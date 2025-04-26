เปลี่ยนสไลด์ PowerPoint ให้เป็นวิดีโอคุณภาพสูงด้วยอวตาร AI สมจริงและเสียงบรรยายธรรมชาติ เพียงนำเข้าพรีเซนเทชัน ระบบจะสร้างฉากจากแต่ละสไลด์ให้อัตโนมัติ เปลี่ยนสไลด์นิ่งให้กลายเป็นวิดีโอที่น่าสนใจสำหรับทุกกลุ่มผู้ชม
อัปโหลดงานนำเสนออัปโหลดงานนำเสนอ
รองรับ: PPT, PPTX, PDF · สูงสุด 50MB
เปลี่ยนพรีเซนเทชันแบบนิ่งให้เป็นวิดีโอน่าสนใจได้ทันที
ฟีเจอร์ PPT to video AI ของ HeyGen ช่วยทำให้กระบวนการสร้างวิดีโอเป็นอัตโนมัติ เปลี่ยนสไลด์เด็คแบบนิ่งให้กลายเป็นวิดีโอคุณภาพสูงพร้อมอวตารสมจริงและเสียงบรรยายจาก ai ที่เป็นธรรมชาติ โดยไม่ต้องใช้กล้อง สตูดิโอ หรือการอัดหน้าจอแบบสด
พรีเซนเทชันและวอล์กธรูแบบอะซิงโครนัส
หยุดส่งไฟล์ PDF หรือเด็คแบบนิ่งที่ลูกค้าไม่มีเวลาอ่าน เปลี่ยนมาใช้อวตาร AI ระดับมืออาชีพซ้อนทับบนสไลด์เพื่อพาแต่ละคนเดินชมข้อเสนอการขายหรือสไลด์ประชุมบอร์ด สร้างประสบการณ์แบบอินเทอร์แอกทีฟคล้าย Loom ที่ยังคงความรู้สึกเชื่อมต่อกันแม้คุณจะกำลังเดินทางหรือไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมสด
อวตาร AI มืออาชีพซ้อนอยู่ที่มุมของสไลด์ PowerPoint สำหรับองค์กรที่แสดงตัวชี้วัดการเติบโตรายไตรมาส
แปลงสไลด์เป็นฉากอัตโนมัติ
ไม่ต้องตัดต่อวิดีโอเองหรือใช้ซอฟต์แวร์อัดหน้าจอที่ใช้งานยุ่งยาก เพียงอิมพอร์ตไฟล์ PowerPoint (.ppt) หรือ PDF ของคุณเข้าสู่แพลตฟอร์มโดยตรง จากนั้น AI จะจัดแบ่งสไลด์พรีเซนเทชันของคุณให้อัตโนมัติ เปลี่ยนทุกสไลด์ให้กลายเป็นซีนวิดีโอที่จัดรูปแบบอย่างลงตัว การแปลงไฟล์ pptx เป็นวิดีโอใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาที
กริดของสไลด์ PowerPoint ที่นำเข้าแล้วถูกจัดระเบียบอัตโนมัติเป็นซีนวิดีโอแยกกันภายในอินเทอร์เฟซตัวแก้ไขของ HeyGen
แปลงบันทึกผู้บรรยายให้เป็นสคริปต์ที่สมบูรณ์แบบ
ลดความหงุดหงิดจากการพูดติดขัดและต้องอัดใหม่หลายรอบ เพียงนำสคริปต์หรือโน้ตสำหรับพูดนำเสนอที่คุณเขียนไว้อยู่แล้วมาวางลงในช่องข้อความของแต่ละสไลด์ ระบบจะช่วยให้อวตาร AI พูดตามได้อย่างลื่นไหล นอกจากนี้ยังเลือกใช้ระบบแปลงข้อความเป็นเสียงหรืออัดเสียงของคุณเองเพื่อเพิ่มความเป็นส่วนตัวได้ด้วย
หน้าจอ HeyGen Editor แสดงสไลด์ PowerPoint เป็นพื้นหลัง โดยมีบันทึกคำพูดเดิมของสไลด์ถูกวางลงในช่องสคริปต์ข้อความด้านล่าง
ส่งออกและแชร์ได้หลายแพลตฟอร์ม
ส่งออกวิดีโอพรีเซนเทชันของคุณเป็นไฟล์ MP4 ด้วยความละเอียดสูงสุดระดับ 4K ที่คมชัดน่าทึ่ง อัปโหลดและแชร์สไลด์พรีเซนเทชันแบบแอนิเมชันและวิดีโอสอนของคุณได้ง่ายๆ บนอินทราเน็ตองค์กร ระบบ Learning Management System (LMS) หรือส่งตรงถึงลูกค้าเป้าหมายเพื่อปิดการขายได้เร็วขึ้น ดาวน์โหลดไฟล์วิดีโอที่เสร็จสมบูรณ์เป็น mp4 คุณภาพสูงสำหรับใช้งานกับทุกโปรแกรมเล่นหรือทุกแพลตฟอร์ม
วิธีแปลง PowerPoint เป็นวิดีโอด้วย HeyGen
ใช้สไลด์ที่มีอยู่ของคุณเพื่อทำให้พรีเซนเทชันมีชีวิต และให้ตัวสร้างวิดีโอ AI จาก PowerPoint เปลี่ยนเด็คแบบนิ่งให้กลายเป็นวิดีโอระดับมืออาชีพที่สวยโดดเด่น
อัปโหลดสไลด์ของคุณ (ไฟล์ PPT, PPTX หรือ PDF) จากนั้น AI จะวิเคราะห์และแยกสไลด์แต่ละหน้าออกมาเป็นซีนวิดีโอของตัวเอง แพลตฟอร์มรองรับไฟล์มาตรฐานของ Microsoft Office โดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องขนาดไฟล์หรือการตั้งรหัสผ่าน
วางบันทึกผู้บรรยายที่มีอยู่ของคุณลงในช่องสคริปต์สำหรับแต่ละสไลด์ กรอกเวลาเริ่ม-สิ้นสุดเพื่อควบคุมจังหวะและความเร็วในการพูด หรือปล่อยให้ AI สร้างสคริปต์จากเนื้อหาในสไลด์ของคุณโดยอัตโนมัติ
เลือกจากอวตารมืออาชีพหลากหลายแบบหรือใช้ Digital Twin ของคุณเอง เลือกเสียง AI ที่ตรงกับแบรนด์และภาษาที่ต้องการหรืออัปโหลดไฟล์เสียงของคุณเพื่อให้การเล่าเรื่องเป็นธรรมชาติ ปรับโทนเสียงพากย์ให้เข้ากับสไตล์ของคุณ
ส่งออกเป็นไฟล์ MP4 และแชร์ได้ทันที ดาวน์โหลดไฟล์ที่เสร็จสมบูรณ์หรืออัปโหลดตรงไปยัง LMS อินทราเน็ต หรืออีเมลของคุณ วิดีโอแต่ละไฟล์เรนเดอร์เสร็จในไม่กี่วินาที
มีผู้ใช้งานมากกว่า 100,000 ทีมที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพ ความเรียบง่าย และความรวดเร็ว
ดูว่าธุรกิจที่คล้ายกับคุณขยายการสร้างคอนเทนต์และขับเคลื่อนการเติบโตได้อย่างไรด้วยแพลตฟอร์ม PowerPoint to Video AI ที่ล้ำสมัยที่สุด
เครื่องมือ PPT to Video ของ HeyGen จะแปลงสไลด์ไฟล์ PPT หรือ PPTX ของคุณให้กลายเป็นวิดีโอ AI ที่น่าสนใจพร้อมเสียงบรรยาย แอนิเมชัน และอวตารได้แบบออนไลน์ทั้งหมด เป็นเครื่องมือสร้างวิดีโอ AI ที่ช่วยให้คุณแปลงไฟล์พรีเซนเทชัน PowerPoint ใดๆ เป็นไฟล์ mp4 พร้อมเสียงบรรยายและภาพระดับมืออาชีพ
ได้แน่นอน เมื่ออัปโหลด PowerPoint แล้ว สามารถเลือกอวตาร AI และเสียงเพื่อพรีเซนต์คอนเทนต์ของคุณ ทำให้วิดีโอดูเป็นมืออาชีพและมีชีวิตชีวา เลือกใช้ตัวเลือก ai voiceover ใช้ระบบแปลงข้อความเป็นเสียง หรือบันทึกเสียงของตัวเองเพื่อการบรรยายที่เป็นธรรมชาติ
ฟีเจอร์นี้เป็นส่วนหนึ่งของ HeyGen AI video generator platform ที่เปลี่ยนสไลด์แบบคงที่ให้กลายเป็นประสบการณ์วิดีโอพร้อมเสียงบรรยายครบถ้วน
ไม่จำเป็น HeyGen รองรับการอัปโหลดไฟล์ PowerPoint มาตรฐานโดยตรงทั้งรูปแบบ .ppt และ .pptx แพลตฟอร์มจะประมวลผลสไลด์ให้อัตโนมัติเพื่อแปลงเป็นวิดีโอ คุณสามารถแปลงไฟล์จาก Microsoft PowerPoint 2007 หรือเวอร์ชันที่ใหม่กว่าได้โดยไม่ต้องแปลงเป็นรูปแบบไฟล์อื่นก่อน
เอฟเฟกต์ทรานซิชันพื้นฐานอาจรองรับได้อยู่แล้ว แต่ HeyGen ช่วยให้คุณยกระดับวิดีโอด้วยทรานซิชันแบบลื่นไหลที่ปรับแต่งเอง การตัดต่อแบบแบ่งซีน และภาพเคลื่อนไหวแบบไดนามิกด้วยเครื่องมือในตัว นอกจากนี้ยังสามารถปรับจังหวะเวลาในแต่ละวินาทีให้สอดคล้องกับความเร็วการเปลี่ยนสไลด์ต้นฉบับของคุณได้ด้วย
ได้ คุณสามารถเพิ่มความน่าสนใจให้วิดีโอจาก PowerPoint ที่แปลงแล้วด้วยเพลงประกอบ ซับไตเติล และองค์ประกอบแบรนด์แบบกำหนดเอง ธุรกิจและครีเอเตอร์ได้สร้างวิดีโอ 136,655,440 ด้วยแพลตฟอร์ม AI ของเราแล้ว
คุณสามารถสร้างวิดีโอสำหรับวิดีโออธิบาย คอนเทนต์ฝึกอบรม พรีเซนเทชันธุรกิจ วิดีโอสอน และวิดีโอนำเสนอด้านการตลาดได้ด้วยเครื่องมือ PowerPoint to Video ของเรา ซึ่งให้ความสามารถด้านวิดีโอแบบครบถ้วนในการสร้างคอนเทนต์ที่น่าสนใจจากพรีเซนเทชันใดก็ได้ คุณยังสามารถเริ่มต้นด้วยฟีเจอร์ text to video หรือ image to video ของ HeyGen ได้หากไม่ได้ใช้สไลด์เลย
การส่งออกวิดีโอด้วยฟีเจอร์พื้นฐานของ PowerPoint จะได้เพียงการบันทึกหน้าจอแบบแบนของสไลด์เท่านั้น แต่ HeyGen ก้าวไปไกลกว่านั้นด้วยการเพิ่มอวตาร AI เสียงบรรยายระดับมืออาชีพ และการตัดต่อซีนแบบไดนามิก คุณจึงได้วิดีโอระดับมืออาชีพที่มีผู้บรรยายเหมือนมนุษย์จริง ไม่ใช่แค่สไลด์โชว์แบบแอนิเมชัน นี่คือความต่างระหว่างแค่การบันทึกหน้าจอกับงานโปรดักชันเต็มรูปแบบ
สำหรับไฟล์อินพุต HeyGen รองรับไฟล์ Microsoft PowerPoint ทั้งรูปแบบ .ppt และ .pptx รวมถึงไฟล์ PDF สำหรับไฟล์เอาต์พุต คุณสามารถส่งออกเป็นไฟล์ mp4 (mpeg-4 video stream) ได้ เครื่องมือแปลงไฟล์ออนไลน์นี้จะจัดการขั้นตอนการแปลงจากสไลด์พรีเซนเทชันเป็นวิดีโอแบบอัตโนมัติทั้งหมด ช่วยให้ได้วิดีโอคุณภาพสูงผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์นี้
HeyGen รองรับไฟล์พรีเซนเทชันขนาดใหญ่ที่มีหลายสไลด์ รูปภาพ และเสียงแบบฝัง หากไฟล์ของคุณมีการตั้งรหัสผ่าน โปรดลบรหัสผ่านก่อนอัปโหลดเพื่อให้การแปลงไฟล์ราบรื่น ไม่มีการจำกัดขนาดไฟล์อย่างเข้มงวดสำหรับพรีเซนเทชันมาตรฐาน ปลดล็อกฟีเจอร์วิดีโอ AI ระดับพรีเมียมด้วยแพ็กเกจเริ่มต้นที่ $49 ต่อเดือน
ได้ หากไฟล์ PowerPoint ของคุณมีเสียงบรรยายหรือการบันทึกเสียงอยู่แล้ว แพลตฟอร์มสามารถประมวลผลเสียงนั้นระหว่างการแปลงได้ คุณยังสามารถเลือกแทนที่เสียงต้นฉบับด้วยเสียงบรรยายจาก AI หรือเพิ่มเลเยอร์เสียงบรรยายเพิ่มเติมซ้อนทับเข้าไปได้ด้วย ทำให้แปลงไฟล์ ppt แปลงไฟล์ pptx หรือแปลงไฟล์ PowerPoint ที่มีเสียงผู้นำเสนออยู่แล้วให้กลายเป็นวิดีโอแบบมืออาชีพที่มีอวตารเป็นผู้ดำเนินได้อย่างง่ายดาย
การแปลงพรีเซนเทชันส่วนใหญ่ใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาทีถึงไม่กี่นาที ขึ้นอยู่กับจำนวนสไลด์และความซับซ้อน แต่ละวินาทีของวิดีโอถูกสร้างอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้เด็คยาวๆ ที่มีมากกว่า 50 สไลด์ก็ได้ผลลัพธ์อย่างรวดเร็ว เลือกรูปแบบไฟล์ที่ต้องการ ส่งคำสั่งสร้างวิดีโอ แล้วดาวน์โหลดไฟล์ mp4 ที่เสร็จสมบูรณ์ได้ทันที
Explore more AI powered tools
Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.
เปลี่ยนไอเดียให้กลายเป็นวิดีโอระดับมืออาชีพด้วย AI