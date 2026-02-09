ตัวแปลวิดีโอ AI
แปลวิดีโอของคุณอย่างแม่นยำ อัปโหลดวิดีโอใดก็ได้แล้วให้ระบบพากย์เสียงอัตโนมัติเป็นมากกว่า 175 ภาษาและสำเนียง ด้วยการโคลนเสียงคุณภาพสูง ลิปซิงก์ที่ตรงปาก และซับไตเติลที่สร้างให้อัตโนมัติ
ดูในภาษาอื่นได้ภายในไม่กี่นาที
ทำไม HeyGen จึงเป็นผู้นำด้าน AI แปลวิดีโอ
ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีการแปลด้วย AI ขั้นสูงและการโคลนเสียง HeyGen มอบโซลูชันแปลวิดีโอที่แม่นยำที่สุดในปัจจุบัน แพลตฟอร์มของเราสามารถแปลงคำพูดและซิงก์การขยับปากแบบเรียลไทม์ได้อย่างราบรื่น ช่วยให้ครีเอเตอร์และธุรกิจข้ามข้อจำกัดด้านภาษาและเชื่อมต่อกับผู้ชมทั่วโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เหตุผลที่ควรใช้ตัวแปลวิดีโอ AI
การแปลวิดีโอแบบดั้งเดิมมักช้าและมีค่าใช้จ่ายสูง ตัวแปลวิดีโอออนไลน์ของเราช่วยให้ทุกอย่างง่ายขึ้น เพียงอัปโหลดไฟล์หรือวางลิงก์ YouTube แล้วแปลวิดีโอได้ทันทีในคลิกเดียว ไม่ต้องถ่ายทำใหม่ราคาแพงหรือพากย์เสียงด้วยมืออีกต่อไป ทั้งรวดเร็ว ประหยัดงบ และใช้งานง่ายสำหรับครีเอเตอร์และธุรกิจทุกขนาด
ไม่ว่าคุณจะเป็นครีเอเตอร์เดี่ยวหรือองค์กรขนาดใหญ่ การแปลวิดีโอด้วย AI ช่วยให้เข้าถึงตลาดใหม่ๆ ได้ง่ายขึ้น ด้วยความเข้าใจบริบททางวัฒนธรรม ความแม่นยำของเสียง และการลิปซิงก์ที่ตรงปาก วิดีโอของคุณจะเข้าถึงผู้ชมทั่วโลกได้ดีกว่าการใช้ซับไตเติลเพียงอย่างเดียว ยิ่งเข้าถึงผู้ชมได้มาก ก็ยิ่งสร้างการมีส่วนร่วมและการเติบโตได้มากขึ้น
ตัวแปลภาษาวิดีโอของเราทำได้มากกว่าการแทนที่คำแบบตรงตัว ด้วย AI ขั้นสูงและการโคลนเสียง โทนและสไตล์การพูดเฉพาะตัวของคุณจะถูกถ่ายทอดครบถ้วนในมากกว่า 175 ภาษาและสำเนียง แม้จะแปลวิดีโอเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นๆ ก็ยังคงฟังดูเป็นตัวตนที่แท้จริงและสม่ำเสมอของคุณ
เพิ่มคำบรรยาย ปรับโทน และตั้งค่าให้ตรงกับสไตล์แบรนด์ของคุณ เข้าถึงได้ด้วยคลิกเดียวกว่า 175 ภาษาและสำเนียง วิดีโอในคอลเลกชันยังสามารถใช้เครื่องเล่นแบบหลายภาษา ที่ฝังลงในหน้าเว็บหรือ LMS ใดก็ได้เพื่อให้รับชมได้อย่างราบรื่นในหลายภาษา
ลืมปัญหาปากไม่ตรงเสียงไปได้เลย HeyGen ก้าวข้ามการพากย์เสียงด้วย AI ทั่วไปด้วยลิปซิงก์ที่ซิงก์เสียงแปลให้ตรงกับการขยับใบหน้าอย่างแม่นยำ ทำให้คอนเทนต์โลคัลไลซ์ของคุณให้ความรู้สึกเป็นเนื้อแท้ ดึงดูดผู้ชมได้ต่อเนื่อง
กลอสซารีแบรนด์เวอร์ชันใหม่ของเรารองรับการบังคับใช้คำแปล การปกป้องคำเฉพาะแบรนด์ และการออกเสียงที่ถูกต้อง คุณสามารถสร้างและจัดการคอลเลกชัน เพิ่มคำแปลใหม่ได้อย่างง่ายดาย และปรับแก้คำแปลเพื่อสร้างคำแปลหลายแบบจากวิดีโอเดียว
ไม่ใช่แค่วิดีโอของคุณ — อวตารของคุณยังพูดได้มากกว่า 175 ภาษา
ไปสู่ตลาดทั่วโลกได้ 2 วิธี แปลวิดีโอที่มีอยู่หรือลิงก์ YouTube ของคุณเป็นมากกว่า 175 ภาษา พร้อมเสียงและการซิงก์ปากที่แม่นยำ หรือสร้างวิดีโออวตารหลายภาษาได้ตั้งแต่วันแรกด้วยสคริปต์เดียวเพื่อขยายการเข้าถึงแบบไร้ขีดจำกัด ด้วยเทคโนโลยีการแอนิเมชันใบหน้าและการซิงก์เสียงขั้นสูง ทุกวิดีโอจึงให้ความรู้สึกสมจริง
มีฟุตเทจที่ชอบอยู่แล้วใช่ไหม อัปโหลดวิดีโอของคุณหรือวางลิงก์ YouTube แล้ว HeyGen จะช่วยแปลเป็นมากกว่า 175 ภาษา โดยคงเสียงต้นฉบับ การขยับปาก และสีหน้าของผู้พูดไว้เหมือนเดิม ไม่ต้องถ่ายทำใหม่
สร้างคอนเทนต์หลายภาษาได้ตั้งแต่เริ่มต้น เขียนสคริปต์ครั้งเดียว เลือกอวตารของคุณ แล้วผลิตวิดีโอได้หลายภาษาพร้อมกัน เหมาะสำหรับการขยายคอนเทนต์สู่ตลาดทั่วโลกโดยไม่ต้องอัดวิดีโอแม้แต่เทคเดียว
เลือกใช้บุคลิกสำเร็จรูปหลากหลายแบบหรือปรับแต่งอวตารในสไตล์ของคุณเอง ด้วย Voice Director และ Voice Mirroring ทุกอวตารจะถ่ายทอดน้ำเสียง อารมณ์ และจังหวะการพูดอย่างเป็นธรรมชาติ ทำให้วิดีโอของคุณไม่รู้สึกเหมือนหุ่นยนต์
วิธีแปลวิดีโอด้วย HeyGen
อัปโหลดวิดีโอจากอุปกรณ์ของคุณหรือวางลิงก์ YouTube เลือกเอนจินการแปลและเลือกได้สูงสุด 10 ภาษาเพื่อแปลพร้อมกัน
กดแปลแล้วปล่อยให้ HeyGen ทำงาน วิดีโอเดิมของคุณจะถูกแปลด้วยเสียงที่ใกล้เคียง ลิปซิงก์และสีหน้าที่สอดคล้องกัน พร้อมเผยแพร่ได้ทันที
ต้องการควบคุมมากขึ้นใช่ไหม คลิก Edit & Review เพื่อพิสูจน์อักษรสคริปต์ที่แปลแล้วก่อนสรุปผลงาน และตรวจให้แน่ใจว่าทุกคำสื่อสารได้ตรงตามที่ต้องการ
ตัวเลขพิสูจน์ทุกอย่างได้ชัดเจน
ผลลัพธ์ชัดเจน ธุรกิจเห็นผลลัพธ์จริงด้วยตัวแปลวิดีโอของ HeyGen ด้วยการแปลวิดีโอได้ทันที ช่วยประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย พร้อมขยายการเข้าถึงผู้ชมทั่วโลกได้อย่างง่ายดาย
ลดต้นทุนการแปลวิดีโอ
ปรับเนื้อหาตลาดให้เหมาะกับแต่ละท้องถิ่นได้ทันที
ต่อวิดีโอ แทนการใช้เวลาหลายสัปดาห์หรือหลายเดือน
ถูกใช้โดยแบรนด์ชั้นนำเพื่อเข้าถึงผู้ชมทั่วโลก
ดูว่าธุรกิจที่คล้ายคุณขยายการสร้างคอนเทนต์และขับเคลื่อนการเติบโตได้อย่างไรด้วยแพลตฟอร์มวิดีโอ AI ที่ล้ำสมัยที่สุดในตลาด
ตัวแปลวิดีโอคือเครื่องมือที่แปลงเสียงพูด เสียงพากย์ หรือคำบรรยายในวิดีโอให้เป็นอีกภาษาหนึ่ง ช่วยให้คอนเทนต์เข้าถึงผู้ชมได้กว้างขึ้น กระบวนการนี้ช่วยให้ครีเอเตอร์ ธุรกิจ และองค์กรต่างๆ ขยายการเข้าถึงในระดับโลกโดยก้าวข้ามอุปสรรคด้านภาษา
เครื่องมือแปลวิดีโอมีหลายประเภท ได้แก่ การใส่คำบรรยาย การพากย์เสียง การบรรยายเสียงทับ และ SDH นอกจากนี้ยังมีการใส่คำบรรยายสด ล่ามภาษามือ คำบรรยายเสียงสำหรับผู้บกพร่องทางการมองเห็น และเครื่องมือแปลภาษาที่ขับเคลื่อนด้วย AI
ได้ HeyGen สามารถแปลวิดีโอเป็นภาษาต่างๆ และสำเนียงได้มากกว่า 175 ภาษาโดยอัตโนมัติ พร้อมคงเสียงของคุณผ่านการโคลนเสียงและซิงก์การขยับปาก ทำให้วิดีโอแปลภาษาดูเป็นธรรมชาติและสมจริงสำหรับผู้ชมทั่วโลก
มีให้ใช้งานฟรี โดย HeyGen มีแพลนฟรีที่ให้แปลวิดีโอได้สูงสุด 3 วิดีโอต่อเดือน วิดีโอละไม่เกิน 3 นาที พร้อมฟีเจอร์อย่างซับไตเติลที่สร้างด้วย AI เสียงบรรยายด้วย AI และลิปซิงก์ในมากกว่า 175+ ภาษาและสำเนียง
สำหรับผู้ที่ต้องการความแม่นยำสูงขึ้น ตัวเลือกภาษาที่หลากหลายกว่า และฟีเจอร์ที่ทรงพลังยิ่งขึ้น แผนพรีเมียมของเรามาพร้อมการปรับแต่งขั้นสูงและการสังเคราะห์เสียงคุณภาพเหนือระดับ
ตัวแปลวิดีโอของ HeyGen มีความแม่นยำสูง ให้ลิปซิงก์และการโคลนเสียงที่เป็นธรรมชาติสำหรับเสียงที่คมชัดและภาษายอดนิยม พร้อมบริการตรวจปรู๊ฟระดับองค์กรเพื่อความเที่ยงตรงสูงสุด
HeyGen ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นหนึ่งในเครื่องมือแปลวิดีโอ AI ที่ดีที่สุด รองรับการทำวิดีโอโลคัลไลซ์ การโคลนเสียง และการแปลวิดีโอในมากกว่า 175 ภาษาและสำเนียง
การแปลวิดีโอ AI แตกต่างจากซับไตเติลเพราะทำได้มากกว่าการแสดงข้อความแปลบนหน้าจอเท่านั้น ระบบจะแปลเสียงพูดของคุณเป็นอีกภาษา สร้างเสียงขึ้นมาใหม่ด้วยการโคลนเสียง และซิงก์เข้ากับวิดีโอได้อย่างแนบเนียน
ผลลัพธ์คือประสบการณ์ที่ดื่มด่ำเต็มรูปแบบทำให้ผู้ชมรู้สึกราวกับว่าคุณกำลังพูดภาษาของพวกเขาเองอย่างเป็นธรรมชาติ
อวตาร AI สร้างตัวตนดิจิทัลของคุณที่ถ่ายทอดท่าทาง สีหน้า และโทนเสียงได้เหมือนจริง ไม่ว่าคุณจะใช้เพื่อนำเสนอ เล่าเรื่อง หรือสอน อวตารของคุณจะช่วยให้คอนเทนต์หลายภาษาดูเป็นกันเองและน่าติดตาม โดยไม่ต้องอัดวิดีโอเพิ่ม ทำเสียงพากย์ หรือพากย์เสียงใหม่
