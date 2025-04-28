พบกับ Avatar V อวตารที่สมจริงที่สุดเท่าที่เคยมีมา สร้างอวตารของคุณฟรี

เครื่องมือสร้างวิดีโอ AI Talking Head

วิธีที่ง่ายที่สุดในการสร้างวิดีโอพูดคุยแบบหน้าคนที่สมจริงและน่าสนใจ ไม่ต้องใช้กล้อง ไมโครโฟน หรือการตัดต่อที่ซับซ้อน ไม่ว่าคุณจะสร้างพรีเซนเทชัน ประกาศ หรือคอนเทนต์สำหรับการเทรนนิง แพลตฟอร์มของเราช่วยให้สร้างวิดีโอแนวพอร์ตเทรตระดับมืออาชีพได้ภายในไม่กี่นาที ฟรีทั้งหมด

  • อวตารพูดได้จาก AI กว่า 1100 แบบ
  • รองรับมากกว่า 175 ภาษาและสำเนียง
  • สร้างวิดีโอพูดได้ภายในไม่กี่นาที
136,668,074วิดีโอที่สร้างแล้ว
111,253,103อวตารที่สร้างแล้ว
18,815,732วิดีโอที่แปลแล้ว
ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้ทั่วโลกหลายล้านคนในการนำเรื่องราวมาสู่ชีวิต
วิธีสร้างวิดีโอ AI Talking Head

เปลี่ยนภาพถ่ายใบหน้าที่นิ่งให้มีชีวิตด้วยการเคลื่อนไหวใบหน้าที่สมจริง สีหน้าเป็นธรรมชาติ และเสียงพูด ด้วยเครื่องมือสร้างวิดีโอ AI talking head ของเรา

ขั้นตอนที่ 1

อัปโหลดภาพหน้าตรงของคุณหรือเลือกอวตาร

อัปโหลดรูปถ่ายใบหน้าที่คมชัดของคุณหรือเลือกจากอวตาร AI กว่า 1,100 แบบ เทคโนโลยีของเราจะจับตำแหน่งและรายละเอียดบนใบหน้าเพื่อสร้างการเคลื่อนไหวที่เป็นธรรมชาติ มีอารมณ์ และให้ความรู้สึกสมจริงเหมือนมนุษย์

ขั้นตอนที่ 2

เพิ่มหรือพิมพ์สคริปต์ของคุณ

เขียน วาง หรืออัปโหลดสคริปต์ของคุณลงในตัวแก้ไขได้โดยตรง จากนั้น AI จะซิงก์คำพูดของคุณเข้ากับการขยับปาก อารมณ์ และโทนเสียงได้อย่างแม่นยำโดยอัตโนมัติ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่สมจริง

ขั้นตอนที่ 3

ปรับแต่งและสร้างความเป็นส่วนตัว

เลือกเสียง ภาษา และโทนที่ต้องการให้ตรงกับข้อความของคุณ ยังสามารถปรับท่าทางของอวตาร เพิ่มคำบรรยาย ซาวด์แทร็ก หรือองค์ประกอบแบรนด์ เพื่อให้ได้วิดีโอที่ดูมืออาชีพและเข้ากับสไตล์ของคุณ

ขั้นตอนที่ 4

สร้างและแชร์

คลิก “Generate” แล้วดูภาพนิ่งของคุณแปลงเป็นวิดีโอแบบไดนามิกได้ภายในไม่กี่นาที ดาวน์โหลดวิดีโอ talking head แล้วแชร์ได้ทันทีบนทุกแพลตฟอร์ม ไม่ว่าจะเป็นโซเชียลมีเดีย เว็บไซต์ หรือพรีเซนเทชัน

ฟีเจอร์ของ AI Talking Video Generator


ด้วย HeyGen คุณมีทุกอย่างที่ต้องใช้ในการสร้างวิดีโอที่น่าสนใจและดูเป็นมืออาชีพได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย นี่คือเหตุผลที่เราเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการสร้างวิดีโอ AI ของคุณ:

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่ HeyGen AI avatar generator ช่วยให้คุณสร้างอวตารแบบเฉพาะบุคคลได้อย่างง่ายดาย

วิดีโอ AI พูดได้

ปรับแต่ง Talking Heads ได้ตามต้องการ

เลือกจากอวตารสมจริงกว่า 1,100 แบบ หรือสร้างอวตารที่สะท้อนตัวคุณหรือบุคลิกแบรนด์ของคุณเอง อวตารแต่ละตัวมาพร้อมการเคลื่อนไหวและสีหน้าที่เป็นธรรมชาติ ทำให้วิดีโอของคุณดูจริงและดึงดูดผู้ชม

วิดีโอ AI พูดได้

รองรับหลายภาษา

แปลสคริปต์ของคุณเป็นมากกว่า 175 ภาษา พร้อมน้ำเสียงเป็นธรรมชาติคล้ายมนุษย์ ด้วย AI ของเรา คุณสามารถเข้าถึงผู้ชมทั่วโลกและปรับแต่งวิดีโอให้เหมาะกับแต่ละวัฒนธรรมและภูมิภาคได้

วิดีโอ AI พูดได้

ไม่ต้องใช้กล้องหรือสตูดิโอ

ไม่ต้องใช้อุปกรณ์ราคาแพงหรือถ่ายทำเป็นเวลานาน เพียงอัปโหลดรูปภาพแล้วสร้างวิดีโอของคุณได้ในไม่กี่นาที โดยให้ AI จัดการรายละเอียดทางเทคนิคทั้งหมดให้

วิดีโอ AI พูดได้

การผลิตวิดีโอความเร็วสูง

สร้างวิดีโอพอร์ตเทรตคุณภาพสูงได้ในไม่กี่นาที เหมาะอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจและครีเอเตอร์ที่ต้องการขยายการผลิตคอนเทนต์อย่างมีประสิทธิภาพ

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับเครื่องมือสร้างวิดีโอ AI Talking Head

วิดีโอ Talking Head คืออะไร?

วิดีโอ talking head คือวิดีโอที่มีอวตารดิจิทัลพูดตามสคริปต์ของคุณพร้อมสีหน้าที่สมจริง การลิปซิงก์ และท่าทางตามธรรมชาติ ให้ประสบการณ์เหมือนมีพิธีกรตัวจริงโดยไม่ต้องถ่ายทำหรือใช้สตูดิโอ

เครื่องมือสร้างวิดีโอ AI แบบพูดได้ทำงานอย่างไร?

เพียงอัปโหลดรูปภาพหรือเลือกอวตาร พิมพ์สคริปต์ของคุณ แล้วให้ AI ซิงก์คำพูดเข้ากับการเคลื่อนไหวที่สมจริง วิดีโอพูดได้ของคุณจะถูกสร้างขึ้นภายในไม่กี่นาที ต้องการความช่วยเหลือในการเขียนสคริปต์หรือไม่ ลองใช้ AI Video Script Generator.

สามารถใช้เสียงหรือภาพของตัวเองในวิดีโอได้ไหม?

ได้ คุณสามารถอัปโหลดภาพถ่ายหน้าตรงของคุณเพื่อสร้างอวตารแบบเฉพาะตัวหรือเลือกใช้อวตารที่มีอยู่แล้วในไลบรารีก็ได้ นอกจากนี้ยังสามารถอัปโหลดเสียงของคุณเองหรือเลือกใช้เสียง AI หลากหลายรูปแบบที่มีให้บริการ

เครื่องมือสร้าง Talking Head รองรับได้กี่ภาษา?

แพลตฟอร์มรองรับมากกว่า 170 ภาษาและสำเนียง ช่วยให้คุณสร้างวิดีโอหลายภาษาแบบโลคัลไลซ์ด้วยเสียงพูดเป็นธรรมชาติและการลิปซิงก์ที่แม่นยำสำหรับผู้ชมทั่วโลก สร้างคอนเทนต์ AI คุณภาพสูงด้วย 136,655,440 วิดีโอที่สร้างแล้ว.

เครื่องมือนี้เหมาะสำหรับการนำเสนอธุรกิจและการฝึกอบรมหรือไม่?

แน่นอน ใช้งานอย่างแพร่หลายสำหรับการเทรนนิ่งองค์กร การออนบอร์ด วิดีโอขาย การประกาศข่าวสาร และการสื่อสารภายใน สำหรับวิดีโอรูปแบบผู้บรรยาย คุณยังสามารถลองใช้ AI Spokesperson Tool. ปลดล็อกฟีเจอร์วิดีโอ AI ระดับพรีเมียมด้วยแพ็กเกจที่เริ่มต้นเพียง $49 ต่อเดือน

ควรให้ความสำคัญกับฟีเจอร์อะไรบ้างเมื่อเลือกแพลตฟอร์มสำหรับสร้างวิดีโอ AI พูดได้?

ให้ความสำคัญกับตัวเลือกการปรับแต่ง การเชื่อมต่อกับเครื่องมืออื่น ความง่ายในการใช้งาน ความเร็ว ความปลอดภัย รวมถึงคุณภาพของการดูแลลูกค้าและเอกสารประกอบการใช้งาน

ใช้เวลานานแค่ไหนในการสร้างวิดีโอพูดด้วยใบหน้า

วิดีโอส่วนใหญ่สร้างเสร็จได้ภายในไม่กี่นาที AI จะจัดการลิปซิงก์ สีหน้า และการเคลื่อนไหวให้อัตโนมัติ จึงไม่จำเป็นต้องมีทักษะตัดต่อหรือประสบการณ์โปรดักชัน แพ็กเกจรายปีในราคาคุ้มค่า เริ่มต้นเพียง $24 ต่อปี

ต้องมีประสบการณ์ตัดต่อวิดีโอก่อนถึงจะเริ่มใช้งานได้ไหม?

ไม่จำเป็นต้องมีทักษะการตัดต่อ อินเทอร์เฟซใช้งานง่าย และ AI จะจัดการงานหนักให้ทั้งหมด คุณสามารถเริ่มสร้างวิดีโอแรกของคุณได้ทันทีผ่าน HeyGen Signup.

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

