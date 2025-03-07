พบกับ Avatar V อวตารที่สมจริงที่สุดเท่าที่เคยมีมา สร้างอวตารของคุณฟรี

วิดีโอขายที่โดดเด่นในทุกช่วงของเส้นทางการตัดสินใจซื้อ

การขายคือการสร้างความสัมพันธ์ที่จริงใจ HeyGen ช่วยให้สร้างวิดีโอขายแบบเฉพาะบุคคลได้ง่าย ดึงดูดความสนใจ มีส่วนร่วมกับลีด และขับเคลื่อนดีลให้เดินหน้าต่อไปได้โดยไม่ต้องอัดวิดีโอเอง ตั้งแต่การนำเสนอแบบ outbound การแนะนำตัวก่อนคอล ไปจนถึงสรุปหลังการประชุม โดดเด่นในทุกขั้นตอนของกระบวนการขายด้วยวิดีโอที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละคน เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ วิธีใช้ HeyGen สำหรับการทำ personalized sales outreach.

1,000+ รายการ
ประโยชน์และคุณค่า

สร้างการมีส่วนร่วมอย่างชาญฉลาด ติดตามผลได้รวดเร็ว และปิดดีลได้มากขึ้น

Cut through the noise with personalized sales outreach

Traditional sales emails and calls often go unnoticed. HeyGen’s video tools help you deliver a personal touch at scale without the extra time or effort, ensuring every lead feels valued and engaged. Simply type in a script, and with a single click, create multiple versions of your sales videos tailored to different prospects, pain points, or industries. Discover how to A/B test AI videos to optimize your outreach strategies.

a new message from nick jackson is displayed on a tablet

Save time while staying personal with sales video

Creating high-quality, personalized videos doesn’t have to be a time-sink. HeyGen’s intuitive platform lets you produce professional videos in minutes, so you can focus on closing deals instead of recording videos. With pre-built templates, lifelike AI avatars, and seamless editing, you can keep a personal touch while saving time to focus on building relationships and closing deals. Learn how to use HeyGen for sales presentations to create compelling video demos effortlessly.

a screen shows a product demo with a man and a woman

Move deals forward with engaging video follow-ups

Following up is critical but can feel repetitive. With HeyGen, you can easily create personalized follow-up sales videos that highlight key points, answer questions, and build trust, helping you keep deals on track. Haven’t heard back? With just a few clicks, gently nudge your prospects with reminders or fresh insights to reignite the conversation using video. Explore how to use HeyGen for AI SDR to streamline and automate your sales interactions.

a woman is smiling in front of a sign that says " we 're happy to partner with you and company name "

ค้นพบว่าทีมขายกำลังชนะเกมด้วย AI อย่างไร

Pyne

Learn how Pyne uses HeyGen to create dynamic, human-like demo agents that deliver 4x faster time to value and 3x better user retention.

วิธีสร้างวิดีโอขายแบบปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลด้วย HeyGen

  1. เปิด HeyGen

เข้าสู่ระบบ HeyGen และเริ่มสร้างวิดีโอขายแบบ Personalization ที่ดึงดูดความสนใจและสร้างความสัมพันธ์ได้โดยไม่ต้องใช้กล้อง ดูวิธีใช้ HeyGen สำหรับการทำ personalized sales outreachเพื่อมีส่วนร่วมกับลีดอย่างมีประสิทธิภาพ

  1. สร้างอวตารของคุณเอง
  1. เพิ่มสคริปต์การพูด อวตาร และพื้นหลัง
  1. ปรับแต่งวิดีโอของคุณ
  1. นำเข้ารายชื่อผู้ติดต่อของคุณ
  1. ส่งและแชร์วิดีโอของคุณ

คำถามที่พบบ่อย

การขายผ่านวิดีโอแบบปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลคืออะไร?

การทำวิดีโอขายแบบเฉพาะบุคคลคือการใช้วิดีโอที่ปรับเนื้อหาให้ตรงกับแต่ละลีดและลูกค้า เพื่อเชื่อมต่อและสื่อสารอย่างตรงจุด เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการโดดเด่นเหนือคู่แข่ง สร้างความน่าเชื่อถือ และกระตุ้นการมีส่วนร่วมตลอดกระบวนการขาย

HeyGen ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำ Sales Outreach ได้อย่างไรบ้าง?

HeyGen ช่วยให้คุณสร้างวิดีโอขายคุณภาพสูงแบบปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลได้อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นการนำเสนอแบบ outbound การติดตามผล การแนะนำตัวก่อนคอล หรือสรุปหลังการประชุม แพลตฟอร์มที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ HeyGen จะช่วยให้คุณมีส่วนร่วมกับลีดด้วยข้อความที่ปรับให้ตรงกลุ่มเป้าหมายในระดับจำนวนมากได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สามารถสร้างวิดีโอขายหลายเวอร์ชันสำหรับลีดแต่ละรายได้หรือไม่?

ได้ HeyGen ช่วยให้การทำวิดีโอแบบ Personalization ในปริมาณมากเป็นเรื่องง่าย คุณสามารถเขียนสคริปต์เพียงฉบับเดียวแล้วสร้างวิดีโอขายได้หลายเวอร์ชัน โดยใส่ฟิลด์ไดนามิกสำหรับชื่อ บริษัท หรือ Pain Point เฉพาะของแต่ละคนได้ทั้งหมดในไม่กี่คลิก

วิดีโอสำหรับงานขายช่วยให้การติดตามลูกค้าดีขึ้นได้อย่างไร?

วิดีโอช่วยเพิ่มความเป็นส่วนตัวให้กับการติดตามผล ทำให้ข้อความของคุณน่าสนใจและจดจำได้มากขึ้น HeyGen ช่วยย้ำประเด็นสำคัญ ตอบคำถาม และกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายตอบกลับหากยังไม่ตอบ เพื่อให้ดีลของคุณเดินหน้าต่อไปได้อย่างราบรื่น

ทีมขายที่ไม่ใช่สายเทคนิคใช้งาน HeyGen ได้ง่ายไหม

แน่นอน HeyGen ถูกออกแบบมาให้ใช้งานง่ายด้วยอินเทอร์เฟซที่เข้าใจได้ทันทีและเทมเพลตสำเร็จรูป แม้ไม่มีประสบการณ์ตัดต่อวิดีโอเลยก็สามารถสร้างวิดีโอขายแบบมืออาชีพได้ภายในไม่กี่นาที

วิดีโอขายของ HeyGen ช่วยประหยัดเวลากว่าการผลิตวิดีโอแบบดั้งเดิมอย่างไร?

การผลิตวิดีโอแบบดั้งเดิมอาจใช้เวลาหลายชั่วโมงหรือหลายวัน ตั้งแต่การเขียนสคริปต์ การบันทึก ไปจนถึงการตัดต่อ ด้วย HeyGen คุณสามารถสร้างวิดีโอขายได้ภายในไม่กี่นาทีด้วยเครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI ทำให้มีเวลาโฟกัสกับการขายแทนการผลิตวิดีโอ

สามารถอัปเดตสคริปต์วิดีโอขายหลังจากสร้างเสร็จแล้วได้ไหม

ได้แน่นอน HeyGen ช่วยให้การอัปเดตสคริปต์วิดีโอของคุณทำได้ง่ายทุกเมื่อที่ต้องการ ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มข้อมูลใหม่หรือปรับข้อความให้คมชัดยิ่งขึ้น ก็สามารถแก้ไขสคริปต์เล็กน้อยแล้วสร้างวิดีโอเวอร์ชันอัปเดตได้ทันทีตามต้องการ

ฉันสามารถสร้างวิดีโอขายประเภทใดได้บ้างด้วย HeyGen?

HeyGen รองรับวิดีโอสำหรับงานขายหลากหลายรูปแบบ ทั้งวิดีโอแนะนำแบบ outbound ข้อความก่อนการโทร วิดีโอติดตามผล และสรุปหลังการประชุม ซึ่งสามารถปรับให้เหมาะกับแต่ละขั้นตอนของกระบวนการขายได้

วิดีโอขายของ HeyGen ใช้กับแคมเปญขนาดใหญ่ได้ไหม?

ใช่ HeyGen เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการขยายการทำ Outreach คุณสามารถสร้างวิดีโอขายแบบปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลสำหรับลีดจำนวนหลายสิบหรือแม้แต่หลายร้อยรายได้อย่างรวดเร็ว ทำให้ผู้มุ่งหวังทุกคนได้รับข้อความที่ไม่ซ้ำกันและตรงความต้องการ

สามารถแชร์วิดีโอขายจาก HeyGen ไปยังแพลตฟอร์มต่างๆ ได้หรือไม่?

ได้แน่นอน วิดีโอขายของ HeyGen สามารถแชร์ผ่านอีเมล ข้อความบน LinkedIn ระบบ CRM หรือฝังลงในแพลตฟอร์มอื่นๆ ได้ ความยืดหยุ่นนี้ช่วยให้เข้าถึงลีดได้ทุกที่ที่พวกเขาใช้งานมากที่สุด

