พบกับ Avatar V อวตารที่สมจริงที่สุดเท่าที่เคยมีมา สร้างอวตารของคุณฟรี

เครื่องมือสร้างวิดีโอแบบไม่ต้องใช้หน้าเหมาะสำหรับคอนเทนต์ครีเอเตอร์

สร้างวิดีโอแชนเนลทรงพลังได้โดยไม่ต้องออกหน้ากล้อง HeyGen เปลี่ยนพรอมต์ง่ายๆ ให้กลายเป็นวิดีโอแบบไม่เห็นหน้าแบบครบจบ ทั้งภาพประกอบ เสียงบรรยาย และสไตล์ที่สอดคล้องกับแบรนด์ สร้างวิดีโอคุณภาพสตูดิโอที่ให้ความรู้สึกเป็นกันเองและมืออาชีพได้ พร้อมรักษาความเป็นส่วนตัวของตัวตนคุณ

136,668,074วิดีโอที่สร้างแล้ว
111,253,103อวตารที่สร้างแล้ว
18,815,732วิดีโอที่แปลแล้ว
ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้ทั่วโลกหลายล้านคนในการนำเรื่องราวมาสู่ชีวิต

YouTube automation และ cash-cow channel

Create long-form narrations, list-style breakdowns, and evergreen tutorials that run 24/7. Build monetizable channels where all the content is faceless, automated, and easily repeatable.

สร้าง TikTok Reels และ Shorts โดยไม่ต้องใช้กล้อง

Turn quick hooks and scripts into vertical faceless videos with captions, zooms, and b-roll. Post daily without ever needing to record yourself or worry about lighting and backgrounds.

ช่องเล่าเรื่องและบรรยายจาก Reddit

Convert text stories, threads, and community posts into narrated videos with dynamic visuals. Keep the focus on the storytelling while your identity stays completely in the background, allowing your audience to connect with the video content.

คอนเทนต์ด้านการศึกษา สร้างแรงบันดาลใจ และคอนเทนต์เชิงความคิดเห็น

Share insights, breakdowns, and lessons using text overlays and voiceover instead of talking-head footage. Position yourself as an expert while maintaining privacy and flexibility.

วิดีโออธิบายสินค้า เครื่องมือ และแอป

Use screen captures, mockups, and animated overlays to explain how things work. Keep the visuals focused on the product while your faceless narration guides viewers step by step.

ช่องทางหลายภาษาสำหรับการเข้าถึงผู้ชมทั่วโลก

Duplicate winning videos with new languages and voices to reach global audiences. Keep the same faceless visuals while HeyGen swaps scripts and voiceovers for each region.

ทำไม HeyGen จึงเป็นเครื่องมือสร้างวิดีโอแบบไม่แสดงหน้าอันดับหนึ่ง

คุณไม่จำเป็นต้องมีทั้งกล้อง สตูดิโอ หรือพิธีกรหน้ากล้องเพื่อสร้างธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยวิดีโอ เครื่องมือสร้างวิดีโอแบบไม่ต้องเปิดหน้าให้คุณรักษาความเป็นนิรนามได้พร้อมยังสื่อสารอย่างมั่นใจ ชัดเจน และน่าเชื่อถือในทุกคอนเทนต์ HeyGen ดูแลทั้งสคริปต์ ภาพ และการบรรยายเสียงให้ครบ เพื่อให้คุณโฟกัสกับไอเดีย กลยุทธ์ และการเติบโต แทนการต้องมานั่งถ่ายวิดีโอตัวเอง

เปลี่ยนไอเดียให้กลายเป็นวิดีโอแบบไม่เห็นหน้าได้ในไม่กี่นาที

พิมพ์หัวข้อหรือวางโครงร่างคร่าวๆ แล้วให้ AI เขียนสคริปต์ เลือกภาพ และสร้างเสียงบรรยายธรรมชาติสำหรับคอนเทนต์วิดีโอของคุณ ภายในไม่กี่นาทีคุณจะได้วิดีโอแบบไม่เห็นหน้าที่พร้อมโพสต์ลง YouTube, TikTok หรือโซเชียลแพลตฟอร์มใดก็ได้

รักษาความเป็นส่วนตัวพร้อมลุคมืออาชีพ

ปกป้องตัวตนของคุณโดยไม่ลดทอนคุณภาพขณะใช้ AI สร้างวิดีโอแบบไม่เปิดหน้าให้ดึงดูดผู้ชม ผสมผสานภาพสต็อกหรือภาพจาก AI เลเยอร์กราฟิก และซับไตเติลเพื่อเล่าเรื่องราวที่ดูมืออาชีพและน่าสนใจได้ทั้งหมดโดยไม่ต้องเปิดเผยใบหน้าหรือสภาพแวดล้อมส่วนตัวของคุณ

ขยายการสร้างคอนเทนต์ให้สม่ำเสมอแบบอัตโนมัติ

นำโครงสร้าง สคริปต์ และฟอร์แมตกลับมาใช้ซ้ำได้ในหลายช่องทางและหลายกลุ่มเป้าหมาย บันทึกเทมเพลตไว้เพื่อสร้างวิดีโอแบบไม่ต้องออกหน้าที่ทำผลงานดีซ้ำได้อย่างรวดเร็ว ช่วยให้ตารางการเผยแพร่แน่นต่อเนื่องแต่ภาระงานน้อยลง

วิดีโอ AI จากสคริปต์สำหรับทุกกลุ่มเฉพาะทาง

เปลี่ยนคีย์เวิร์ด ไอเดีย หรือโครงร่างให้กลายเป็นสคริปต์สมบูรณ์พร้อมโครงสร้างชัดเจนและจุดดึงดูด AI จัดการจังหวะ การแบ่งเซกเมนต์ และความยาวให้ทั้งหมด เพื่อให้วิดีโอแบบไม่ใช้หน้าในเฟรมของคุณน่าติดตามตั้งแต่วินาทีแรกจนถึงช่วงปิดท้ายด้วยคำกระตุ้นการตัดสินใจ

สร้างภาพวิดีโอโดยไม่ต้องถ่ายทำตัวเอง

ผสมผสานฉากที่สร้างด้วย AI คลิปสต็อก ภาพหน้าจอ และกราฟิกตัวอักษรเพื่อเล่าเรื่องของคุณ สร้างวิดีโอแบบไม่เห็นหน้าให้มีมิติและสไตล์ภาพยนตร์ได้โดยไม่ต้องเปิดกล้องหรือบันทึกสภาพแวดล้อมรอบตัวเลย

เสียงบรรยายที่ฟังเป็นธรรมชาติ

เลือกเสียง โทน และภาษาที่เหมาะกับนิชและกลุ่มผู้ชมของคุณเพื่อยกระดับคอนเทนต์ YouTube แบบไม่ใช้หน้าให้โดดเด่นขึ้น เสียงบรรยายของคุณจะฟังดูเป็นธรรมชาติและมีอารมณ์ ถ่ายทอดความอบอุ่นและความชัดเจนให้คอนเทนต์แบบไม่ใช้หน้า ช่วยสร้างความน่าเชื่อถือได้อย่างรวดเร็ว

เทมเพลตและพรีเซ็ตสำหรับรูปแบบที่ใช้ซ้ำได้

บันทึกฟอร์แมตที่ใช้งานได้ผลเป็นเทมเพลตนำกลับมาใช้ซ้ำสำหรับอินโทร ทรานซิชัน และเอาต์โทร สร้างวิดีโอแบบไม่เห็นหน้าเป็นซีรีส์ในปริมาณมาก พร้อมรักษาคุณภาพให้สม่ำเสมอในทุกช่องทางและทุกหัวข้อ

มีผู้ใช้งานมากกว่า 100,000 ทีมที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพ ความง่าย และความรวดเร็ว

ดูว่าธุรกิจที่คล้ายกับคุณขยายการสร้างคอนเทนต์และขับเคลื่อนการเติบโตได้อย่างไรด้วยแพลตฟอร์มแปลงภาพเป็นวิดีโอที่ล้ำสมัยที่สุดในตลาด

Miro
"มันช่วยให้นักเขียนของเรามีอิสระในการสร้างสรรค์ในกระบวนการทำงานได้ในระดับเดียวกับที่ฉันมีเมื่อทำงานกับสื่อเล่าเรื่องเชิงภาพ"

Steve Sowrey, นักออกแบบสื่อการเรียนรู้
Vision Creative Labs
"ช่วงเวลาที่วิเศษสำหรับฉันคือ ตอนที่เรามีรายการวิดีโอที่ฉันทำทุกสัปดาห์ อยู่ๆ เราก็รู้ว่าฉันสามารถเขียนสคริปต์ ส่งเข้าไป แล้วไม่ต้องยืนหน้ากล้องอีกต่อไป"

Roger Hirst, ผู้ร่วมก่อตั้ง
Workday
"สิ่งที่ชอบเกี่ยวกับ HeyGen คือไม่ต้องปฏิเสธโปรเจกต์อีกต่อไป เหมือนเราเพิ่มศักยภาพทีมให้เก่งขึ้น สามารถทำงานได้มากขึ้นด้วยทรัพยากรเท่าเดิม"

Justin Meisinger, ผู้จัดการโครงการ
วิธีการทำงาน

วิธีใช้เครื่องมือสร้างวิดีโอแบบไม่เห็นหน้า

ใช้ 3 ขั้นตอนเดิมทุกครั้งที่ต้องการเปิดตัวซีรีส์ใหม่ ทดสอบนิชใหม่ หรือสร้างช่องไร้หน้าเพิ่ม

ขั้นตอนที่ 1

อธิบายคอนเซ็ปต์วิดีโอแบบไม่เห็นหน้า

กรอกหัวข้อ ความยาวที่ต้องการ และแพลตฟอร์ม พร้อมสไตล์ภาพหรือเสียงที่ต้องการ HeyGen จะสร้างสคริปต์และสตอรีบอร์ดพร้อมใช้งานที่ออกแบบมาสำหรับวิดีโอแบบไม่เห็นหน้าโดยเฉพาะ

ขั้นตอนที่ 2

ปรับแต่งสคริปต์และลำดับการแสดงบนหน้าจอให้ลงตัว

ตรวจสอบโครงร่างที่สร้างด้วย AI และปรับฮุก จังหวะ และข้อความให้เหมาะสม เสริมความลื่นไหลของการเชื่อมต่อแต่ละช่วง กระชับการบรรยาย และตรวจสอบให้แน่ใจว่าแต่ละส่วนสอดคล้องกับเรื่องราวที่ต้องการเล่า

ขั้นตอนที่ 3

ปรับแต่งภาพจังหวะและเสียง

สลับคลิป ปรับคำบรรยาย และเลือกซาวด์แทร็กให้ตรงกับโทนของคุณ ปรับความเร็วการบรรยาย น้ำหนักคำ และสไตล์ให้วิดีโอแบบไม่เห็นหน้าถ่ายทอดอารมณ์และพลังได้ตรงกับที่คุณต้องการ

ขั้นตอนที่ 4

ส่งออกและอัปโหลดไปยังช่องทางของคุณ

ดาวน์โหลดวิดีโอในอัตราส่วนที่เหมาะสมสำหรับ YouTube, Shorts, TikTok หรือ Reels ใส่เมทาดาทาของคุณ เผยแพร่ได้ทันที และสร้างแบรนด์แบบไม่ใช้ใบหน้าที่ดูมืออาชีพตั้งแต่วันแรก

คำถามที่พบบ่อย (FAQs)

วิดีโอแบบไม่เห็นหน้า คืออะไร?

วิดีโอแบบไม่เห็นหน้าคือคอนเทนต์วิดีโอที่ผู้สร้างไม่ปรากฏตัวต่อหน้ากล้องเลย ทำให้เหมาะสำหรับคนที่ต้องการสร้างวิดีโอแบบไม่เปิดเผยตัวตน โดยเนื้อหาจะถูกเล่าผ่านภาพประกอบ ข้อความ และเสียงบรรยาย เพื่อให้ผู้ชมโฟกัสที่สารและเรื่องราวมากกว่าตัวบุคคลที่อยู่เบื้องหลัง

ต้องอัดวิดีโอตัวเองก่อนถึงจะใช้ HeyGen ได้ไหม

ไม่จำเป็น เครื่องมือสร้างวิดีโอแบบไม่เห็นหน้าถูกออกแบบมาเพื่อให้คุณไม่ต้องออกกล้องเลยถ้าไม่ต้องการ AI จะจัดการทั้งภาพและเสียงพากย์ให้ ทำให้คุณยังคงไม่เปิดเผยตัวตนได้เต็มที่แต่ยังผลิตคอนเทนต์คุณภาพสูงได้

วิดีโอแบบไม่แสดงหน้า สามารถสร้างรายได้บนแพลตฟอร์มอย่าง YouTube ได้ไหม?

ได้ ตราบใดที่ปฏิบัติตามนโยบายของแต่ละแพลตฟอร์มและผ่านเกณฑ์พาร์ทเนอร์ วิดีโอแบบไม่เห็นหน้าก็สามารถสร้างรายได้เหมือนคอนเทนต์แบบพูดหน้ากล้องได้ หลายช่องทำรายได้ระดับงานประจำโดยที่เจ้าของช่องไม่ต้องออกหน้ากล้องเลย สำหรับครีเอเตอร์รายบุคคล แผน Creator เริ่มต้นที่ $29

ใช้เวลานานแค่ไหนในการสร้างวิดีโอแบบไม่เห็นหน้า?

วิดีโอแบบไม่ต้องออกหน้าส่วนใหญ่สามารถสร้างและปรับแต่งได้ภายในไม่กี่นาทีเมื่อมีหัวข้อพร้อมแล้วโดยใช้ AI video generatorสคริปต์ ภาพ และเสียงบรรยายทั้งหมดถูกจัดการด้วย AI ซึ่งช่วยลดเวลาในการตัดต่อได้อย่างมากเมื่อเทียบกับการอัดและตัดต่อฟุตเทจจริง

สามารถเลือกสไตล์และสายคอนเทนต์ของวิดีโอแบบไม่เห็นหน้าของฉันได้ไหม?

ได้แน่นอน คุณสามารถโฟกัสกลุ่มเฉพาะทางอย่างการเงิน เทคโนโลยี เกม สุขภาพ หรือสายเล่าเรื่อง แล้วตั้งค่าสไตล์ที่ต้องการได้ ตั้งแต่วิดีโอ b-roll แบบภาพยนตร์ไปจนถึงวิดีโอข้อความมินิมอลบนหน้าจอ วิดีโอไร้ใบหน้าของคุณจะสามารถสะท้อนตัวตนแบรนด์ได้อย่างลงตัว

ถ้าต้องการแก้ไขหลังจากสร้างวิดีโอเสร็จแล้วทำได้ไหม

คุณสามารถแก้ไขสคริปต์ สลับภาพ ปรับข้อความ และอัปเดตเสียงบรรยายได้โดยไม่ต้องเริ่มใหม่ทั้งหมด การแก้ไขเล็กน้อยทำได้รวดเร็ว จึงสามารถปรับหลายเวอร์ชันแล้วเลือกเวอร์ชันที่ให้ผลลัพธ์ดีที่สุดได้

ต้องติดตั้งซอฟต์แวร์ตัดต่อวิดีโอเพิ่มเติมไหม

ไม่ต้องใช้ซอฟต์แวร์เพิ่มเติมในการสร้างวิดีโอแบบไม่เห็นหน้าด้วยความช่วยเหลือจาก AI ทุกอย่างทำออนไลน์บน HeyGen ตั้งแต่การเขียนจนถึงการเรนเดอร์ คุณสามารถสร้าง แก้ไข และส่งออกวิดีโอแบบไม่เห็นหน้าได้โดยตรงจากเบราว์เซอร์

สามารถสร้างหลายช่องแบบไม่เห็นหน้าด้วยเวิร์กโฟลว์เดียวได้ไหม

ได้แน่นอน คุณสามารถใช้เทมเพลต สคริปต์ และโครงสร้างซ้ำได้ไม่จำกัดจำนวนช่องทาง ช่วยให้ทดสอบกลุ่มเฉพาะ ภาษา และกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ได้ง่ายขึ้น โดยไม่ต้องสร้างกระบวนการใหม่ทุกครั้ง

สามารถใช้ข้อความหรือสคริปต์ของตัวเองแทนให้ AI เขียนให้ได้ไหม

คุณสามารถวางสคริปต์หรือโครงร่างของคุณเองได้หากต้องการควบคุมข้อความทั้งหมดด้วยตัวเองผ่านฟีเจอร์ text to video HeyGen จะยังดูแลภาพ จังหวะเวลา และเสียงบรรยายให้ เพื่อให้วิดีโอแบบไม่เห็นหน้าของคุณดูและฟังดูมืออาชีพ แพลตฟอร์ม AI ของเราได้ แปล 18,814,906 วิดีโอในหลายภาษาแล้ว

นี่ใช้ได้แค่กับ YouTube เท่านั้น หรือใช้กับแพลตฟอร์มอื่นได้ด้วย?

เครื่องมือสร้างวิดีโอแบบไม่ต้องออกหน้าทำงานได้กับทุกแพลตฟอร์มที่รองรับวิดีโอ รวมถึง YouTube, TikTok, Instagram, X และ LinkedIn ช่วยให้สร้างวิดีโอสำหรับหลายช่องทางได้ง่าย คุณสามารถส่งออกวิดีโอได้หลายอัตราส่วนภาพเพื่อให้คอนเทนต์เหมาะกับทุกที่ที่กลุ่มเป้าหมายใช้เวลาอยู่

