พบกับ Avatar V อวตารที่สมจริงที่สุดเท่าที่เคยมีมา สร้างอวตารของคุณฟรี

แปลง PDF เป็นวิดีโอพร้อมเสียงบรรยาย

แปลงสไลด์เด็ค ไวท์เปเปอร์ คู่มือ และรายงานของคุณให้กลายเป็นวิดีโอคุณภาพมืออาชีพภายในไม่กี่นาทีด้วยเครื่องมือแปลง pdf เป็นวิดีโอของ HeyGen เพียงอัปโหลดไฟล์ PDF เลือกเสียงและสไตล์ จากนั้นรับไฟล์ MP4 สำเร็จรูปพร้อมเสียงบรรยาย ภาพประกอบ คำบรรยาย และไฟล์พร้อมใช้งานบนแพลตฟอร์มต่างๆ โดยไม่ต้องมีทักษะการตัดต่อวิดีโอ

136,668,074วิดีโอที่สร้างแล้ว
111,253,103อวตารที่สร้างแล้ว
18,815,732วิดีโอที่แปลแล้ว
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้ทั่วโลกหลายล้านคนในการนำเรื่องราวมาสู่ชีวิต
การฝึกอบรมและอีเลิร์นนิง

การฝึกอบรมและอีเลิร์นนิง

Turn manuals, SOPs, and course PDFs into narrated lessons with chapter markers and downloadable transcripts.


เดโมผลิตภัณฑ์และการเสริมศักยภาพทีมขาย

เดโมผลิตภัณฑ์และการเสริมศักยภาพทีมขาย

Convert spec sheets, product guides, and pitch decks into concise videos reps can share with prospects.


คอนเทนต์การตลาดและโซเชียล

คอนเทนต์การตลาดและโซเชียล

Repurpose whitepapers and case studies into short, engaging videos and explainer videos.


การสื่อสารภายในองค์กรและการปฐมนิเทศพนักงานใหม่

การสื่อสารภายในองค์กรและการปฐมนิเทศพนักงานใหม่

Produce consistent, repeatable onboarding videos and company updates from policy documents and handbooks.

ภาวะผู้นำทางความคิดและการนำคอนเทนต์กลับมาใช้ใหม่

ภาวะผู้นำทางความคิดและการนำคอนเทนต์กลับมาใช้ใหม่

Turn long-form reports and research into digestible video summaries that increase reach and time on content by converting PDF documents.

ทำไมต้องใช้ HeyGen สำหรับแปลง PDF เป็นวิดีโอ

HeyGen ช่วยทำงานน่าเบื่อในการเปลี่ยน ข้อความเป็นวิดีโอ ให้เป็นอัตโนมัติเพื่อให้ทีมสามารถขยายการเรียนรู้ การตลาด และการเสริมศักยภาพด้านการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ เครื่องมือของเราจะอ่านคอนเทนต์ของคุณ สร้างสตอรีบอร์ดแบบฉากต่อฉาก เพิ่มเสียงบรรยายที่ฟังเป็นธรรมชาติ และเติมเต็มหน้าเพจด้วยภาพและแอนิเมชันแบบไดนามิก ทั้งหมดนี้ถูกปรับให้เหมาะกับการจดจำและการแชร์

เริ่มต้นใช้งานฟรี
ประหยัดเวลาในการผลิต

แทนที่การอัดและตัดต่อวิดีโอหลายชั่วโมงด้วยไม่กี่คลิก สร้างวิดีโอเต็มจากไฟล์ PDF แล้วส่งต่อเพื่อเผยแพร่ได้ทันที

เพิ่มความเข้าใจและการมีส่วนร่วม

เสียงบรรยาย ข้อความบนหน้าจอ และโมชั่นช่วยให้เนื้อหาที่ซับซ้อนติดตามและจดจำได้ง่ายกว่าเอกสารแบบคงที่

เผยแพร่ได้ทุกที่ทันที

ส่งออกไฟล์ MP4 ไฟล์ซับไตเติล และวิดีโอแนวตั้งที่ปรับแต่งสำหรับ LMS YouTube LinkedIn Instagram และการสื่อสารภายในองค์กร

สร้างสคริปต์และฉากอัตโนมัติ

HeyGen อ่านเอกสาร PDF ของคุณ ดึงหัวข้อและย่อหน้าออกมา แล้วแบ่งเนื้อหาออกเป็นซีนตามเวลาโดยใช้ความสามารถขั้นสูงในการแปลง PDF เป็นวิดีโอ AI แต่ละหน้าของเอกสาร PDF จะกลายเป็นสไลด์วิดีโอที่อ่านง่ายและมีจังหวะที่เหมาะสม ทำให้ข้อความของคุณไหลลื่นเป็นธรรมชาติ

เริ่มต้นใช้ฟรี →
Script to scene generation.

เสียงบรรยาย AI ฟังเป็นธรรมชาติ

อัปโหลดรูปภาพ ใส่สคริปต์ แล้วคลิกสร้างวิดีโอ HeyGen จะจัดการทุกอย่างให้ เปลี่ยนรูปภาพให้กลายเป็นวิดีโอสุดโดดเด่นภายในไม่กี่วินาทีด้วยคุณภาพวิดีโอระดับสูง เหมาะสำหรับการสร้างวิดีโอจากรูปภาพแบบรวดเร็วในปริมาณมาก

เริ่มต้นใช้งานฟรี →
AI narration

ภาพ AI และฟุตเทจ b-roll ตามคอนเท็กซ์

เพิ่มความเกี่ยวข้องและความน่าสนใจทางภาพโดยอัตโนมัติ HeyGen จะแนะนำรูปภาพ ไอคอน และคลิปสั้นๆ เพื่อช่วยอธิบายไอเดียและไฮไลต์ข้อมูลสำคัญจากเอกสารของคุณ

เริ่มต้นใช้งานฟรี →
AI visuals

การแปลและโลคัลไลเซชันในระดับขนาดใหญ่

ด้วยvideo translatorคุณสามารถแปลสคริปต์และสร้างเสียงพากย์กับคำบรรยายแบบโลคัลไลซ์สำหรับการเทรนนิ่งหรือแคมเปญการตลาดระดับโลกได้โดยไม่ต้องอัดวิดีโอใหม่

เริ่มต้นใช้งานฟรี →
motion graphics photos to video

มีผู้ใช้งานมากกว่า 100,000 ทีมที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพ ความง่าย และความรวดเร็ว

ดูว่าธุรกิจที่คล้ายกับคุณขยายการสร้างคอนเทนต์และขับเคลื่อนการเติบโตได้อย่างไรด้วยแพลตฟอร์มแปลงภาพเป็นวิดีโอที่ล้ำสมัยที่สุดในตลาด

Miro
"มันช่วยให้นักเขียนของเรามีระดับความคิดสร้างสรรค์ในกระบวนการทำงานได้เท่ากับที่ฉันมีเมื่อทำงานกับสื่อเล่าเรื่องเชิงภาพ"

Steve Sowrey, นักออกแบบสื่อการเรียนรู้
Vision Creative Labs
"ช่วงเวลาที่วิเศษสำหรับฉันคือ ตอนที่เรามีรายการวิดีโอที่ฉันทำทุกสัปดาห์อยู่แล้ว แล้วจู่ๆ เราก็รู้ว่าฉันสามารถเขียนสคริปต์ ส่งเข้าไป แล้วไม่ต้องยืนหน้ากล้องอีกต่อไป"

Roger Hirst, ผู้ร่วมก่อตั้ง
Workday
"สิ่งที่ฉันชอบเกี่ยวกับ HeyGen คือฉันไม่ต้องปฏิเสธโปรเจกต์อีกต่อไป เหมือนเราได้ขยายศักยภาพของทีม ทำงานได้มากขึ้นหลายเท่าด้วยทรัพยากรเท่าเดิม"

Justin Meisinger, ผู้จัดการโครงการ
reviews logo4.8
1,300+ reviews
reviews trophy
วิธีการทำงาน

วิธีใช้เครื่องมือสร้างวิดีโอจาก PDF

เปลี่ยนไฟล์ PDF ให้มีชีวิตและกลายเป็นวิดีโอสุดโดดเด่นได้ง่ายๆ ใน 4 ขั้นตอน

เริ่มต้นใช้งานฟรี
ขั้นตอนที่ 1

อัปโหลดไฟล์ PDF ของคุณ

ลากไฟล์ วาง URL หรืออิมพอร์ตสไลด์ HeyGen รองรับไฟล์ PDF หลายหน้าได้ตามขีดจำกัดของแพ็กเกจที่ใช้งาน

ขั้นตอนที่ 2

เลือกเสียง สไตล์ และความยาว

เลือกเสียง AI ธีมภาพ อัตราส่วนวิดีโอ (16:9, 9:16, 1:1) และจังหวะการเล่าเรื่องที่ต้องการ จากนั้นสามารถโคลนเสียงของคุณเพิ่มเติมเพื่อให้แบรนด์สอดคล้องกัน

ขั้นตอนที่ 3

ตรวจสอบสตอรีบอร์ดที่แนะนำ

พรีวิวโครงร่างฉากที่สร้างด้วย AI สลับภาพ ปรับแก้ข้อความบนหน้าจอ หรือปรับเนื้อหาบรรยายด้วยพรอมต์ภาษาแบบธรรมดา

ขั้นตอนที่ 4

สร้างและส่งออก

เรนเดอร์ไฟล์ MP4 คุณภาพพร้อมออกอากาศ สร้างไฟล์ซับไตเติล SRT และเวอร์ชันวิดีโอขนาดเหมาะกับโซเชียลสำหรับวิดีโอบรรยายของคุณ แชร์ลิงก์ ฝังวิดีโอ หรือดาวน์โหลดไปเผยแพร่ได้ทันที

An Apple iMac displays a data dashboard with charts and metrics, a keyboard, smartphone, and mug on a wooden desk.

คำถามที่พบบ่อย (FAQs)

ไฟล์ PDF แบบไหนที่เหมาะสำหรับแปลงเป็นวิดีโอมากที่สุด?

เอกสารที่มีหัวข้อชัดเจน รายการหัวข้อย่อย และโครงสร้างเนื้อหาที่เป็นระบบจะเหมาะที่สุดสำหรับการแปลง เพราะ HeyGen สามารถสร้างฉากแยกจากโครงสร้างเหล่านั้นได้โดยอัตโนมัติ เปลี่ยนไฟล์ PDF ให้กลายเป็นวิดีโอได้อย่างลงตัว ไม่ว่าจะเป็นสไลด์เด็ค คู่มือ เอกสารแนะนำ คู่มือปฏิบัติงาน รายงาน หรือไวท์เปเปอร์ ก็ให้ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมเมื่อแปลง PDF เป็นวิดีโอ


ต้องอัดเสียงเองหรือไม่?

ไม่จำเป็น เลือกใช้เสียง AI ธรรมชาติจากไลบรารีหรือโคลนเสียงจากตัวอย่างสั้นๆ เพื่อให้การบรรยายในวิดีโอของคุณมีความสม่ำเสมอ หรืออัปโหลดเสียงบรรยายของคุณเองหากต้องการควบคุมการบรรยายในวิดีโอที่น่าสนใจของคุณได้อย่างเต็มที่

สำหรับครีเอเตอร์รายบุคคล แพ็กเกจ Creator เริ่มต้นที่ $29

วิดีโอที่สร้างจะมีความยาวเท่าไหร่?

ความยาววิดีโอจะปรับตามความยาวไฟล์ PDF และจังหวะที่คุณเลือก HeyGen มีตัวควบคุมความเร็วการบรรยายและจังหวะของแต่ละฉากให้ปรับได้ เพื่อย่อเอกสารยาวให้กลายเป็นสรุปสั้นๆ หรือสร้างวิดีโออธิบายแบบละเอียดเต็มความยาว

สามารถแก้ไขภาพและข้อความหลังจากแปลงวิดีโอแล้วได้ไหม

ได้แน่นอน สลับรูปภาพที่แนะนำ ปรับข้อความบนหน้าจอ เปลี่ยนสไตล์คำบรรยาย หรือปรับเวลาได้ตามต้องการ จากนั้นสร้างฉากใหม่หลังแก้ไขได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องสร้างโปรเจกต์ใหม่ทั้งหมด เพื่อให้วิดีโอที่น่าสนใจของคุณสดใหม่อยู่เสมอ

มีคำบรรยายและคำแปลรวมอยู่ด้วยหรือไม่?

ได้ HeyGen สร้างคำบรรยายอัตโนมัติและรองรับการแปลเป็นหลายภาษา พร้อมเสียงพากย์และไทม์มิ่งซับไตเติลที่ซิงก์กันสำหรับวิดีโอเวอร์ชันท้องถิ่น

สามารถส่งออกไฟล์เป็นรูปแบบใดได้บ้าง?

ส่งออกไฟล์ MP4 คุณภาพสูง คำบรรยาย SRT ภาพปก และวิดีโอแนวตั้งหรือสี่เหลี่ยมที่ปรับแต่งสำหรับโซเชียลแพลตฟอร์มและการอัปโหลดไปยัง LMS

มีลายน้ำบนวิดีโอที่ส่งออกแบบฟรีหรือไม่

นโยบายลายน้ำขึ้นอยู่กับแพ็กเกจ HeyGen ที่ใช้งานอยู่ การทดลองใช้ฟรีอาจมีลายน้ำ ส่วนแพ็กเกจแบบชำระเงินจะปลดล็อกการส่งออกแบบไม่มีลายน้ำ ความละเอียดที่สูงขึ้น และฟีเจอร์ขั้นสูง สำหรับการสร้างสรรค์ขั้นสูง แพ็กเกจ Pro เริ่มต้นที่ $49

ใครเป็นเจ้าของวิดีโอที่ฉันสร้างขึ้น?

คุณยังคงเป็นเจ้าของวิดีโอและแอสเซ็ตทั้งหมดที่คุณสร้าง HeyGen จะไม่อ้างสิทธิ์ความเป็นเจ้าของเนื้อหาของคุณ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าสื่อจากบุคคลที่สามที่คุณเพิ่มมีสิทธิ์การใช้งานอย่างถูกต้อง

ไฟล์ PDF ของฉันปลอดภัยแค่ไหน?

ไฟล์ที่อัปโหลดของคุณจะถูกเข้ารหัสทั้งระหว่างส่งและขณะจัดเก็บ แผน Enterprise มีตัวเลือกการควบคุมเพิ่มเติม พื้นที่จัดเก็บแบบส่วนตัว และตัวเลือกด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดสำหรับคอนเทนต์ที่มีความอ่อนไหว

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

AI Video GeneratorVideo TranslatorText to Video AIAudio to Video AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to Video AIVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Photo to VideoAI Video Compressor

เริ่มสร้างด้วย HeyGen

เปลี่ยนไอเดียให้กลายเป็นวิดีโอระดับมืออาชีพด้วย AI

เริ่มต้นใช้งานฟรี →
CTA background