที่เดียว ทีมที่ย้ายมาจาก Creatify ยังรักษาลุคแบบ UGC เดิมไว้ได้ พร้อมเพิ่มวิดีโอหลายภาษา
ได้ เมื่อใช้ AI ควบคู่กับการกำกับดูแลจากมนุษย์ AI โดดเด่นด้านความเร็วและปริมาณ ขณะที่ทีมของคุณกำหนดงานครีเอทีฟ ฮุก และการเล่าเรื่องเชิงอารมณ์ AI แบบสร้างสรรค์ช่วยเสริมไอเดียที่แข็งแรง ไม่ได้มาแทนที่ความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ และคุณคือคนที่กำหนดโทนของแบรนด์ ทำให้พลังทางอารมณ์ในAI talking headยังรู้สึกว่าเป็นตัวคุณอยู่ดี
ได้ นอกเหนือจากการเขียนคอนเทนต์แล้ว ตัวสร้างสคริปต์วิดีโอของแพลตฟอร์มยังร่างข้อความโฆษณา ข้อความ และพาดหัว รวมถึงสคริปต์แต่ละซีนจากพรอมต์ ai แบบง่ายๆ ai ช่วยให้สร้างเวอร์ชันได้ไม่จำกัด ทำให้ต่อยอดการสร้างโฆษณาจากไอเดียเดียวได้โดยไม่ต้องมีคอนเทนต์ไรเตอร์แยกต่างหาก
ปริมาณพร้อมการทดสอบช่วยเพิ่มอัตราการแปลง ยิ่งสร้างวิดีโอหลากหลายเวอร์ชันที่ตรงบรีฟได้มากเท่าไร ยิ่งจับคู่โฆษณาให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายได้ดีขึ้น เพิ่มอัตราการคลิก และค้นหาคอนเทนต์ครีเอทีฟจาก AI ที่แปลงยอดได้สูงได้เร็วขึ้น ซึ่งช่วยสนับสนุนเป้าหมายด้านเพอร์ฟอร์แมนซ์มาร์เก็ตติ้งอย่างการสร้างลีด และวิดีโอเหล่านี้ยังช่วยเสริมผลลัพธ์เมื่อใช้เป็นโฆษณาโซเชียลมีเดียด้วย AI.
เหมาะสำหรับนักการตลาด แบรนด์ หรือเอเจนซีที่ต้องการโฆษณามากขึ้นและเร็วขึ้น เครื่องมือสร้างโฆษณา AI นี้คือเครื่องมือโฆษณาและออกแบบด้วย AI ที่ช่วยให้ทีมเล็กๆ สร้างโฆษณาได้โดยไม่ต้องมีสตูดิโอ ใช้ตัวสร้างโฆษณาเพื่อสร้างคอนเซ็ปต์หลายแบบพร้อมกัน ตั้งแต่วิดีโอสินค้าไปจนถึงวิดีโอโปรโม และทำให้ทุกแคมเปญมีคอนเทนต์พร้อมใช้อยู่เสมอ
เขียนสคริปต์หลักเพียงฉบับเดียว จากนั้นเปลี่ยนฮุก หัวข้อหลัก ภาพประกอบ หรือคำกระตุ้นให้ดำเนินการแล้วสร้างใหม่ การปรับแต่งแต่ละครั้งจะได้วิดีโอเวอร์ชันใหม่ภายในไม่กี่วินาที คุณยังสามารถสร้างเวอร์ชันเฉพาะแพลตฟอร์มได้ เช่น โฆษณา Facebookและเวอร์ชันแนวตั้งจากต้นฉบับเดียวกัน
ทำได้ เลือกสไตล์ครีเอเตอร์และโทนการพูดที่เป็นธรรมชาติ เพื่อให้โฆษณากลมกลืนไปกับฟีดแทนที่จะดูเป็นโฆษณาองค์กรตัวสร้างคลิปช่วยตัดต่อคลิปสั้นจังหวะเนทีฟที่ดึงความสนใจได้ตั้งแต่ไม่กี่วินาทีแรก
ได้มากเท่าที่แคมเปญของคุณต้องการ เนื่องจากแต่ละเวอร์ชันเริ่มจากข้อความจึงไม่ต้องนัดถ่ายทำ ทำให้สามารถผลิตครีเอทีฟโฆษณาได้หลายสิบชิ้นภายในวันเดียว ทีมที่ต้องการสเกลโฆษณาแบบจ่ายเงินบนโซเชียลมักจับคู่สิ่งนี้กับวิดีโอ TikTokสำหรับการทดสอบคอนเทนต์แบบสั้น
เอเจนซี่คิดค่าบริการต่อชิ้นงานและใช้เวลาหลายวันต่อหนึ่งรอบ HeyGen เปลี่ยนสคริปต์ให้กลายเป็นครีเอทีฟโฆษณาสำเร็จรูปได้ภายในไม่กี่นาทีในต้นทุนเพียงเศษเสี้ยว ทำให้คุณควบคุมกระบวนการเองและปรับแก้ได้ตามตารางของตัวเองAI spokespersonสามารถเป็นหน้าตาให้แคมเปญได้โดยไม่ต้องจองตัวอินฟลูเอนเซอร์หรือพรีเซนเตอร์
มีแพ็กเกจฟรีไม่ต้องใช้บัตรเครดิตให้เริ่มสร้างครีเอทีฟโฆษณาชิ้นแรกได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย แพ็กเกจแบบชำระเงินเริ่มต้นที่ $24 ต่อเดือนและปลดล็อกฟีเจอร์โคลนเสียง วิดีโอที่ยาวขึ้น และคลังเทมเพลตแบบครบถ้วนสำหรับแคมเปญขนาดใหญ่
ได้ เมื่อโฆษณาเริ่มประสิทธิภาพตก ให้แก้สคริปต์หรือเปลี่ยนภาพแล้วสร้างเวอร์ชันใหม่ได้ภายในวันเดียวกัน นอกจากนี้ยังสามารถนำคอนเซ็ปต์ที่ทำผลงานดีมาปรับเป็นรูปแบบ reel generator เพื่อยืดอายุแคมเปญไปยังตำแหน่งโฆษณาใหม่ๆ ได้
ได้ แปลโฆษณาที่ทำผลงานได้ดีเป็นมากกว่า 175 ภาษาโดยยังคงเสียงและจังหวะเดิมไว้ เพื่อให้ครีเอทีฟชิ้นเดียวใช้ได้ทุกตลาด จับคู่กับเลย์เอาต์ instagram ad maker เพื่อทำโลคัลไลซ์โฆษณาวิดีโอสั้นสำหรับแต่ละภูมิภาคโดยไม่ต้องสร้างแคมเปญใหม่ทั้งหมด
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เปลี่ยนสคริปต์ง่ายๆ ให้กลายเป็นครีเอทีฟโฆษณา AI ที่ดึงดูดสายตาได้ในไม่กี่นาที