เปลี่ยนไฟล์เสียงของคุณให้กลายเป็นวิดีโอคอนเทนต์ที่ดึงดูดด้วย HeyGen แปลงพอดแคสต์ วอยซ์โอเวอร์ หรือไฟล์เสียงใดๆ ให้เป็นวิดีโอที่มีอวตาร AI ซับไตเติล และแอนิเมชัน ไม่ต้องตัดต่อ เพียงอัปโหลดแล้วแชร์ได้ทันที
ต้องการเปลี่ยนเสียงของคุณให้กลายเป็นวิดีโอสุดโดดเด่นหรือไม่
เครื่องแปลงเสียงเป็นวิดีโอที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ HeyGen ช่วยให้คุณแปลงพอดแคสต์ วอยซ์โอเวอร์ เพลง หรือสุนทรพจน์ให้กลายเป็นวิดีโอคอนเทนต์ที่น่าสนใจได้อย่างง่ายดาย เพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้ชมด้วยอวตาร AI แบบกำหนดเอง ซับไตเติล และภาพเคลื่อนไหวสุดไดนามิก เหมาะสำหรับโซเชียลมีเดีย การตลาด และงานพรีเซนเทชัน
ด้วยเทมเพลตวิดีโอกว่า 400 แบบ แอนิเมชันที่ขับเคลื่อนด้วย AI และภาพกราฟิกที่ปรับแต่งได้ เครื่องมือแปลงเสียงเป็นวิดีโอของเราช่วยให้คุณสร้างสรรค์เสียงให้มีชีวิตได้โดยไม่ต้องมีทักษะการตัดต่อเข้าร่วม HeyGenวันนี้เพื่อให้คอนเทนต์ของคุณโดดเด่นกว่าใคร
ใช้ประโยชน์จาก Audio to Video AI ได้สูงสุด
เพื่อให้วิดีโอดูน่าสนใจและมีความเนี้ยบ แนะนำให้ทำตามเคล็ดลับสำคัญเหล่านี้: เลือกรูปแบบไฟล์เสียงที่เหมาะสม เลือกอวตารให้ตรงกับคอนเทนต์ และใช้สื่อมัลติมีเดียอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อดึงดูดผู้ชม
ยกระดับคอนเทนต์ของคุณด้วยการแปลงเสียงเป็นวิดีโอ
การแปลงไฟล์เสียงเป็นวิดีโอช่วยเพิ่มการมองเห็น การมีส่วนร่วม และการแชร์คอนเทนต์ แพลตฟอร์มอย่าง YouTube, Instagram และ LinkedIn ให้ความสำคัญกับคอนเทนต์วิดีโอ ทำให้รูปแบบนี้จำเป็นต่อการเข้าถึงผู้ชมในวงกว้างยิ่งขึ้น นอกจากนี้ การแปลหลายภาษาผ่านตัวแปลวิดีโอฟรีของเรายังช่วยให้เชื่อมต่อกับผู้ชมทั่วโลกได้อย่างง่ายดาย
เรียนรู้เกี่ยวกับความสำคัญของคอนเทนต์มัลติมีเดียในการดึงดูดผู้ชมเพื่อเพิ่มศักยภาพการเข้าถึงคอนเทนต์ของคุณให้สูงสุด
HeyGen ไม่ได้เป็นแค่เครื่องมือแปลงเสียงเป็นวิดีโอ แต่เป็นโซลูชันแบบครบวงจรสำหรับAI video generatorด้วยอวตาร AI การโคลนเสียง และซับไตเติลอัตโนมัติ คอนเทนต์เสียงของคุณจะดึงดูดผู้ชมกลุ่มกว้างขึ้นผ่านภาพวิดีโอที่น่าสนใจ
แปลงไฟล์เสียงเป็นวิดีโอด้วย AI ใน 4 ขั้นตอนง่ายๆ
แปลงพอดแคสต์ วอยซ์โอเวอร์ หรือสุนทรพจน์ให้กลายเป็นวิดีโอแบบไดนามิกได้โดยไม่ต้องมีทักษะการตัดต่อ
ลากแล้ววางไฟล์พอดแคสต์ เสียงบรรยาย หรือเพลงของคุณเพื่อเริ่มต้นใช้งาน รองรับไฟล์ยอดนิยมอย่าง MP3 และ WAV
เลือกจากอวตารกว่า 300 แบบและเทมเพลตกว่า 400 แบบเพื่อถ่ายทอดข้อความของคุณด้วยโทนและสไตล์ที่ใช่
สร้างคำบรรยายอัตโนมัติ ใส่ภาพพื้นหลังหรือเอฟเฟกต์ และเพิ่มเพลงเพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วมของผู้ชม เรียนรู้วิธีเพิ่มซับไตเติลในวิดีโออย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้คอนเทนต์เข้าถึงง่ายและน่าสนใจยิ่งขึ้น
ส่งออกวิดีโอที่ปรับแต่งเรียบร้อยแล้วสำหรับโซเชียล การสื่อสารภายใน หรือการใช้งานแบรนด์ พร้อมเผยแพร่ได้ในไม่กี่นาที สมัครใช้งาน HeyGen และเริ่มสร้างวิดีโอได้เลยวันนี้
ของ HeyGenฟีเจอร์ Audio to Video AI แปลงไฟล์เสียงอย่างเช่นพอดแคสต์และสุนทรพจน์ให้กลายเป็นวิดีโอที่น่าสนใจด้วยอวตาร AI ซับไตเติล และแอนิเมชัน ช่วยให้ผู้ใช้ยกระดับคอนเทนต์และเข้าถึงผู้ชมทั่วโลกได้อย่างง่ายดาย
HeyGen รองรับรูปแบบไฟล์เสียงอย่างเช่น MP3 และ WAV สำหรับการอัปโหลดเสียง ช่วยให้ผู้ใช้มีความยืดหยุ่นในการใช้คอนเทนต์เสียงที่มีอยู่
ได้ คุณสามารถปรับแต่งวิดีโอของคุณได้โดยเลือกจากอวตาร AI กว่า 1000 แบบและเทมเพลต 400 แบบ พร้อมเพิ่มซับไตเติล ภาพพื้นหลัง และเอฟเฟกต์ต่างๆ ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์แบรนด์ของคุณ สำหรับครีเอเตอร์รายบุคคลแพ็กเกจ Creatorเริ่มต้นที่ $29
ไม่จำเป็น HeyGen ถูกออกแบบมาสำหรับผู้ใช้ที่ไม่มีประสบการณ์ตัดต่อวิดีโอมาก่อน อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายช่วยให้สร้างวิดีโอคุณภาพระดับมืออาชีพได้อย่างสะดวก
ได้ HeyGen สามารถสร้างซับไตเติลจากเสียงของคุณได้โดยอัตโนมัติ เพียงอัปโหลดวิดีโอ (หรือไฟล์เสียง) ระบบจะถอดเสียงพูดและสร้างคำบรรยายให้คุณตรวจทาน แก้ไข และปรับสไตล์ได้ก่อนส่งออก ช่วยให้คอนเทนต์ของคุณเข้าถึงได้ง่ายขึ้นและดูได้สะดวกแม้ปิดเสียง
ระยะเวลาในการประมวลผลจะแตกต่างกันไปตามความยาวและความซับซ้อนของวิดีโอ แต่โดยทั่วไปใช้เวลาเพียงไม่กี่นาที
Explore more AI powered tools
Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.
เปลี่ยนไอเดียให้กลายเป็นวิดีโอระดับมืออาชีพด้วย AI