AI Video Editor สำหรับวิดีโอพร้อมเผยแพร่

เปลี่ยนคลิปร่างดิบให้เป็นวิดีโอที่เนี๊ยบด้วยตัวแก้ไขวิดีโอที่ใช้งานง่ายและฉลาด HeyGen’s AI video editor ช่วยตัด แก้ และปรับแต่งวิดีโอด้วยการควบคุมระดับข้อความ ให้ใช้เวลาน้อยลงกับไทม์ไลน์และโฟกัสกับการเล่าเรื่องที่ดึงคลิกได้มากขึ้นด้วยเครื่องมือ AI ที่ทรงพลังที่สุด
Turn long recordings into short, focused clips for feeds and stories using video editing tools. Use the editor to find key moments, add captions, and adjust framing so everything is scroll ready. This helps you publish frequently without rebuilding from scratch.
Refine product recordings into clear, helpful demos. Cut out pauses and mistakes, add callouts, and overlay text that explains key benefits. Customers can see how your product works in seconds.
Clean up screen recordings, meeting recaps, and training content into structured lessons. The AI video editor helps standardize style and audio so every video feels professional. New hires and teams can revisit online video content whenever they need.
Clip long form content into highlight reels, shorts, and topic based segments. Add titles and captions so each segment can live on its own. This extends the life of every webinar and interview, making them suitable for online video sharing.
Edit promo videos quickly as offers or messaging change. Swap scenes, adjust text, and test multiple hooks without re-recording. Teams can keep campaigns fresh while staying within budget.
Turn recordings into clear step by step videos. Tighten each step, add on screen instructions, and generate subtitles for global audiences. This reduces support requests and empowers user self service.
ทำไมต้องเลือก HeyGen เป็นตัวแก้ไขวิดีโอ AI ของคุณ
HeyGen รวมเครื่องมือตัดต่อวิดีโอทรงพลังไว้ในพื้นที่ทำงานบนเบราว์เซอร์ที่ใช้งานง่าย คุณสามารถตัดต่อ ปรับสไตล์ และทำวิดีโอหลายภาษาได้ในไม่กี่ขั้นตอนแบบมีตัวช่วย โดยไม่ต้องเรียนรู้ซอฟต์แวร์ตัดต่อแบบเดิม เหมาะทั้งสำหรับคลิปสั้นๆ ไปจนถึงพรีเซนเทชันและแคมเปญแบบเต็มรูปแบบ
ปรับแก้ผลงานได้ง่ายๆ แค่บอกตัวแก้ไขว่าต้องการอะไร เช่น ลบทั้งเซกชันหรืออัปเดตประโยคบรรยาย HeyGen จะเปลี่ยนคำสั่งเหล่านั้นให้เป็นการตัดต่อและปรับแต่งที่แม่นยำทันที ช่วยให้เวิร์กโฟลว์ของคุณลื่นไหลแม้เพิ่งเริ่มตัดต่อวิดีโอ
ลบเสียงรบกวนพื้นหลัง ปรับจังหวะ และจัดภาพให้ทุกอย่างดูกลมกลืนกัน เครื่องมือตัดต่อวิดีโอ AI ช่วยรักษาคุณภาพให้สูงโดยแทบไม่ต้องปรับแต่งเองมาก ทำให้ตัดต่อวิดีโอด้วย AI ได้อย่างมีประสิทธิภาพ วิดีโอจาก AI ของคุณจะดูและฟังดูเนี้ยบบนทุกแพลตฟอร์ม
ปรับขนาด เปลี่ยนเฟรม และใส่คำบรรยายวิดีโอให้เหมาะกับแต่ละรูปแบบได้ในครั้งเดียวด้วยซอฟต์แวร์ตัดต่อวิดีโอ เปลี่ยนวิดีโอต้นฉบับเพียงไฟล์เดียวให้เป็นหลายเวอร์ชันสำหรับอีเมล โซเชียลฟีด และช่องทางภายใน ช่วยขยายการเข้าถึงให้คอนเทนต์ทุกชิ้นที่คุณสร้าง
ควบคุมการตัดต่อด้วยข้อความ
อธิบายการแก้ไขที่ต้องการ เช่น ตัดบางช่วงออกหรือเปลี่ยนประโยคบรรยาย จากนั้นตัวแก้ไขจะตัดต่อและปรับแต่งอย่างแม่นยำตามคำขอของคุณ โดยคุณยังคงควบคุมรายละเอียดเพื่อปรับจูนผลลัพธ์ได้เต็มที่
เสียงอัจฉริยะ คำบรรยาย และเสียงพากย์
เพิ่มความคมชัดของเสียงพูด ลดเสียงรบกวนพื้นหลัง และสร้างคำบรรยายได้ในไม่กี่คลิก พร้อมเพิ่มเสียงบรรยายด้วย AI ได้หลายภาษาเพื่อทำโลคัลไลซ์อย่างรวดเร็ว ทำให้วิดีโอเข้าถึงได้ง่ายและพร้อมสำหรับการรับชมแบบปิดเสียง
เลย์เอาต์ภาพ การปรับมุมมองใหม่ และแอสเซ็ต
ปรับเฟรมวิดีโอเป็นแนวตั้ง สี่เหลี่ยมจัตุรัส หรือแนวนอนได้โดยไม่หลุดประเด็นสำคัญด้วยตัวสร้างวิดีโอ AI ใส่โอเวอร์เลย์ ไตเติล และองค์ประกอบแบรนด์ให้ทุกคลิปสอดคล้องกับอัตลักษณ์ภาพของคุณ ขั้นตอนยังคงเรียบง่ายแม้ต้องจัดการเอาต์พุตจำนวนมาก
ส่งออกได้รวดเร็วพร้อมพรีเซ็ตที่สอดคล้องกับแบรนด์
บันทึกพรีเซ็ตสำหรับสไตล์แบรนด์ รูปแบบ และสไตล์คำบรรยาย แล้วนำไปใช้กับโปรเจกต์ใหม่เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่สม่ำเสมอ เมื่อพร้อมแล้วส่งออกวิดีโอคุณภาพสูงที่เหมาะกับแพลตฟอร์มที่ต้องการ
วิธีใช้ AI Video Editor
HeyGen ทำให้การตัดต่อวิดีโอ AI เป็นเรื่องง่ายสำหรับทุกคน แม้ไม่เคยใช้โปรแกรมตัดต่อมาก่อน เวิร์กโฟลว์จะพาคุณไปตั้งแต่ฟุตเทจดิบจนถึงคอนเทนต์ที่เสร็จสมบูรณ์ในไม่กี่ขั้นตอนที่ชัดเจน
อัปโหลดฟุตเทจของคุณหรือดึงไฟล์บันทึกจากแหล่งที่คุณต้องการ ตัวแก้ไขจะเตรียมสคริปต์ถอดเสียงและภาพรวมให้ เพื่อให้คุณเห็นคอนเทนต์ทั้งในรูปแบบข้อความและวิดีโอ
เลือกฟอร์แมตเอาต์พุตให้เหมาะกับแต่ละช่องทางและใช้พรีเซ็ตแบรนด์ของคุณ ตั้งค่าฟอนต์ สี และเลย์เอาต์พื้นฐานตั้งแต่เริ่มต้นตามแนวทางการออกแบบด้วย AI ที่ดีที่สุด
ใช้ทรานสคริปต์และคำสั่งระดับข้อความเพื่อตัด ย้าย และปรับฉาก เพิ่มไตเติล คำบรรยาย และทรานซิชันแบบง่ายๆ ได้ในไม่กี่คลิก
ตรวจสอบวิดีโอที่เสร็จแล้วและปรับแก้เล็กน้อยตามต้องการ จากนั้นส่งออกเวอร์ชันหลักพร้อมขนาดหรือรูปแบบแนววิดีโอเพิ่มเติมสำหรับแพลตฟอร์มอย่าง TikTok
โปรแกรมตัดต่อวิดีโอ AI คือเครื่องมือที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ช่วยตัดต่อ ปรับแต่ง และยกระดับวิดีโอของคุณ โดยจะช่วยทำงานอัตโนมัติอย่างเช่นการตัดต่อ การปรับเฟรม การใส่คำบรรยาย และการปรับเสียงให้สะอาดขึ้น ทำให้คุณทำโปรเจกต์วิดีโอเสร็จได้เร็วกว่าเดิม
ไม่จำเป็น HeyGen ถูกออกแบบมาสำหรับนักการตลาด ครูอาจารย์ และทีมงานที่ไม่มีพื้นฐานด้านการตัดต่อแบบดั้งเดิม ใช้การควบคุมด้วยข้อความและอินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายแทนไทม์ไลน์ที่ซับซ้อน จึงเรียนรู้การใช้งานได้จากการลงมือทำจริง
ได้ คุณสามารถสร้างวิดีโอแนวตั้งและแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่ปรับให้เหมาะกับฟีดและสตอรี่ได้ ตัวแก้ไขช่วยให้ดึงไฮไลต์ เพิ่มคำบรรยาย และปรับคอนเทนต์ให้เหมาะกับแต่ละแพลตฟอร์มได้อย่างง่ายดาย
ได้ คุณสามารถสร้างซับไตเติลและเสียงพากย์ AI ได้หลายภาษาโดยใช้ตัวแปลวิดีโอช่วยให้ใช้โครงสร้างวิดีโอเดียวกันซ้ำได้กับหลายภูมิภาคและกลุ่มผู้ชม โดยไม่ต้องถ่ายทำใหม่
ได้ คุณสามารถปรับวิดีโอของคุณเป็นแนวตั้ง แนวนอน หรือสี่เหลี่ยมได้จากโปรเจกต์เดียวกัน โดยที่ตัวแบบยังคงอยู่กึ่งกลางและมองเห็นชัดเจน ทำให้ไม่ต้องตัดต่อใหม่ทั้งหมด
ตัวแก้ไขวิดีโอ AI สามารถลดเสียงรบกวน ปรับระดับความดังให้สมูท และเน้นเสียงพูดได้โดยอัตโนมัติ ทำให้เสียงชัดเจนขึ้นและประสบการณ์การรับฟังสม่ำเสมอมากขึ้นโดยไม่ต้องมิกซ์เสียงเอง
ได้ คุณสามารถอัปโหลดโลโก้ สี ฟอนต์ และมีเดียที่สะท้อนตัวตนแบรนด์ของคุณ แล้วบันทึกเป็นพรีเซ็ตในAI video generatorเพื่อให้ทุกโปรเจกต์ใหม่มีภาพลักษณ์สอดคล้องกับคู่มือแบรนด์ของคุณเสมอ
ได้ ทีมสามารถแชร์โปรเจกต์ ตรวจสอบงานตัดต่อ และรักษากฎเกณฑ์ด้านแบรนด์ให้สอดคล้องกัน ช่วยให้หลายคนมีส่วนร่วมได้โดยที่ผลงานสุดท้ายยังคงออกมาเป็นหนึ่งเดียว
คลิปพูดหน้ากล้อง การบันทึกหน้าจอ เว็บบินาร์ วิดีโออธิบาย วิดีโอเดโมสินค้า และวิดีโอโซเชียลต่างก็เหมาะมาก วิดีโอใดก็ตามที่ได้ประโยชน์จากจังหวะการตัดต่อที่กระชับ คำบรรยายที่อ่านง่าย และการจัดเฟรมภาพที่ดีขึ้น ล้วนเหมาะกับการใช้งาน
ได้ คุณสามารถสร้างวิดีโอสั้นหลายชิ้นจากวิดีโอต้นฉบับเพียงไฟล์เดียวได้โดยเลือกไฮไลต์และฮุกที่ต่างกันด้วยซอฟต์แวร์ตัดต่อวิดีโอ วิธีนี้ช่วยให้มีคอนเทนต์ไว้แชร์มากขึ้นทั้งที่อัดวิดีโอแค่ครั้งเดียว
