การขายคือการสร้างความสัมพันธ์ที่จริงใจ HeyGen ช่วยให้สร้างวิดีโอขายแบบเฉพาะบุคคลได้ง่าย ดึงดูดความสนใจ มีส่วนร่วมกับลีด และขับเคลื่อนดีลให้เดินหน้าต่อไปได้โดยไม่ต้องอัดวิดีโอเอง ตั้งแต่การนำเสนอแบบ outbound การแนะนำตัวก่อนคอล ไปจนถึงสรุปหลังการประชุม โดดเด่นในทุกขั้นตอนของกระบวนการขายด้วยวิดีโอที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละคน เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ วิธีใช้ HeyGen สำหรับการทำ personalized sales outreach.
Traditional sales emails and calls often go unnoticed. HeyGen’s video tools help you deliver a personal touch at scale without the extra time or effort, ensuring every lead feels valued and engaged. Simply type in a script, and with a single click, create multiple versions of your sales videos tailored to different prospects, pain points, or industries. Discover how to A/B test AI videos to optimize your outreach strategies.
Creating high-quality, personalized videos doesn’t have to be a time-sink. HeyGen’s intuitive platform lets you produce professional videos in minutes, so you can focus on closing deals instead of recording videos. With pre-built templates, lifelike AI avatars, and seamless editing, you can keep a personal touch while saving time to focus on building relationships and closing deals. Learn how to use HeyGen for sales presentations to create compelling video demos effortlessly.
Following up is critical but can feel repetitive. With HeyGen, you can easily create personalized follow-up sales videos that highlight key points, answer questions, and build trust, helping you keep deals on track. Haven’t heard back? With just a few clicks, gently nudge your prospects with reminders or fresh insights to reignite the conversation using video. Explore how to use HeyGen for AI SDR to streamline and automate your sales interactions.
Learn how Pyne uses HeyGen to create dynamic, human-like demo agents that deliver 4x faster time to value and 3x better user retention.
วิธีสร้างวิดีโอขายแบบปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลด้วย HeyGen
เข้าสู่ระบบ HeyGen และเริ่มสร้างวิดีโอขายแบบ Personalization ที่ดึงดูดความสนใจและสร้างความสัมพันธ์ได้โดยไม่ต้องใช้กล้อง ดูวิธีใช้ HeyGen สำหรับการทำ personalized sales outreachเพื่อมีส่วนร่วมกับลีดอย่างมีประสิทธิภาพ
การทำวิดีโอขายแบบเฉพาะบุคคลคือการใช้วิดีโอที่ปรับเนื้อหาให้ตรงกับแต่ละลีดและลูกค้า เพื่อเชื่อมต่อและสื่อสารอย่างตรงจุด เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการโดดเด่นเหนือคู่แข่ง สร้างความน่าเชื่อถือ และกระตุ้นการมีส่วนร่วมตลอดกระบวนการขาย
HeyGen ช่วยให้คุณสร้างวิดีโอขายคุณภาพสูงแบบปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลได้อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นการนำเสนอแบบ outbound การติดตามผล การแนะนำตัวก่อนคอล หรือสรุปหลังการประชุม แพลตฟอร์มที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ HeyGen จะช่วยให้คุณมีส่วนร่วมกับลีดด้วยข้อความที่ปรับให้ตรงกลุ่มเป้าหมายในระดับจำนวนมากได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ได้ HeyGen ช่วยให้การทำวิดีโอแบบ Personalization ในปริมาณมากเป็นเรื่องง่าย คุณสามารถเขียนสคริปต์เพียงฉบับเดียวแล้วสร้างวิดีโอขายได้หลายเวอร์ชัน โดยใส่ฟิลด์ไดนามิกสำหรับชื่อ บริษัท หรือ Pain Point เฉพาะของแต่ละคนได้ทั้งหมดในไม่กี่คลิก
วิดีโอช่วยเพิ่มความเป็นส่วนตัวให้กับการติดตามผล ทำให้ข้อความของคุณน่าสนใจและจดจำได้มากขึ้น HeyGen ช่วยย้ำประเด็นสำคัญ ตอบคำถาม และกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายตอบกลับหากยังไม่ตอบ เพื่อให้ดีลของคุณเดินหน้าต่อไปได้อย่างราบรื่น
แน่นอน HeyGen ถูกออกแบบมาให้ใช้งานง่ายด้วยอินเทอร์เฟซที่เข้าใจได้ทันทีและเทมเพลตสำเร็จรูป แม้ไม่มีประสบการณ์ตัดต่อวิดีโอเลยก็สามารถสร้างวิดีโอขายแบบมืออาชีพได้ภายในไม่กี่นาที
การผลิตวิดีโอแบบดั้งเดิมอาจใช้เวลาหลายชั่วโมงหรือหลายวัน ตั้งแต่การเขียนสคริปต์ การบันทึก ไปจนถึงการตัดต่อ ด้วย HeyGen คุณสามารถสร้างวิดีโอขายได้ภายในไม่กี่นาทีด้วยเครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI ทำให้มีเวลาโฟกัสกับการขายแทนการผลิตวิดีโอ
ได้แน่นอน HeyGen ช่วยให้การอัปเดตสคริปต์วิดีโอของคุณทำได้ง่ายทุกเมื่อที่ต้องการ ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มข้อมูลใหม่หรือปรับข้อความให้คมชัดยิ่งขึ้น ก็สามารถแก้ไขสคริปต์เล็กน้อยแล้วสร้างวิดีโอเวอร์ชันอัปเดตได้ทันทีตามต้องการ
HeyGen รองรับวิดีโอสำหรับงานขายหลากหลายรูปแบบ ทั้งวิดีโอแนะนำแบบ outbound ข้อความก่อนการโทร วิดีโอติดตามผล และสรุปหลังการประชุม ซึ่งสามารถปรับให้เหมาะกับแต่ละขั้นตอนของกระบวนการขายได้
ใช่ HeyGen เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการขยายการทำ Outreach คุณสามารถสร้างวิดีโอขายแบบปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลสำหรับลีดจำนวนหลายสิบหรือแม้แต่หลายร้อยรายได้อย่างรวดเร็ว ทำให้ผู้มุ่งหวังทุกคนได้รับข้อความที่ไม่ซ้ำกันและตรงความต้องการ
ได้แน่นอน วิดีโอขายของ HeyGen สามารถแชร์ผ่านอีเมล ข้อความบน LinkedIn ระบบ CRM หรือฝังลงในแพลตฟอร์มอื่นๆ ได้ ความยืดหยุ่นนี้ช่วยให้เข้าถึงลีดได้ทุกที่ที่พวกเขาใช้งานมากที่สุด
See how businesses like yours scale content creation and drive growth with the most innovative AI video.