สร้างรูปภาพพูดได้ด้วย AI ออนไลน์

Talking photo AI ให้คุณสร้างรูปถ่ายพูดได้แบบสมจริงด้วยวิดีโอ AI ที่รองรับมากกว่า 175 ภาษาและสำเนียง สร้างอวตารรูปถ่าย AI ของตัวเองได้ไม่จำกัดในคลิกเดียว สำหรับรูปโปรไฟล์ LinkedIn คอนเทนต์ช่วงวันหยุด ฉากท่องเที่ยว หรือแม้แต่โลกแฟนตาซี

  • ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต
  • โคลนเสียง AI
  • รองรับมากกว่า 175 ภาษาและสำเนียง
136,944,840วิดีโอที่สร้างแล้ว
111,528,421จำนวนอวตารที่สร้างแล้ว
18,863,971วิดีโอที่แปลแล้ว
Workday
Coursera
Miro
Harvard
Bosh
Intel
Komatsu
ได้รับความไว้วางใจจากนักพัฒนาและบริษัทชั้นนำกว่า 1,000,000 ราย

แนะนำAI รูปถ่ายพูดได้

สร้างอวตารรูปถ่าย AI ที่พูดได้และทำงานหนักไม่แพ้คุณ เพียงใช้รูปถ่ายของคุณแล้วเปลี่ยนตัวเองไปอยู่ในทุกสถานการณ์ที่จินตนาการได้ อวตารรูปถ่าย AI ของ HeyGen ปรับให้ตรงกับวิสัยทัศน์ของคุณได้ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นออฟฟิศมืออาชีพ ทริปพักผ่อนสุดหรู หรือโลกแฟนตาซีสุดสร้างสรรค์ ด้วยการเคลื่อนไหวที่เป็นธรรมชาติ ท่าทางสมจริง และสไตล์ที่ปรับแต่งได้ อวตารของคุณจะโดดเด่นขึ้นเป็นผู้นำในอุตสาหกรรม

สร้างอวตารภาพถ่าย AI ด้วยพรอมต์

ใช้คำสั่งแบบข้อความเพื่อกำหนดลุคของอวตารภาพถ่าย AI ของคุณ เครื่องมือสร้างอวตารสมจริงนี้จะสร้างภาพที่ตรงตามความต้องการ ไม่ว่าจะเป็นภาพโปรไฟล์แบบมืออาชีพ ภาพพอร์ตเทรตสบายๆ หรือภาพสไตล์ภาพยนตร์ พร้อมพูดถึงประเด็นด้านจริยธรรมของการปรับให้เป็นแบบเฉพาะบุคคลและวิธีที่เราสมดุลความเป็นส่วนตัวในผลงานของเรา ทำให้ข้อเสนอของเราโดดเด่นไร้คู่เทียบ

หน้าจอ HeyGen แสดงพรีเซ็ตอวตารผู้ชายชาวอิตาลีในสไตล์ธุรกิจ ลำลอง และลุคประจำวัน พร้อมปุ่ม Generate
สร้างลุคใหม่ให้กับอวตาร AI ของคุณ

ต่อยอดตัวละครอวตาร AI ของคุณด้วยการสร้างลุคใหม่ได้ไม่จำกัด เปลี่ยนเสื้อผ้า ปรับสีหน้า หรือสลับฉากหลังให้เข้ากับทุกธีมหรือทุกโอกาสได้ง่ายๆ ด้วยแอปสร้างอวตารของเรา

ไม้กายสิทธิ์ที่แปลงภาพพอร์ตเทรตเดียวให้กลายเป็นหลายฉากวิดีโอ AI ของผู้หญิงคนเดิม
สไตล์พร้อมใช้สำหรับทุกเรื่องราวด้วยชุดลุคสำเร็จรูป

เร่งความเร็วการปรับแต่งด้วย Look Pack เพียงคลิกเดียวก็เปลี่ยนสไตล์อวตารรูปถ่าย AI ของคุณให้เป็นลุคมืออาชีพ ไลฟ์สไตล์ วันหยุด หรือแฟนตาซีได้ทันที สำรวจตัวเลือก Avatar Generator จากรูปถ่ายเวอร์ชันใหม่ที่ช่วยให้ออกแบบอวตารจากรูปถ่ายได้ง่ายยิ่งขึ้น

ภาพคอลลาจรวมภาพใบหน้าของอวตารหลากหลายสไตล์ แสดงถึงผู้พรีเซนต์วิดีโอ AI ที่ปรับแต่งได้ใน HeyGen

ฟีเจอร์และประโยชน์ของ AI รูปถ่ายพูดได้

เทคโนโลยี talking photo AI ของ HeyGen ให้คุณควบคุมได้เต็มที่ในการสร้างอวตารสมจริงจากรูปภาพใดก็ได้ ไม่ว่าจะอยากลองลุคใหม่ๆ สร้างอวตารจากพรอมต์ หรือปรับแต่งสไตล์แบบคลิกเดียว แพลตฟอร์มของเราช่วยให้สร้างอวตาร AI แบบขยับได้ มีอารมณ์ และปรับให้เข้ากับทุกซีน ทุกธีม และทุกกลุ่มผู้ชมได้อย่างง่ายดาย

Avatar IV

แปลงภาพเดียวให้กลายเป็นวิดีโอเต็มรูปแบบพร้อมการซิงก์เสียงพูดอย่างเป็นธรรมชาติ การแสดงสีหน้าที่มีอารมณ์ และท่าทางมือที่สมจริง

ปรับแต่งได้ง่ายในคลิกเดียว

ไม่ต้องเสียเวลาปรับแต่งรายละเอียดอีกต่อไป แค่คลิกเดียว อวตารจากรูปถ่ายของคุณก็จะแปลงโฉมเป็นลุคที่ใช่สำหรับทุกซีน ทุกเป้าหมาย และทุกอารมณ์ สลับสไตล์หรือฉากได้ทันที เพื่อให้คอนเทนต์ของคุณสดใหม่และสอดคล้องกับเป้าหมายการสร้างสรรค์อยู่เสมอ

สร้างอวตาร AI ด้วยพรอมต์

อธิบายฉาก ชุด หรือท่าทางที่ต้องการด้วยพรอมต์ข้อความง่ายๆ AI ของ HeyGen จะเปลี่ยนรูปถ่ายของคุณให้กลายเป็นภาพ AI สมจริงของตัวคุณได้อย่างง่ายดาย เลือกได้ทุกสไตล์ไม่ว่าจะเป็นลุคทางการ ลำลอง ธีมพิเศษ และอื่นๆ สัมผัสพลังของคอมพิวเตอร์วิชันในการแปลงโฉมอวตารของคุณ

การเคลื่อนไหวและสีหน้าที่สมจริง

ปลุกชีวิตให้ talking photo AI ของคุณด้วยการกระพริบตา การเคลื่อนไหวของดวงตา และไมโครเอ็กซ์เพรสชันที่เป็นธรรมชาติ HeyGen จับจังหวะหยุดและการเน้นเสียงได้อย่างแม่นยำ ทำให้การพูดดูเป็นมนุษย์ไม่ใช่หุ่นยนต์ เพิ่มพรีเซ็ตอารมณ์หรือปรับความเข้มข้นอย่างละเอียดให้ตรงกับโทนของสคริปต์ในทุกภาษา ทุกฉาก และทุกสไตล์

เปลี่ยนรูปภาพให้มีชีวิตชีวาเป็นอวตาร AI แบบแอนิเมชัน

แปลงภาพนิ่งให้กลายเป็นอวตาร AI แบบไดนามิกพร้อมการเคลื่อนไหวและเสียง สร้างการมีส่วนร่วมด้วยวิดีโอจาก AI ที่เป็นธรรมชาติและเต็มไปด้วยอารมณ์ มอบประสบการณ์อวตารจากภาพถ่ายที่ทรงพลัง

เริ่มต้นด้วยอวตารของคุณ

อัปโหลดรูปถ่ายเพื่อความแม่นยำสูงสุด หรือข้ามขั้นตอนนี้แล้วปล่อยให้จินตนาการโลดแล่นด้วยการสร้างอวตารจากไอเดียรูปภาพ

สร้างด้วยพรอมต์ข้อความ

เมื่อจินตนาการไปไกลกว่าพรีเซ็ตที่มีอยู่ ใช้พรอมต์ข้อความเพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ในแบบของคุณ อธิบายชุดที่ต้องการ สภาพแวดล้อม หรือบรรยากาศที่คุณจินตนาการไว้ แล้ว HeyGen จะจัดการส่วนที่เหลือให้ในฐานะเครื่องมือสร้างอวตาร AI ผสานความสมจริงเข้ากับความเป็นตัวคุณ

เรียกดูชุดลุค

เข้าถึงไลบรารีสไตล์สำเร็จรูปที่คัดสรรมาแล้ว ตั้งแต่ลุคชุดทำงานสุดมั่นใจไปจนถึงนักผจญภัยในโลกแฟนตาซี Look pack ช่วยให้คุณได้ลุคที่ดูเนี้ยบตรงกับธีมและโอกาสต่างๆ ทันที ยกระดับอวตารของคุณจากการแปลงภาพให้โดดเด่นยิ่งขึ้น

สร้างรูปถ่ายพูดได้ด้วย AI ของคุณใน4 ขั้นตอนง่ายๆ

กลายเป็นใบหน้าของโลกดิจิทัลของคุณ อวตารที่สร้างด้วย AI ของคุณถ่ายทอดบุคลิก ท่าทาง และการเคลื่อนไหวของคุณ พร้อมช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้ใช้

ขั้นตอนที่ 1: อัปโหลดรูปถ่ายของคุณ

มีรูปถ่ายชัดๆ อยู่แล้วใช่ไหม เยี่ยมเลย แค่อัปโหลดรูปนั้น และเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด แนะนำให้อัปโหลดรูปของตัวเองเพิ่มอีกไม่กี่รูป เพื่อให้ AI ของเราเรียนรู้และเก็บรายละเอียดทุกอย่างของดิจิทัลทวินของคุณได้ครบถ้วน

ขั้นตอนที่ 2: สร้างรูปภาพ AI ด้วยพรอมต์

พิมพ์คำไม่กี่คำเพื่ออธิบายไอเดียที่ต้องการแล้วปล่อยให้ความมหัศจรรย์เกิดขึ้น ตั้งแต่ภาพโปรไฟล์สุดเนี้ยบไปจนถึงฉากสุดครีเอทีฟ อวตารของคุณพร้อมสะท้อนสไตล์ในแบบคุณด้วยเครื่องสร้างอวตาร AI ของเรา

ขั้นตอนที่ 3: เพิ่มการเคลื่อนไหวและเสียง

ทำให้อวตารของคุณมีชีวิตด้วยท่าทางธรรมชาติและการลิปซิงก์ที่แม่นยำ ไม่ว่าจะเป็นการพยักหน้าเบาๆ หรือการสื่อสารที่ชัดเจน อวตารจะดูและฟังเหมือนตัวคุณจริงๆ ปลดล็อกศักยภาพเต็มที่ของเครื่องมือสร้างอวตาร AI ของคุณ

ขั้นตอนที่ 4: สร้างและแชร์

AI ของ HeyGen จะเรียนรู้สีหน้า ท่าทาง และเอกลักษณ์เฉพาะตัวของคุณ เพื่อสร้างเวอร์ชันดิจิทัลของคุณที่สมจริงขั้นสุด ดาวน์โหลดหรือแชร์ได้ทุกที่บนแพลตฟอร์มอย่าง Instagram, TikTok, YouTube, LinkedIn หรือที่ไหนก็ตามที่คุณอยากเปล่งประกายไปกับอวตารใหม่ของคุณ

Trivago ลดเวลาโพสต์โปรดักชันลงได้ 50%
Trivago ใช้ HeyGen เพื่อทำโลคัลไลซ์โฆษณาทีวีของตนใน 30 ตลาด ลดเวลาโพสต์โปรดักชันลงครึ่งหนึ่ง และประหยัดเวลาได้ 3-4 เดือนต่อแคมเปญ

มีคำถามใช่ไหม เรามีคำตอบให้

Talking Photo AI คืออะไร?

Talking Photo AI คือการแสดงตัวตนแบบดิจิทัลที่ใช้ AI สร้างภาพหรือวิดีโอของบุคคลให้สมจริง ทำให้รูปถ่ายของคุณมีชีวิต พูดได้ ขยับได้ และแสดงอารมณ์ได้ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสร้างคอนเทนต์ การสื่อสารเสมือนจริง หรือใช้เพื่อความบันเทิง

จะสร้างอวตารรูปถ่ายพูดได้ด้วย AI ใน HeyGen ได้อย่างไร

อัปโหลดรูปของคุณ ใส่พรอมต์ข้อความเพื่ออธิบายสิ่งที่ต้องการ แล้ว HeyGen จะสร้างอวตาร AI สมจริงให้คุณโดยอัตโนมัติ

ฉันสามารถสร้างอวตารแบบใดได้บ้างด้วย HeyGen?

HeyGen ช่วยให้ผู้ใช้สร้างอวตารจากภาพถ่าย อวตารวิดีโอ และอวตารแบบโต้ตอบสำหรับหลากหลายสถานการณ์และแพลตฟอร์ม เริ่มต้นใช้ฟรีเพื่อทดลองฟีเจอร์เฉพาะของเราได้ที่นี่.

สามารถทำให้อวตารที่สร้างด้วย AI ของฉันขยับได้หรือไม่?

ได้ HeyGen ช่วยให้คุณเพิ่มการเคลื่อนไหวและเสียงให้อวตารของคุณ ทำให้อวตารมีความสมจริงและมีชีวิตชีวาที่นี่.

สามารถปรับแต่งลักษณะของอวตาร AI ได้หรือไม่?

ด้วย HeyGen คุณสามารถเปลี่ยนเสื้อผ้า สีหน้า และพื้นหลังได้ด้วยพรอมต์ข้อความและ Look Packs มอบประสบการณ์ที่ปรับให้เหมาะกับคุณที่นี่.

Look Packs ใน HeyGen คืออะไร และทำงานอย่างไร?

Look Packs ช่วยปรับแต่งได้ทันทีด้วยสไตล์สำเร็จรูป เช่น ลุคมืออาชีพ ไลฟ์สไตล์ และแฟนตาซี ดูว่าฟีเจอร์นี้ช่วยยกระดับอวตารของคุณได้อย่างไรที่นี่.

AI Avatar ใช้ทำอะไรได้บ้าง?

อวตาร AI ใช้สำหรับสร้างวิดีโอ รูปโปรไฟล์โซเชียลมีเดีย และงานด้านการสร้างแบรนด์ ดูวิธีเริ่มต้นใช้งานได้ที่นี่.

