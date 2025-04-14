พิมพ์ไอเดียของคุณ คลิกสร้างวิดีโอ รับวิดีโอพร้อมแชร์จากข้อความได้เร็วกว่าที่คิด ไม่ต้องใช้กล้อง ซอฟต์แวร์ตัดต่อวิดีโอ หรือทักษะการโปรดักชัน ดาวน์โหลด แก้ไข หรือแชร์ได้ทันที
สร้างวิดีโอ AI ได้ในระดับสเกลไม่ต้องใช้กล้องถ่ายทำ
สร้างวิดีโอระดับมืออาชีพจากข้อความ รูปภาพ หรือพรอมต์เดียวด้วยเครื่องสร้างวิดีโอ AI ของ HeyGen เลือกผู้นำเสนอเสมือนจริง ใส่สคริปต์ของคุณ แล้วผลิตคอนเทนต์คุณภาพสตูดิโอได้มากกว่า 175 ภาษาโดยไม่ต้องถ่ายทำ ไม่ต้องใช้ทีมงาน หรือซอฟต์แวร์ตัดต่อ ทุกอย่างที่ต้องการเพื่อสร้างวิดีโอที่ดูเนี้ยบและทำให้ไอเดียมีชีวิต อยู่บนแพลตฟอร์มเดียว
ไม่ต้องตัดต่อพื้นหลังเองอีกต่อไป แค่พิมพ์หัวข้อ วางสคริปต์ หรือใส่ URL แล้วให้ Video Agent จัดการต่อให้ทั้งหมด ตั้งแต่เขียนสคริปต์ สร้างสตอรีบอร์ด เลือกภาพประกอบ ไปจนถึงเรนเดอร์วิดีโอ AI ฉบับสมบูรณ์พร้อมเผยแพร่หรือปรับแก้ต่อได้ ทั้งหมดจากอินพุตเพียงครั้งเดียว
ป้อนบล็อกโพสต์ ไฟล์ PDF หรือพรอมต์สั้นๆ ให้กับ AI video maker แล้วระบบจะสร้างเนื้อเรื่องทั้งวิดีโอให้ครบถ้วน ซีนถูกจัดโครงสร้างให้อัตโนมัติ ใส่ B-roll และจัดเลย์เอาต์ให้ตรงกับคอนเทนต์ของคุณ พร้อมซิงก์เสียงบรรยายให้ตรงทุกเฟรม ส่งร่างวิดีโอที่แทบจะพร้อมใช้งานได้ในคลิกเดียว
ทุกวิดีโอมีเอกลักษณ์ภาพเป็นของตัวเอง เครื่องมือสร้างวิดีโอ AI จะคัดเลือกสต็อกฟุตเทจ สร้างภาพแบบกำหนดเอง และออกแบบกราฟิกบนหน้าจอให้ตรงกับสคริปต์ของคุณโดยเฉพาะ ไม่มีเทมเพลตรีไซเคิล ไม่มีเลย์เอาต์ทั่วไป ทุกคลิปถูกปรับให้เหมาะกับข้อความและกลุ่มเป้าหมายของคุณ
สร้างวิดีโอสั้นสำหรับโซเชียลมีเดีย แคมเปญการตลาด โมดูลฝึกอบรม และอัปเดตภายในองค์กรได้ในต้นทุนที่ต่ำกว่าการโปรดักชันแบบเดิมหลายเท่า เปลี่ยนจากการทำวิดีโอสัปดาห์ละหนึ่งชิ้นเป็นโพสต์วิดีโอทุกวันได้โดยไม่ต้องใช้ทีมโปรดักชัน ค่าใช้จ่ายนักแสดง หรือเสียเวลาหลายชั่วโมงไปกับการตัดต่อด้วยมือ
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการสร้างวิดีโอ AI
ผสานความรวดเร็วของ Video Agent เข้ากับความแม่นยำของ AI Studio สร้างดราฟต์วิดีโอแรกพร้อมซีน ฟุตเทจ B-roll และสคริปต์ จากนั้นปรับแต่งต่อให้ดูมืออาชีพ
ไม่ต้องเริ่มจากหน้าว่างอีกต่อไป เปลี่ยนพรอมต์ URL หรือเอกสารให้กลายเป็นร่างวิดีโอฉบับสมบูรณ์พร้อมสคริปต์ โครงสร้างซีน และ B-roll ที่สร้างอัตโนมัติ เครื่องมือสร้างวิดีโอ AI จะจัดการงานหนักให้ เสร็จไปแล้ว 80% เหลือแค่ปรับแต่งให้เนี๊ยบตามต้องการ
เลือกผู้บรรยายสต็อกหรือใช้อวตารดิจิทัลของคุณเองสำหรับการนำเสนอบนหน้าจอ จับคู่กับเสียงบรรยาย AI ธรรมชาติจากไลบรารีหรือโคลนเสียงของคุณเองเพื่อการบรรยายที่ตรงตามแบรนด์และสมจริงในทุกวิดีโอ
เปิดดราฟต์ใดก็ได้ใน AI Studio เพื่อควบคุมวิดีโอในระดับเฟรม แทนที่ฟุตเทจ B-roll ทั่วไปด้วยแอสเซ็ตแบรนด์ของคุณเอง ปรับจังหวะสคริปต์ เกลารายละเอียดทรานซิชัน ปรับโทนสี และล็อกเลย์เอาต์จนกว่าทุกซีนจะตรงกับวิสัยทัศน์ครีเอทีฟของคุณ
ขยายสู่ตลาดใหม่ด้วยการแปลวิดีโอ พากย์เสียงวิดีโอที่เสร็จแล้วของคุณเป็นมากกว่า 175 ภาษาโดยยังคงโทนเสียงต้นฉบับและความแม่นยำของการลิปซิงก์ไว้ครบถ้วน โดยไม่ต้องอัดเสียงใหม่
เครื่องมือสร้างวิดีโอ AI ที่เปลี่ยนสคริปต์ให้เป็นวิดีโอระดับมือโปรได้ทันที
HeyGen AI video generator จากข้อความช่วยทำให้กระบวนการสร้างวิดีโอเป็นอัตโนมัติ เปลี่ยนสคริปต์ของคุณให้กลายเป็นวิดีโอคุณภาพสูงพร้อมอวตาร เสียงบรรยาย และภาพที่สอดคล้องกัน โดยไม่ต้องใช้กล้องหรือทีมถ่ายทำ
สร้างวิดีโอด้วยอวตาร AI
HeyGen ให้คุณเข้าถึงอวตารสต็อกสมจริงกว่า 1100 แบบ ครอบคลุมหลากหลายเชื้อชาติ ช่วงอายุ และสไตล์การพูด นอกจากนี้ยังสามารถสร้างดิจิทัลทวินแบบกำหนดเองได้ง่ายๆ เพียงอัปโหลดวิดีโอสั้นๆ ของตัวเอง ช่วยให้ผลิตคอนเทนต์แบบเฉพาะบุคคลได้โดยไม่ต้องออกกล้อง อวตารของเรามาพร้อมการลิปซิงก์ที่ซิงก์ปากอย่างแม่นยำ ท่าทางเป็นธรรมชาติ และการสบตา ทำให้วิดีโออวตาร AI ของคุณแทบไม่ต่างจากการถ่ายทำด้วยผู้แสดงจริงบนกล้อง
แปลงข้อความเป็นวิดีโอด้วย AI
วิดีโอ AI จากข้อความของเราสามารถแปลงคอนเทนต์ตัวหนังสือทุกแบบ (บล็อกโพสต์ สคริปต์ บูลเล็ตพอยต์ หรือไอเดียดิบๆ) ให้กลายเป็นวิดีโอที่โปรดิวซ์เสร็จสมบูรณ์ได้ภายในไม่ถึง 2 นาที ต่างจากเครื่องมือ text to video ทั่วไปที่ได้แค่สไลด์โชว์ทั่วไป HeyGen จับคู่ข้อความของคุณเข้ากับอวตาร AI สมจริง เสียงบรรยายที่ซิงก์อย่างแม่นยำ และฟุตเทจ B-roll ที่คัดสรรมาอย่างดี เพื่อสร้างวิดีโอคุณภาพระดับออกอากาศได้จากเพียงข้อความครั้งเดียว
สร้างวิดีโอจากรูปภาพ
เปลี่ยนภาพนิ่งให้กลายเป็นวิดีโอได้ในไม่กี่วินาที อัปโหลดภาพแล้วใส่สคริปต์เพื่อแปลงเป็นวิดีโอจาก AI แบบไดนามิกพร้อมการลิปซิงก์ AI สมจริง จังหวะการพูดเป็นธรรมชาติ และโทนเสียงที่มีอารมณ์ สร้างวิดีโอให้ดียิ่งขึ้นด้วยข้อความซ้อน เพลงประกอบ และทรานซิชันที่ลื่นไหล โดยไม่ต้องตัดต่อเอง สร้างวิดีโอ AI ได้มากกว่า 175 ภาษาและสำเนียง พร้อมเสียง AI หลากหลายรูปแบบ
วิดีโอโปรดักต์เพลสเมนต์
เพียงอัปโหลดรูปภาพสินค้าและสคริปต์ของคุณ จากนั้น Ad Generator ของเราจะจัดการทุกอย่างให้ วางสินค้าของคุณไว้ในมือของอวตาร และคุณยังปรับแต่งต่อได้ด้วยการเพิ่มเพลง คำบรรยาย และเสียงพากย์ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสเกลคอนเทนต์บน TikTok, Instagram และ Amazon โดยไม่ต้องส่งตัวอย่างสินค้าไปถ่ายหรือจ้างทีมงาน
ควบคุมเสียง AI สมจริง
เลือกเสียง AI สมจริงให้เข้ากับอวตารของคุณได้โดยตรงในอินเทอร์เฟซ AI Studio เพียงคลิกเดียว หรือบันทึกโทนเสียงของคุณอย่างแม่นยำด้วยฟีเจอร์ Voice Mirroring นอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มเพลงประกอบที่น่าสนใจจากคลังสต็อกของเราเพื่อให้โปรเจกต์ของคุณมีซาวด์แทร็กที่ลงตัว
โมเดล AI ที่ทรงพลังที่สุด
เข้าถึงเทคโนโลยี Generative รุ่นล่าสุดได้โดยตรงภายใน HeyGen ใช้โมเดลสร้างวิดีโอ AI ขั้นสูงอย่าง Sora, Google Veo และ Kling เพื่อสร้างวิดีโอ B-roll สไตล์ภาพยนตร์ที่เคลื่อนไหวลื่นไหล ใช้ Flux เพื่อสร้างภาพจาก AI ความละเอียดสูง และ ElevenLabs เพื่อโคลนเสียงพูดสมจริงระดับสูง สร้างแอสเซทวิดีโอระดับมืออาชีพได้ทันที ตั้งแต่ฉากภาพยนตร์ไปจนถึงเสียงบรรยายสมจริง โดยไม่ต้องออกจากแพลตฟอร์ม
กรณีการใช้งานของ AI Video Maker
ดูว่าธุรกิจที่คล้ายกับคุณกำลังขยายการสร้างคอนเทนต์ เข้าถึงผู้ชมวงกว้างขึ้น และขับเคลื่อนการเติบโตอย่างแท้จริงด้วยหนึ่งในแพลตฟอร์มวิดีโอ AI ที่ล้ำหน้าที่สุดในปัจจุบันได้อย่างไร
Create scroll-stopping ads, explainer videos, and social campaigns at a fraction of agency cost. HeyGen lets marketers produce polished short-form content using lifelike avatars, custom B-roll, and your brand assets. Generate daily TikTok shorts or automatically translate campaigns into multiple languages for global markets, all from a simple text script.
Replace expensive video shoots and live reshoots for onboarding and compliance training. HeyGen lets instructional designers and HR teams import PowerPoint or PDF decks and automatically turn them into engaging, avatar-led training modules with natural voiceovers and perfectly paced delivery. Make corporate training scalable and consistent.
Generate professional product demos and UGC-style ads at scale. Upload your product image and script, then use HeyGen's product placement shortcuts to create polished ads featuring an AI spokesperson. Ideal for driving traffic to affiliate offers, creating social reels, and testing marketing hooks without hiring actors or filming new scenes.
Turn a single idea into a polished short video in minutes. Generate AI avatar-led content in 9:16, 16:9, and 1:1 formats from one script. No camera or editing software required. Perfect for staying active across platforms without burning out.
Turn lesson plans or study notes into engaging explainer videos instantly. HeyGen pairs an AI avatar instructor with your script, auto-generates supporting visuals, and adds captions. Whether building an online course or a tutorial, professional video production is accessible to anyone with no filming required.
Want to appear on video without being on camera? Create a digital twin from a short clip and generate unlimited talking-head videos from your script. Ideal for YouTube vlogs, personal branding, and passion projects. Just upload a clip, type your script, and let your AI avatar do the rest.
วิธีสร้างวิดีโอด้วย HeyGen
เปลี่ยนไอเดียให้กลายเป็นวิดีโอคุณภาพได้ในไม่กี่นาที ด้วย HeyGen คุณสามารถแปลงข้อความธรรมดาให้เป็นคอนเทนต์วิดีโอที่น่าสนใจและดูเป็นมืออาชีพได้โดยไม่ต้องถ่ายทำ ตัดต่อ หรือใช้เครื่องมือซับซ้อน
เริ่มต้นด้วยการพิมพ์สคริปต์ของคุณลงในตัวแก้ไขโดยตรงหรือวางเนื้อหาที่มีอยู่ HeyGen จะแบ่งข้อความของคุณออกเป็นซีนโดยอัตโนมัติ ช่วยจัดโครงสร้างวิดีโอและทำให้ลำดับเนื้อหาชัดเจน
เลือกใช้เสียง AI ธรรมชาติหลากหลายแบบให้ตรงกับโทนและกลุ่มผู้ชมของคุณ หรือเพิ่มความเป็นส่วนตัวด้วยการโคลนเสียงของตัวเองเพื่อการบรรยายที่สม่ำเสมอและสมจริง
ยกระดับวิดีโอของคุณด้วยรูปภาพ เทมเพลต ซับไตเติล โลโก้ และเพลงประกอบ ปรับเลย์เอาต์ แก้ไขซีน และปรับสไตล์ให้ลงตัวด้วยตัวแก้ไขที่ใช้งานง่ายของ HeyGen
สร้างวิดีโอของคุณได้ในไม่กี่คลิก ดาวน์โหลดเป็นไฟล์ MP4 หรือแชร์โดยตรงบนเว็บไซต์ โซเชียลแพลตฟอร์ม หรือแพลตฟอร์มการเรียนรู้ของคุณในรูปแบบที่เหมาะกับความต้องการ
เครื่องมือสร้างวิดีโอ AI คือเครื่องมือที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการสร้างวิดีโอจากข้อความ รูปภาพ หรือสคริปต์ โดยจะจัดการตัดต่อ ภาพ และเสียงบรรยายให้อัตโนมัติ ทำให้ไม่จำเป็นต้องมีทักษะตัดต่อวิดีโอก็สามารถสร้างผลงานระดับมืออาชีพได้
HeyGen เป็นแพลตฟอร์มสร้างวิดีโอ AI ชั้นนำสำหรับมืออาชีพและนักการตลาด ช่วยให้คุณสร้างวิดีโอที่ดึงดูดความสนใจได้ง่ายๆ ด้วยเทมเพลตสำเร็จรูปหรือพรอมต์ข้อความ ในทุกฟอร์แมตสำหรับโซเชียลมีเดีย งานขาย หรือคอนเทนต์ธุรกิจ
อัปโหลดคลิปสั้นๆ หรือรูปอ้างอิงของตัวเอง จากนั้นพิมพ์สคริปต์ของคุณใน HeyGen แพลตฟอร์มจะสร้างวิดีโอที่มีการเคลื่อนไหวและเสียงพูดจาก AI ที่สมจริง คุณสามารถปรับรูปแบบ เพิ่มซีน และปรับแต่งผลลัพธ์ให้เหมาะกับวิดีโออธิบายหรือคลิปสำหรับโซเชียลได้
ใช่ HeyGen มีบริการสร้างวิดีโอจากข้อความและวิดีโอที่สร้างด้วย AI ให้ใช้ฟรี แผนแบบชำระเงินจะมีฟีเจอร์การสร้างวิดีโอขั้นสูง เครื่องมือแก้ไขที่ครบขึ้น และรองรับไฟล์ได้หลากหลายรูปแบบมากขึ้นตามแพ็กเกจที่เลือก
คุณสามารถใช้ข้อความ รูปภาพ รูปภาพสต็อก หรือไฟล์เสียงเพื่อสร้างวิดีโอ AI ได้ HeyGen จะแปลงอินพุตเหล่านี้ให้กลายเป็นวิดีโออธิบาย วิดีโอสอน หรือวิดีโอการตลาด โดยใช้เทมเพลตที่ปรับแต่งได้ในหลากหลายฟอร์แมตและสไตล์
ได้แน่นอน อัปโหลดไฟล์เสียงของคุณแล้วระบบ AI ของ HeyGen จะสร้างวิดีโอให้อัตโนมัติ ระบบจะซิงก์เสียงพูดกับภาพเพื่อสร้างอวตารและคลิปวิดีโอที่สมจริง เหมาะสำหรับพอดแคสต์ วิดีโออธิบาย และคอนเทนต์ด้านการศึกษา
ได้แน่นอน เครื่องมือสร้างวิดีโอจากข้อความของ HeyGen ช่วยให้คุณสร้างวิดีโออธิบายและสไลด์ที่ดูมืออาชีพจากพรอมต์ข้อความใดก็ได้ เทมเพลตวิดีโอช่วยให้คุณผลิตคอนเทนต์ในรูปแบบที่ต้องการสำหรับการตลาด การเทรนนิง หรือเดโมสินค้า
สำหรับงานส่วนใหญ่ด้านธุรกิจ การตลาด และการฝึกอบรม ใช่ HeyGen ช่วยให้คุณสร้างฉากเคลื่อนไหว เพิ่มโมชั่น และสร้างวิดีโอคุณภาพระดับโปรดักชันได้โดยไม่ต้องใช้ทีมถ่ายทำ ช่วยให้ทีมผลิตและเผยแพร่วิดีโอได้เร็วขึ้น พร้อมทำให้ทุกขั้นตอนเรียบง่าย ขยายการใช้งานได้ และคุ้มค่าใช้จ่าย
อินเทอร์เฟซของ HeyGen ใช้งานง่ายมาก เพียงอัปโหลดข้อความและรูปภาพ เลือกเทมเพลตวิดีโอ แล้วปล่อยให้ AI สร้างวิดีโอให้คุณแบบอัตโนมัติ แพลตฟอร์มถูกออกแบบมาเพื่อให้ทุกคนสร้างวิดีโอที่ทรงพลังได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องมีทักษะด้านเทคนิค
ได้แน่นอน อัปโหลดรูปอ้างอิงไปที่ HeyGen แล้ว AI จะสร้างวิดีโอที่ดูเป็นธรรมชาติให้ สามารถทำให้อวตารขยับได้ ปรับสีหน้าแววตา และสร้างวิดีโออธิบายแบบเฉพาะบุคคลหรือคลิปแบรนด์ที่มีการเคลื่อนไหวสมจริงและซิงก์เสียงตรงจังหวะ
ได้แน่นอน คุณสามารถสร้างวิดีโอโปรโมตสั้นๆ คลิปโซเชียล และโฆษณาที่ปรับแต่งสำหรับ TikTok, Instagram Reels และ YouTube Shorts ได้ เครื่องมือสร้างวิดีโอ AI จะจัดการทุกขั้นตอนให้ครบ ทำให้สร้างคอนเทนต์จาก AI ได้ตามความถี่ที่ช่องของคุณต้องการ พร้อมวิดีโอที่ดูและฟังเป็นมืออาชีพตั้งแต่การเรนเดอร์ครั้งแรก
HeyGen ช่วยให้คุณสร้างวิดีโออธิบาย วิดีโอโฆษณา วิดีโอสอน วิดีโอเดโมสินค้า คอนเทนต์สำหรับเทรนนิงและออนบอร์ด วิดีโอเจาะจงบุคคลสำหรับการเข้าถึงลูกค้า และคลิปสั้นสำหรับโซเชียลมีเดีย วิดีโอทั้งหมดใช้อวตาร AI สมจริง เสียงธรรมชาติ และการแปลหลายภาษาสำหรับการผลิตวิดีโอจำนวนมากได้อย่างรวดเร็ว
HeyGen ทำงานได้รวดเร็วมาก วิดีโอส่วนใหญ่จะถูกสร้างเสร็จภายใน 1 นาที หากวิดีโอของคุณยาวขึ้น มีหลายซีน หรือใช้เอฟเฟกต์หนักขึ้น อาจใช้เวลานานขึ้นเล็กน้อยแต่โดยทั่วไปก็ยังเสร็จภายในไม่กี่นาที
ใช่ HeyGen ได้รับความไว้วางใจจากบริษัท Fortune 500 และทีมองค์กรในด้าน L&D การตลาด การเสริมศักยภาพทีมขาย และการสื่อสารภายใน ฟีเจอร์สำหรับองค์กรประกอบด้วย SSO การเข้าถึง API การสร้างวิดีโอจำนวนมาก อวตารแบบกำหนดเอง การควบคุม Brand Kit การปฏิบัติตามมาตรฐาน SOC 2 และการดูแลโดยทีม Customer Success เฉพาะ
ได้แน่นอน HeyGen ให้คุณสร้างวิดีโอ AI ที่ปรับแต่งเหมาะกับ TikTok, Instagram และโซเชียลแพลตฟอร์มอื่นๆ เลือกเทมเพลต เพิ่มเสียงบรรยายด้วย AI ปรับแต่งวิดีโอ แล้วเผยแพร่คอนเทนต์ได้ทันที ออกแบบมาให้ทันจังหวะและความถี่ของคอนเทนต์ที่ช่องของคุณต้องการ
ใช่ HeyGen รักษาความปลอดภัยข้อมูลของคุณและสร้างอวตารอย่างมีความรับผิดชอบ วิดีโอและภาพที่สร้างด้วย AI เป็นทรัพย์สินของคุณเอง จึงสามารถเผยแพร่คอนเทนต์ด้านการตลาดหรือการฝึกอบรมได้อย่างมั่นใจ
