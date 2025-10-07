เริ่มต้นจาก URL สินค้า สคริปต์สั้นๆ หรือบรีฟง่ายๆ แล้วรับคัดลอกโฆษณา Facebook ที่พร้อมใช้งานโดยไม่ต้องถ่ายทำหรือแก้ไขวิดีโอเอง HeyGen สร้างข้อความ ภาพ อัตราส่วนวิดีโอ และเวอร์ชันท้องถิ่นให้อัตโนมัติ ช่วยให้ทีมปล่อยแคมเปญโฆษณาหลากหลายเวอร์ชันที่ทำผลงานได้ดีได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
When a product window is short, traditional shoots slow you down. Paste a product URL or brief and HeyGen will generate focused video or image ads with clear hooks and CTAs so you can launch campaigns in hours rather than weeks.
Converting many SKUs into ads is resource intensive, especially when using an AI ad generator. HeyGen automates creative generation for each product, producing consistent visuals and copy so teams can run parallel campaigns for large catalogs without increasing headcount using our AI ad generator.
Expanding into new markets requires translated creatives. HeyGen translates scripts, recreates voiceovers, and aligns captions and pacing so you can test localized messages quickly and cost effectively.
Short form formats reward attention grabbing edits and pacing. HeyGen builds vertical and square videos optimized for Reels and Stories with fast hooks, readable captions, and platform-ready timing to boost early engagement.
Retargeting needs many tailored messages to resonate. HeyGen creates customized variants for audience segments, highlighting benefits, discounts, or social proof to increase conversion rates from warm traffic with tailored ad copies.
Agencies must deliver volume and consistency across clients. HeyGen accelerates campaign creation, enforces brand guidelines with reusable brand kits, and exports organized assets for ad managers and reporting tools.
ทำไม HeyGen จึงเป็นเครื่องมือสร้างโฆษณา Facebook ด้วย AI ที่ดีที่สุด
HeyGen ผสานการผลิตที่รวดเร็ว ครีเอทีฟที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละแพลตฟอร์ม และการทดสอบแบบอัตโนมัติเพื่อช่วยให้ทีมขยายโฆษณา Facebook ได้โดยไม่ต้องมีสตูดิโอ สร้างคอนเซ็ปต์โฆษณาหลายแบบ แปลสคริปต์ และปรับแก้ได้อย่างรวดเร็วเพื่อเพิ่ม ROI
สร้างครีเอทีฟ Facebook พร้อมใช้งานจากข้อความหรือ URL ได้ในไม่กี่นาที HeyGen สร้างภาพเคลื่อนไหวและข้อความบนหน้าจอด้วยเครื่องมือ AI เพื่อให้ทีมไม่ต้องถ่ายทำและตัดต่อหลายรอบ
ปรับขนาดและรูปแบบครีเอทีฟอัตโนมัติสำหรับ Feed, Stories, Reels และ Messenger HeyGen ช่วยให้สัดส่วนวิดีโอ จังหวะ และคำบรรยายตรงตามกฎการแสดงผลและแนวทางที่แนะนำของ Facebook
HeyGen แนะนำกลุ่มเป้าหมาย สร้างชุดโฆษณาหลายเวอร์ชันสำหรับทดสอบ A/B และปรับแต่งข้อความกับภาพอย่างต่อเนื่องเพื่อให้โฆษณาของคุณได้คลิกมากขึ้นและลดต้นทุนลง
วาง URL หน้าโปรดักต์หรือหน้าแลนดิ้งแล้ว HeyGen จะดึงข้อความสำคัญ รูปภาพ และภาพโปรดักต์ออกมา ระบบจะจัดวางแอสเซ็ตเหล่านี้เป็นดราฟต์หลายซีนและสร้างครีเอทีฟทั้งรูปภาพและวิดีโอที่พร้อมใช้กับแคมเปญ Facebook โดยไม่ต้องจัดเลย์เอาต์เอง ใช้โฟลว์ link to video เพื่อเปลี่ยนหน้าสินค้าให้กลายเป็นคลิปสั้นสำหรับโซเชียลหรือเฟรมโฆษณาแบบภาพนิ่งได้ทันที
การเขียนคอนเทนต์อัตโนมัติและคอมโบครีเอทีฟ
HeyGen สร้างหัวข้อหลัก ข้อความหลัก และปุ่ม CTA ที่ปรับให้เหมาะกับเป้าหมายแคมเปญของคุณ เอนจินจะจับคู่ข้อความหลายเวอร์ชันเข้ากับภาพที่สร้างจาก AI และฮุกที่แนะนำเพื่อให้ได้คอนเซ็ปต์โฆษณาหลายสิบแบบ แต่ละร่างออกแบบตามข้อจำกัดความยาวข้อความของแต่ละแพลตฟอร์ม และใช้รูปแบบการโน้มน้าวที่ผ่านการทดสอบแล้วเพื่อช่วยเพิ่มอัตราการคลิกและอัตราการแปลง
รองรับการแปลหลายภาษาและตัวเลือกเสียงในตัว
แปลสคริปต์และสร้างเสียงบรรยายใหม่ด้วย video translator เพื่อให้รันโฆษณาข้ามหลายตลาดได้อย่างรวดเร็วด้วย AI ad maker ของเรา HeyGen รองรับการสังเคราะห์เสียงหลายภาษาและลิปซิงก์สำหรับวิดีโอโฆษณา พร้อมอัปเดตคำบรรยายและข้อความบนหน้าจอให้คอนเทนต์ที่โลคัลไลซ์แล้วดูเป็นธรรมชาติและมีความสอดคล้องกัน
เครื่องมือสร้างแบบแบตช์และทดสอบเวอร์ชันหลากหลาย
สร้างและส่งออกชุดโฆษณาหลายเวอร์ชันครั้งละจำนวนมากได้ง่ายๆ เพียงปรับเปลี่ยนฮุก รูปภาพ หรือ CTA ต่างๆ HeyGen จะจัดระเบียบไฟล์ที่ส่งออกตามรูปแบบการตั้งชื่อและการตั้งค่าที่พร้อมใช้งานบนแต่ละแพลตฟอร์ม ช่วยให้รันการทดสอบ A/B แบบมีโครงสร้างและปรับปรุงเวอร์ชันที่ทำผลงานได้ดีที่สุดได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องเสียเวลาทำงานซ้ำ
วิธีใช้ AI Facebook Ad Generator
สร้างโฆษณา Facebook ได้ใน 4 ขั้นตอนง่ายๆ ตั้งแต่บรีฟจนพร้อมปล่อยแคมเปญ
วางลิงก์หน้าสินค้า อัปโหลดรูปภาพ หรือใส่สคริปต์สั้นๆ จากนั้น HeyGen จะวิเคราะห์รายละเอียดสินค้า ฟีเจอร์ และคอนเทนต์ภาพ เพื่อสร้างคอนเซ็ปต์ครีเอทีฟเริ่มต้นให้
เลือกอัตราส่วนภาพ จังหวะ และธีมภาพสำหรับ Feed, Stories, Reels หรือ Messenger จากนั้นใช้ชุดแบรนด์ของคุณเพื่อให้สี ฟอนต์ และโลโก้สอดคล้องกัน
พรีวิวร่างข้อความและภาพหลายแบบ ปรับแต่งพาดหัวหรือรูปภาพ แล้วสร้างเวอร์ชันเพิ่มเติม ใช้คำแนะนำในตัวระบบเพื่อปรับจูนฮุคและ CTA ให้ตรงเป้าหมายยิ่งขึ้น
ดาวน์โหลดไฟล์ MP4 หรือ PNG ที่ปรับแต่งให้เหมาะกับแต่ละตำแหน่งแสดงผล หรือส่งออกเป็นชุดไฟล์ที่จัดระเบียบแล้วสำหรับตัวจัดการโฆษณาของคุณ ผลลัพธ์จาก HeyGen พร้อมให้อัปโหลดและทดสอบได้ทันที
AI facebook ad generator ช่วยทำโฆษณาอัตโนมัติจากข้อความ รูปภาพ หรือลิงก์สินค้า HeyGen แปลงบรีฟให้กลายเป็นครีเอทีฟโฆษณาที่สมบูรณ์โดยสร้างข้อความ ภาพเคลื่อนไหว และไฟล์ส่งออกให้พร้อม คุณแค่ใส่ไอเดียหรือ URL แล้วเอนจินจะสร้างแอสเซ็ตพร้อมยิงแคมเปญ ช่วยให้ทีมทำโฆษณาได้มากขึ้นในต้นทุนและเวลาที่น้อยลง
ได้ HeyGen รองรับ image to video และ text to video เวิร์กโฟลว์เพื่อให้คุณสร้างโฆษณาภาพนิ่ง คลิปวิดีโอสั้น และคอนเทนต์โซเชียลหลายซีน ระบบจะจัดรูปแบบไฟล์อัตโนมัติสำหรับแนวตั้ง สี่เหลี่ยมจัตุรัส และแนวนอน พร้อมปรับจังหวะและตำแหน่งคำบรรยายให้เหมาะกับแต่ละรูปแบบ
ไม่จำเป็น HeyGen สร้างข้อความโฆษณาที่โน้มน้าวใจ ฮุกแนะนำ และภาพประกอบที่เข้าชุดกันให้อัตโนมัติ สามารถปรับแต่งผลลัพธ์ได้ แต่ร่างเริ่มต้นถูกออกแบบมาให้ตรงตามข้อจำกัดของแต่ละแพลตฟอร์มและหลักการเพิ่มอัตราแปลง ทำให้ทีมที่ไม่มีดีไซเนอร์ก็สามารถปล่อยแคมเปญคุณภาพสูงได้
HeyGen สร้างเวอร์ชันหลากหลายของพาดหัว คำอธิบาย ภาพ และ CTA เพื่อให้คุณรัน A/B test ได้อย่างรวดเร็วด้วย Facebook ad copy generator ของเรา แพลตฟอร์มจะจัดการส่งออกแบบเป็นชุดและแนะนำการจับคู่กลุ่มเป้าหมายกับรูปแบบโฆษณาเพื่อช่วยให้คุณทดสอบ ปรับปรุงได้เร็วขึ้น และขยายเวอร์ชันที่ทำผลงานได้ดีที่สุด
ได้ ใช้ตัวแปลวิดีโอและเครื่องมือโลคัลไลเซชันเพื่อแปลสคริปต์ สร้างเสียงพากย์ใหม่โดยคงโทนเสียงเดิม และอัปเดตคำบรรยายกับข้อความบนหน้าจอ คอนเทนต์ที่โลคัลไลซ์แล้วจะถูกสร้างใหม่พร้อมปรับจังหวะเวลาและภาพให้เป็นธรรมชาติในแต่ละภาษา เพื่อให้ข้อความโฆษณามีประสิทธิภาพ
ใช้ชุดแบรนด์ที่มีโลโก้ สี และฟอนต์ที่ HeyGen บังคับใช้กับทุกดราฟต์เพื่อสร้างข้อความโฆษณา Facebook ที่มีประสิทธิภาพ สามารถล็อกองค์ประกอบ อนุมัติเค้าโครงเทมเพลต และส่งออกแอสเซ็ตที่มีความสอดคล้องสำหรับลูกค้าหลายรายหรือหลายไลน์สินค้า เพื่อรักษาแคมเปญให้ตรงตามแบรนด์ในระดับใหญ่
HeyGen ส่งออกไฟล์วิดีโอ MP4 และรูปภาพ PNG ความละเอียดสูงที่จัดรูปแบบสำหรับ Feed, Stories, Reels, Messenger และตำแหน่งโฆษณาแบบ in-stream ตัวเลือกการส่งออกแบบชุดช่วยให้สร้างไฟล์พร้อมใช้งานบนแพลตฟอร์มสำหรับตัวจัดการโฆษณาและเครื่องมือแคมเปญได้อย่างง่ายดาย ช่วยยกระดับกระบวนการสร้างโฆษณาของเรา
คุณยังคงเป็นเจ้าของผลงานครีเอทีฟทั้งหมดที่คุณสร้าง HeyGen ใช้แอสเซ็ตที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องและคอนเทนต์ที่สร้างขึ้นสามารถนำไปใช้เชิงพาณิชย์ได้เสมอ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟล์หรือวัสดุจากบุคคลที่สามที่คุณอัปโหลดมีสิทธิ์การใช้งานเพื่อการโฆษณาอย่างถูกต้อง
HeyGen สร้างครีเอทีฟตามแนวทางที่ดีที่สุดของแต่ละแพลตฟอร์มและข้อจำกัดด้านนโยบายทั่วไป รวมถึงข้อจำกัดด้านจำนวนข้อความและแนวทางการจัดวาง คุณยังคงต้องเป็นผู้ตรวจสอบและอนุมัติขั้นสุดท้ายใน Facebook Ads Manager ก่อนเริ่มรันแคมเปญ
เริ่มจากกำหนดวัตถุประสงค์แคมเปญให้ชัดเจน ระบุรายละเอียดสินค้าแบบกระชับหรือใส่ลิงก์หน้าแลนดิ้งเพจ เลือกรูปแบบคอนเทนต์ให้เหมาะกับแต่ละแพลตฟอร์ม แล้วสร้างเวอร์ชันหลากหลายเพื่อทดสอบฮุกและงานภาพ ใช้การทำโลคัลไลซ์เพื่อเข้าถึงตลาดใหม่ และใช้การส่งออกแบบแบตช์เพื่อขยายการทดสอบไปยังกลุ่มเป้าหมายต่างๆ
