โคลนเสียงด้วย AI

โคลนเสียงใดๆ ด้วยความแม่นยำจาก AI เพื่อสร้างเสียงบรรยายที่เป็นธรรมชาติและปรับให้เป็นสไตล์เฉพาะตัวให้ตรงกับโทนและสไตล์ของคุณบนทุกแพลตฟอร์ม

136,668,074วิดีโอที่สร้างแล้ว
111,253,103อวตารที่สร้างแล้ว
18,815,732วิดีโอที่แปลแล้ว
ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้ทั่วโลกหลายล้านคนในการนำเรื่องราวมาสู่ชีวิต
การโคลนเสียงด้วย AI

การโคลนเสียง AI แบบประสาทเทียมความเที่ยงตรงสูง

HeyGen ใช้โครงข่ายประสาทเทียมขั้นสูงในการวิเคราะห์โทนเสียง จังหวะ สำเนียง และรูปแบบการพูด ทำให้การโคลนเสียงด้วย AI สามารถสร้างเสียงพูดที่ลื่นไหลเป็นธรรมชาติ เหมาะสำหรับวิดีโอการตลาดโปรแกรมฝึกอบรม เดโมสินค้า และการสื่อสารภายในองค์กร

การสร้างวิดีโอ AI

สร้างเสียงจากข้อความเป็นวิดีโอ

การโคลนเสียงด้วย AI ถูกรวมเข้าไว้ในตัวแก้ไขข้อความเป็นวิดีโอของ HeyGen อย่างสมบูรณ์ เพียงเขียนหรือวางสคริปต์ของคุณ ระบบจะแปลงเป็นเสียง AI ให้เอง ซิงก์ปากให้ตรง และจัดวางภาพให้สอดคล้องกันโดยอัตโนมัติ โดยไม่ต้องตัดต่อเสียงด้วยตนเอง

การสร้างวิดีโอ AI

รองรับการโคลนเสียง AI หลายภาษา

HeyGen ช่วยให้อวตารเสียง AI เดียวกันพูดได้หลายภาษา ทำให้โลคัลไลซ์คอนเทนต์วิดีโอได้ง่ายขึ้นพร้อมรักษาโทนเสียงให้สอดคล้องกันในทุกภูมิภาค แผนก และกลุ่มผู้ชม

การสร้างวิดีโอ AI

ตัดต่อได้รวดเร็วและใช้โมเดลเสียงซ้ำได้

เมื่อโคลนเสียงแล้วสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้ไม่จำกัดจำนวนวิดีโอ อัปเดตข้อความ เปลี่ยนจังหวะ หรือปรับน้ำหนักการเน้นแล้วเรนเดอร์ใหม่ได้ทันที โดยไม่ต้องอัดเสียงใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหา

วิดีโอการตลาดและวิดีโอแบรนด์

การทำเสียงพากย์แบบดั้งเดิมต้องอัดเสียงซ้ำหลายรอบและประสานงานกับนักพากย์หลายคน แต่ด้วยการโคลนเสียงด้วย AI นักการตลาดเพียงเขียนสคริปต์แล้วสร้างเสียงบรรยายที่สม่ำเสมอและตรงตามแบรนด์ได้ในทุกแคมเปญ โฆษณา และวิดีโออธิบาย ผ่านเวิร์กโฟลว์ text to video

คอนเทนต์สำหรับการเทรนนิงและการออนบอร์ดิง

เดโมผลิตภัณฑ์และวิดีโอสาธิตการใช้งาน

การอัปเดตผลิตภัณฑ์มักต้องใช้เสียงบรรยายใหม่ ด้วยการโคลนเสียงด้วย AI ทีมงานสามารถอัปเดตสคริปต์และสร้างเดโมขึ้นมาใหม่ได้ทันที รักษาโทนเสียงให้สม่ำเสมอแม้ภาพและฟีเจอร์จะเปลี่ยนไป

โซเชียลและวิดีโอรูปแบบสั้น

การสื่อสารภายในองค์กร

ข้อความจากผู้นำมักขาดพลังเมื่อมีแค่ตัวอักษร เปลี่ยนอัปเดตที่เขียนไว้ให้กลายเป็นวิดีโอที่น่าสนใจด้วยการโคลนเสียงผู้บริหาร ช่วยให้ทีมสื่อสารได้อย่างชัดเจนและสม่ำเสมอในทุกพื้นที่

การให้ความรู้ลูกค้าหลายภาษา

ทีมซัพพอร์ตและทีมการศึกษาสามารถสร้างวิดีโอแนะนำแบบโลคัลไลซ์หลายภาษาได้ด้วยเสียงที่โคลนเพียงเสียงเดียว ช่วยลดต้นทุนการผลิตพร้อมเพิ่มความชัดเจนและความน่าเชื่อถือสำหรับผู้ชมทั่วโลก

วิธีใช้เครื่องมือโคลนเสียงด้วย AI

สร้างวิดีโอด้วยเสียงของคุณผ่านเวิร์กโฟลว์ 4 ขั้นตอนง่ายๆ ที่แทนที่การอัดวิดีโอ การตัดต่อ และการถ่ายใหม่ทั้งหมด

ขั้นตอนที่ 1

อัปโหลดหรือบันทึกตัวอย่างเสียง

เตรียมไฟล์เสียงสั้นๆ ที่ชัดเจนของเสียงที่ต้องการโคลน HeyGen จะวิเคราะห์โทนเสียง จังหวะการพูด และลักษณะเสียงเพื่อสร้างโมเดลเสียงเฉพาะสำหรับคุณ

ขั้นตอนที่ 2

สร้างโมเดลเสียงของคุณ

HeyGen จะประมวลผลตัวอย่างเสียงและสร้างโคลนเสียง AI ที่นำกลับมาใช้ซ้ำได้ จากนั้นเสียงนี้จะพร้อมใช้งานในโปรเจกต์วิดีโอและสคริปต์ทั้งหมดของคุณ

ขั้นตอนที่ 3

เขียนหรือวางสคริปต์ของคุณ

พิมพ์ข้อความของคุณลงในตัวแก้ไขของ HeyGen โดยตรง ปรับถ้อยคำ น้ำเสียง หรือโครงสร้างได้ตามต้องการขณะที่ระบบเตรียมการบรรยาย ลิปซิงก์ และภาพให้โดยอัตโนมัติ

ขั้นตอนที่ 4

เรนเดอร์และอัปเดตได้ทุกเมื่อ

สร้างวิดีโอสุดท้ายและส่งออกเมื่อพร้อม หากต้องการแก้ไขภายหลัง เพียงแก้ไขข้อความแล้วเรนเดอร์ใหม่ได้เลยโดยไม่ต้องอัดวิดีโอซ้ำ

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการโคลนเสียงด้วย AI

การโคลนเสียงด้วย AI ของ HeyGen แม่นยำแค่ไหน?

ความแม่นยำขึ้นอยู่กับตัวอย่างเสียงของคุณ ยิ่งไฟล์เสียงสะอาดเท่าไร ผลลัพธ์ที่ได้ก็จะยิ่งเป็นธรรมชาติและมีอารมณ์มากขึ้นเท่านั้น

ความแตกต่างระหว่างการโคลนเสียงแบบทันทีและแบบมืออาชีพคืออะไร

การโคลนเสียงแบบทันทีทำได้รวดเร็วและเหมาะสำหรับโปรเจกต์ที่เรียบง่าย ส่วนการโคลนเสียงแบบมืออาชีพจะใช้ข้อมูลเสียงมากกว่าเพื่อความแม่นยำและความสมจริงที่สูงขึ้น

ต้องใช้ไฟล์เสียงความยาวเท่าไหร่ในการเริ่มต้นใช้งาน?

ผู้ใช้ส่วนใหญ่ใช้เวลาระหว่าง 30 วินาทีถึง 3 นาที สำหรับการสร้างขั้นสูง แผน Pro เริ่มต้นที่ $49

สามารถโคลนเสียงของตัวเองด้วย AI ได้ไหม

ได้ เพียงอัปโหลดไฟล์เสียงหรือวิดีโอที่ชัดเจน แล้ว HeyGen จะสร้างเวอร์ชัน AI ที่จำลองโทนเสียง ระดับเสียง และสไตล์ของเสียงต้นฉบับ เป็นวิธีโคลนเสียงที่รวดเร็วและแม่นยำ

ต้องมีเงื่อนไขอะไรบ้างเพื่อให้การโคลนเสียงสำเร็จ

เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำที่สุด ควรใช้ออดิโอที่เสียงชัดเจน ไม่มีเสียงรบกวน เสียงเพลง หรือเสียงพูดทับซ้อนกัน โดยแนะนำให้ใช้ตัวอย่างเสียงพูดที่ต่อเนื่องอย่างน้อย 1 นาที

สามารถใช้เสียงที่โคลนแล้วได้หลายภาษาไหม

ได้ HeyGen รองรับการสร้างเสียงหลายภาษา เมื่อโคลนเสียงเรียบร้อยแล้ว สามารถสร้างเสียงพูดได้หลายภาษาโดยยังคงลักษณะเสียงของผู้พูดต้นฉบับไว้

สามารถแก้ไขเสียงที่โคลนแล้วภายหลังได้ไหม?

ได้ เมื่อโคลนเสียงเรียบร้อยแล้ว คุณสามารถปรับความเร็วการพูด อารมณ์ และโทนเสียงให้ตรงกับโทนและบริบทที่ต้องการของโปรเจกต์วิดีโอหรือเสียงของคุณได้ สำหรับการสร้างคอนเทนต์ขั้นสูงแพ็กเกจ Proเริ่มต้นที่ $49

ต้องขออนุญาตก่อนโคลนเสียงของผู้อื่นหรือไม่?

จำเป็นต้องได้รับความยินยอมอย่างชัดเจนจากเจ้าของเสียงก่อนนำเสียงของเขามาใช้โคลน

ข้อมูลเสียงของฉันปลอดภัยหรือไม่?

ใช่ เสียงของคุณได้รับการปกป้องด้วยมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดและการควบคุมการเข้าถึงอย่างรัดกุม


AI Video GeneratorVideo TranslatorText to Video AIAudio to Video AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to Video AIVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Photo to VideoAI Video Compressor

