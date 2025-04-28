เครื่องมือ AI Spokesperson สามารถสร้างวิดีโอคุณภาพสูงได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องถ่ายทำหรือแก้ไข ไม่ว่าคุณจะสร้างคอนเทนต์สำหรับวิดีโอการตลาด การฝึกอบรม หรือโซเชียลมีเดีย ก็มีโฆษก AI สมจริงพร้อมใช้งานได้ภายในไม่กี่นาที ไม่ต้องถ่ายทำ ไม่ต้องตัดต่อ ได้แต่ผลลัพธ์
วิธีสร้างวิดีโอโฆษก AI
AI spokesperson คืออวตารดิจิทัลที่พูดตามสคริปต์ของคุณด้วยการซิงก์เสียงและการขยับปากที่แม่นยำ คุณสามารถใช้เทคโนโลยีนี้สร้างวิดีโอระดับมืออาชีพได้โดยไม่ต้องใช้นักแสดงหรืออุปกรณ์ถ่ายทำราคาแพง
เพียงพิมพ์หรือวางสคริปต์ของคุณลงในแพลตฟอร์ม ไม่ว่าจะเป็นข้อความโปรโมชัน โมดูลการเรียนรู้ หรือโพสต์โซเชียลมีเดีย ระบบพร้อมทำงานกับคอนเทนต์ได้ทุกประเภท
เลือกอวตารจากตัวเลือกที่มีอยู่หรือสร้างอวตารแบบกำหนดเองให้สะท้อนตัวตนแบรนด์ของคุณ ปรับแต่งลักษณะของอวตารให้เข้ากับโทนของวิดีโอ
AI จะซิงก์คำพูดของคุณกับการขยับปากของอวตารให้ตรงกัน ทำให้ทุกอย่างดูเป็นธรรมชาติ
เมื่อวิดีโอของคุณพร้อมแล้ว ดาวน์โหลดหรือรับลิงก์สำหรับแชร์ เพื่อนำไปใช้บนเว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย หรือในอีเมลของคุณ
ฟีเจอร์ของ AI Spokesperson
ฟีเจอร์ทรงพลังเพื่อยกระดับคอนเทนต์วิดีโอของคุณ
เราออกแบบเครื่องมือ AI Spokesperson ให้ใช้งานง่ายแต่เต็มไปด้วยฟีเจอร์เพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการด้านการสร้างวิดีโอของคุณ นี่คือเหตุผลที่เครื่องมือนี้คือทางเลือกที่เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างวิดีโอระดับมืออาชีพ:
การลิปซิงก์สมจริง
AI ของเราซิงก์เสียงให้ตรงกับการขยับปากของอวตารอย่างแม่นยำ ทุกคำพูดสอดคล้องกันอย่างไร้รอยต่อ ทำให้วิดีโอของคุณดูเป็นธรรมชาติและมืออาชีพ
เทคโนโลยีนี้ช่วยให้ผู้บรรยายของคุณถ่ายทอดข้อความด้วยอารมณ์ที่สมจริงและความแม่นยำเสมือนมีชีวิต ดึงดูดความสนใจของผู้ชมได้อย่างเต็มที่
รองรับหลายภาษา
เข้าถึงผู้ชมทั่วโลกด้วยการสร้างวิดีโอมากกว่า 70 ภาษา เครื่องมือนี้ช่วยให้ข้อความของคุณถูกได้ยินและเข้าใจในหลากหลายภูมิภาคและวัฒนธรรม สามารถปรับเนื้อหาของแบรนด์ให้เหมาะกับแต่ละท้องถิ่นได้อย่างง่ายดาย เพื่อเชื่อมต่อกับผู้ชมต่างประเทศและขยายการรับรู้แบรนด์ในตลาดใหม่ๆ
อวตารที่ปรับแต่งได้
คุณสามารถเลือกใช้อวตารสำเร็จรูปหลากหลายแบบหรือสร้างอวตารที่เข้ากับแบรนด์ของคุณเอง ตัวเลือกการปรับแต่งช่วยให้คุณปรับรูปลักษณ์และบุคลิกของอวตารให้สอดคล้องกับโทนของวิดีโอของคุณ
ทุกอวตารสามารถสะท้อนตัวตนของแบรนด์ ช่วยให้คุณรักษาความสม่ำเสมอและความเป็นมืออาชีพในทุกคอนเทนต์ของคุณ
ไม่ต้องใช้กล้องหรือสตูดิโอ
ลืมเรื่องอุปกรณ์ถ่ายทำราคาแพงหรือการใช้เวลาทั้งวันในสตูดิโอไปได้เลย อัปโหลดสคริปต์ของคุณ เลือกอวตาร แล้วปล่อยให้ระบบจัดการที่เหลือให้ทั้งหมด รวดเร็ว ใช้งานง่าย และมีประสิทธิภาพ ช่วยให้คุณสร้างวิดีโอโฆษกคุณภาพสูงได้ทุกที่ทุกเวลา เหมาะสำหรับงานการตลาด การฝึกอบรม และการสื่อสารภายในองค์กร
วิดีโอโฆษก AI ใช้อวตารดิจิทัลที่พูดตามสคริปต์ของคุณพร้อมการลิปซิงก์สมจริงและสีหน้าท่าทางเป็นธรรมชาติ ช่วยให้สร้างวิดีโอระดับมืออาชีพได้โดยไม่ต้องจ้างนักแสดงหรือเตรียมอุปกรณ์ถ่ายทำ
เพียงอัปโหลดหรือพิมพ์สคริปต์ เลือกอวตาร แล้ว AI จะซิงก์เสียงเข้ากับการขยับปากสมจริงให้โดยอัตโนมัติ วิดีโอโฆษกของคุณจะถูกสร้างเสร็จภายในไม่กี่นาที พร้อมให้ดาวน์โหลดหรือแชร์ได้ทันที
ได้ คุณสามารถเลือกใช้อวตารสำเร็จรูปหรือออกแบบอวตารแบบกำหนดเองให้ตรงกับภาพลักษณ์และบุคลิกของแบรนด์ของคุณ สำหรับอวตารที่ปรับแต่งได้เต็มรูปแบบ ลองใช้ AI Talking Head Generator.
คุณสามารถเขียนสคริปต์เองหรือสร้างสคริปต์ด้วยเครื่องมือ AI ก็ได้ หากต้องการความช่วยเหลือในการเขียนบทสนทนา ลองใช้AI Video Script Generatorเพื่อสร้างสคริปต์ที่รวดเร็วและดูเป็นมืออาชีพ
กระบวนการทำงานรวดเร็วมาก เพียงใส่สคริปต์และเลือกอวตาร ระบบจะสร้างวิดีโอที่ดูเป็นมืออาชีพให้เสร็จภายในไม่กี่นาที แม้จะเป็นคอนเทนต์ยาวหรือมีหลายเวอร์ชันก็ตาม
ใช่ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับวิดีโอสอนการใช้งาน วิดีโอต้อนรับผู้ใช้ใหม่ เดโมสินค้า อัปเดตข่าวสารองค์กร และอื่นๆ อีกมากมาย อวตาร AI ช่วยถ่ายทอดข้อมูลได้อย่างชัดเจนพร้อมลดเวลาและต้นทุนการผลิต
เพียงสร้างวิดีโอของคุณใน HeyGen แล้วเชื่อมต่อกับเครื่องมืออย่าง Zapier เพื่อทำให้การสร้างวิดีโอสำหรับติดตามลูกค้าใหม่ การออนบอร์ด หรือโพสต์โซเชียลเป็นแบบอัตโนมัติ เมื่อวิดีโอพร้อมแล้ว สามารถแชร์ผ่านอีเมล โซเชียลมีเดีย หรือเว็บไซต์ของคุณ และติดตามผลลัพธ์การใช้งานได้
AI Spokespersons ช่วยลดต้นทุนด้วยการตัดความจำเป็นในการใช้นักแสดง สตูดิโอ การเดินทาง และการถ่ายทำซ้ำ อวตารเพียงตัวเดียวสามารถสร้างวิดีโอได้ไม่จำกัด ทำให้การผลิตคุณภาพสูงเข้าถึงได้ในราคาที่คุ้มค่าสำหรับทุกทีม
ได้ คุณสามารถทดลองใช้เครื่องมือได้ฟรีและสำรวจฟีเจอร์ต่างๆ ก่อนอัปเกรด หากต้องการเริ่มต้นใช้งานทันที โปรดไปที่ HeyGen Signup.
