แปลง PDF เป็นวิดีโอพร้อมเสียงบรรยาย

แปลงสไลด์เด็ค ไวท์เปเปอร์ คู่มือ และรายงานของคุณให้กลายเป็นวิดีโอคุณภาพมืออาชีพภายในไม่กี่นาทีด้วยเครื่องมือแปลง pdf เป็นวิดีโอของ HeyGen เพียงอัปโหลดไฟล์ PDF เลือกเสียงและสไตล์ จากนั้นรับไฟล์ MP4 สำเร็จรูปพร้อมเสียงบรรยาย ภาพประกอบ คำบรรยาย และไฟล์พร้อมใช้งานบนแพลตฟอร์มต่างๆ โดยไม่ต้องมีทักษะการตัดต่อวิดีโอ
Turn manuals, SOPs, and course PDFs into narrated lessons with chapter markers and downloadable transcripts.
Convert spec sheets, product guides, and pitch decks into concise videos reps can share with prospects.
Repurpose whitepapers and case studies into short, engaging videos and explainer videos.
Produce consistent, repeatable onboarding videos and company updates from policy documents and handbooks.
Turn long-form reports and research into digestible video summaries that increase reach and time on content by converting PDF documents.
ทำไมต้องใช้ HeyGen สำหรับแปลง PDF เป็นวิดีโอ
HeyGen ช่วยทำงานน่าเบื่อในการเปลี่ยน ข้อความเป็นวิดีโอ ให้เป็นอัตโนมัติเพื่อให้ทีมสามารถขยายการเรียนรู้ การตลาด และการเสริมศักยภาพด้านการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ เครื่องมือของเราจะอ่านคอนเทนต์ของคุณ สร้างสตอรีบอร์ดแบบฉากต่อฉาก เพิ่มเสียงบรรยายที่ฟังเป็นธรรมชาติ และเติมเต็มหน้าเพจด้วยภาพและแอนิเมชันแบบไดนามิก ทั้งหมดนี้ถูกปรับให้เหมาะกับการจดจำและการแชร์
แทนที่การอัดและตัดต่อวิดีโอหลายชั่วโมงด้วยไม่กี่คลิก สร้างวิดีโอเต็มจากไฟล์ PDF แล้วส่งต่อเพื่อเผยแพร่ได้ทันที
เสียงบรรยาย ข้อความบนหน้าจอ และโมชั่นช่วยให้เนื้อหาที่ซับซ้อนติดตามและจดจำได้ง่ายกว่าเอกสารแบบคงที่
ส่งออกไฟล์ MP4 ไฟล์ซับไตเติล และวิดีโอแนวตั้งที่ปรับแต่งสำหรับ LMS YouTube LinkedIn Instagram และการสื่อสารภายในองค์กร
สร้างสคริปต์และฉากอัตโนมัติ
HeyGen อ่านเอกสาร PDF ของคุณ ดึงหัวข้อและย่อหน้าออกมา แล้วแบ่งเนื้อหาออกเป็นซีนตามเวลาโดยใช้ความสามารถขั้นสูงในการแปลง PDF เป็นวิดีโอ AI แต่ละหน้าของเอกสาร PDF จะกลายเป็นสไลด์วิดีโอที่อ่านง่ายและมีจังหวะที่เหมาะสม ทำให้ข้อความของคุณไหลลื่นเป็นธรรมชาติ
เสียงบรรยาย AI ฟังเป็นธรรมชาติ
อัปโหลดรูปภาพ ใส่สคริปต์ แล้วคลิกสร้างวิดีโอ HeyGen จะจัดการทุกอย่างให้ เปลี่ยนรูปภาพให้กลายเป็นวิดีโอสุดโดดเด่นภายในไม่กี่วินาทีด้วยคุณภาพวิดีโอระดับสูง เหมาะสำหรับการสร้างวิดีโอจากรูปภาพแบบรวดเร็วในปริมาณมาก
ภาพ AI และฟุตเทจ b-roll ตามคอนเท็กซ์
เพิ่มความเกี่ยวข้องและความน่าสนใจทางภาพโดยอัตโนมัติ HeyGen จะแนะนำรูปภาพ ไอคอน และคลิปสั้นๆ เพื่อช่วยอธิบายไอเดียและไฮไลต์ข้อมูลสำคัญจากเอกสารของคุณ
การแปลและโลคัลไลเซชันในระดับขนาดใหญ่
ด้วยvideo translatorคุณสามารถแปลสคริปต์และสร้างเสียงพากย์กับคำบรรยายแบบโลคัลไลซ์สำหรับการเทรนนิ่งหรือแคมเปญการตลาดระดับโลกได้โดยไม่ต้องอัดวิดีโอใหม่
ดูว่าธุรกิจที่คล้ายกับคุณขยายการสร้างคอนเทนต์และขับเคลื่อนการเติบโตได้อย่างไรด้วยแพลตฟอร์มแปลงภาพเป็นวิดีโอที่ล้ำสมัยที่สุดในตลาด
วิธีใช้เครื่องมือสร้างวิดีโอจาก PDF
เปลี่ยนไฟล์ PDF ให้มีชีวิตและกลายเป็นวิดีโอสุดโดดเด่นได้ง่ายๆ ใน 4 ขั้นตอน
ลากไฟล์ วาง URL หรืออิมพอร์ตสไลด์ HeyGen รองรับไฟล์ PDF หลายหน้าได้ตามขีดจำกัดของแพ็กเกจที่ใช้งาน
เลือกเสียง AI ธีมภาพ อัตราส่วนวิดีโอ (16:9, 9:16, 1:1) และจังหวะการเล่าเรื่องที่ต้องการ จากนั้นสามารถโคลนเสียงของคุณเพิ่มเติมเพื่อให้แบรนด์สอดคล้องกัน
พรีวิวโครงร่างฉากที่สร้างด้วย AI สลับภาพ ปรับแก้ข้อความบนหน้าจอ หรือปรับเนื้อหาบรรยายด้วยพรอมต์ภาษาแบบธรรมดา
เรนเดอร์ไฟล์ MP4 คุณภาพพร้อมออกอากาศ สร้างไฟล์ซับไตเติล SRT และเวอร์ชันวิดีโอขนาดเหมาะกับโซเชียลสำหรับวิดีโอบรรยายของคุณ แชร์ลิงก์ ฝังวิดีโอ หรือดาวน์โหลดไปเผยแพร่ได้ทันที
เอกสารที่มีหัวข้อชัดเจน รายการหัวข้อย่อย และโครงสร้างเนื้อหาที่เป็นระบบจะเหมาะที่สุดสำหรับการแปลง เพราะ HeyGen สามารถสร้างฉากแยกจากโครงสร้างเหล่านั้นได้โดยอัตโนมัติ เปลี่ยนไฟล์ PDF ให้กลายเป็นวิดีโอได้อย่างลงตัว ไม่ว่าจะเป็นสไลด์เด็ค คู่มือ เอกสารแนะนำ คู่มือปฏิบัติงาน รายงาน หรือไวท์เปเปอร์ ก็ให้ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมเมื่อแปลง PDF เป็นวิดีโอ
ไม่จำเป็น เลือกใช้เสียง AI ธรรมชาติจากไลบรารีหรือโคลนเสียงจากตัวอย่างสั้นๆ เพื่อให้การบรรยายในวิดีโอของคุณมีความสม่ำเสมอ หรืออัปโหลดเสียงบรรยายของคุณเองหากต้องการควบคุมการบรรยายในวิดีโอที่น่าสนใจของคุณได้อย่างเต็มที่
สำหรับครีเอเตอร์รายบุคคล แพ็กเกจ Creator เริ่มต้นที่ $29
ความยาววิดีโอจะปรับตามความยาวไฟล์ PDF และจังหวะที่คุณเลือก HeyGen มีตัวควบคุมความเร็วการบรรยายและจังหวะของแต่ละฉากให้ปรับได้ เพื่อย่อเอกสารยาวให้กลายเป็นสรุปสั้นๆ หรือสร้างวิดีโออธิบายแบบละเอียดเต็มความยาว
ได้แน่นอน สลับรูปภาพที่แนะนำ ปรับข้อความบนหน้าจอ เปลี่ยนสไตล์คำบรรยาย หรือปรับเวลาได้ตามต้องการ จากนั้นสร้างฉากใหม่หลังแก้ไขได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องสร้างโปรเจกต์ใหม่ทั้งหมด เพื่อให้วิดีโอที่น่าสนใจของคุณสดใหม่อยู่เสมอ
ได้ HeyGen สร้างคำบรรยายอัตโนมัติและรองรับการแปลเป็นหลายภาษา พร้อมเสียงพากย์และไทม์มิ่งซับไตเติลที่ซิงก์กันสำหรับวิดีโอเวอร์ชันท้องถิ่น
ส่งออกไฟล์ MP4 คุณภาพสูง คำบรรยาย SRT ภาพปก และวิดีโอแนวตั้งหรือสี่เหลี่ยมที่ปรับแต่งสำหรับโซเชียลแพลตฟอร์มและการอัปโหลดไปยัง LMS
นโยบายลายน้ำขึ้นอยู่กับแพ็กเกจ HeyGen ที่ใช้งานอยู่ การทดลองใช้ฟรีอาจมีลายน้ำ ส่วนแพ็กเกจแบบชำระเงินจะปลดล็อกการส่งออกแบบไม่มีลายน้ำ ความละเอียดที่สูงขึ้น และฟีเจอร์ขั้นสูง สำหรับการสร้างสรรค์ขั้นสูง แพ็กเกจ Pro เริ่มต้นที่ $49
คุณยังคงเป็นเจ้าของวิดีโอและแอสเซ็ตทั้งหมดที่คุณสร้าง HeyGen จะไม่อ้างสิทธิ์ความเป็นเจ้าของเนื้อหาของคุณ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าสื่อจากบุคคลที่สามที่คุณเพิ่มมีสิทธิ์การใช้งานอย่างถูกต้อง
ไฟล์ที่อัปโหลดของคุณจะถูกเข้ารหัสทั้งระหว่างส่งและขณะจัดเก็บ แผน Enterprise มีตัวเลือกการควบคุมเพิ่มเติม พื้นที่จัดเก็บแบบส่วนตัว และตัวเลือกด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดสำหรับคอนเทนต์ที่มีความอ่อนไหว
