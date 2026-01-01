แบรนด์ชั้นนำของโลกสร้างสรรค์คอนเทนต์ด้วย HeyGen อย่างไร
ค้นพบเหตุผลที่แบรนด์ชั้นนำกว่า 100,000 แบรนด์ทั่วโลกเลือกใช้ HeyGen เพื่อสร้างวิดีโอได้ภายในไม่กี่นาที ลดเวลาโปรดักชัน ลดต้นทุน และขยายการผลิตได้โดยไม่ลดทอนคุณภาพ
ค้นพบว่า Pyne ใช้เทคโนโลยีวิดีโอ AI เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมและทำให้การสร้างคอนเทนต์เป็นระบบมากขึ้นได้อย่างไร อ่านเคสสตัดดี้ฉบับเต็มบน HeyGen
Ratava ขยายการผลิตคอนเทนต์วิดีโอได้ 98% ด้วยอวตาร AI ของ HeyGen ช่วยให้ลูกค้าสามารถสร้างวิดีโอแบบปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล รองรับหลายภาษา และพร้อมใช้งานตามต้องการได้ โดยไม่ติดข้อจำกัดของการผลิตวิดีโอแบบดั้งเดิม
Sibelco ยกระดับความปลอดภัยและการฝึกอบรมภายในองค์กรด้วยแพลตฟอร์มวิดีโอ AI ของ HeyGen พลิกโฉมการมีส่วนร่วมและช่วยให้การสื่อสารทั่วโลกมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
เรียนรู้ว่า AI Smart Ventures ใช้เครื่องมือ AI ของ HeyGen อย่างไรในการยกระดับธุรกิจ สร้างโซลูชันทรงพลังด้วยเทคโนโลยีวิดีโอล้ำสมัย
STUDIO 47 สถานีข่าวระดับภูมิภาคชั้นนำในเยอรมนีได้พลิกโฉมห้องข่าวด้วย HeyGen ทำให้การผลิตรวดเร็วขึ้น 80% และลดต้นทุนได้ 60% พร้อมขยายการผลิตคอนเทนต์ได้อย่างต่อเนื่อง
ได้รับการรับรองตามมาตรฐานความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนดระดับโลก
กรณีศึกษา AI ของ HeyGen แสดงให้เห็นว่าบริษัทต่างๆ ลดเวลาในการผลิต ขยายคอนเทนต์สู่ระดับโลก และเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างไร ทีมงานสร้างวิดีโอเสร็จภายในไม่กี่ชั่วโมง เอเจนซีส่งมอบงานได้หลายภาษา และแบรนด์ต่างๆ สร้างสรรค์แคมเปญให้มีชีวิตด้วยอวตาร ลดต้นทุนพร้อมรองรับการเล่าเรื่องคุณภาพสูงในระดับสเกลข้ามตลาด
กรณีศึกษา AI ของ HeyGen แสดงให้เห็นว่าวิดีโอแบบปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลและขยายการผลิตได้ ช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมและ ROI ได้อย่างชัดเจน แบรนด์ต่างๆ เพิ่มอัตราการแปลงและการรักษาลูกค้าเป็นสองเท่าด้วยวิดีโอต้อนรับลูกค้าใหม่ เพิ่มการมีส่วนร่วมเป็นสามเท่าด้วยแคมเปญแบบปรับตามกลุ่มเป้าหมาย และขยายการเข้าถึงผู้ชมทั่วโลกด้วยคอนเทนต์หลายภาษา พิสูจน์ว่า HeyGen ช่วยนักการตลาดขยายการทำ Personalization ลดต้นทุน และสร้างผลลัพธ์สูงสุด
กรณีศึกษา HeyGen ด้านการศึกษา AI แสดงให้เห็นว่าสถาบันและองค์กรต่างๆ ยกระดับผลลัพธ์การเรียนรู้ได้อย่างไร อวตารช่วยให้การเล่นบทบาทสมมติสำหรับฝึกทักษะมีประสิทธิภาพมากขึ้น องค์กรขนาดใหญ่ปรับปรุงการอบรมด้านกฎระเบียบให้ทันสมัย ทีมงานด้านสุขภาพเร่งการสร้างคอนเทนต์ทางการแพทย์ และครูอาจารย์สามารถสอนหลายภาษาได้ง่ายขึ้น ทำให้การอบรมมีความน่าสนใจ ขยายการใช้งานได้ และมีประสิทธิผลมากขึ้นสำหรับโรงเรียน ธุรกิจ และการพัฒนาวิชาชีพ
กรณีศึกษา AI ด้านการดูแลสุขภาพของ HeyGen แสดงให้เห็นว่าผู้ให้บริการยกระดับการสื่อสาร ลดต้นทุน และขยายการเข้าถึงได้อย่างไร แพทย์ถ่ายทอดความรู้ทางการแพทย์ผ่านวิดีโออธิบาย ทีมงานลดเวลาในการผลิตสื่ออบรมลงได้ 50% และผู้ให้บริการสามารถขยายคอนเทนต์การรับรองหลายภาษาสู่ระดับสเกล มอบการเรียนรู้ที่แม่นยำและคุ้มค่าให้กับผู้ป่วย บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ชมทั่วโลก
Würth เปลี่ยนจากการสื่อสารแบบตัวหนังสือมาเป็นวิดีโอเป็นหลักด้วยการใช้ HeyGen เพื่อสร้างวิดีโอหลายภาษาที่มีอวตาร พวกเขาลดต้นทุนการแปลได้ 80% ลดเวลาการผลิตลงครึ่งหนึ่ง และทำให้พนักงานเรียนรู้การใช้แพลตฟอร์มได้ภายในเพียง 45 นาที ทำให้การเทรนนิงและการสื่อสารทั่วโลกมีประสิทธิภาพและคุ้มค่ามากยิ่งขึ้น
กรณีศึกษา AI ของ Komatsu แสดงให้เห็นว่าธุรกิจสามารถใช้อวตาร AI เพื่อยกระดับการฝึกอบรมและการสื่อสารได้อย่างไร ด้วยการสร้างวิดีโอหลายภาษา เนื้อหาสม่ำเสมอ และน่าติดตาม Komatsu เพิ่มอัตราการเรียนจบคอร์สให้เกือบ 90% ช่วยให้จดจำความรู้ได้ดีขึ้น และลดต้นทุนการผลิตลง ความสำเร็จนี้ชี้ให้เห็นว่าเรื่องราวลูกค้าที่ใช้ AI สามารถสะท้อนโซลูชันการเรียนรู้ที่ขยายการใช้งานได้ รักษาเอกลักษณ์แบรนด์ และต่อยอดจากงานฝึกอบรมไปสู่การตลาดและการสื่อสารในระดับโลกได้
ประสบการณ์ของ Trivago กับ HeyGen แสดงให้เห็นว่า AI marketing case studies สามารถช่วยลดความซับซ้อนของการทำวิดีโอโลคัลไลเซชันได้อย่างมาก โดยการใช้ตัวแปลภาษาด้วย AI และอวตารของ HeyGen trivago สามารถลดเวลาหลังการถ่ายทำลงได้ครึ่งหนึ่ง (ประหยัดเวลาไป 3–4 เดือน) ทำโลคัลไลซ์โฆษณาทีวีสำหรับ 30 ตลาดได้อย่างรวดเร็ว และยังคงเอกลักษณ์ของแบรนด์ให้สม่ำเสมอ เพื่อส่งมอบผลลัพธ์ด้านการตลาดที่ขยายขนาดได้ มีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพสูง
Ogilvy ร่วมมือกับ HeyGen เพื่อสร้างวิดีโอการตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยอวตารและเข้าถึงอารมณ์ผู้ชม เช่น แคมเปญที่โฟกัสกลุ่ม Gen Z โดยใช้อวตารบุคลิกของนักร้อง ด้วยอวตารของ HeyGen พวกเขาสามารถผลิตคอนเทนต์ที่ปรับให้เป็นรายบุคคลและโลคัลไลซ์ในปริมาณมาก ช่วยเสริมการเชื่อมต่อกับผู้ชม รักษาโทนอารมณ์ และเพิ่มการมีส่วนร่วมในแต่ละตลาด
