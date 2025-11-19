เริ่มจาก URL สินค้า สคริปต์สั้นๆ หรือรูปภาพไม่กี่รูป แล้วสร้างโฆษณาพร้อมลง Instagram ได้ในไม่กี่นาที HeyGen จะเขียนฮุกให้เอง จับคู่ข้อความกับภาพ สร้างแคปชันและภาพหน้าปก และส่งออกไฟล์โฆษณาในรูปแบบที่เหมาะกับแต่ละแพลตฟอร์ม เพื่อให้ทดสอบได้เร็วขึ้นและขยายผลโฆษณา AI ที่ทำผลงานได้ดีที่สุด
Turn new product pages into a suite of Feed, Reels, and Story creatives so you can launch paid campaigns the same day.
Generate consistent, high-quality creatives for large SKU catalogs with automated b-roll, closeups, and copy variations per item.
Produce vertical, punchy edits with immediate hooks and captions optimized for Reels and Instagram Shorts to maximize early engagement.
Deliver client-ready ad libraries with locked brand elements, organized exports, and clear naming conventions so uploads and testing stay efficient.
Create personalized messages for warm audiences—highlighting discounts, testimonials, or feature benefits to convert high-intent viewers.
ทำไม HeyGen จึงเป็นเครื่องมือสร้างวิดีโอจากสคริปต์ด้วย AI ที่ดีที่สุด
HeyGen เปลี่ยนสคริปต์ใดๆ ให้กลายเป็นวิดีโอคุณภาพสูงสมจริงได้ภายในไม่กี่นาที เริ่มได้ตั้งแต่ไอเดียคร่าวๆ บทภาพยนตร์ที่เขียนเสร็จแล้ว หรือแค่ไม่กี่บูลเล็ตพอยต์ HeyGen สร้างฉากพูดคุยสมจริงพร้อมเครื่องมือควบคุมทรงพลัง ช่วยให้เปลี่ยนจากข้อความเป็นวิดีโอที่เสร็จสมบูรณ์ได้โดยไม่ต้องพึ่งเวิร์กโฟลว์โปรดักชันแบบดั้งเดิม
เปลี่ยนสคริปต์ให้กลายเป็นวิดีโอคุณภาพมืออาชีพได้ในไม่กี่นาที เร็วและประหยัดกว่าการถ่ายทำ การถ่ายซ้ำ หรือการตัดต่อที่ซับซ้อนมาก
สร้างวิดีโอระดับมืออาชีพด้วยเวิร์กโฟลว์ที่เรียบง่ายและใช้งาน直 intuitively ไม่ต้องมีพื้นฐานตัดต่อ ไม่ต้องตั้งค่าทางเทคนิค แค่เขียน สร้าง ปรับแต่ง
ตั้งแต่ดราฟต์แรกจนถึงไฟล์ส่งออกสุดท้าย ตัวแก้ไขแบบใช้ข้อความของ HeyGen ช่วยให้เวิร์กโฟลว์ทั้งหมดลื่นไหล แก้ไขประโยค ปรับจังหวะ ปรับซีน และวนทำซ้ำได้อย่างรวดเร็ว เหมือนแก้เอกสาร ไม่ใช่ไทม์ไลน์
ลิงก์ไปยังการสร้างโฆษณาจากหน้าสินค้า
วาง URL หน้าโปรดักต์หรือแลนดิ้งเพจแล้ว HeyGen จะดึงรูปภาพ สเปก และจุดขายออกมาเพื่อสร้างสตอรีบอร์ดให้ทันที เวิร์กโฟลว์ link-to-ad จะแปลงคอนเทนต์บนหน้าเพจให้กลายเป็นซีนวิดีโอสั้นๆ และแผงคารูเซลที่เน้นประโยชน์ โดยไม่ต้องจัดองค์ประกอบเอง
คอนเทนต์และครีเอทีฟที่ปรับแต่งมาอย่างลงตัวสำหรับ Instagram
HeyGen เขียนแคปชัน หัวข้อ และ CTA ที่สะดุดตาและสอดคล้องกับพฤติกรรมบน Instagram พร้อมจับคู่กับภาพหรือวิดีโอ เวอร์ชันข้อความหลายแบบจะถูกจับคู่กับตัวเลือกภาพหรือวิดีโอเพื่อสร้างชุดคอนเซ็ปต์ที่พร้อมทดสอบสำหรับการทำโฆษณา
เอาต์พุตวิดีโอแนวตั้งและคารูเซลพร้อมใช้งาน
สร้างวิดีโอแนวตั้งแบบสั้นพร้อมฮุกดึงดูดและคำบรรยายอ่านง่าย หรือคารูเซลหลายพาเนลที่เล่าเรื่องราวของสินค้า แต่ละไฟล์ที่ส่งออกจะเป็นไปตามรูปแบบของ Instagram ทำให้พร้อมอัปโหลดได้ทันทีโดยไม่ต้องแก้ไขซ้ำ
ชุดแบรนด์และการควบคุมสไตล์
ใส่โลโก้ ฟอนต์ สี และองค์ประกอบแบรนด์ที่ล็อกไว้เพื่อให้ทุกครีเอทีฟสอดคล้องกับแบรนด์ ใช้เทมเพลตเพื่อควบคุมความสม่ำเสมอของงานออกแบบในทุกแคมเปญและทุกทีม
วิธีใช้ AI Instagram Ad Generator
เปลี่ยนไอเดียโฆษณาของคุณให้เป็นวิดีโอจริงได้ใน 4 ขั้นตอนง่ายๆ ด้วย Instagram Ad generator ขั้นสูงของ HeyGen
วาง URL สินค้า อัปโหลดรูปภาพ หรือใส่สคริปต์สั้นๆ เพื่อสร้างโฆษณาได้ง่ายๆ HeyGen วิเคราะห์คอนเทนต์และร่างไอเดียโฆษณาแบบฉากต่อฉากให้โดยอัตโนมัติ
เลือกอัตราส่วนภาพ เสียงหรืออวตาร และใช้ชุดแบรนด์ของคุณ กำหนดทิศทางครีเอทีฟเช่น UGC แบบภาพยนตร์ หรือมินิมอล
สร้างร่างวิดีโอหลายเวอร์ชันพร้อมฮุค CTA และสไตล์ภาพที่แตกต่างกัน พรีวิวเทียบกันแบบเคียงข้าง ปรับแต่งข้อความหรือภาพ แล้วสร้างเวอร์ชันใหม่สำหรับทดสอบได้ทันที
ดาวน์โหลดไฟล์ MP4 ภาพหน้าปก ไฟล์ SRT และไฟล์ zip ที่จัดระเบียบไว้สำหรับ Instagram ด้วยเครื่องมือสร้างโฆษณา จากนั้นอัปโหลดไปยังตัวจัดการโฆษณาและเริ่มทำ A/B testing แบบมีโครงสร้าง
เครื่องสร้างโฆษณา Instagram ด้วย AI จะแปลงบรีฟ URL สินค้า รูปภาพ หรือสคริปต์ ให้กลายเป็นแอสเซ็ตโฆษณาสำเร็จรูปครบชุด ทั้งข้อความ ภาพ การตัดต่อวิดีโอ และไฟล์ส่งออก โดยใช้การจัดองค์ประกอบซีนอัตโนมัติ การสังเคราะห์เสียง และการจัดรูปแบบที่ปรับให้เหมาะกับตำแหน่งโฆษณาบน Instagram
ไม่จำเป็น HeyGen สามารถสร้างโฆษณารูปภาพและวิดีโอจากหน้าสินค้าได้ แปลงรูปภาพเป็นวิดีโอ, หรือ แปลงข้อความเป็นวิดีโอ. หรือหากต้องการ คุณสามารถอัปโหลดฟุตเทจของตัวเองแล้วให้ HeyGen ช่วยตัดต่อและจัดรูปแบบให้เหมาะกับ Instagram ได้
ได้ HeyGen รองรับโพสต์ฟีด คารูเซล สตอรี่ และวิดีโอแนวตั้งแบบสั้น แต่ละรูปแบบถูกปรับให้เหมาะกับพื้นที่ข้อความที่ปลอดภัย อัตราส่วนภาพ และความอ่านง่ายของคำบรรยาย แพลตฟอร์มของเราได้สร้าง อวตารที่ขับเคลื่อนด้วย AI แล้วจำนวน สำหรับครีเอเตอร์และธุรกิจ
แมปไฟล์ CSV หรือฟีดสินค้าเข้ากับเทมเพลต แล้วเครื่องมือ AI จะสร้างครีเอทีฟหลากหลายเวอร์ชันต่อ SKU โดยใช้แอสเซ็ตแบรนด์และรูปแบบการตั้งชื่อของคุณ เพื่อให้รันโฆษณาได้ในปริมาณมาก
ได้ ใช้เครื่องมือทำโลคัลไลเซชันและเครื่องมือ video translatorเพื่อแปลสคริปต์ สร้างเสียงพากย์ใหม่ และสร้างคำบรรยายที่ซิงก์กับวิดีโอ เพื่อให้คอนเทนต์โลคัลไลซ์ดูกลมกลืนเหมือนต้นฉบับโดยไม่ต้องถ่ายทำใหม่
HeyGen ส่งออกวิดีโอ MP4, ไฟล์ PNG ความละเอียดสูง, ไฟล์คำบรรยาย SRT/VTT และไฟล์ zip แบบแพ็กเกจที่มีภาพตัวอย่างและเมทาดาทาพร้อมให้อัปโหลด
HeyGen จัดระเบียบครีเอทีฟหลากหลายเวอร์ชันเป็นชุดทดสอบ แนะนำการจับคู่กลุ่มเป้าหมาย และสร้างไฟล์เอ็กซ์พอร์ตที่พร้อมใช้สำหรับการทดสอบ A/B เพื่อให้ทีมค้นหา hook และงานภาพที่ทำผลงานได้ดีที่สุดได้อย่างรวดเร็ว
คุณยังคงเป็นเจ้าของโฆษณาที่คุณสร้าง HeyGen ใช้แอสเซ็ตที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องและเอาต์พุตที่สร้างขึ้นสามารถนำไปใช้เชิงพาณิชย์ได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคอนเทนต์จากบุคคลที่สามที่คุณอัปโหลดมีสิทธิ์การใช้งานที่เหมาะสม
