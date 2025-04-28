เปลี่ยนภาพถ่ายให้กลายเป็นวิดีโอสุดโดดเด่นด้วย AI เพิ่มการเคลื่อนไหว ข้อความ และเพลงได้ในไม่กี่วินาที เหมาะสำหรับโพสต์โซเชียล โฆษณา และการเล่าเรื่อง
เปลี่ยนทุกภาพให้มีชีวิตไม่ต้องใช้กล้องถ่ายทำ
เปลี่ยนภาพนิ่งให้กลายเป็นคอนเทนต์วิดีโอที่ดึงดูดได้อย่างรวดเร็ว เพียงอัปโหลดรูปภาพของคุณ ไม่ว่าจะเป็นภาพบุคคล ภาพถ่ายเก่า หรือคาแร็กเตอร์ที่สร้างจาก AI จากนั้นใส่สคริปต์หรือไฟล์เสียง แล้วสร้างเสียงบรรยายคุณภาพระดับสตูดิโอเสียงบรรยาย AIพร้อมการซิงก์การขยับใบหน้าอย่างแม่นยำ
ขจัดความยุ่งยากจากการทำ 3D rigging การจ้างนักแสดง และการเซ็ตอัพสตูดิโอราคาแพง ไม่ว่าจะใช้เป็นเครื่องมือ all-in-one สำหรับแปลงภาพนิ่งเป็นวิดีโอ AI เพื่อเปลี่ยนภาพนิ่งให้กลายเป็นวิดีโอที่มีความเคลื่อนไหว หรือใช้สร้างแอนิเมชันให้คาแร็กเตอร์แบบกำหนดเองสำหรับโปรแกรมตัดต่อที่คุณชื่นชอบ
ทำให้ภาพนิ่งขยับได้โดยไม่ต้องมีสกิลแอนิเมชัน ไม่ต้องใช้การริกที่ซับซ้อนหรือทักษะตัดต่อวิดีโอ เพียงอัปโหลดรูปภาพ พิมพ์สคริปต์หรืออัปโหลดไฟล์เสียง แล้ว Photo Avatar AI จะสร้างการเคลื่อนไหวใบหน้าที่เป็นธรรมชาติและลิปซิงก์สมจริงให้กับภาพนิ่งของคุณได้ภายในไม่กี่นาที
ปรับเวิร์กโฟลว์คอนเทนต์ให้ลื่นไหลยิ่งขึ้น เปลี่ยนภาพใดก็ได้จากเครื่องมือ AI อย่าง Midjourney หรือ ComfyUI ภาพสต็อก หรือภาพโปรไฟล์มืออาชีพ ให้กลายเป็นอวตารพูดได้แบบไดนามิกในทันที AI จะจับคู่ภาพของคุณเข้ากับการเคลื่อนไหวใบหน้าที่ลื่นไหล ช่วยให้เข้าใกล้งานสำเร็จได้ถึง 80% ในคลิกเดียว
การแสดงอารมณ์แบบไดนามิกและคุมงานสร้างสรรค์ได้เต็มที่ ก้าวข้ามภาพนิ่งแบนราบ สั่งการอวตารจากภาพถ่ายด้วยพรอมต์การเคลื่อนไหวแบบกำหนดเอง เพิ่มทรานซิชัน การขยับศีรษะเล็กน้อย อารมณ์ และสีหน้าที่สมจริง เพื่อให้การนำเสนอมีเอกลักษณ์ เข้ากับบริบท และสื่อสารข้อความของคุณได้อย่างตรงจุด
คุณภาพระดับสตูดิโอในต้นทุนเพียงเศษเสี้ยว สร้างโมดูล e-learning วิดีโอเทรนนิ่ง คอนเทนต์เจาะลึกประวัติศาสตร์แบบ immersive หรือคอนเทนต์โซเชียลมีเดียปริมาณมากได้จากรูปภาพเพียงรูปเดียว ขยายการผลิตคอนเทนต์ได้ไม่จำกัดโดยไม่ต้องจ้างพิธีกรหน้ากล้อง เช่าสตูดิโอ หรือจัดไฟ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานเชิงพาณิชย์และงานลูกค้า
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการแปลงรูปภาพเป็นวิดีโอ
เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดจาก HeyGen ผสานความเรียบง่ายของเครื่องมือ Photo Avatar เข้ากับความแม่นยำของ AI Studio ใช้ภาพพอร์ตเทรตนิ่งเพียงภาพเดียวเป็นฐาน จากนั้นแมปเสียงและการเคลื่อนไหวแบบไดนามิกลงไป แล้วปรับแต่งผลลัพธ์ให้สมจริงและมีคุณภาพระดับมืออาชีพ
ข้ามขั้นตอนการทำริกกิ้ง 3D ที่ซับซ้อนหรือการตั้งค่ากล้องยุ่งยากไปได้เลย อัปโหลดรูปถ่ายหรือกราฟิก ไม่ว่าจะเป็นภาพพอร์ตเทรตความละเอียดสูงแบบมืออาชีพ ภาพถ่ายประวัติศาสตร์ หรือคาแร็กเตอร์ที่สร้างจาก AI ด้วยเครื่องมืออย่าง Midjourney หรือ ComfyUI เพื่อให้การเคลื่อนไหวใบหน้าดูเป็นธรรมชาติที่สุดและหลีกเลี่ยงปัญหาเช่นเห็นเหงือกมากเกินไประหว่างแอนิเมชัน ควรใช้ภาพตั้งต้นที่ใบหน้าอยู่ในอิริยาบถปกติและปากปิด ภาพคุณภาพสูงจะให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
เติมเสียงและคาแรกเตอร์ให้ภาพนิ่งของคุณ จับคู่รูปภาพกับเสียง AI สมจริงจากไลบรารี หรืออัปโหลดไฟล์เสียงของคุณเองเพื่อการลิปซิงก์ที่ตรงเป๊ะ นอกจากนี้ยังใช้พรอมต์ Custom Motion เพื่อกำหนดสีหน้าท่าทางเฉพาะของอวตารจากภาพได้ ทั้งอารมณ์และการขยับศีรษะอย่างเป็นธรรมชาติ
เปิดภาพเคลื่อนไหวของคุณในวิดีโอเอดิเตอร์ AI Studio เพื่อควบคุมรายละเอียดแบบละเอียด ใช้เครื่องมือลบพื้นหลังเพื่อตัดตัวละครออกมาอย่างแนบเนียนแล้ววางลงในฉากที่กำหนดเอง ฟุตเทจ B-roll แบบไดนามิก หรือซีนที่มีแบรนด์ของคุณ จากนั้นยังสามารถปรับจังหวะเสียง เพิ่มรูปร่าง และใส่ข้อความซ้อนทับเพื่อยกระดับวิดีโอของคุณให้ตรงกับไอเดียได้อย่างสมบูรณ์แบบ
ขยายการเข้าถึงแบบทันทีด้วย Video Translation พากย์เสียงวิดีโอภาพถ่ายแอนิเมชันเวอร์ชันสุดท้ายของคุณเป็นหลายสิบภาษาโดยอัตโนมัติ พร้อมคงโทนเสียง จังหวะการพูด และการลิปซิงก์ที่เป็นธรรมชาติของอวตารคุณไว้ครบถ้วน
แปลงสคริปต์ข้อความให้กลายเป็นวิดีโอระดับมืออาชีพพร้อมใช้งานได้ทันที
เครื่องสร้างวิดีโอ AI ของ HeyGenจากรูปภาพช่วยทำให้กระบวนการผลิตภาพเคลื่อนไหวเป็นอัตโนมัติ เปลี่ยนรูปอ้างอิงของคุณให้กลายเป็นคลิปวิดีโอคุณภาพสูงที่มีความเคลื่อนไหวและฉากสไตล์ภาพยนตร์ โดยไม่ต้องใช้กล้องหรือทีมถ่ายทำ
โมเดลวิดีโอ AI สมจริงขั้นสุด
เข้าถึงเอนจินสร้างวิดีโอ AI ระดับแนวหน้าของอุตสาหกรรมได้โดยตรงใน AI Studio เลือกใช้โมเดล AI ที่ผสานรวมไว้แล้วอย่าง Veo 3.1, Sora และ Runway เพื่อแปลงภาพนิ่งให้กลายเป็นวิดีโอจาก AI ที่น่าทึ่ง พร้อมการเคลื่อนไหวและสภาพแวดล้อมที่ลื่นไหลสมจริงขั้นสุด
สร้างคอนเทนต์อย่างสม่ำเสมอในระดับสเกล
รักษาความสม่ำเสมอด้านภาพและแบรนด์ในวิดีโอนับร้อยอัน อัปโหลดกราฟิก โลโก้ ภาพสินค้า หรือผลงานศิลปะที่สร้างด้วย AI (เช่น Midjourney) เป็นภาพอ้างอิง เพื่อสร้างคอนเทนต์โซเชียลมีเดียรายวัน โมดูลเทรนนิง หรือซีนการตลาดได้ภายในไม่กี่นาที ไม่ต้องรอเป็นวัน
สร้าง B-Roll และภาพประกอบ
หยุดเสียเวลาหาฟุตเทจสต็อกทั่วไป ฟีเจอร์ image-to-video AI ให้คุณอัปโหลดรูปภาพแล้วสร้างวิดีโอ B-roll และแอนิเมชันที่เคลื่อนไหวและเกี่ยวข้องกับเนื้อหาของคุณโดยอัตโนมัติ เข้ากับเรื่องราวได้อย่างลงตัวและช่วยเร่งเวิร์กโฟลว์ของคุณให้เร็วขึ้น
ส่งออกหลายแพลตฟอร์ม (4K)
ส่งออกวิดีโอเป็นไฟล์ MP4 ได้สูงสุดที่ความละเอียด 4K คมชัด ปรับรูปแบบคอนเทนต์เป็นแนวตั้งสำหรับ TikTok/Reels หรือแนวนอนสำหรับ YouTube/LMS ได้ง่ายๆ เพื่อขยายการเข้าถึงให้ได้สูงสุดบนทุกช่องทาง
มีผู้ใช้งานมากกว่า 100,000 ทีมที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพ ความเรียบง่าย และความรวดเร็ว
ดูว่าธุรกิจที่คล้ายคุณขยายการสร้างวิดีโอและขับเคลื่อนการเติบโตได้อย่างไรด้วยแพลตฟอร์มวิดีโอจากภาพด้วย AI ที่ล้ำสมัยที่สุด
Create eye-catching viral short video clips for YouTube, TikTok, and Instagram campaigns. Turn static product photos into cinematic video ads and generate dozens of dynamic variations from a single reference image. The ultimate image-to-video ai generator built for modern marketers.
Upload static diagrams or office photos, choose your animation style, and create engaging B-roll to enhance training videos across every module. Bring flat presentation slides to life for global teams and update visual aids without buying expensive stock footage.
Convert AI images (from Midjourney or ComfyUI) to video for faceless channels, music videos, and content for social media. Export in the right format for every platform, add custom motion prompts, and build cinematic scenes from a single picture.
Transform static product photography into dynamic video shorts. Generate cinematic ai video scenes from basic product photos, showcase features in fluid motion, and export clips optimized for Instagram Reels and TikTok Shop. No complex 3D animation experience needed. All output is commercially safe for product listings and ads.
Build engaging tutorial and lecture videos by animating textbook graphics, diagrams, and historical photos. Create ai videos that bring ideas to life for any LMS platform, and scale your visual storytelling without ever hiring a production crew. This image-to-video ai generator is built for educators.
Upload a prospect's website screenshot or company logo, add motion, and generate highly personalized outreach clips at scale. A single reference image can produce eye-catching, custom moving backgrounds, helping sales teams stand out in crowded inboxes and close deals faster.
วิธีสร้างวิดีโอจากรูปภาพด้วย HeyGen
ใช้รูปภาพของคุณเพื่อทำให้ไอเดียมีชีวิต และให้ตัวสร้างวิดีโอจากภาพด้วย AI เปลี่ยนรูปของคุณให้กลายเป็นวิดีโอสไตล์ภาพยนตร์ที่สวยงามและดูเป็นมืออาชีพ
เริ่มต้นด้วยการอัปโหลดรูปอ้างอิงหรือกราฟิกที่คุณออกแบบเอง AI จะใช้รูปภาพนิ่งของคุณเป็นพื้นฐานด้านภาพสำหรับวิดีโอของคุณ เพียงอัปโหลดรูปภาพเพื่อเริ่มต้นใช้งาน
เลือกใช้โมเดลสร้างวิดีโอ AI ระดับท็อปอย่าง Veo 3.1 หรือ Sora ได้โดยตรงใน AI Studio พิมพ์พรอมต์ข้อความที่ต้องการเพื่ออธิบายการเคลื่อนไหวแบบไดนามิก หรือกำหนดทิศทางให้ตัวสร้างวิดีโอ AI เพื่อให้ได้สไตล์ภาพยนตร์
เพิ่ม B-roll ที่สร้างด้วย AI เทมเพลต ซับไตเติล หรือเพลงประกอบ เคลื่อนไหวโอเวอร์เลย์ เพิ่มทรานซิชันระหว่างซีน และใช้หน้าตาที่ปรับแต่งได้เพื่อปรับโทนและสไตล์โดยไม่ต้องมีทักษะด้านเทคนิค ด้วย ai video editor ของเรา คุณสามารถเปลี่ยนรูปภาพให้กลายเป็นซีนวิดีโอที่ดูมืออาชีพได้ในไม่กี่คลิก
ส่งออกไฟล์ mp4 แล้วแชร์ได้ทันทีบนเว็บไซต์ แพลตฟอร์มโซเชียล หรือระบบการเรียนรู้ของคุณ เลือกวิดีโอแนวตั้งสำหรับ TikTok หรือ Instagram Reels หรือแนวนอนสำหรับ YouTube
Image to video AI เปลี่ยนภาพนิ่งให้กลายเป็นวิดีโอสั้นที่สร้างด้วย AI เพียงอัปโหลดรูปภาพ ใส่สคริปต์ แล้ว HeyGen จะขยับสีหน้าและใส่เสียงพูดให้โดยอัตโนมัติ เหมาะสำหรับการสร้างวิดีโอจากรูปเดียว
ใช่ เครื่องมือสร้างวิดีโอ AI นี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสร้างวิดีโอสั้น วิดีโออธิบาย และวิดีโอโชว์เคสสินค้าเพื่อใช้บนโซเชียลแพลตฟอร์ม ออกแบบมาเพื่อวิดีโอที่รวดเร็ว ดึงดูด และเล่าเรื่องของคุณได้อย่างชัดเจน
HeyGen รองรับไฟล์วิดีโอรูปแบบ MP4 และ WebM แพลตฟอร์มจะปรับความละเอียดและคุณภาพวิดีโอให้อัตโนมัติตามการตั้งค่าการส่งออกของคุณ
ได้ ด้วยเทคโนโลยี photo to video AI และเอนจิน facial mapping ของ HeyGen คุณสามารถเปลี่ยนภาพเก่าหรือภาพนิ่งให้กลายเป็น วิดีโอ AI พูดได้ที่มีการเคลื่อนไหวจาก AI และเสียงที่ซิงก์ตรงกับการขยับปาก
HeyGen มีแพ็กเกจวิดีโอ AI แปลงภาพเป็นวิดีโอให้ใช้งานฟรีเพื่อให้คุณทดลองฟีเจอร์ต่างๆ และสร้างวิดีโอแรกได้โดยไม่ต้องจ่ายเงิน แม้จะไม่ได้ใช้งานได้ไม่จำกัดทั้งหมดแต่ก็เป็นจุดเริ่มต้นแบบฟรีที่ดีที่สุดแบบหนึ่ง สำหรับครีเอเตอร์รายบุคคล แพ็กเกจ Creator เริ่มต้นที่ $29
เครื่องมือนี้ช่วยให้คุณสร้างคอนเทนต์วิดีโอที่โดดเด่นจากรูปภาพ ภาพสินค้า และอวตาร เหมาะสำหรับแคมเปญการตลาด วิดีโอรีลส่วนตัว และวิดีโอที่ใช้แอนิเมชันจาก AI
ได้แน่นอน คุณสามารถแปลงรูปภาพให้กลายเป็นวิดีโอแบบไดนามิกได้อย่างง่ายดายด้วย HeyGen ไม่ว่าคุณจะสร้างสไลด์โชว์หรือวิดีโอโปรโมชัน เครื่องมือของเราช่วยให้เปลี่ยนรูปภาพให้เป็นคอนเทนต์วิดีโอที่น่าสนใจได้อย่างสะดวก สำหรับการสร้างสรรค์ขั้นสูง แผน Pro เริ่มต้นที่ $49
HeyGen ใช้เทคโนโลยี AI ขั้นสูงเพื่อมอบฟีเจอร์สร้างวิดีโออย่างการทำแอนิเมชัน การพากย์เสียง การควบคุมท่าทาง และการสร้างคำบรรยายอัตโนมัติ ทำงานเสมือนเป็นวิดีโอ AI generator แบบครบชุดในอินเทอร์เฟซเดียวที่ใช้งานลื่นไหล
ได้เลย! เลือกใช้เพลงประกอบจากไลบรารีในตัวของ HeyGen หรืออัปโหลดไฟล์ของคุณเองก็ได้ นอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มเลเยอร์ของ เสียงบรรยายที่สร้างด้วย AI โดยใช้เครื่องมือพากย์เสียงของ HeyGen
คุณสามารถใช้ไฟล์ภาพ JPG, PNG, HEIC, WebP หรือ SVG แบบเรียบง่ายที่มีความคมชัดและคุณภาพสูง ขนาดไม่เกิน 200MB ตรวจสอบให้แน่ใจว่าภาพมีความกว้างอย่างน้อย 300 พิกเซล มีแสงสว่างเพียงพอและไม่เบลอ หลีกเลี่ยงเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์หรือไม่ปลอดภัย ยิ่งภาพมีคุณภาพดีมากเท่าไร แอนิเมชันก็จะยิ่งลื่นไหลมากขึ้นเท่านั้น
ได้ HeyGen มีฟีเจอร์แปลงรูปภาพเป็นวิดีโอที่ให้คุณอัปโหลดรูปเก่าหรือรูปนิ่งแล้วเปลี่ยนให้กลายเป็นวิดีโอ AI สมจริงได้ คุณสามารถทำให้ใบหน้าขยับได้ สร้างเสียงพูด และปลุกความทรงจำหรือรูปภาพประวัติศาสตร์ให้มีชีวิตขึ้นมาได้ในไม่กี่คลิก
