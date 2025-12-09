ราคาและโซลูชัน

ยกระดับองค์กรของคุณด้วยการผลิตวิดีโอ AI ที่ราบรื่น ปลอดภัย และขยายขนาดได้ ออกแบบมาเพื่อการตลาด การฝึกอบรม การสื่อสารระดับโลก และอีกมากมาย

G24.8รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ
เป็นส่วนตัวและปลอดภัย | การควบคุมด้านการกำกับดูแล AI | SOC 2 | GDPR | CCPA | กรอบการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | มาตรฐานตามกฎหมาย AI Act
บริษัทชั้นนำระดับโลกไว้วางใจ HeyGen
โลโก้ NVIDIA
โลโก้ Wondershare
โลโก้ Atlassian
โลโก้ Sequoia
โลโก้ Miro
โลโก้ Salesforce
โลโก้ Hypebeast
โลโก้ Loom
โลโก้ HP
โลโก้ Duolingo
โลโก้ Zoom
โลโก้ Salesforce
โลโก้ Salesforce
สิทธิประโยชน์

เหตุผลที่องค์กรระดับเอนเตอร์ไพรส์เลือกใช้ HeyGen

ธุรกิจของคุณไม่เคยหยุดชะงัก คอนเทนต์ภาพของคุณก็ไม่ควรช้าตาม

ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยความเร็วระดับองค์กร

อัปเดตหรือสร้างวิดีโอใหม่ได้ภายในไม่กี่นาที ไม่ต้องรอเป็นเดือน ไม่ต้องถ่ายทำซ้ำหรือเสียเวลารอกับเอเจนซี ผลิตได้ทันทีในระดับสเกล และยังได้รับการประมวลผลแบบลำดับความสำคัญบนแผน Enterprise อีกด้วย

เชื่อมต่อกับผู้ชมทุกกลุ่ม

แปลคอนเทนต์สำหรับการเทรนนิง การตลาด การขาย หรือการสื่อสารภายในองค์กรเป็นมากกว่า 175 ภาษาและสำเนียง พร้อมการโคลนเสียงและลิปซิงก์ที่เป็นธรรมชาติราวกับเสียงคนจริง

การปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เติบโตไปพร้อมกับคุณ

ข้อมูล ทีม และแบรนด์ของคุณได้รับการปกป้องด้วยมาตรฐานความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนดระดับองค์กร รวมถึง SOC 2 Type II, GDPR และ CCPA

ให้ทุกคนสร้างคอนเทนต์ได้ตรงตามแบรนด์

ชุดแบรนด์แบบรวมศูนย์ การกำหนดสิทธิ์ตามบทบาท และการควบคุมเวอร์ชันช่วยให้คอนเทนต์มีความสอดคล้องกันในทุกแผนก ทุกภูมิภาค และทุกแคมเปญ

ทำงานได้ทุกที่ที่คุณทำงาน

HeyGen เชื่อมต่อกับระบบที่ทีมของคุณใช้งานอยู่แล้ว (เช่น แพลตฟอร์ม LMS, CRM และเครื่องมือ marketing automation) หรือขยายความสามารถต่อได้ด้วย API ที่ทรงพลังของเรา

เป็นพาร์ตเนอร์ ไม่ใช่แค่แพลตฟอร์ม

ตั้งแต่วันแรก คุณจะมีผู้จัดการความสำเร็จเฉพาะทีม การซัพพอร์ตตลอด 24 ชั่วโมง และการออนบอร์ดที่ออกแบบมาเพื่อธุรกิจของคุณ คุณไม่ได้แค่ซื้อซอฟต์แวร์ แต่กำลังได้พาร์ตเนอร์เพิ่มอีกหนึ่งราย

การสร้างวิดีโอทั่วทั้งองค์กร

การเรียนรู้และพัฒนาบุคลากรด้วย AI ในระดับทั่วโลก

การเรียนรู้และพัฒนาบุคลากรด้วย AI ในระดับทั่วโลก

HeyGen Enterprise ออกแบบมาสำหรับองค์กรที่ต้องการวิดีโอในระดับใหญ่ สร้าง ปรับให้เป็นแบบเฉพาะบุคคล และทำคอนเทนต์ให้เหมาะกับแต่ละท้องถิ่นได้ในทุกแผนก พร้อมรองรับมาตรฐานความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เข้มงวดที่สุด ด้วยการสร้างวิดีโอได้ไม่จำกัด เครื่องมือทำงานร่วมกันขั้นสูง อินทิเกรชันที่ทรงพลัง และการซัพพอร์ตแบบเฉพาะ ทีมของคุณจึงทำงานได้รวดเร็วขึ้น รักษาเอกลักษณ์แบรนด์ และเข้าถึงผู้ชมได้ทุกที่จากแพลตฟอร์มเดียว

สัมผัสความแตกต่างของ HeyGen

ปัญหาหลัก

การผลิตล่าช้า โปรเจกต์วิดีโอแบบดั้งเดิมใช้เวลาหลายสัปดาห์หรือหลายเดือน ทำให้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจไม่ทัน
ทรัพยากรด้านครีเอทีฟมีจำกัด ทีมวิดีโอภายในถูกใช้งานอย่างหนัก ทำให้แต่ละหน่วยธุรกิจต้องแย่งกันใช้เวลาและลำดับความสำคัญ
ต้นทุนพุ่งสูงอย่างรวดเร็ว เอเจนซี นักแสดง สตูดิโอ และการถ่ายทำซ้ำทำให้ค่าใช้จ่ายบานปลาย จนจำกัดปริมาณคอนเทนต์ที่สามารถผลิตได้จริง
คอนเทนต์ล้าสมัยเร็ว พอทำวิดีโอเสร็จ นโยบาย ผลิตภัณฑ์ หรือกระบวนการต่างๆ ก็อาจเปลี่ยนไปแล้ว
การทำโลคัลไลซ์เป็นคอขวด การแปลและอัดวิดีโอใหม่หลายภาษาทำให้โครงการล่าช้าไปหลายสัปดาห์และกินงบประมาณจำนวนมาก
คุณภาพไม่สม่ำเสมอ ทีมและผู้ให้บริการแต่ละรายสร้างวิดีโอที่มีภาพลักษณ์ โทน และมาตรฐานต่างกัน ทำให้ภาพลักษณ์แบรนด์ไม่ชัดเจน

ประโยชน์

สร้าง ปรับแต่ง และอัปเดตวิดีโอให้เสร็จภายในไม่กี่ชั่วโมงแทนที่จะต้องรอเป็นเดือน เพื่อให้คอนเทนต์ด้านการฝึกอบรม การตลาด และการสื่อสารของคุณไม่ล้าหลังอีกต่อไป
ให้องค์ธุรกิจสามารถผลิตคอนเทนต์มืออาชีพได้เอง พร้อมให้ทีมครีเอทีฟของคุณโฟกัสกับโปรเจกต์ที่มีมูลค่าสูง
ตัดความจำเป็นในการใช้งานเอเจนซี สตูดิโอ และการถ่ายทำซ้ำออกไปด้วยอวตารและเสียงที่สร้างจาก AI ทำให้ควบคุมงบประมาณได้ง่ายและคาดการณ์ได้
ทำให้คอนเทนต์สดใหม่อยู่เสมอ อัปเดตเพียงบรรทัดเดียวของสคริปต์หรือแปลได้ทันทีโดยไม่ต้องอัดวิดีโอใหม่ วิดีโอจึงยังคงถูกต้องและตรงประเด็นแม้มีการเปลี่ยนแปลง
โลคัลไลซ์ได้ทันที แปลวิดีโอเป็นมากกว่า 175 ภาษาและสำเนียง พร้อมลิปซิงก์ธรรมชาติและโคลนเสียง ช่วยประหยัดเวลาทำงานหลายสัปดาห์และลดต้นทุนอย่างมีนัยสำคัญ
ชุดแบรนด์แบบรวมศูนย์ การกำหนดสิทธิ์ตามบทบาท และอวตารมาตรฐาน ช่วยให้ทุกแผนกมีเครื่องมือในการสร้างคอนเทนต์ที่คงความสอดคล้องกับแบรนด์ทั้งภาพและเสียงอยู่เสมอ
ออกแบบมาสำหรับสแต็กระดับองค์กรของคุณ

ตั้งแต่แพลตฟอร์มการเรียนรู้ไปจนถึงเครื่องมือการขาย HeyGen ผสานการทำงานกับระบบเทคโนโลยีของคุณและขยายศักยภาพได้ไกลยิ่งขึ้นผ่าน API ของเรา

เรื่องราวจากลูกค้า

เหตุผลที่ทีมฝึกอบรม การตลาด และโลคัลไลเซชันไว้วางใจ HeyGen

90%

อัตราการดูวิดีโอจบ

25%

อัตราการทำแบบฝึกหัดเสร็จเพิ่มขึ้น

10 เท่า

ความเร็วในการผลิตวิดีโอเพิ่มขึ้น

10-15

ภาษาต่อวิดีโอ

80%

ลดต้นทุนการแปลภาษา

€1,000

ประหยัดต่อ 1 นาทีของวิดีโอ

มีคำถามใช่ไหม เรามีคำตอบให้

แผน HeyGen AI สำหรับองค์กรมีอะไรบ้าง?

HeyGen Enterprise คือแพลตฟอร์มวิดีโอ AI แบบครบวงจรและระบบปฏิบัติการด้านครีเอทีฟสำหรับทีมขนาดใหญ่ ประกอบด้วย:

  • การกำกับดูแลระดับองค์กร: SAML SSO, SCIM, การกำหนดสิทธิ์ตามบทบาท, บันทึกการตรวจสอบ
  • การควบคุมของผู้ดูแลระบบ: เวิร์กสเปซ การอนุมัติ เทมเพลตแบรนด์ การเก็บรักษาคอนเทนต์
  • ประสิทธิภาพและการขยายขนาด: การเรนเดอร์แบบลำดับความสำคัญ ปริมาณงานที่สูงขึ้น การเข้าถึง API
  • ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว: การเข้ารหัสระหว่างส่งและขณะจัดเก็บข้อมูล รองรับ DPA
  • การสร้างขั้นสูง: อวตารแบบส่วนตัวหรือควบคุมได้ การแปลวิดีโอ การปรับให้เป็นแบบเฉพาะบุคคล
  • การดูแลการเริ่มต้นใช้งานและการซัพพอร์ตแบบใกล้ชิด: การดูแลการเริ่มต้นใช้งาน การเทรนนิง และทรัพยากรด้านความสำเร็จโดยเฉพาะ

แผนองค์กรสำหรับ AI มีค่าใช้จ่ายเท่าไรเมื่อเทียบกับแผนมาตรฐาน?

แพ็กเกจ Enterprise ปรับให้เหมาะกับการใช้งานและการกำกับดูแลขององค์กร การลงทุนจะแตกต่างกันไปตามจำนวนที่นั่ง การใช้งาน ข้อกำหนดด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ระดับการซัพพอร์ต และเงื่อนไขสัญญา ติดต่อทีมงานของเราเพื่อรับข้อเสนอที่ออกแบบเฉพาะสำหรับองค์กรของคุณ

ปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อค่าใช้จ่ายในการนำ AI มาใช้ในกระบวนการผลิตวิดีโอสำหรับธุรกิจ?

ปัจจัยหลักได้แก่ ขนาดทีม ปริมาณการใช้งาน ความต้องการด้านการทำโลคัลไลเซชัน ขอบเขตด้านความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนด ความซับซ้อนของ API และการเชื่อมต่อ การฝึกอบรมและการใช้งานจริง ข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA) และระยะเวลาในสัญญา

ราคา AI สำหรับองค์กรของ HeyGen เปรียบเทียบกับแพลตฟอร์มอื่นอย่างไร?

องค์กรขนาดใหญ่ประเมินมูลค่ารวมจากคุณภาพผลงาน ความแม่นยำด้านการโลคัลไลซ์ ความรวดเร็วในการเผยแพร่ ฟีเจอร์ด้านการกำกับดูแล และความซับซ้อนในการเชื่อมต่อระบบ HeyGen มีแพ็กเกจที่ยืดหยุ่นให้สอดคล้องกับขนาดและเวิร์กโฟลว์ของคุณ ส่งคำขอเพื่อรับการประเมินแบบเปรียบเทียบตามความต้องการของคุณ

แผน Enterprise ของ HeyGen เหมาะสำหรับองค์กร B2B ขนาดใหญ่หรือไม่

ใช่ HeyGen ถูกออกแบบมาสำหรับองค์กรระดับโลกที่ต้องการการควบคุมแบรนด์ ระบบอนุมัติ การจัดการตัวตน การตรวจสอบย้อนหลังอย่างละเอียด และ API โดยทีมที่นิยมใช้งานได้แก่ทีมการตลาด ทีม L&D ทีม Enablement และทีมสื่อสารองค์กร

HeyGen มีตัวเลือกการกำหนดราคาที่ยืดหยุ่นสำหรับโซลูชัน AI ระดับองค์กรหรือไม่

ได้ มีตัวเลือกหลากหลาย เช่น แพ็กเกจตามการใช้งาน สัญญารายปีหรือหลายปี ส่วนลดแบบ committed-use และการทยอยใช้งานหรือทำโครงการนำร่องเพื่อพิสูจน์คุณค่าก่อนขยายใช้ในวงกว้าง

HeyGen รับรองความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนด (SOC 2, GDPR, CCPA) สำหรับองค์กรได้อย่างไร?

HeyGen ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยระดับองค์กรที่ดีที่สุด รวมถึงการเข้ารหัสข้อมูลขณะพักและขณะส่งผ่านเครือข่าย การใช้ SAML SSO การจัดการบัญชีผู้ใช้ด้วย SCIM การกำหนดสิทธิ์ตามบทบาท (RBAC) บันทึกการตรวจสอบ การจำกัดสิทธิ์การเข้าถึงให้น้อยที่สุด และการควบคุมด้านการกำกับดูแลข้อมูล เรารองรับข้อกำหนดของ GDPR และ CCPA และสามารถจัดเตรียมเอกสารด้านความปลอดภัยและรายละเอียด SOC 2 ภายใต้ข้อตกลงไม่เปิดเผยข้อมูล (NDA) ได้

องค์กรที่ใช้ HeyGen จะได้ประโยชน์อะไรจากการใช้ Generative AI บ้าง?

ได้เลย! HeyGen มีเครื่องมือสร้างวิดีโอ AI ฟรีให้ใช้งาน สามารถสร้างวิดีโอพร้อมฟีเจอร์พื้นฐานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หากต้องการการปรับแต่งขั้นสูง คุณภาพวิดีโอที่ดีกว่า และเครื่องมือ AI เพิ่มเติม สามารถอัปเกรดเป็นแพ็กเกจแบบพรีเมียมได้

