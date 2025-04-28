พบกับ Avatar V อวตารที่สมจริงที่สุดเท่าที่เคยมีมา สร้างอวตารของคุณฟรี

วิดีโอโฆษก AI

เครื่องมือ AI Spokesperson สามารถสร้างวิดีโอคุณภาพสูงได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องถ่ายทำหรือแก้ไข ไม่ว่าคุณจะสร้างคอนเทนต์สำหรับวิดีโอการตลาด การฝึกอบรม หรือโซเชียลมีเดีย ก็มีโฆษก AI สมจริงพร้อมใช้งานได้ภายในไม่กี่นาที ไม่ต้องถ่ายทำ ไม่ต้องตัดต่อ ได้แต่ผลลัพธ์

  • อัปโหลดรูปภาพหรือเลือกอวตาร
  • เพิ่มสคริปต์หรือไฟล์เสียง
  • สร้างวิดีโอโฆษกนำเสนอที่ดูมืออาชีพได้ในไม่กี่นาที
Tool featured image
136,668,074วิดีโอที่สร้างแล้ว
111,253,103อวตารที่สร้างแล้ว
18,815,732วิดีโอที่แปลแล้ว
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้ทั่วโลกหลายล้านคนในการนำเรื่องราวมาสู่ชีวิต
รีวิว

วิธีสร้างวิดีโอโฆษก AI

AI spokesperson คืออวตารดิจิทัลที่พูดตามสคริปต์ของคุณด้วยการซิงก์เสียงและการขยับปากที่แม่นยำ คุณสามารถใช้เทคโนโลยีนี้สร้างวิดีโอระดับมืออาชีพได้โดยไม่ต้องใช้นักแสดงหรืออุปกรณ์ถ่ายทำราคาแพง

เริ่มต้นใช้งานฟรี
ขั้นตอนที่ 1

อัปโหลดสคริปต์ของคุณ

เพียงพิมพ์หรือวางสคริปต์ของคุณลงในแพลตฟอร์ม ไม่ว่าจะเป็นข้อความโปรโมชัน โมดูลการเรียนรู้ หรือโพสต์โซเชียลมีเดีย ระบบพร้อมทำงานกับคอนเทนต์ได้ทุกประเภท

ขั้นตอนที่ 2

เลือกอวตารของคุณ

เลือกอวตารจากตัวเลือกที่มีอยู่หรือสร้างอวตารแบบกำหนดเองให้สะท้อนตัวตนแบรนด์ของคุณ ปรับแต่งลักษณะของอวตารให้เข้ากับโทนของวิดีโอ

ขั้นตอนที่ 3

ซิงก์เสียงและการขยับปากให้ตรงกัน

AI จะซิงก์คำพูดของคุณกับการขยับปากของอวตารให้ตรงกัน ทำให้ทุกอย่างดูเป็นธรรมชาติ

ขั้นตอนที่ 4

สร้างและแชร์

เมื่อวิดีโอของคุณพร้อมแล้ว ดาวน์โหลดหรือรับลิงก์สำหรับแชร์ เพื่อนำไปใช้บนเว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย หรือในอีเมลของคุณ

HeyGen software interface with "From thought to video, faster than ever" heading, showing a URL input for script generation and various video creation tools below.

ฟีเจอร์ของ AI Spokesperson

ฟีเจอร์ทรงพลังเพื่อยกระดับคอนเทนต์วิดีโอของคุณ

เราออกแบบเครื่องมือ AI Spokesperson ให้ใช้งานง่ายแต่เต็มไปด้วยฟีเจอร์เพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการด้านการสร้างวิดีโอของคุณ นี่คือเหตุผลที่เครื่องมือนี้คือทางเลือกที่เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างวิดีโอระดับมืออาชีพ:

เริ่มต้นใช้งานฟรี
อวตาร AI

การลิปซิงก์สมจริง

AI ของเราซิงก์เสียงให้ตรงกับการขยับปากของอวตารอย่างแม่นยำ ทุกคำพูดสอดคล้องกันอย่างไร้รอยต่อ ทำให้วิดีโอของคุณดูเป็นธรรมชาติและมืออาชีพ
เทคโนโลยีนี้ช่วยให้ผู้บรรยายของคุณถ่ายทอดข้อความด้วยอารมณ์ที่สมจริงและความแม่นยำเสมือนมีชีวิต ดึงดูดความสนใจของผู้ชมได้อย่างเต็มที่

เริ่มต้นใช้งานฟรี →
A man presenting next to text discussing a new platform and business challenges.
อวตาร AI

รองรับหลายภาษา

เข้าถึงผู้ชมทั่วโลกด้วยการสร้างวิดีโอมากกว่า 70 ภาษา เครื่องมือนี้ช่วยให้ข้อความของคุณถูกได้ยินและเข้าใจในหลากหลายภูมิภาคและวัฒนธรรม สามารถปรับเนื้อหาของแบรนด์ให้เหมาะกับแต่ละท้องถิ่นได้อย่างง่ายดาย เพื่อเชื่อมต่อกับผู้ชมต่างประเทศและขยายการรับรู้แบรนด์ในตลาดใหม่ๆ

เริ่มต้นใช้งานฟรี →
A language selection menu with flags lists Spanish, German, French, Chinese, English, Japanese, Italian, and 170+ languages, accompanied by example videos of women speaking in Spanish and Chinese.
อวตาร AI

อวตารที่ปรับแต่งได้

คุณสามารถเลือกใช้อวตารสำเร็จรูปหลากหลายแบบหรือสร้างอวตารที่เข้ากับแบรนด์ของคุณเอง ตัวเลือกการปรับแต่งช่วยให้คุณปรับรูปลักษณ์และบุคลิกของอวตารให้สอดคล้องกับโทนของวิดีโอของคุณ
ทุกอวตารสามารถสะท้อนตัวตนของแบรนด์ ช่วยให้คุณรักษาความสม่ำเสมอและความเป็นมืออาชีพในทุกคอนเทนต์ของคุณ

เริ่มต้นใช้งานฟรี →
A woman speaking in a video, with a sidebar displaying diverse digital avatars.
อวตาร AI

ไม่ต้องใช้กล้องหรือสตูดิโอ

ลืมเรื่องอุปกรณ์ถ่ายทำราคาแพงหรือการใช้เวลาทั้งวันในสตูดิโอไปได้เลย อัปโหลดสคริปต์ของคุณ เลือกอวตาร แล้วปล่อยให้ระบบจัดการที่เหลือให้ทั้งหมด รวดเร็ว ใช้งานง่าย และมีประสิทธิภาพ ช่วยให้คุณสร้างวิดีโอโฆษกคุณภาพสูงได้ทุกที่ทุกเวลา เหมาะสำหรับงานการตลาด การฝึกอบรม และการสื่อสารภายในองค์กร

เริ่มต้นใช้งานฟรี →
a photo and a video of a woman with curly hair

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ AI Spokesperson

วิดีโอโฆษก AI คืออะไร?

วิดีโอโฆษก AI ใช้อวตารดิจิทัลที่พูดตามสคริปต์ของคุณพร้อมการลิปซิงก์สมจริงและสีหน้าท่าทางเป็นธรรมชาติ ช่วยให้สร้างวิดีโอระดับมืออาชีพได้โดยไม่ต้องจ้างนักแสดงหรือเตรียมอุปกรณ์ถ่ายทำ

เครื่องมือโฆษก AI ทำงานอย่างไร?

เพียงอัปโหลดหรือพิมพ์สคริปต์ เลือกอวตาร แล้ว AI จะซิงก์เสียงเข้ากับการขยับปากสมจริงให้โดยอัตโนมัติ วิดีโอโฆษกของคุณจะถูกสร้างเสร็จภายในไม่กี่นาที พร้อมให้ดาวน์โหลดหรือแชร์ได้ทันที

ฉันสามารถสร้างอวตารแบบกำหนดเองสำหรับโฆษกของฉันได้ไหม

ได้ คุณสามารถเลือกใช้อวตารสำเร็จรูปหรือออกแบบอวตารแบบกำหนดเองให้ตรงกับภาพลักษณ์และบุคลิกของแบรนด์ของคุณ สำหรับอวตารที่ปรับแต่งได้เต็มรูปแบบ ลองใช้ AI Talking Head Generator.

จำเป็นต้องมีสคริปต์ก่อนสร้างวิดีโอโฆษกหรือไม่

คุณสามารถเขียนสคริปต์เองหรือสร้างสคริปต์ด้วยเครื่องมือ AI ก็ได้ หากต้องการความช่วยเหลือในการเขียนบทสนทนา ลองใช้AI Video Script Generatorเพื่อสร้างสคริปต์ที่รวดเร็วและดูเป็นมืออาชีพ

ใช้เวลานานแค่ไหนในการสร้างวิดีโอโฆษก AI?

กระบวนการทำงานรวดเร็วมาก เพียงใส่สคริปต์และเลือกอวตาร ระบบจะสร้างวิดีโอที่ดูเป็นมืออาชีพให้เสร็จภายในไม่กี่นาที แม้จะเป็นคอนเทนต์ยาวหรือมีหลายเวอร์ชันก็ตาม

สามารถใช้วิดีโอโฆษก AI สำหรับการเทรนนิง การซัพพอร์ต หรือการทำการตลาดได้ไหม

ใช่ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับวิดีโอสอนการใช้งาน วิดีโอต้อนรับผู้ใช้ใหม่ เดโมสินค้า อัปเดตข่าวสารองค์กร และอื่นๆ อีกมากมาย อวตาร AI ช่วยถ่ายทอดข้อมูลได้อย่างชัดเจนพร้อมลดเวลาและต้นทุนการผลิต

สามารถใช้ AI Spokesperson ของ HeyGen ในงานการตลาดได้อย่างไร

เพียงสร้างวิดีโอของคุณใน HeyGen แล้วเชื่อมต่อกับเครื่องมืออย่าง Zapier เพื่อทำให้การสร้างวิดีโอสำหรับติดตามลูกค้าใหม่ การออนบอร์ด หรือโพสต์โซเชียลเป็นแบบอัตโนมัติ เมื่อวิดีโอพร้อมแล้ว สามารถแชร์ผ่านอีเมล โซเชียลมีเดีย หรือเว็บไซต์ของคุณ และติดตามผลลัพธ์การใช้งานได้

ทำไม AI Spokespersons จึงช่วยลดต้นทุนให้กับบริษัทได้อย่างคุ้มค่า?

AI Spokespersons ช่วยลดต้นทุนด้วยการตัดความจำเป็นในการใช้นักแสดง สตูดิโอ การเดินทาง และการถ่ายทำซ้ำ อวตารเพียงตัวเดียวสามารถสร้างวิดีโอได้ไม่จำกัด ทำให้การผลิตคุณภาพสูงเข้าถึงได้ในราคาที่คุ้มค่าสำหรับทุกทีม

เครื่องมือ AI Spokesperson ทดลองใช้ฟรีได้ไหม

ได้ คุณสามารถทดลองใช้เครื่องมือได้ฟรีและสำรวจฟีเจอร์ต่างๆ ก่อนอัปเกรด หากต้องการเริ่มต้นใช้งานทันที โปรดไปที่ HeyGen Signup.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

AI Video GeneratorVideo TranslatorText to Video AIAudio to Video AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to Video AIVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Photo to VideoAI Video Compressor

เริ่มสร้างด้วย HeyGen

เปลี่ยนไอเดียให้กลายเป็นวิดีโอระดับมืออาชีพด้วย AI

เริ่มต้นใช้งานฟรี →
CTA background