ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยความเร็วระดับองค์กร
อัปเดตหรือสร้างวิดีโอใหม่ได้ภายในไม่กี่นาที ไม่ต้องรอเป็นเดือน ไม่ต้องถ่ายทำซ้ำหรือเสียเวลารอกับเอเจนซี ผลิตได้ทันทีในระดับสเกล และยังได้รับการประมวลผลแบบลำดับความสำคัญบนแผน Enterprise อีกด้วย
ราคาและโซลูชัน
ยกระดับองค์กรของคุณด้วยการผลิตวิดีโอ AI ที่ราบรื่น ปลอดภัย และขยายขนาดได้ ออกแบบมาเพื่อการตลาด การฝึกอบรม การสื่อสารระดับโลก และอีกมากมาย
ธุรกิจของคุณไม่เคยหยุดชะงัก คอนเทนต์ภาพของคุณก็ไม่ควรช้าตาม
แปลคอนเทนต์สำหรับการเทรนนิง การตลาด การขาย หรือการสื่อสารภายในองค์กรเป็นมากกว่า 175 ภาษาและสำเนียง พร้อมการโคลนเสียงและลิปซิงก์ที่เป็นธรรมชาติราวกับเสียงคนจริง
ข้อมูล ทีม และแบรนด์ของคุณได้รับการปกป้องด้วยมาตรฐานความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนดระดับองค์กร รวมถึง SOC 2 Type II, GDPR และ CCPA
ชุดแบรนด์แบบรวมศูนย์ การกำหนดสิทธิ์ตามบทบาท และการควบคุมเวอร์ชันช่วยให้คอนเทนต์มีความสอดคล้องกันในทุกแผนก ทุกภูมิภาค และทุกแคมเปญ
HeyGen เชื่อมต่อกับระบบที่ทีมของคุณใช้งานอยู่แล้ว (เช่น แพลตฟอร์ม LMS, CRM และเครื่องมือ marketing automation) หรือขยายความสามารถต่อได้ด้วย API ที่ทรงพลังของเรา
ตั้งแต่วันแรก คุณจะมีผู้จัดการความสำเร็จเฉพาะทีม การซัพพอร์ตตลอด 24 ชั่วโมง และการออนบอร์ดที่ออกแบบมาเพื่อธุรกิจของคุณ คุณไม่ได้แค่ซื้อซอฟต์แวร์ แต่กำลังได้พาร์ตเนอร์เพิ่มอีกหนึ่งราย
การสร้างวิดีโอทั่วทั้งองค์กร
HeyGen Enterprise ออกแบบมาสำหรับองค์กรที่ต้องการวิดีโอในระดับใหญ่ สร้าง ปรับให้เป็นแบบเฉพาะบุคคล และทำคอนเทนต์ให้เหมาะกับแต่ละท้องถิ่นได้ในทุกแผนก พร้อมรองรับมาตรฐานความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เข้มงวดที่สุด ด้วยการสร้างวิดีโอได้ไม่จำกัด เครื่องมือทำงานร่วมกันขั้นสูง อินทิเกรชันที่ทรงพลัง และการซัพพอร์ตแบบเฉพาะ ทีมของคุณจึงทำงานได้รวดเร็วขึ้น รักษาเอกลักษณ์แบรนด์ และเข้าถึงผู้ชมได้ทุกที่จากแพลตฟอร์มเดียว
สัมผัสความแตกต่างของ HeyGen
ตั้งแต่แพลตฟอร์มการเรียนรู้ไปจนถึงเครื่องมือการขาย HeyGen ผสานการทำงานกับระบบเทคโนโลยีของคุณและขยายศักยภาพได้ไกลยิ่งขึ้นผ่าน API ของเรา
HeyGen Enterprise คือแพลตฟอร์มวิดีโอ AI แบบครบวงจรและระบบปฏิบัติการด้านครีเอทีฟสำหรับทีมขนาดใหญ่ ประกอบด้วย:
แพ็กเกจ Enterprise ปรับให้เหมาะกับการใช้งานและการกำกับดูแลขององค์กร การลงทุนจะแตกต่างกันไปตามจำนวนที่นั่ง การใช้งาน ข้อกำหนดด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ระดับการซัพพอร์ต และเงื่อนไขสัญญา ติดต่อทีมงานของเราเพื่อรับข้อเสนอที่ออกแบบเฉพาะสำหรับองค์กรของคุณ
ปัจจัยหลักได้แก่ ขนาดทีม ปริมาณการใช้งาน ความต้องการด้านการทำโลคัลไลเซชัน ขอบเขตด้านความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนด ความซับซ้อนของ API และการเชื่อมต่อ การฝึกอบรมและการใช้งานจริง ข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA) และระยะเวลาในสัญญา
องค์กรขนาดใหญ่ประเมินมูลค่ารวมจากคุณภาพผลงาน ความแม่นยำด้านการโลคัลไลซ์ ความรวดเร็วในการเผยแพร่ ฟีเจอร์ด้านการกำกับดูแล และความซับซ้อนในการเชื่อมต่อระบบ HeyGen มีแพ็กเกจที่ยืดหยุ่นให้สอดคล้องกับขนาดและเวิร์กโฟลว์ของคุณ ส่งคำขอเพื่อรับการประเมินแบบเปรียบเทียบตามความต้องการของคุณ
ใช่ HeyGen ถูกออกแบบมาสำหรับองค์กรระดับโลกที่ต้องการการควบคุมแบรนด์ ระบบอนุมัติ การจัดการตัวตน การตรวจสอบย้อนหลังอย่างละเอียด และ API โดยทีมที่นิยมใช้งานได้แก่ทีมการตลาด ทีม L&D ทีม Enablement และทีมสื่อสารองค์กร
ได้ มีตัวเลือกหลากหลาย เช่น แพ็กเกจตามการใช้งาน สัญญารายปีหรือหลายปี ส่วนลดแบบ committed-use และการทยอยใช้งานหรือทำโครงการนำร่องเพื่อพิสูจน์คุณค่าก่อนขยายใช้ในวงกว้าง
HeyGen ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยระดับองค์กรที่ดีที่สุด รวมถึงการเข้ารหัสข้อมูลขณะพักและขณะส่งผ่านเครือข่าย การใช้ SAML SSO การจัดการบัญชีผู้ใช้ด้วย SCIM การกำหนดสิทธิ์ตามบทบาท (RBAC) บันทึกการตรวจสอบ การจำกัดสิทธิ์การเข้าถึงให้น้อยที่สุด และการควบคุมด้านการกำกับดูแลข้อมูล เรารองรับข้อกำหนดของ GDPR และ CCPA และสามารถจัดเตรียมเอกสารด้านความปลอดภัยและรายละเอียด SOC 2 ภายใต้ข้อตกลงไม่เปิดเผยข้อมูล (NDA) ได้
ได้เลย! HeyGen มีเครื่องมือสร้างวิดีโอ AI ฟรีให้ใช้งาน สามารถสร้างวิดีโอพร้อมฟีเจอร์พื้นฐานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หากต้องการการปรับแต่งขั้นสูง คุณภาพวิดีโอที่ดีกว่า และเครื่องมือ AI เพิ่มเติม สามารถอัปเกรดเป็นแพ็กเกจแบบพรีเมียมได้
ดูว่าธุรกิจที่คล้ายคุณขยายการสร้างคอนเทนต์และขับเคลื่อนการเติบโตได้อย่างไรด้วยวิดีโอ AI ที่ล้ำสมัยที่สุด