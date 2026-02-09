แปลวิดีโอของคุณอย่างแม่นยำ อัปโหลดวิดีโอใดก็ได้แล้วให้ระบบพากย์เสียงอัตโนมัติเป็นมากกว่า 175 ภาษาและสำเนียง ด้วยการโคลนเสียงคุณภาพสูง ลิปซิงก์ที่ตรงปาก และซับไตเติลที่สร้างให้อัตโนมัติ

136,948,076วิดีโอที่สร้างแล้ว
111,528,589จำนวนอวตารที่สร้างแล้ว
18,864,139วิดีโอที่แปลแล้ว
ได้รับความไว้วางใจจากนักพัฒนามากกว่า 1,000,000 คนและบริษัทชั้นนำ

ทำไม HeyGen จึงเป็นผู้นำด้าน AI แปลวิดีโอ

ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีการแปลด้วย AI ขั้นสูงและการโคลนเสียง HeyGen มอบโซลูชันแปลวิดีโอที่แม่นยำที่สุดในปัจจุบัน แพลตฟอร์มของเราสามารถแปลงคำพูดและซิงก์การขยับปากแบบเรียลไทม์ได้อย่างราบรื่น ช่วยให้ครีเอเตอร์และธุรกิจข้ามข้อจำกัดด้านภาษาและเชื่อมต่อกับผู้ชมทั่วโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เหตุผลที่ควรใช้ตัวแปลวิดีโอ AI

รวดเร็ว ใช้งานง่าย และคุ้มค่า

การแปลวิดีโอแบบดั้งเดิมมักช้าและมีค่าใช้จ่ายสูง ตัวแปลวิดีโอออนไลน์ของเราช่วยให้ทุกอย่างง่ายขึ้น เพียงอัปโหลดไฟล์หรือวางลิงก์ YouTube แล้วแปลวิดีโอได้ทันทีในคลิกเดียว ไม่ต้องถ่ายทำใหม่ราคาแพงหรือพากย์เสียงด้วยมืออีกต่อไป ทั้งรวดเร็ว ประหยัดงบ และใช้งานง่ายสำหรับครีเอเตอร์และธุรกิจทุกขนาด

ขยายการเข้าถึงระดับโลกของคุณ

ไม่ว่าคุณจะเป็นครีเอเตอร์เดี่ยวหรือองค์กรขนาดใหญ่ การแปลวิดีโอด้วย AI ช่วยให้เข้าถึงตลาดใหม่ๆ ได้ง่ายขึ้น ด้วยความเข้าใจบริบททางวัฒนธรรม ความแม่นยำของเสียง และการลิปซิงก์ที่ตรงปาก วิดีโอของคุณจะเข้าถึงผู้ชมทั่วโลกได้ดีกว่าการใช้ซับไตเติลเพียงอย่างเดียว ยิ่งเข้าถึงผู้ชมได้มาก ก็ยิ่งสร้างการมีส่วนร่วมและการเติบโตได้มากขึ้น

รักษาเสียงของคุณไว้

ตัวแปลภาษาวิดีโอของเราทำได้มากกว่าการแทนที่คำแบบตรงตัว ด้วย AI ขั้นสูงและการโคลนเสียง โทนและสไตล์การพูดเฉพาะตัวของคุณจะถูกถ่ายทอดครบถ้วนในมากกว่า 175 ภาษาและสำเนียง แม้จะแปลวิดีโอเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นๆ ก็ยังคงฟังดูเป็นตัวตนที่แท้จริงและสม่ำเสมอของคุณ

ปรับแต่งการทำโลคัลไลเซชันของคุณ

เพิ่มคำบรรยาย ปรับโทน และตั้งค่าให้ตรงกับสไตล์แบรนด์ของคุณ เข้าถึงได้ด้วยคลิกเดียวกว่า 175 ภาษาและสำเนียง วิดีโอในคอลเลกชันยังสามารถใช้เครื่องเล่นแบบหลายภาษา ที่ฝังลงในหน้าเว็บหรือ LMS ใดก็ได้เพื่อให้รับชมได้อย่างราบรื่นในหลายภาษา

ลิปซิงก์ตรงปากสมบูรณ์แบบ

ลืมปัญหาปากไม่ตรงเสียงไปได้เลย HeyGen ก้าวข้ามการพากย์เสียงด้วย AI ทั่วไปด้วยลิปซิงก์ที่ซิงก์เสียงแปลให้ตรงกับการขยับใบหน้าอย่างแม่นยำ ทำให้คอนเทนต์โลคัลไลซ์ของคุณให้ความรู้สึกเป็นเนื้อแท้ ดึงดูดผู้ชมได้ต่อเนื่อง

การแปลที่ฉลาดขึ้น ควบคุมได้มากกว่าเดิม

กลอสซารีแบรนด์เวอร์ชันใหม่ของเรารองรับการบังคับใช้คำแปล การปกป้องคำเฉพาะแบรนด์ และการออกเสียงที่ถูกต้อง คุณสามารถสร้างและจัดการคอลเลกชัน เพิ่มคำแปลใหม่ได้อย่างง่ายดาย และปรับแก้คำแปลเพื่อสร้างคำแปลหลายแบบจากวิดีโอเดียว

ไม่ใช่แค่วิดีโอของคุณ — อวตารของคุณยังพูดได้มากกว่า 175 ภาษา

ไปสู่ตลาดทั่วโลกได้ 2 วิธี แปลวิดีโอที่มีอยู่หรือลิงก์ YouTube ของคุณเป็นมากกว่า 175 ภาษา พร้อมเสียงและการซิงก์ปากที่แม่นยำ หรือสร้างวิดีโออวตารหลายภาษาได้ตั้งแต่วันแรกด้วยสคริปต์เดียวเพื่อขยายการเข้าถึงแบบไร้ขีดจำกัด ด้วยเทคโนโลยีการแอนิเมชันใบหน้าและการซิงก์เสียงขั้นสูง ทุกวิดีโอจึงให้ความรู้สึกสมจริง

แปลวิดีโอที่มีอยู่ให้เสร็จในไม่กี่นาที

มีฟุตเทจที่ชอบอยู่แล้วใช่ไหม อัปโหลดวิดีโอของคุณหรือวางลิงก์ YouTube แล้ว HeyGen จะช่วยแปลเป็นมากกว่า 175 ภาษา โดยคงเสียงต้นฉบับ การขยับปาก และสีหน้าของผู้พูดไว้เหมือนเดิม ไม่ต้องถ่ายทำใหม่

สร้างวิดีโออวตารได้ทุกภาษา

สร้างคอนเทนต์หลายภาษาได้ตั้งแต่เริ่มต้น เขียนสคริปต์ครั้งเดียว เลือกอวตารของคุณ แล้วผลิตวิดีโอได้หลายภาษาพร้อมกัน เหมาะสำหรับการขยายคอนเทนต์สู่ตลาดทั่วโลกโดยไม่ต้องอัดวิดีโอแม้แต่เทคเดียว

อวตารที่ให้ความรู้สึกเหมือนคนจริงๆ

เลือกใช้บุคลิกสำเร็จรูปหลากหลายแบบหรือปรับแต่งอวตารในสไตล์ของคุณเอง ด้วย Voice Director และ Voice Mirroring ทุกอวตารจะถ่ายทอดน้ำเสียง อารมณ์ และจังหวะการพูดอย่างเป็นธรรมชาติ ทำให้วิดีโอของคุณไม่รู้สึกเหมือนหุ่นยนต์

วิธีแปลวิดีโอด้วย HeyGen

ขั้นตอนที่ 1

อัปโหลดวิดีโอจากอุปกรณ์ของคุณหรือวางลิงก์ YouTube เลือกเอนจินการแปลและเลือกได้สูงสุด 10 ภาษาเพื่อแปลพร้อมกัน

ขั้นตอนที่ 2

กดแปลแล้วปล่อยให้ HeyGen ทำงาน วิดีโอเดิมของคุณจะถูกแปลด้วยเสียงที่ใกล้เคียง ลิปซิงก์และสีหน้าที่สอดคล้องกัน พร้อมเผยแพร่ได้ทันที

ขั้นตอนที่ 3

ต้องการควบคุมมากขึ้นใช่ไหม คลิก Edit & Review เพื่อพิสูจน์อักษรสคริปต์ที่แปลแล้วก่อนสรุปผลงาน และตรวจให้แน่ใจว่าทุกคำสื่อสารได้ตรงตามที่ต้องการ

Trivago ลดเวลาโพสต์โปรดักชันลงได้ 50%
Trivago ใช้ HeyGen เพื่อโลคัลไลซ์โฆษณาทีวีสำหรับ 30 ตลาด ลดเวลาหลังการถ่ายทำลงครึ่งหนึ่งและประหยัดเวลาได้ 3–4 เดือนต่อแคมเปญ

ตัวเลขพิสูจน์ทุกอย่างได้ชัดเจน

ผลลัพธ์ชัดเจน ธุรกิจเห็นผลลัพธ์จริงด้วยตัวแปลวิดีโอของ HeyGen ด้วยการแปลวิดีโอได้ทันที ช่วยประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย พร้อมขยายการเข้าถึงผู้ชมทั่วโลกได้อย่างง่ายดาย

80%

ลดต้นทุนการแปลวิดีโอ

30

ปรับเนื้อหาตลาดให้เหมาะกับแต่ละท้องถิ่นได้ทันที

1 วัน

ต่อวิดีโอ แทนการใช้เวลาหลายสัปดาห์หรือหลายเดือน

ถูกใช้โดยแบรนด์ชั้นนำเพื่อเข้าถึงผู้ชมทั่วโลก

ดูว่าธุรกิจที่คล้ายคุณขยายการสร้างคอนเทนต์และขับเคลื่อนการเติบโตได้อย่างไรด้วยแพลตฟอร์มวิดีโอ AI ที่ล้ำสมัยที่สุดในตลาด

Miro
"มันช่วยให้นักเขียนของเรามีระดับความคิดสร้างสรรค์ในกระบวนการทำงานได้เท่ากับที่ฉันมีเมื่อทำงานกับสื่อการเล่าเรื่องเชิงภาพ"

Steve Sowrey, นักออกแบบสื่อการเรียนรู้
Vision Creative Labs
"ช่วงเวลาที่วิเศษสำหรับฉันคือ ตอนที่เรามีรายการวิดีโอที่ฉันทำทุกสัปดาห์ อยู่ๆ เราก็รู้ว่าฉันสามารถเขียนสคริปต์ ส่งเข้าไป แล้วไม่ต้องยืนหน้ากล้องอีกต่อไป"

Roger Hirst, ผู้ร่วมก่อตั้ง
Workday
"สิ่งที่ชอบเกี่ยวกับ HeyGen คือไม่ต้องปฏิเสธโปรเจกต์อีกต่อไป เหมือนเราเพิ่มศักยภาพให้ทีม สามารถทำงานได้มากขึ้นด้วยทรัพยากรที่มีอยู่"

Justin Meisinger, ผู้จัดการโครงการ
ตัวแปลวิดีโอ YouTube
แปลวิดีโอจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาฮินดี
แปลวิดีโอภาษาอังกฤษเป็นภาษาอูรดู
แปลวิดีโอภาษาอังกฤษเป็นภาษาสเปน
แปลวิดีโอภาษาอังกฤษเป็นภาษาอาหรับ
แปลวิดีโอภาษาอาหรับเป็นภาษาอังกฤษ
แปลวิดีโอภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ
แปลวิดีโอภาษาเบงกาลีเป็นภาษาอังกฤษ
แปลวิดีโอภาษาฮินดีเป็นภาษาอังกฤษ
แปลวิดีโอภาษาอังกฤษเป็นภาษาฝรั่งเศส
แปลวิดีโอภาษาอังกฤษเป็นภาษาเยอรมัน
แปลวิดีโอภาษาอังกฤษเป็นภาษาโปรตุเกส
แปลวิดีโอภาษาอังกฤษเป็นภาษาญี่ปุ่น
แปลวิดีโอภาษาโปรตุเกสเป็นภาษาสเปน
แปลวิดีโอภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาอังกฤษ
แปลวิดีโอภาษามาลายาลัมเป็นภาษาอังกฤษ
แปลวิดีโอภาษาสเปนเป็นภาษาโปรตุเกส
แปลวิดีโอภาษาอังกฤษเป็นภาษาฮีบรู
แปลวิดีโอภาษาสเปนเป็นภาษาอังกฤษ
แปลวิดีโอภาษาเยอรมันเป็นภาษาสเปน

มีคำถามใช่ไหม เรามีคำตอบให้

Video Translator คืออะไร?

ตัวแปลวิดีโอคือเครื่องมือที่แปลงเสียงพูด เสียงพากย์ หรือคำบรรยายในวิดีโอให้เป็นอีกภาษาหนึ่ง ช่วยให้คอนเทนต์เข้าถึงผู้ชมได้กว้างขึ้น กระบวนการนี้ช่วยให้ครีเอเตอร์ ธุรกิจ และองค์กรต่างๆ ขยายการเข้าถึงในระดับโลกโดยก้าวข้ามอุปสรรคด้านภาษา

ตัวแปลวิดีโอมีประเภทอะไรบ้าง?

เครื่องมือแปลวิดีโอมีหลายประเภท ได้แก่ การใส่คำบรรยาย การพากย์เสียง การบรรยายเสียงทับ และ SDH นอกจากนี้ยังมีการใส่คำบรรยายสด ล่ามภาษามือ คำบรรยายเสียงสำหรับผู้บกพร่องทางการมองเห็น และเครื่องมือแปลภาษาที่ขับเคลื่อนด้วย AI

มีแอปที่จะแปลวิดีโอให้อัตโนมัติไหม

ได้ HeyGen สามารถแปลวิดีโอเป็นภาษาต่างๆ และสำเนียงได้มากกว่า 175 ภาษาโดยอัตโนมัติ พร้อมคงเสียงของคุณผ่านการโคลนเสียงและซิงก์การขยับปาก ทำให้วิดีโอแปลภาษาดูเป็นธรรมชาติและสมจริงสำหรับผู้ชมทั่วโลก

HeyGen มีตัวแปลวิดีโอฟรีหรือไม่

มีให้ใช้งานฟรี โดย HeyGen มีแพลนฟรีที่ให้แปลวิดีโอได้สูงสุด 3 วิดีโอต่อเดือน วิดีโอละไม่เกิน 3 นาที พร้อมฟีเจอร์อย่างซับไตเติลที่สร้างด้วย AI เสียงบรรยายด้วย AI และลิปซิงก์ในมากกว่า 175+ ภาษาและสำเนียง

สำหรับผู้ที่ต้องการความแม่นยำสูงขึ้น ตัวเลือกภาษาที่หลากหลายกว่า และฟีเจอร์ที่ทรงพลังยิ่งขึ้น แผนพรีเมียมของเรามาพร้อมการปรับแต่งขั้นสูงและการสังเคราะห์เสียงคุณภาพเหนือระดับ

ตัวแปลวิดีโอมีความแม่นยำแค่ไหน?

ตัวแปลวิดีโอของ HeyGen มีความแม่นยำสูง ให้ลิปซิงก์และการโคลนเสียงที่เป็นธรรมชาติสำหรับเสียงที่คมชัดและภาษายอดนิยม พร้อมบริการตรวจปรู๊ฟระดับองค์กรเพื่อความเที่ยงตรงสูงสุด

ตัวแปลวิดีโอออนไลน์ที่ดีที่สุดในปี 2025 คืออะไร

HeyGen ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นหนึ่งในเครื่องมือแปลวิดีโอ AI ที่ดีที่สุด รองรับการทำวิดีโอโลคัลไลซ์ การโคลนเสียง และการแปลวิดีโอในมากกว่า 175 ภาษาและสำเนียง

อะไรทำให้การแปลวิดีโอด้วย AI แตกต่างจากการใช้ซับไตเติล?

การแปลวิดีโอ AI แตกต่างจากซับไตเติลเพราะทำได้มากกว่าการแสดงข้อความแปลบนหน้าจอเท่านั้น ระบบจะแปลเสียงพูดของคุณเป็นอีกภาษา สร้างเสียงขึ้นมาใหม่ด้วยการโคลนเสียง และซิงก์เข้ากับวิดีโอได้อย่างแนบเนียน

ผลลัพธ์คือประสบการณ์ที่ดื่มด่ำเต็มรูปแบบทำให้ผู้ชมรู้สึกราวกับว่าคุณกำลังพูดภาษาของพวกเขาเองอย่างเป็นธรรมชาติ

อวตาร AI ช่วยให้การแปลวิดีโอ AI น่าสนใจมากขึ้นได้อย่างไร?

อวตาร AI สร้างตัวตนดิจิทัลของคุณที่ถ่ายทอดท่าทาง สีหน้า และโทนเสียงได้เหมือนจริง ไม่ว่าคุณจะใช้เพื่อนำเสนอ เล่าเรื่อง หรือสอน อวตารของคุณจะช่วยให้คอนเทนต์หลายภาษาดูเป็นกันเองและน่าติดตาม โดยไม่ต้องอัดวิดีโอเพิ่ม ทำเสียงพากย์ หรือพากย์เสียงใหม่

