พบกับ Avatar V อวตารที่สมจริงที่สุดเท่าที่เคยมีมา สร้างอวตารของคุณฟรี

AI Facebook Ad Generator สำหรับสร้างโฆษณาให้ได้ผลลัพธ์รวดเร็ว

เริ่มต้นจาก URL สินค้า สคริปต์สั้นๆ หรือบรีฟง่ายๆ แล้วรับคัดลอกโฆษณา Facebook ที่พร้อมใช้งานโดยไม่ต้องถ่ายทำหรือแก้ไขวิดีโอเอง HeyGen สร้างข้อความ ภาพ อัตราส่วนวิดีโอ และเวอร์ชันท้องถิ่นให้อัตโนมัติ ช่วยให้ทีมปล่อยแคมเปญโฆษณาหลากหลายเวอร์ชันที่ทำผลงานได้ดีได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

136,668,074วิดีโอที่สร้างแล้ว
111,253,103อวตารที่สร้างแล้ว
18,815,732วิดีโอที่แปลแล้ว
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้ทั่วโลกหลายล้านคนในการนำเรื่องราวมาสู่ชีวิต

ลองใช้เครื่องมือสร้างวิดีโอจากรูปภาพฟรี

เริ่มต้นใช้งานฟรี
เลือกอวตาร
ลิปซิงก์จะถูกใช้หลังจากสร้างวิดีโอแล้ว
พิมพ์สคริปต์ของคุณ
พิมพ์ข้อความได้ทุกภาษา
us flagcn flagge flagsp flag+
0/200 characters
โฆษณาเปิดตัวสินค้าอย่างรวดเร็ว

โฆษณาเปิดตัวสินค้าอย่างรวดเร็ว

When a product window is short, traditional shoots slow you down. Paste a product URL or brief and HeyGen will generate focused video or image ads with clear hooks and CTAs so you can launch campaigns in hours rather than weeks.

โปรโมตแคตตาล็อกและคอลเลกชันได้อย่างขยายตัว

โปรโมตแคตตาล็อกและคอลเลกชันได้อย่างขยายตัว

Converting many SKUs into ads is resource intensive, especially when using an AI ad generator. HeyGen automates creative generation for each product, producing consistent visuals and copy so teams can run parallel campaigns for large catalogs without increasing headcount using our AI ad generator.

ทดสอบตลาดในแต่ละภูมิภาค

ทดสอบตลาดในแต่ละภูมิภาค

Expanding into new markets requires translated creatives. HeyGen translates scripts, recreates voiceovers, and aligns captions and pacing so you can test localized messages quickly and cost effectively.

คอนเทนต์วิดีโอสั้นสำหรับโซเชียลเป็นหลัก

คอนเทนต์วิดีโอสั้นสำหรับโซเชียลเป็นหลัก

Short form formats reward attention grabbing edits and pacing. HeyGen builds vertical and square videos optimized for Reels and Stories with fast hooks, readable captions, and platform-ready timing to boost early engagement.

รีทาร์เก็ตติ้งและดายนามิกครีเอทีฟ

รีทาร์เก็ตติ้งและดายนามิกครีเอทีฟ

Retargeting needs many tailored messages to resonate. HeyGen creates customized variants for audience segments, highlighting benefits, discounts, or social proof to increase conversion rates from warm traffic with tailored ad copies.

เวิร์กโฟลว์แคมเปญสำหรับเอเจนซี

เวิร์กโฟลว์แคมเปญสำหรับเอเจนซี

Agencies must deliver volume and consistency across clients. HeyGen accelerates campaign creation, enforces brand guidelines with reusable brand kits, and exports organized assets for ad managers and reporting tools.

ทำไม HeyGen จึงเป็นเครื่องมือสร้างโฆษณา Facebook ด้วย AI ที่ดีที่สุด

HeyGen ผสานการผลิตที่รวดเร็ว ครีเอทีฟที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละแพลตฟอร์ม และการทดสอบแบบอัตโนมัติเพื่อช่วยให้ทีมขยายโฆษณา Facebook ได้โดยไม่ต้องมีสตูดิโอ สร้างคอนเซ็ปต์โฆษณาหลายแบบ แปลสคริปต์ และปรับแก้ได้อย่างรวดเร็วเพื่อเพิ่ม ROI

เริ่มต้นใช้งานฟรี
ผลิตโฆษณาได้เร็วขึ้น

สร้างครีเอทีฟ Facebook พร้อมใช้งานจากข้อความหรือ URL ได้ในไม่กี่นาที HeyGen สร้างภาพเคลื่อนไหวและข้อความบนหน้าจอด้วยเครื่องมือ AI เพื่อให้ทีมไม่ต้องถ่ายทำและตัดต่อหลายรอบ

ฟอร์แมตที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละแพลตฟอร์ม

ปรับขนาดและรูปแบบครีเอทีฟอัตโนมัติสำหรับ Feed, Stories, Reels และ Messenger HeyGen ช่วยให้สัดส่วนวิดีโอ จังหวะ และคำบรรยายตรงตามกฎการแสดงผลและแนวทางที่แนะนำของ Facebook

การเรียนรู้ด้านประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

HeyGen แนะนำกลุ่มเป้าหมาย สร้างชุดโฆษณาหลายเวอร์ชันสำหรับทดสอบ A/B และปรับแต่งข้อความกับภาพอย่างต่อเนื่องเพื่อให้โฆษณาของคุณได้คลิกมากขึ้นและลดต้นทุนลง

ลิงก์ไปยังเวิร์กโฟลว์การสร้างวิดีโอและรูปภาพ

วาง URL หน้าโปรดักต์หรือหน้าแลนดิ้งแล้ว HeyGen จะดึงข้อความสำคัญ รูปภาพ และภาพโปรดักต์ออกมา ระบบจะจัดวางแอสเซ็ตเหล่านี้เป็นดราฟต์หลายซีนและสร้างครีเอทีฟทั้งรูปภาพและวิดีโอที่พร้อมใช้กับแคมเปญ Facebook โดยไม่ต้องจัดเลย์เอาต์เอง ใช้โฟลว์ link to video เพื่อเปลี่ยนหน้าสินค้าให้กลายเป็นคลิปสั้นสำหรับโซเชียลหรือเฟรมโฆษณาแบบภาพนิ่งได้ทันที

เริ่มต้นใช้ฟรี →
image to video

การเขียนคอนเทนต์อัตโนมัติและคอมโบครีเอทีฟ

HeyGen สร้างหัวข้อหลัก ข้อความหลัก และปุ่ม CTA ที่ปรับให้เหมาะกับเป้าหมายแคมเปญของคุณ เอนจินจะจับคู่ข้อความหลายเวอร์ชันเข้ากับภาพที่สร้างจาก AI และฮุกที่แนะนำเพื่อให้ได้คอนเซ็ปต์โฆษณาหลายสิบแบบ แต่ละร่างออกแบบตามข้อจำกัดความยาวข้อความของแต่ละแพลตฟอร์ม และใช้รูปแบบการโน้มน้าวที่ผ่านการทดสอบแล้วเพื่อช่วยเพิ่มอัตราการคลิกและอัตราการแปลง

เริ่มต้นใช้งานฟรี →
A software interface for creating presentations, showing text input and a "Q3 Result Overview" slide with a man.

รองรับการแปลหลายภาษาและตัวเลือกเสียงในตัว

แปลสคริปต์และสร้างเสียงบรรยายใหม่ด้วย video translator เพื่อให้รันโฆษณาข้ามหลายตลาดได้อย่างรวดเร็วด้วย AI ad maker ของเรา HeyGen รองรับการสังเคราะห์เสียงหลายภาษาและลิปซิงก์สำหรับวิดีโอโฆษณา พร้อมอัปเดตคำบรรยายและข้อความบนหน้าจอให้คอนเทนต์ที่โลคัลไลซ์แล้วดูเป็นธรรมชาติและมีความสอดคล้องกัน

เริ่มต้นใช้งานฟรี →
Voice cloning

เครื่องมือสร้างแบบแบตช์และทดสอบเวอร์ชันหลากหลาย

สร้างและส่งออกชุดโฆษณาหลายเวอร์ชันครั้งละจำนวนมากได้ง่ายๆ เพียงปรับเปลี่ยนฮุก รูปภาพ หรือ CTA ต่างๆ HeyGen จะจัดระเบียบไฟล์ที่ส่งออกตามรูปแบบการตั้งชื่อและการตั้งค่าที่พร้อมใช้งานบนแต่ละแพลตฟอร์ม ช่วยให้รันการทดสอบ A/B แบบมีโครงสร้างและปรับปรุงเวอร์ชันที่ทำผลงานได้ดีที่สุดได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องเสียเวลาทำงานซ้ำ

เริ่มต้นใช้งานฟรี →
Interface showing "Export as SCORM" options with a man smiling in the background.

มีผู้ใช้งานมากกว่า 100,000 ทีมที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพ ความง่าย และความรวดเร็ว

ดูว่าธุรกิจที่คล้ายกับคุณขยายการสร้างคอนเทนต์และขับเคลื่อนการเติบโตได้อย่างไรด้วยแพลตฟอร์มแปลงภาพเป็นวิดีโอที่ล้ำสมัยที่สุดในตลาด

Miro
"มันช่วยให้นักเขียนของเรามีอิสระในการสร้างสรรค์ในกระบวนการทำงานได้ในระดับเดียวกับที่ฉันมีเมื่อทำงานกับสื่อเล่าเรื่องเชิงภาพ"

Steve Sowrey, นักออกแบบสื่อการเรียนรู้
Vision Creative Labs
"ช่วงเวลาที่พิเศษสำหรับฉันคือ ตอนที่เรามีรายการวิดีโอที่ฉันทำทุกสัปดาห์อยู่แล้ว แล้วจู่ๆ เราก็รู้ว่าฉันสามารถเขียนสคริปต์ ส่งเข้าไป แล้วไม่ต้องยืนหน้ากล้องอีกต่อไป"

Roger Hirst, ผู้ร่วมก่อตั้ง
Workday
"สิ่งที่ฉันชอบเกี่ยวกับ HeyGen คือฉันไม่ต้องปฏิเสธโปรเจกต์อีกต่อไป เหมือนเราได้ขยายศักยภาพทีมของเรา ทำงานได้มากขึ้นด้วยทรัพยากรเท่าเดิม"

Justin Meisinger, ผู้จัดการโครงการ
reviews logo4.8
1,300+ reviews
reviews trophy
วิธีการทำงาน

วิธีใช้ AI Facebook Ad Generator

สร้างโฆษณา Facebook ได้ใน 4 ขั้นตอนง่ายๆ ตั้งแต่บรีฟจนพร้อมปล่อยแคมเปญ

เริ่มต้นใช้งานฟรี
ขั้นตอนที่ 1

เพิ่ม URL หรือบรีฟของคุณ

วางลิงก์หน้าสินค้า อัปโหลดรูปภาพ หรือใส่สคริปต์สั้นๆ จากนั้น HeyGen จะวิเคราะห์รายละเอียดสินค้า ฟีเจอร์ และคอนเทนต์ภาพ เพื่อสร้างคอนเซ็ปต์ครีเอทีฟเริ่มต้นให้

ขั้นตอนที่ 2

เลือกฟอร์แมตและสไตล์

เลือกอัตราส่วนภาพ จังหวะ และธีมภาพสำหรับ Feed, Stories, Reels หรือ Messenger จากนั้นใช้ชุดแบรนด์ของคุณเพื่อให้สี ฟอนต์ และโลโก้สอดคล้องกัน

ขั้นตอนที่ 3

ตรวจสอบและปรับแต่งเวอร์ชันต่างๆ

พรีวิวร่างข้อความและภาพหลายแบบ ปรับแต่งพาดหัวหรือรูปภาพ แล้วสร้างเวอร์ชันเพิ่มเติม ใช้คำแนะนำในตัวระบบเพื่อปรับจูนฮุคและ CTA ให้ตรงเป้าหมายยิ่งขึ้น

ขั้นตอนที่ 4

ส่งออกและเปิดตัวแคมเปญ

ดาวน์โหลดไฟล์ MP4 หรือ PNG ที่ปรับแต่งให้เหมาะกับแต่ละตำแหน่งแสดงผล หรือส่งออกเป็นชุดไฟล์ที่จัดระเบียบแล้วสำหรับตัวจัดการโฆษณาของคุณ ผลลัพธ์จาก HeyGen พร้อมให้อัปโหลดและทดสอบได้ทันที

An Apple iMac displays a data dashboard with charts and metrics, a keyboard, smartphone, and mug on a wooden desk.

คำถามที่พบบ่อย (FAQs)

AI Facebook Ad Generator คืออะไร และ HeyGen ใช้งานอย่างไร?

AI facebook ad generator ช่วยทำโฆษณาอัตโนมัติจากข้อความ รูปภาพ หรือลิงก์สินค้า HeyGen แปลงบรีฟให้กลายเป็นครีเอทีฟโฆษณาที่สมบูรณ์โดยสร้างข้อความ ภาพเคลื่อนไหว และไฟล์ส่งออกให้พร้อม คุณแค่ใส่ไอเดียหรือ URL แล้วเอนจินจะสร้างแอสเซ็ตพร้อมยิงแคมเปญ ช่วยให้ทีมทำโฆษณาได้มากขึ้นในต้นทุนและเวลาที่น้อยลง

HeyGen สามารถสร้างโฆษณาทั้งวิดีโอและรูปภาพสำหรับ Facebook ได้หรือไม่?

ได้ HeyGen รองรับ image to video และ text to video เวิร์กโฟลว์เพื่อให้คุณสร้างโฆษณาภาพนิ่ง คลิปวิดีโอสั้น และคอนเทนต์โซเชียลหลายซีน ระบบจะจัดรูปแบบไฟล์อัตโนมัติสำหรับแนวตั้ง สี่เหลี่ยมจัตุรัส และแนวนอน พร้อมปรับจังหวะและตำแหน่งคำบรรยายให้เหมาะกับแต่ละรูปแบบ

ต้องมีทักษะออกแบบหรือเขียนคอนเทนต์โฆษณาก่อนถึงจะสร้างโฆษณา Facebook ที่ได้ผลดีหรือไม่?

ไม่จำเป็น HeyGen สร้างข้อความโฆษณาที่โน้มน้าวใจ ฮุกแนะนำ และภาพประกอบที่เข้าชุดกันให้อัตโนมัติ สามารถปรับแต่งผลลัพธ์ได้ แต่ร่างเริ่มต้นถูกออกแบบมาให้ตรงตามข้อจำกัดของแต่ละแพลตฟอร์มและหลักการเพิ่มอัตราแปลง ทำให้ทีมที่ไม่มีดีไซเนอร์ก็สามารถปล่อยแคมเปญคุณภาพสูงได้

HeyGen ช่วยทดสอบและปรับปรุงประสิทธิภาพโฆษณาได้อย่างไร

HeyGen สร้างเวอร์ชันหลากหลายของพาดหัว คำอธิบาย ภาพ และ CTA เพื่อให้คุณรัน A/B test ได้อย่างรวดเร็วด้วย Facebook ad copy generator ของเรา แพลตฟอร์มจะจัดการส่งออกแบบเป็นชุดและแนะนำการจับคู่กลุ่มเป้าหมายกับรูปแบบโฆษณาเพื่อช่วยให้คุณทดสอบ ปรับปรุงได้เร็วขึ้น และขยายเวอร์ชันที่ทำผลงานได้ดีที่สุด

HeyGen สามารถแปลและปรับเนื้อหาแคมเปญโฆษณา Facebook ของฉันให้เหมาะกับแต่ละท้องถิ่นได้ไหม

ได้ ใช้ตัวแปลวิดีโอและเครื่องมือโลคัลไลเซชันเพื่อแปลสคริปต์ สร้างเสียงพากย์ใหม่โดยคงโทนเสียงเดิม และอัปเดตคำบรรยายกับข้อความบนหน้าจอ คอนเทนต์ที่โลคัลไลซ์แล้วจะถูกสร้างใหม่พร้อมปรับจังหวะเวลาและภาพให้เป็นธรรมชาติในแต่ละภาษา เพื่อให้ข้อความโฆษณามีประสิทธิภาพ

มีตัวเลือกควบคุมแบรนด์อะไรบ้าง?

ใช้ชุดแบรนด์ที่มีโลโก้ สี และฟอนต์ที่ HeyGen บังคับใช้กับทุกดราฟต์เพื่อสร้างข้อความโฆษณา Facebook ที่มีประสิทธิภาพ สามารถล็อกองค์ประกอบ อนุมัติเค้าโครงเทมเพลต และส่งออกแอสเซ็ตที่มีความสอดคล้องสำหรับลูกค้าหลายรายหรือหลายไลน์สินค้า เพื่อรักษาแคมเปญให้ตรงตามแบรนด์ในระดับใหญ่

รองรับรูปแบบไฟล์และช่องทางการส่งออกแบบใดบ้าง?

HeyGen ส่งออกไฟล์วิดีโอ MP4 และรูปภาพ PNG ความละเอียดสูงที่จัดรูปแบบสำหรับ Feed, Stories, Reels, Messenger และตำแหน่งโฆษณาแบบ in-stream ตัวเลือกการส่งออกแบบชุดช่วยให้สร้างไฟล์พร้อมใช้งานบนแพลตฟอร์มสำหรับตัวจัดการโฆษณาและเครื่องมือแคมเปญได้อย่างง่ายดาย ช่วยยกระดับกระบวนการสร้างโฆษณาของเรา

ใครเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์โฆษณาที่สร้างใน HeyGen?

คุณยังคงเป็นเจ้าของผลงานครีเอทีฟทั้งหมดที่คุณสร้าง HeyGen ใช้แอสเซ็ตที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องและคอนเทนต์ที่สร้างขึ้นสามารถนำไปใช้เชิงพาณิชย์ได้เสมอ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟล์หรือวัสดุจากบุคคลที่สามที่คุณอัปโหลดมีสิทธิ์การใช้งานเพื่อการโฆษณาอย่างถูกต้อง

สำรวจตัวเลือก แพ็กเกจแบบรายปีในราคาคุ้มค่า เริ่มต้นเพียง $24 ต่อปี

โฆษณาของ HeyGen ปฏิบัติตามนโยบายโฆษณาของ Facebook หรือไม่

HeyGen สร้างครีเอทีฟตามแนวทางที่ดีที่สุดของแต่ละแพลตฟอร์มและข้อจำกัดด้านนโยบายทั่วไป รวมถึงข้อจำกัดด้านจำนวนข้อความและแนวทางการจัดวาง คุณยังคงต้องเป็นผู้ตรวจสอบและอนุมัติขั้นสุดท้ายใน Facebook Ads Manager ก่อนเริ่มรันแคมเปญ

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการสร้างโฆษณา Facebook ประสิทธิภาพสูงด้วย HeyGen คืออะไร

เริ่มจากกำหนดวัตถุประสงค์แคมเปญให้ชัดเจน ระบุรายละเอียดสินค้าแบบกระชับหรือใส่ลิงก์หน้าแลนดิ้งเพจ เลือกรูปแบบคอนเทนต์ให้เหมาะกับแต่ละแพลตฟอร์ม แล้วสร้างเวอร์ชันหลากหลายเพื่อทดสอบฮุกและงานภาพ ใช้การทำโลคัลไลซ์เพื่อเข้าถึงตลาดใหม่ และใช้การส่งออกแบบแบตช์เพื่อขยายการทดสอบไปยังกลุ่มเป้าหมายต่างๆ

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

AI Video GeneratorVideo TranslatorText to Video AIAudio to Video AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to Video AIVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Photo to VideoAI Video Compressor

เริ่มสร้างด้วย HeyGen

เปลี่ยนไอเดียให้กลายเป็นวิดีโอระดับมืออาชีพด้วย AI

เริ่มต้นใช้งานฟรี →
CTA background