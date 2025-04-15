พบกับ Avatar V อวตารที่สมจริงที่สุดเท่าที่เคยมีมา

AI Actors Generator: สร้างนักแสดง AI สมจริง

สร้างวิดีโอผู้บรรยาย วิดีโอโฆษณาแบบ UGC และคลิปเทรนนิ่งด้วยนักแสดง AI สมจริง โดยไม่ต้องใช้กล้อง สตูดิโอ หรือการคัดเลือกนักแสดง เลือกนักแสดงสต็อก โคลนเสียงของคุณเอง หรือสร้างนักแสดงประจำแบรนด์ แล้วเผยแพร่วิดีโอพร้อมใช้งานบนแพลตฟอร์มได้ในไม่กี่นาที

136,668,074วิดีโอที่สร้างแล้ว
111,253,103อวตารที่สร้างแล้ว
18,815,732วิดีโอที่แปลแล้ว
ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้ทั่วโลกหลายล้านคนในการนำเรื่องราวมาสู่ชีวิต

ลองใช้เครื่องมือสร้างวิดีโอจากรูปภาพฟรีของเรา

เลือกอวตาร
การตลาดและโฆษณาวิดีโอสั้น

Create UGC-style testimonials, product demos, and trend-led shorts with believable spokespeople that drive engagement and conversions.

การฝึกอบรมและการปฐมนิเทศ

Generate consistent training presenters and explainer videos for global teams with synchronized captions and SCORM exports for LMSs.

การเสริมศักยภาพทีมขายและวิดีโอสาธิตการใช้งานผลิตภัณฑ์

Build repeatable product demos and feature explainers that sales reps can customize with region-specific messaging.

คอนเทนต์โซเชียลและความร่วมมือกับครีเอเตอร์

Produce influencer-style clips and multi-language variants for international rollouts without travel, casting, or scheduling.

ฝ่ายบริการลูกค้าและคลังความรู้

Turn knowledge-base articles into narrated, on-screen explanations that reduce support tickets and improve resolution times.

ทำไม HeyGen จึงเป็นเครื่องมือสร้างนักแสดง AI ที่ดีที่สุด

AI actors ของ HeyGen ผสานการแสดงออกที่เป็นธรรมชาติ การลิปซิงก์ที่แม่นยำ และการควบคุมระดับองค์กร เพื่อให้ทีมการตลาด ทีมเรียนรู้ และทีมผลิตภัณฑ์สามารถแทนที่การถ่ายทำที่ล่าช้าด้วยการสร้างวิดีโอที่รวดเร็ว ทำซ้ำได้ง่าย ด้วยอวตาร AI

การแสดงสมจริงโดยไม่ต้องถ่ายทำโปรดักชัน

เลือกนักแสดงที่ถ่ายทอดอารมณ์ได้อย่างเป็นธรรมชาติหรือสร้างนักแสดงแบบกำหนดเองจากการบันทึกเว็บแคมสั้นๆ HeyGen เรนเดอร์ไมโครเอ็กซ์เพรสชันบนใบหน้าและจังหวะการแสดงได้อย่างสมจริง ทำให้ผู้ชมมีปฏิกิริยาตอบสนองเหมือนกำลังดูนักแสดงตัวจริง

ขยายการผลิตคอนเทนต์ครีเอทีฟ

สร้างวิดีโอหลายสิบหรือหลายพันเวอร์ชันแบบแบตช์สำหรับแคตตาล็อกสินค้า ตลาดท้องถิ่น และการทดสอบ A/B โดยใช้แอสเซ็ตที่สร้างจาก AI ใช้ชุดแบรนด์และเทมเพลตเพื่อให้ทุกวิดีโอมีความสอดคล้องกันในทุกสเกล รวมถึงวิดีโอที่มีคอนเทนต์จาก AI

ออกแบบมาเพื่อการทำโลคัลไลเซชันและการเข้าถึงสำหรับทุกคน

สร้างเสียงพากย์และคำบรรยายได้มากกว่า 100 ภาษา HeyGen ปรับซิงก์เวลาใหม่ให้กับสคริปต์ที่แปลแล้วในเครื่องมือแปลวิดีโอ เพื่อให้วิดีโอเวอร์ชันท้องถิ่นให้ความรู้สึกเป็นธรรมชาติโดยไม่ต้องถ่ายทำใหม่

นักแสดงพร้อมใช้กว่า 250 คนและโคลนแบบกำหนดเอง

เข้าถึงไลบรารีนักแสดงที่หลากหลาย ครอบคลุมหลายช่วงวัย เชื้อชาติ และสไตล์ หรือสร้างโคลนนักแสดงส่วนตัวได้ง่ายๆ ด้วยการบันทึกตัวอย่างที่ให้ความยินยอมแบบสั้นๆ เพื่อสร้างนักแสดงเฉพาะแบรนด์ที่สามารถพูดได้ทุกสคริปต์

ควบคุมลิปซิงก์และอารมณ์ระดับสตูดิโอ

HeyGen จัดเรียงเสียงพูดให้ตรงกับโฟนีมด้วยความแม่นยำระดับต่ำกว่าหนึ่งเฟรม และแมปการเคลื่อนไหวใบหน้าให้จังหวะคำพูด ช่วงหยุด และไมโครเอ็กซ์เพรสชันดูเป็นธรรมชาติ ราวกับนักแสดงหญิง AI ควบคุมโทน น้ำเสียง พลัง และไมโครเจสเชอร์ให้สอดคล้องกับข้อความได้อย่างลงตัว

แปลงสคริปต์เป็นวิดีโอได้ในไม่กี่นาที

วางสคริปต์สำหรับ text to video หรือ URL ของสินค้าแล้ว HeyGen จะสร้างเลย์เอาต์ซีน เสียงบรรยาย คำบรรยาย และคำแนะนำ b-roll ให้อัตโนมัติ แก้ไขข้อความ เปลี่ยนนักแสดง และสร้างช็อตเวอร์ชันอื่นได้ทันทีด้วยตัวเลือกที่สร้างจาก AI เพื่อให้ทำงานเสร็จเร็วขึ้น

ส่งออกได้หลายรูปแบบพร้อมพรีเซ็ตสำหรับแต่ละแพลตฟอร์ม

ส่งออกไฟล์ MP4 คำบรรยาย SRT/VTT ภาพปก และพรีเซ็ตสำหรับมือถือเพื่อใช้กับ Reels Stories ฟีด และเว็บเพลเยอร์ แพ็กเกจไฟล์ถูกตั้งชื่อและปรับขนาดไว้พร้อมอัปโหลดตรงไปยังตัวจัดการโฆษณาและ LMS

มีผู้ใช้งานมากกว่า 100,000 ทีมที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพ ความง่าย และความรวดเร็ว

ดูว่าธุรกิจที่คล้ายกับคุณขยายการสร้างคอนเทนต์และขับเคลื่อนการเติบโตได้อย่างไรด้วยแพลตฟอร์มแปลงภาพเป็นวิดีโอที่ล้ำสมัยที่สุดในตลาด

Miro
"มันช่วยให้นักเขียนของเรามีระดับความคิดสร้างสรรค์ในกระบวนการทำงานได้เท่ากับที่ฉันมีเมื่อทำงานกับสื่อการเล่าเรื่องเชิงภาพ"

Steve Sowrey, นักออกแบบสื่อการเรียนรู้
Vision Creative Labs
"ช่วงเวลาที่วิเศษสำหรับฉันคือ ตอนที่เรามีรายการวิดีโอที่ฉันทำทุกสัปดาห์ อยู่ๆ เราก็รู้ว่าฉันสามารถเขียนสคริปต์ ส่งเข้าไป แล้วไม่ต้องยืนหน้ากล้องอีกต่อไป"

Roger Hirst, ผู้ร่วมก่อตั้ง
Workday
"สิ่งที่ชอบเกี่ยวกับ HeyGen คือไม่ต้องปฏิเสธโปรเจกต์อีกต่อไป เหมือนเราเพิ่มศักยภาพให้ทีม สามารถทำงานได้มากขึ้นด้วยทรัพยากรที่มีอยู่"

Justin Meisinger, ผู้จัดการโครงการ
วิธีการทำงาน

วิธีใช้ AI Actors Generator

สร้างนักแสดงในอุดมคติของคุณให้มีชีวิตด้วย AI Actor Generator ของ HeyGen ได้ใน 4 ขั้นตอนง่ายๆ

ขั้นตอนที่ 1

เลือกนักแสดงหรือสร้างโคลนของคุณเอง

เลือกจากนักแสดงสต็อกหรืออัดวิดีโอเซลฟี่สั้นๆ เพื่อสร้างนักแสดงแบรนด์ส่วนตัวด้วยตัวสร้างวิดีโอ AI

ขั้นตอนที่ 2

วางสคริปต์หรือลิงก์สินค้า

ใส่ข้อความหรือ URL ของคุณ HeyGen จะดึงประเด็นสำคัญ แนะนำฮุก และร่างสคริปต์บรรยายทีละฉากให้

ขั้นตอนที่ 3

ปรับแต่งเสียง อารมณ์ และสไตล์

เลือกโมเดลเสียง ปรับระดับพลังและการแสดงออกทางสีหน้า แล้วเพิ่มคำบรรยายหรือข้อความบนหน้าจอ

ขั้นตอนที่ 4

พรีวิว ประมวลผลแบบกลุ่ม และส่งออก

พรีวิวเวอร์ชันต่างๆ รันงานแบบแบตช์สำหรับหลาย SKU หรือหลายภาษา และส่งออกไฟล์บันเดิลพร้อมใช้งานสำหรับ TikTok และแพลตฟอร์มอื่นๆ

คำถามที่พบบ่อย (FAQs)

AI Actor คืออะไร?

นักแสดง AI คือผู้แสดงเสมือนที่สร้างขึ้นด้วยคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าจะเป็นนักแสดงสต็อก อวตาร หรือใบหน้าที่โคลนขึ้นมา ซึ่งสามารถพูดสคริปต์ใดก็ได้พร้อมการเคลื่อนไหวและอารมณ์ที่เป็นธรรมชาติสำหรับใช้ในคอนเทนต์วิดีโอ

สามารถสร้างนักแสดง AI ที่หน้าตาเหมือนตัวเองได้ไหม

ได้ เพียงบันทึกวิดีโอสั้นๆ ที่ให้ความยินยอมและ HeyGen จะสร้างอวตารนักแสดงส่วนตัวให้ เวิร์กโฟลว์การให้ความยินยอมและการตั้งค่าความปลอดภัยจะช่วยปกป้องการใช้งานและความเป็นเจ้าของ

นักแสดง AI ดูและฟังเป็นธรรมชาติแค่ไหน?

HeyGen ใช้เทคโนโลยี sub-frame lipsync การปรับ facial mesh retargeting และระบบ text-to-speech หรือการโคลนเสียงคุณภาพระดับมนุษย์ ผลลัพธ์ถูกปรับแต่งให้ได้การขยับปาก การกระพริบตา และไมโครเอ็กซ์เพรสชันที่สมจริง

สามารถใช้นักแสดง AI สำหรับโฆษณาแบบชำระเงินและโปรเจกต์เชิงพาณิชย์ได้หรือไม่?

ได้ HeyGen มีเงื่อนไขการใช้งานเชิงพาณิชย์และตัวเลือกนักแสดงแบบมีแบรนด์ให้ใช้งานเสมอควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีสิทธิ์ในคอนเทนต์ของบุคคลที่สามที่นำมาใช้และปฏิบัติตามนโยบายของแต่ละแพลตฟอร์ม

รองรับภาษาและสำเนียงใดบ้าง?

HeyGen รองรับมากกว่า 100 ภาษาและสำเนียงท้องถิ่นสำหรับการพากย์เสียงและคำบรรยาย เหมาะอย่างยิ่งสำหรับครีเอเตอร์บน TikTok การแปลจะถูกซิงก์ใหม่ให้จังหวะและการพูดฟังเป็นธรรมชาติ

นักแสดงแบบกำหนดเองมีความเป็นส่วนตัวและปลอดภัยหรือไม่?

การโคลนแบบกำหนดเองจะถูกตั้งค่าเป็นส่วนตัวโดยอัตโนมัติและสามารถล็อกให้ใช้ได้เฉพาะกับบัญชีของคุณ เพื่อให้มั่นใจว่ามีเพียงคุณเท่านั้นที่เข้าถึง AI actor ของคุณได้ HeyGen เข้ารหัสแอสเซ็ตทั้งหมดและมีเครื่องมือควบคุมระดับองค์กรสำหรับการกำกับดูแลและการจัดการสิทธิ์การเข้าถึง

สามารถสร้างวิดีโอด้วยนักแสดง AI ได้เร็วแค่ไหน?

คลิปสั้นเรนเดอร์เสร็จในไม่กี่นาที งานแบบแบตช์สำหรับแคตตาล็อกขนาดใหญ่รันแบบขนาน ทำให้ทีมสามารถผลิตแอสเซ็ตได้หลายร้อยชิ้นอย่างมีประสิทธิภาพ

ต้องใช้ฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์พิเศษไหม?

ไม่จำเป็น HeyGen ทำงานบนคลาวด์ให้คุณเข้าถึงคอนเทนต์ที่สร้างด้วย AI ได้จากทุกที่ แค่มีเบราว์เซอร์ก็สามารถเขียนสคริปต์ พรีวิว แก้ไข และส่งออกวิดีโอได้

ใครเป็นเจ้าของคอนเทนต์ที่สร้างขึ้น?

คุณยังคงเป็นเจ้าของวิดีโอและแอสเซ็ตที่คุณสร้าง HeyGen มอบสิทธิ์การใช้งานสำหรับการใช้ผลงานที่สร้างขึ้นในเชิงพาณิชย์ตามแพ็กเกจของคุณ

