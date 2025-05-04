โคลนเสียงใดๆ ด้วยความแม่นยำจาก AI เพื่อสร้างเสียงบรรยายที่เป็นธรรมชาติและปรับให้เป็นสไตล์เฉพาะตัวให้ตรงกับโทนและสไตล์ของคุณบนทุกแพลตฟอร์ม
การโคลนเสียง AI แบบประสาทเทียมความเที่ยงตรงสูง
HeyGen ใช้โครงข่ายประสาทเทียมขั้นสูงในการวิเคราะห์โทนเสียง จังหวะ สำเนียง และรูปแบบการพูด ทำให้การโคลนเสียงด้วย AI สามารถสร้างเสียงพูดที่ลื่นไหลเป็นธรรมชาติ เหมาะสำหรับวิดีโอการตลาดโปรแกรมฝึกอบรม เดโมสินค้า และการสื่อสารภายในองค์กร
สร้างเสียงจากข้อความเป็นวิดีโอ
การโคลนเสียงด้วย AI ถูกรวมเข้าไว้ในตัวแก้ไขข้อความเป็นวิดีโอของ HeyGen อย่างสมบูรณ์ เพียงเขียนหรือวางสคริปต์ของคุณ ระบบจะแปลงเป็นเสียง AI ให้เอง ซิงก์ปากให้ตรง และจัดวางภาพให้สอดคล้องกันโดยอัตโนมัติ โดยไม่ต้องตัดต่อเสียงด้วยตนเอง
รองรับการโคลนเสียง AI หลายภาษา
HeyGen ช่วยให้อวตารเสียง AI เดียวกันพูดได้หลายภาษา ทำให้โลคัลไลซ์คอนเทนต์วิดีโอได้ง่ายขึ้นพร้อมรักษาโทนเสียงให้สอดคล้องกันในทุกภูมิภาค แผนก และกลุ่มผู้ชม
ตัดต่อได้รวดเร็วและใช้โมเดลเสียงซ้ำได้
เมื่อโคลนเสียงแล้วสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้ไม่จำกัดจำนวนวิดีโอ อัปเดตข้อความ เปลี่ยนจังหวะ หรือปรับน้ำหนักการเน้นแล้วเรนเดอร์ใหม่ได้ทันที โดยไม่ต้องอัดเสียงใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหา
การทำเสียงพากย์แบบดั้งเดิมต้องอัดเสียงซ้ำหลายรอบและประสานงานกับนักพากย์หลายคน แต่ด้วยการโคลนเสียงด้วย AI นักการตลาดเพียงเขียนสคริปต์แล้วสร้างเสียงบรรยายที่สม่ำเสมอและตรงตามแบรนด์ได้ในทุกแคมเปญ โฆษณา และวิดีโออธิบาย ผ่านเวิร์กโฟลว์ text to video
การอัปเดตผลิตภัณฑ์มักต้องใช้เสียงบรรยายใหม่ ด้วยการโคลนเสียงด้วย AI ทีมงานสามารถอัปเดตสคริปต์และสร้างเดโมขึ้นมาใหม่ได้ทันที รักษาโทนเสียงให้สม่ำเสมอแม้ภาพและฟีเจอร์จะเปลี่ยนไป
ข้อความจากผู้นำมักขาดพลังเมื่อมีแค่ตัวอักษร เปลี่ยนอัปเดตที่เขียนไว้ให้กลายเป็นวิดีโอที่น่าสนใจด้วยการโคลนเสียงผู้บริหาร ช่วยให้ทีมสื่อสารได้อย่างชัดเจนและสม่ำเสมอในทุกพื้นที่
ทีมซัพพอร์ตและทีมการศึกษาสามารถสร้างวิดีโอแนะนำแบบโลคัลไลซ์หลายภาษาได้ด้วยเสียงที่โคลนเพียงเสียงเดียว ช่วยลดต้นทุนการผลิตพร้อมเพิ่มความชัดเจนและความน่าเชื่อถือสำหรับผู้ชมทั่วโลก
วิธีใช้เครื่องมือโคลนเสียงด้วย AI
สร้างวิดีโอด้วยเสียงของคุณผ่านเวิร์กโฟลว์ 4 ขั้นตอนง่ายๆ ที่แทนที่การอัดวิดีโอ การตัดต่อ และการถ่ายใหม่ทั้งหมด
เตรียมไฟล์เสียงสั้นๆ ที่ชัดเจนของเสียงที่ต้องการโคลน HeyGen จะวิเคราะห์โทนเสียง จังหวะการพูด และลักษณะเสียงเพื่อสร้างโมเดลเสียงเฉพาะสำหรับคุณ
HeyGen จะประมวลผลตัวอย่างเสียงและสร้างโคลนเสียง AI ที่นำกลับมาใช้ซ้ำได้ จากนั้นเสียงนี้จะพร้อมใช้งานในโปรเจกต์วิดีโอและสคริปต์ทั้งหมดของคุณ
พิมพ์ข้อความของคุณลงในตัวแก้ไขของ HeyGen โดยตรง ปรับถ้อยคำ น้ำเสียง หรือโครงสร้างได้ตามต้องการขณะที่ระบบเตรียมการบรรยาย ลิปซิงก์ และภาพให้โดยอัตโนมัติ
สร้างวิดีโอสุดท้ายและส่งออกเมื่อพร้อม หากต้องการแก้ไขภายหลัง เพียงแก้ไขข้อความแล้วเรนเดอร์ใหม่ได้เลยโดยไม่ต้องอัดวิดีโอซ้ำ
ความแม่นยำขึ้นอยู่กับตัวอย่างเสียงของคุณ ยิ่งไฟล์เสียงสะอาดเท่าไร ผลลัพธ์ที่ได้ก็จะยิ่งเป็นธรรมชาติและมีอารมณ์มากขึ้นเท่านั้น
การโคลนเสียงแบบทันทีทำได้รวดเร็วและเหมาะสำหรับโปรเจกต์ที่เรียบง่าย ส่วนการโคลนเสียงแบบมืออาชีพจะใช้ข้อมูลเสียงมากกว่าเพื่อความแม่นยำและความสมจริงที่สูงขึ้น
ผู้ใช้ส่วนใหญ่ใช้เวลาระหว่าง 30 วินาทีถึง 3 นาที สำหรับการสร้างขั้นสูง แผน Pro เริ่มต้นที่ $49
ได้ เพียงอัปโหลดไฟล์เสียงหรือวิดีโอที่ชัดเจน แล้ว HeyGen จะสร้างเวอร์ชัน AI ที่จำลองโทนเสียง ระดับเสียง และสไตล์ของเสียงต้นฉบับ เป็นวิธีโคลนเสียงที่รวดเร็วและแม่นยำ
เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำที่สุด ควรใช้ออดิโอที่เสียงชัดเจน ไม่มีเสียงรบกวน เสียงเพลง หรือเสียงพูดทับซ้อนกัน โดยแนะนำให้ใช้ตัวอย่างเสียงพูดที่ต่อเนื่องอย่างน้อย 1 นาที
ได้ HeyGen รองรับการสร้างเสียงหลายภาษา เมื่อโคลนเสียงเรียบร้อยแล้ว สามารถสร้างเสียงพูดได้หลายภาษาโดยยังคงลักษณะเสียงของผู้พูดต้นฉบับไว้
ได้ เมื่อโคลนเสียงเรียบร้อยแล้ว คุณสามารถปรับความเร็วการพูด อารมณ์ และโทนเสียงให้ตรงกับโทนและบริบทที่ต้องการของโปรเจกต์วิดีโอหรือเสียงของคุณได้ สำหรับการสร้างคอนเทนต์ขั้นสูงแพ็กเกจ Proเริ่มต้นที่ $49
จำเป็นต้องได้รับความยินยอมอย่างชัดเจนจากเจ้าของเสียงก่อนนำเสียงของเขามาใช้โคลน
ใช่ เสียงของคุณได้รับการปกป้องด้วยมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดและการควบคุมการเข้าถึงอย่างรัดกุม
Explore more AI powered tools
Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.
เปลี่ยนไอเดียให้กลายเป็นวิดีโอระดับมืออาชีพด้วย AI