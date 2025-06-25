สร้างโฆษณา AI Ad Creatives สำหรับแอดที่หยุดสายตา

เปลี่ยนสคริปต์ง่ายๆ ให้กลายเป็นครีเอทีฟโฆษณา AI ที่ดึงดูดสายตาได้ในไม่กี่นาที ไม่ต้องใช้กล้อง ทีมถ่ายทำ หรือซอฟต์แวร์ตัดต่อ สร้างวิดีโอแอดหลากหลายเวอร์ชันสำหรับ Meta, TikTok และ YouTube พร้อมใช้งานเพื่อยิงแคมเปญและทดสอบได้ทันที

AI ad creatives generator interface showing multiple scroll-stopping video ad variations for Meta, TikTok, and YouTube generated from a single script.
144,055,056วิดีโอที่สร้างแล้ว
118,947,746อวตารที่สร้างแล้ว
19,880,508วิดีโอที่แปลแล้ว
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ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้ทั่วโลกหลายล้านคนในการนำเรื่องราวมาสู่ชีวิต
ไอคอนรถสีขาวสไตล์มินิมอลบนพื้นหลังสีน้ำเงินคุณสมบัติเด่น

ฟีเจอร์ของ AI Ad Creatives

สร้างโฆษณาให้เสร็จในไม่กี่วินาที ไม่ต้องรอเป็นวัน

สร้างครีเอทีฟโฆษณาได้ในไม่กี่วินาทีจากสคริปต์เดียว ไม่ต้องจองกองถ่าย ปรับเปลี่ยนฮุก หัวข้อ หรือคำกระตุ้นการตัดสินใจแล้วสร้างโฆษณาใหม่ได้ทันทีtext to videoของเราจะแปลงทุกไอเดียให้กลายเป็นแคมเปญโฆษณาที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มอัตราการแปลงผลลัพธ์ในทุกช่องทาง

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On-brand AI ad creatives generated from one script, showing several video ad variations with different hooks and headlines ready to launch.

ดีไซน์โฆษณาที่สะดุดตาและปิดการขายได้

คว้าใจผู้ชมใน 3 วินาทีแรกด้วยครีเอทีฟแนวเนทีฟที่ออกแบบมาเฉพาะเพื่อดึงดูดกลุ่มเป้าหมายจากโซเชียลแบบจ่ายเงินให้มีส่วนร่วม เนื้อหาดูสมจริงเหมือนคอนเทนต์จากครีเอเตอร์วิดีโอ AI UGCจากนั้นคุมทุกเฟรมให้สอดคล้องกับสีและโลโก้ของแบรนด์ ดีไซน์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ช่วยให้ภาพลักษณ์แบรนด์คงที่ พร้อมเพิ่มอัตราการมีส่วนร่วมและการแปลงลูกค้า

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Scroll-stopping vertical video ad with a creator-style UGC look, brand colors and logo applied, designed to engage paid social audiences.

เสียงหลายภาษาสำหรับนักการตลาดทุกคน

ให้ทุกโฆษณามีเสียงบรรยายที่เป็นธรรมชาติในมากกว่า 175 ภาษาโดยไม่ต้องอัดเสียงใหม่ สร้างเสียงบรรยายด้วยAI voice generatorของเรา ปรับโทนเสียงให้ตรงกับแบรนด์ และใช้สคริปต์เดียวกันซ้ำได้ทุกโซเชียล แพลตฟอร์มเดียวช่วยโลคัลไลซ์แคมเปญเดียวให้พร้อมสำหรับนักการตลาดและทุกภูมิภาคได้อย่างราบรื่น

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AI voice generator panel localizing one ad script into 175+ languages, with a presenter and a list of language options for global campaigns.

แก้ไขดีไซน์โฆษณาจากข้อความธรรมดา

ปรับฉาก สลับพื้นหลัง เพิ่มคำบรรยาย และใส่โลโก้ของคุณได้ง่ายๆ ด้วยเครื่องมือควบคุมแบบเรียบง่าย ไม่ต้องตัดต่อบนไทม์ไลน์วิดีโอ AI editorมาพร้อมเครื่องมือขั้นสูงให้ปรับจังหวะวิดีโอและรักษาเอกลักษณ์ของแบรนด์ในทุกช็อต ได้วิดีโอคุณภาพพร้อมลงทุกช่องทางโดยไม่ต้องเสียเวลาเรียนรู้ รองรับทั้งสี่เหลี่ยมและแนวตั้ง

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AI video editor with simple text-based controls for swapping backgrounds, adding captions, and applying a logo to an ad, no timeline editing.

เปลี่ยนภาพสินค้าของคุณให้กลายเป็นครีเอทีฟโฆษณา

โชว์เคสสินค้าจริงได้โดยไม่ต้องใช้สตูดิโอ อุปกรณ์ประกอบฉาก หรือการถ่ายภาพสินค้าแบบมืออาชีพราคาแพง เพียงอัปโหลดภาพสินค้าของคุณลงในซีนด้วย AI product placement ปรับความคมชัดของภาพให้คมขึ้น และเลี่ยงการใช้สต็อกภาพทั่วไป ทุกภาพจาก AI ถูกจัดวางในบริบทที่เหมาะสม ทำให้ทุกช็อตเหมือนถ่ายมาเพื่อแบรนด์ของคุณโดยเฉพาะ

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AI product placement dropping a real product photo into a styled scene to create a polished ecommerce video ad without a studio shoot.
ไอคอนกล่องของขวัญสีเขียวกรณีการใช้งาน

กรณีการใช้งาน

แดชบอร์ดเปรียบเทียบครีเอทีฟโฆษณา Paid Social หลายแบบใน A/B Test พร้อมแสดงเมตริกประสิทธิภาพเพื่อไฮไลต์วิดีโอ AI โฆษณาที่ทำผลงานได้ดีที่สุด

ลดงบโฆษณาสำหรับการทดสอบบนโซเชียลแบบจ่ายเงิน

การทดสอบโฆษณาแบบ Paid Social มักทำให้ใช้งบโฆษณาหมดไปกับการถ่ายทำเพียงครั้งเดียว สร้างครีเอทีฟโฆษณาให้ตรงกัน เปิดตัวชุดทดสอบแบบครบเซต และดึงข้อมูลประสิทธิภาพจากบัญชีโฆษณาเพื่อต่อยอดวิดีโอโฆษณา AI ที่ทำผลงานได้ดีที่สุดให้ขยายผลได้มากขึ้น

โฆษณาวิดีโอ UGC สไตล์ครีเอเตอร์ที่สร้างได้ตามต้องการ พร้อมผู้บรรยายเป็นอินฟลูเอนเซอร์ AI ที่ดูกลมกลืนเหมือนคอนเทนต์บนโซเชียลฟีด

โฆษณา UGC สไตล์ครีเอเตอร์ตามต้องการ

การจ้างครีเอเตอร์มาทำโฆษณา UGC ทุกชิ้นทำให้ขยายงานได้ช้า สร้างครีเอทีฟได้หลายแบบจากสคริปต์เดียวและให้การผลิตคอนเทนต์เดินต่อเนื่อง ใช้ AI influencer generator เพื่อสร้างลุคที่กลมกลืนกับทุกฟีดอย่างเป็นธรรมชาติ

ภาพสินค้าสำหรับอีคอมเมิร์ซถูกเปลี่ยนเป็นวิดีโอโฆษณาด้วยฟีเจอร์ image to video โดยแต่ละ SKU ได้รับวิดีโอโฆษณาสั้นของตัวเอง

โฆษณาสินค้าอีคอมเมิร์ซที่ช่วยเพิ่มยอดขาย

การถ่ายทำโฆษณาสำหรับทุก SKU ใช้ทั้งเวลาและงบประมาณจำนวนมาก เปลี่ยนรูปภาพเป็นวิดีโอและสร้างวิดีโอแอดสำหรับแต่ละรายการสินค้า เปิดตัวโฆษณาดิจิทัลได้โดยไม่ต้องใช้กล้อง ขยายการสร้างวิดีโอให้ครอบคลุมทุกแคมเปญได้ภายในไม่กี่นาที

วิดีโอโฆษณาการตลาดเวอร์ชันใหม่ที่มาแทนครีเอทีฟเดิมที่ประสิทธิภาพตก พร้อมกราฟเส้นแสดงประสิทธิภาพที่กลับมาดีขึ้นและอัตราการแปลงที่ฟื้นตัว

เพิ่มประสิทธิภาพโฆษณาและลดความล้าของผู้ชม

โฆษณาเดิมทำให้ประสิทธิภาพตก และการถ่ายทำใหม่ก็ใช้เวลานาน แก้สคริปต์ รีเฟรชภาพ และปล่อยโฆษณาประสิทธิภาพสูงได้ในบ่ายวันเดียว รักษายอดคอนเวอร์ชันของวิดีโอการตลาดโดยไม่ต้องโปรดักชันใหม่

โฆษณาตัวเดียวที่ทำผลงานได้ดีถูกโลคัลไลซ์เป็นหลายภาษาโดยใช้การพากย์เสียงด้วย AI แสดงให้เห็นการเข้าถึงผู้ชมในแต่ละภูมิภาคที่แตกต่างกันจากวิดีโอต้นฉบับเพียงไฟล์เดียว

สร้างแคมเปญการตลาดแบบ Localized ได้อย่างรวดเร็ว

การปรับแคมเปญการตลาดสำหรับตลาดใหม่มักหมายถึงการต้องสร้างทุกอย่างขึ้นมาใหม่ แปลโฆษณาที่ได้ผลของคุณเป็นมากกว่า 175 ภาษาได้ด้วยการพากย์เสียงด้วย AI ที่คงโทนเสียงและสไตล์เดิมไว้ ให้ครีเอทีฟชิ้นเดียวเข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมายได้จากต้นฉบับเดียว

เวิร์กโฟลว์ของเอเจนซีที่สร้างคอนเซ็ปต์วิดีโอโฆษณาหลายแบบให้หลายแบรนด์ลูกค้าจากบรีฟด้วยขั้นตอนการทำงานแบบสคริปต์สู่วิดีโอ

ออกแบบมาเพื่อแบรนด์และเอเจนซี

ความต้องการสร้างโฆษณาสูงเกินกว่าที่ทีมเล็กจะรองรับได้ สร้างโฆษณาได้ทุกประเภทจากบรีฟเดียวและส่งมอบวิดีโอคอนเซ็ปต์หลายแบบให้ลูกค้าแต่ละราย เวิร์กโฟลว์จากสคริปต์สู่วิดีโอช่วยให้แบรนด์และเอเจนซีขยายการผลิตคอนเทนต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ไอคอนเอกสารสีขาวเบลอพร้อมปุ่มเล่นบนพื้นหลังสีฟ้าอ่อนวิธีการทำงาน

การทำงานของโฆษณา Creative ด้วย AI

เปลี่ยนจากบรีฟเปล่าเป็นครีเอทีฟโฆษณาพร้อมปล่อยแคมเปญได้ใน 4 ขั้นตอนง่ายๆ ไม่ต้องใช้กล้อง ทีมถ่ายทำ หรือซอฟต์แวร์ตัดต่อ

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ขั้นตอนที่ 1: เลือกสไตล์โฆษณาของคุณ

เลือกเทมเพลต อัตราส่วน และฟอร์แมตให้เหมาะกับแพลตฟอร์มที่ต้องการลงโฆษณา ทั้งแบบฟีดหรือสตอรี่

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ขั้นตอนที่ 2: เขียนสคริปต์โฆษณา

วาง hook ข้อความ และคำกระตุ้นการตัดสินใจของคุณ หรือสร้างสคริปต์จากบรีฟและกำหนดโทนเสียง

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ขั้นตอนที่ 3: ปรับแต่งและใส่แบรนด์ของคุณ

เพิ่มโลโก้ สี แคปชัน และเสียงของแบรนด์ จากนั้นปรับจังหวะวิดีโอให้ทุกเวอร์ชันสอดคล้องกับอัตลักษณ์แบรนด์

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ขั้นตอนที่ 4: สร้างและเผยแพร่

เรนเดอร์ครีเอทีฟโฆษณาทุกชิ้นแบบ HD แล้วดาวน์โหลดทุกเวอร์ชันพร้อมเผยแพร่ได้ทันทีบนทุกช่องทางของคุณ

คำถามที่พบบ่อย

AI ad creatives คืออะไรและทำงานอย่างไร?

ครีเอทีฟโฆษณา AI คือวิดีโอโฆษณาที่สร้างจากสคริปต์ข้อความแทนการถ่ายทำวิดีโอจริง บนแพลตฟอร์ม ai ad creative คุณพิมพ์ฮุกและข้อความ เลือกสไตล์ แล้วAI video generatorจะสร้างภาพ เสียง และจังหวะเวลาออกมาเป็นโฆษณาสำเร็จรูปพร้อมยิงแคมเปญ ทำงานเหมือนตัวสร้างโฆษณาสำหรับวิดีโอ ไม่ใช่ภาพนิ่ง

AI สร้างสรรค์ที่อยู่เบื้องหลังโฆษณาเหล่านี้ทำงานอย่างไร?

การทำงานของ Generative AI มีดังนี้: AI และโมเดล AI แบบ proprietary ที่เทรนด้วยชุดข้อมูลโฆษณาที่ทำผลงานยอดเยี่ยมจำนวนมหาศาล จะจัดการทั้งสคริปต์ ภาพ เสียง และจังหวะเวลา ระบบจะโฟกัสที่การสร้างคอนเทนต์แบบทีละซีน สร้างโฆษณาคุณภาพสูงจาก AI และฟุตเทจสมจริงด้วยตัวเลือกอย่าง นักแสดง AI ทำให้ได้ผลงานที่ดูเนี้ยบโดยไม่ต้องถ่ายทำจริง

เครื่องมือนี้ดีกว่า Creatify หรือ ChatGPT สำหรับทำโฆษณาหรือไม่?

แต่ละเครื่องมือ ai ช่วยแก้ได้แค่บางส่วนของงาน ChatGPT ช่วยเขียนคอนเทนต์และข้อความโฆษณา Midjourney สร้างภาพนิ่งจาก ai และ Creatify โฟกัสกับคลิป UGC สั้นๆ HeyGen เชื่อมต่อเวิร์กโฟลว์ทั้งหมดเข้าด้วยกัน เปลี่ยนข้อความและภาพให้กลายเป็นวิดีโอโฆษณาสำเร็จรูปที่ตรงกับแบรนด์ ช่วยให้ปล่อยแคมเปญโฆษณาคุณภาพได้จากที่เดียว ทีมที่ย้ายมาจาก Creatify ยังรักษาลุคแบบ UGC เดิมไว้ได้ พร้อมเพิ่มวิดีโอหลายภาษา

โฆษณาที่สร้างด้วย AI จะสร้างสรรค์และสื่อสารในน้ำเสียงแบรนด์ได้เทียบเท่ามนุษย์หรือไม่?

ได้ เมื่อใช้ AI ควบคู่กับการกำกับดูแลจากมนุษย์ AI โดดเด่นด้านความเร็วและปริมาณ ขณะที่ทีมของคุณกำหนดงานครีเอทีฟ ฮุก และการเล่าเรื่องเชิงอารมณ์ AI แบบสร้างสรรค์ช่วยเสริมไอเดียที่แข็งแรง ไม่ได้มาแทนที่ความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ และคุณคือคนที่กำหนดโทนของแบรนด์ ทำให้พลังทางอารมณ์ในAI talking headยังรู้สึกว่าเป็นตัวคุณอยู่ดี

AI จะช่วยเขียนพาดหัวโฆษณาและพรอมต์ให้ด้วยไหม

ได้ นอกเหนือจากการเขียนคอนเทนต์แล้ว ตัวสร้างสคริปต์วิดีโอของแพลตฟอร์มยังร่างข้อความโฆษณา ข้อความ และพาดหัว รวมถึงสคริปต์แต่ละซีนจากพรอมต์ ai แบบง่ายๆ ai ช่วยให้สร้างเวอร์ชันได้ไม่จำกัด ทำให้ต่อยอดการสร้างโฆษณาจากไอเดียเดียวได้โดยไม่ต้องมีคอนเทนต์ไรเตอร์แยกต่างหาก

โฆษณาแบบสร้างสรรค์ด้วย AI ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพโฆษณาได้อย่างไร?

ปริมาณพร้อมการทดสอบช่วยเพิ่มอัตราการแปลง ยิ่งสร้างวิดีโอหลากหลายเวอร์ชันที่ตรงบรีฟได้มากเท่าไร ยิ่งจับคู่โฆษณาให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายได้ดีขึ้น เพิ่มอัตราการคลิก และค้นหาคอนเทนต์ครีเอทีฟจาก AI ที่แปลงยอดได้สูงได้เร็วขึ้น ซึ่งช่วยสนับสนุนเป้าหมายด้านเพอร์ฟอร์แมนซ์มาร์เก็ตติ้งอย่างการสร้างลีด และวิดีโอเหล่านี้ยังช่วยเสริมผลลัพธ์เมื่อใช้เป็นโฆษณาโซเชียลมีเดียด้วย AI.

ใครควรใช้เครื่องมือสร้างโฆษณา AI นี้

เหมาะสำหรับนักการตลาด แบรนด์ หรือเอเจนซีที่ต้องการโฆษณามากขึ้นและเร็วขึ้น เครื่องมือสร้างโฆษณา AI นี้คือเครื่องมือโฆษณาและออกแบบด้วย AI ที่ช่วยให้ทีมเล็กๆ สร้างโฆษณาได้โดยไม่ต้องมีสตูดิโอ ใช้ตัวสร้างโฆษณาเพื่อสร้างคอนเซ็ปต์หลายแบบพร้อมกัน ตั้งแต่วิดีโอสินค้าไปจนถึงวิดีโอโปรโม และทำให้ทุกแคมเปญมีคอนเทนต์พร้อมใช้อยู่เสมอ

จะสร้างโฆษณาหลายเวอร์ชันจากสคริปต์เดียวได้อย่างไร

เขียนสคริปต์หลักเพียงฉบับเดียว จากนั้นเปลี่ยนฮุก หัวข้อหลัก ภาพประกอบ หรือคำกระตุ้นให้ดำเนินการแล้วสร้างใหม่ การปรับแต่งแต่ละครั้งจะได้วิดีโอเวอร์ชันใหม่ภายในไม่กี่วินาที คุณยังสามารถสร้างเวอร์ชันเฉพาะแพลตฟอร์มได้ เช่น โฆษณา Facebookและเวอร์ชันแนวตั้งจากต้นฉบับเดียวกัน

โฆษณา AI ของฉันจะดูสมจริงพอสำหรับฟีดโซเชียลไหม

ทำได้ เลือกสไตล์ครีเอเตอร์และโทนการพูดที่เป็นธรรมชาติ เพื่อให้โฆษณากลมกลืนไปกับฟีดแทนที่จะดูเป็นโฆษณาองค์กรตัวสร้างคลิปช่วยตัดต่อคลิปสั้นจังหวะเนทีฟที่ดึงความสนใจได้ตั้งแต่ไม่กี่วินาทีแรก

สามารถสร้างครีเอทีฟโฆษณาสำหรับทำ A/B testing ได้กี่ชิ้น?

ได้มากเท่าที่แคมเปญของคุณต้องการ เนื่องจากแต่ละเวอร์ชันเริ่มจากข้อความจึงไม่ต้องนัดถ่ายทำ ทำให้สามารถผลิตครีเอทีฟโฆษณาได้หลายสิบชิ้นภายในวันเดียว ทีมที่ต้องการสเกลโฆษณาแบบจ่ายเงินบนโซเชียลมักจับคู่สิ่งนี้กับวิดีโอ TikTokสำหรับการทดสอบคอนเทนต์แบบสั้น

ทำไมควรใช้ HeyGen แทนการจ้างเอเจนซีเพื่อทำครีเอทีฟโฆษณา?

เอเจนซี่คิดค่าบริการต่อชิ้นงานและใช้เวลาหลายวันต่อหนึ่งรอบ HeyGen เปลี่ยนสคริปต์ให้กลายเป็นครีเอทีฟโฆษณาสำเร็จรูปได้ภายในไม่กี่นาทีในต้นทุนเพียงเศษเสี้ยว ทำให้คุณควบคุมกระบวนการเองและปรับแก้ได้ตามตารางของตัวเองAI spokespersonสามารถเป็นหน้าตาให้แคมเปญได้โดยไม่ต้องจองตัวอินฟลูเอนเซอร์หรือพรีเซนเตอร์

สร้างโฆษณา AI จำนวนมากมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่?

มีแพ็กเกจฟรีไม่ต้องใช้บัตรเครดิตให้เริ่มสร้างครีเอทีฟโฆษณาชิ้นแรกได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย แพ็กเกจแบบชำระเงินเริ่มต้นที่ $24 ต่อเดือนและปลดล็อกฟีเจอร์โคลนเสียง วิดีโอที่ยาวขึ้น และคลังเทมเพลตแบบครบถ้วนสำหรับแคมเปญขนาดใหญ่

สามารถรีเฟรชโฆษณาที่ใช้ซ้ำจนประสิทธิภาพตกได้โดยไม่ต้องถ่ายทำใหม่หรือไม่

ได้ เมื่อโฆษณาเริ่มประสิทธิภาพตก ให้แก้สคริปต์หรือเปลี่ยนภาพแล้วสร้างเวอร์ชันใหม่ได้ภายในวันเดียวกัน นอกจากนี้ยังสามารถนำคอนเซ็ปต์ที่ทำผลงานดีมาปรับเป็นรูปแบบ reel generator เพื่อยืดอายุแคมเปญไปยังตำแหน่งโฆษณาใหม่ๆ ได้

สามารถใช้โฆษณาแบบเดียวกันในหลายภาษาได้ไหม

ได้ แปลโฆษณาที่ทำผลงานได้ดีเป็นมากกว่า 175 ภาษาโดยยังคงเสียงและจังหวะเดิมไว้ เพื่อให้ครีเอทีฟชิ้นเดียวใช้ได้ทุกตลาด จับคู่กับเลย์เอาต์ instagram ad maker เพื่อทำโลคัลไลซ์โฆษณาวิดีโอสั้นสำหรับแต่ละภูมิภาคโดยไม่ต้องสร้างแคมเปญใหม่ทั้งหมด

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