เครื่องสร้างอวตาร AI

สร้างอวตาร AI ของคุณเองได้ในไม่กี่นาทีด้วยแพลตฟอร์มใช้งานง่ายของ HeyGen ไม่ว่าคุณจะต้องการพรีเซนเตอร์สำหรับธุรกิจ อวตารพูดได้สไตล์อินฟลูเอนเซอร์ หรือคาแร็กเตอร์แบบกำหนดเอง เครื่องมือสร้างอวตาร AI ฟรีของเราช่วยให้คุณออกแบบ แก้ไข และทำให้อวตารขยับได้ด้วยคุณภาพระดับสตูดิโอ โดยไม่ต้องมีทักษะด้านดีไซน์ แค่พิมพ์ อัปโหลด แล้วก็สร้าง ง่ายแค่นั้นเอง

136,944,840วิดีโอที่สร้างแล้ว
111,528,421อวตารที่สร้างแล้ว
18,863,971วิดีโอที่แปลแล้ว
ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้ทั่วโลกหลายล้านคนในการนำเรื่องราวมาสู่ชีวิต

ทำไม HeyGen จึงเป็นผู้นำด้าน AI ตัวสร้างอวตาร

ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีการแอนิเมชันใบหน้าและการซิงก์เสียงขั้นสูง HeyGen มอบประสบการณ์สร้างอวตาร AI ที่ดีที่สุดในปัจจุบัน อวตารเสมือนจริงของเราสามารถแสดงสีหน้า ท่าทาง และการพูดได้แบบเรียลไทม์ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการดึงดูดผู้ชมบนโซเชียลมีเดีย การฝึกอบรม การทำการตลาด และงานซัพพอร์ตลูกค้า

อวตารสำเร็จรูป
โมเดล Avatar IV
ดิจิทัลทวิน

สร้างอวตารแบบกำหนดเองของคุณด้วย AI

สร้างอวตาร AI แบบกำหนดเองที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับแบรนด์ของคุณ ตั้งแต่โมเดล Avatar IV สมจริง ไปจนถึงอวตารจากภาพถ่ายที่สร้างจากรูปเดียว หรืออวตารวิดีโอที่สร้างจากวิดีโอบันทึกของคุณเอง อวตารแต่ละตัวสามารถปรับสไตล์ได้ทั้งลุค เสื้อผ้า และฉากหลัง ช่วยให้คุณมีวิธีนำเสนอคอนเทนต์ที่สอดคล้องกันและขยายการใช้งานได้อย่างยืดหยุ่นตามความต้องการสร้างสรรค์ของคุณ

Avatar IV

แปลงภาพเดียวให้กลายเป็นวิดีโอเต็มรูปแบบพร้อมการซิงก์เสียงพูดที่เป็นธรรมชาติ สีหน้าที่มีอารมณ์ และท่าทางมือที่สมจริง

Avatar IV image

Video Avatar image

วิดีโออวตาร

ถ่ายวิดีโอตัวเองเพื่อสร้างอวตารสมจริงที่มีหน้าตาและเสียงเหมือนคุณ เพื่อไม่ต้องออกกล้องเองอีกต่อไป

อวตารจากภาพถ่าย

สร้างอวตารภาพถ่าย AI ของตัวเองได้ไม่จำกัดจากรูปภาพเพียงรูปเดียวและคำสั่งแบบข้อความในไม่กี่วินาที

อวตาร UGC

สร้างวิดีโอสไตล์ครีเอเตอร์แบบ UGC ที่สะดุดตาบนหน้าฟีดสำหรับ TikTok, Reels และ YouTube ได้โดยไม่ต้องจ้างอินฟลูเอนเซอร์หรือครีเอเตอร์

เลือกจากมากกว่า 1,000โมเดลอวตาร AI สต็อกสำเร็จรูป

ตั้งแต่ผู้บรรยายมืออาชีพไปจนถึงอวตารสไตล์อินฟลูเอนเซอร์และโมเดลหลากหลายเชื้อชาติ HeyGen มีคลังอวตารสต็อกที่สร้างด้วย AI ให้เลือกครบทุกสไตล์ ปรับใช้ได้ง่ายสำหรับประชุมธุรกิจ วิดีโอสอนการใช้สินค้า โฆษณา หรือวิดีอบริการลูกค้า อวตารของเราช่วยให้คุณเชื่อมต่อกับผู้ชมได้ทุกที่ทุกภาษา

วิธีสร้างอวตาร AIดิจิทัลทวิน

เปลี่ยนตัวคุณให้กลายเป็นอวตาร AI แบบแอนิเมชันเต็มรูปแบบด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลทวินของ HeyGen บันทึกภาพลักษณ์ของคุณเพียงครั้งเดียวแล้วใช้สร้างวิดีโอตามต้องการ โดยไม่ต้องยืนหน้ากล้องอีกต่อไป

ขั้นตอนที่ 1

อัปโหลดรูปถ่ายใบหน้าที่คมชัดของคุณขึ้นสู่แพลตฟอร์ม HeyGen

ขั้นตอนที่ 2

เทรนโมเดลอวตาร AI ส่วนตัวให้ถ่ายทอดลุคเฉพาะตัวของคุณ

ขั้นตอนที่ 3

ปรับแต่งสไตล์อวตาร เสื้อผ้า และพื้นหลังได้ตามต้องการ

ขั้นตอนที่ 4

เลือกเสียงหรือใช้การโคลนเสียงเพื่อสร้างเสียงของคุณเอง

ขั้นตอนที่ 5

สร้างวิดีโอด้วยอวตารฝาแฝดดิจิทัล AI ของคุณสำหรับทุกวัตถุประสงค์

Ogilvy เปลี่ยนความรู้สึกให้กลายเป็นเพลงด้วยเวทมนตร์ AI
Ogilvy และ Milka เปิดตัวแคมเปญ “Let Snelle Sing It for You” ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ให้ Gen Z เปลี่ยนอารมณ์ของตัวเองเป็นเพลงแร็ปและวิดีโอแบบคัสตอมได้ง่ายๆ เพียงสแกนช็อกโกแลตบาร์ Milka

ทำไม HeyGen จึงเป็นเครื่องมือสร้างอวตาร AI ที่ดีที่สุด

HeyGen ผสานความเร็ว คุณภาพ และความยืดหยุ่นไว้ในแพลตฟอร์มแบบครบวงจร สร้างอวตารจากพรอมต์ข้อความ แปลงรูปภาพเป็นอวตาร หรือเลือกจากคลังอวตารสำเร็จรูปของเรา ด้วยเครื่องมือตัดต่อทรงพลัง HeyGen มอบประสบการณ์สร้างวิดีโออวตาร AI ที่ดีที่สุดสำหรับครีเอเตอร์ แบรนด์ และผู้สอน

การสร้างที่รวดเร็วที่สุด

สร้างวิดีโอได้ในไม่กี่นาที ส่งมอบผลงานคุณภาพสูงได้เร็วกว่าการผลิตวิดีโอแบบดั้งเดิม

ใช้งานง่าย

สร้างวิดีโอได้อย่างง่ายดายด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานไม่ซับซ้อน ทุกคนใช้ได้โดยไม่ต้องมีทักษะการตัดต่อหรือทักษะด้านเทคนิคใดๆ

เครื่องมือแก้ไขแบบครบวงจร

ทำให้การสร้างวิดีโอง่ายเหมือนการเขียนเอกสารด้วยตัวแก้ไขแบบใช้ข้อความ ตั้งแต่ร่างแรกไปจนถึงวิดีโอฉบับสมบูรณ์

ปลุกอวตาร AI ของคุณให้มีชีวิตด้วยเสียงพูดและเสียงประกอบ

เลือกใช้เสียง AI สมจริงกว่า 100 เสียง ครอบคลุมมากกว่า 175 ภาษาและสำเนียง โคลนเสียงของคุณเอง ออกแบบโทนเสียงเฉพาะตัว หรือเชื่อมต่ออวตาร HeyGen เข้ากับผู้ให้บริการ text-to-speech ภายนอก ไม่ว่าจะใช้สำหรับงานบรรยายมืออาชีพหรือคอนเทนต์อินฟลูเอนเซอร์สไตล์ชิล HeyGen ช่วยให้อวตารของคุณฟังดูสมจริงไม่แพ้ภาพที่เห็น

เลือกจากเสียงสต็อกมากกว่า 100 แบบ

ขั้นตอนที่ 1

เลือก Avatar IV จากแผงสร้าง

ขั้นตอนที่ 3

เครื่องสร้างวิดีโออวตาร AI ของ HeyGen เปลี่ยนข้อความของคุณให้กลายเป็นอวตารเสมือนจริง

ขั้นตอนที่ 2

อัปโหลดรูปใบหน้าของคุณเพียงรูปเดียว

ขั้นตอนที่ 4

เพิ่มคำพูด ท่าทาง และลิปซิงก์เพื่อความสมจริง

ขั้นตอนที่ 5

ส่งออกวิดีโออวตารที่สร้างด้วย AI สำหรับทุกการใช้งาน ไม่ว่าจะเป็น YouTube โซเชียลมีเดีย เป็นต้น

มีผู้ใช้งานมากกว่า 100,000 ทีมที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพ ความง่าย และความรวดเร็ว

ดูว่าธุรกิจที่คล้ายคุณขยายการสร้างคอนเทนต์และขับเคลื่อนการเติบโตได้อย่างไรด้วยแพลตฟอร์มวิดีโอ AI ที่ล้ำสมัยที่สุดในตลาด

Miro
"มันช่วยให้นักเขียนของเรามีระดับความคิดสร้างสรรค์ในกระบวนการทำงานได้เท่ากับที่ฉันมีเมื่อทำงานกับสื่อการเล่าเรื่องเชิงภาพ"

Steve Sowrey, นักออกแบบสื่อการเรียนรู้
Vision Creative Labs
"ช่วงเวลาที่วิเศษสำหรับฉันคือ ตอนที่เรามีวิดีโอรายการที่ฉันทำทุกสัปดาห์ อยู่ๆ เราก็รู้ตัวว่าฉันสามารถเขียนสคริปต์ ส่งเข้าไป แล้วไม่ต้องยืนหน้ากล้องอีกต่อไป"

Roger Hirst, ผู้ร่วมก่อตั้ง
Workday
"สิ่งที่ชอบเกี่ยวกับ HeyGen คือไม่ต้องปฏิเสธโปรเจกต์อีกต่อไป เหมือนเราเพิ่มศักยภาพให้ทีม สามารถทำงานได้มากขึ้นด้วยทรัพยากรเท่าเดิม"

Justin Meisinger, ผู้จัดการโครงการ

มีคำถามใช่ไหม เรามีคำตอบให้

AI avatar คืออะไร?

อวตาร AI คือภาพตัวแทนดิจิทัลของมนุษย์ที่สมจริงสูง สร้างขึ้นด้วยปัญญาประดิษฐ์ อวตารเหล่านี้สามารถพูด แสดงสีหน้า และท่าทางได้ใกล้เคียงมนุษย์ ทำให้เหมาะสำหรับการสร้างวิดีโอในปริมาณมาก การสื่อสารเสมือนจริง และคอนเทนต์ดิจิทัลต่างๆ ที่ HeyGen อวตาร AI ของเราถูกสร้างจากข้อมูลที่ได้รับความยินยอมจากนักแสดงและผู้มีความสามารถตัวจริง เราดำเนินการด้าน AI อย่างมีจริยธรรมด้วยการจ่ายค่าตอบแทนให้นักแสดงทุกครั้งที่มีการสร้างวิดีโอโดยใช้อวตารของพวกเขา ผสานเทคโนโลยี Generative AI ล้ำสมัยเข้ากับการสร้างคอนเทนต์อย่างรับผิดชอบ

AI avatar generator คืออะไร?

เครื่องสร้างอวตาร AI คือเครื่องมือทรงพลังที่เปลี่ยนข้อความให้กลายเป็นวิดีโอสมจริงด้วยอวตารดิจิทัล ด้วย HeyGen คุณสามารถสร้างวิดีโอคุณภาพสตูดิโอได้ทันทีโดยไม่ต้องใช้กล้อง นักแสดง หรือซอฟต์แวร์ตัดต่อ

มีเครื่องมือสร้างอวตาร AI ฟรีไหม

ใช่ HeyGen มีเวอร์ชันให้ใช้งานฟรีสำหรับสร้างอวตาร AI เพิ่มเสียง และสร้างวิดีโอสั้น แผนแบบพรีเมียมจะปลดล็อกฟีเจอร์ขั้นสูงอย่างการเรนเดอร์แบบ HD และ 4K การปรับแต่ง และการใช้งานเชิงพาณิชย์


สามารถสร้างอวตารแบบกำหนดเองของตัวเองหรือเพื่อนร่วมทีมได้ไหม

แน่นอน HeyGen ช่วยให้สร้างอวตาร AI ส่วนตัวของคุณได้อย่างง่ายดาย เพียงบันทึกวิดีโอสั้นๆ สำหรับการปรับเทียบตามขั้นตอนแนะนำของเรา แล้ว AI ของเราจะสร้างเวอร์ชันดิจิทัลที่สมจริงของคุณ (หรือสมาชิกในทีมของคุณ) ที่พูดได้เหมือนคุณ สร้างดิจิทัลทวินของคุณได้เลยตอนนี้ที่ HeyGen


ตัวสร้างอวตาร AI ที่ดีที่สุดในปี 2025 คืออะไร?

HeyGen เป็นเครื่องมือสร้างอวตาร AI ที่ดีที่สุดเพราะใช้งานง่ายมากและสร้างอวตารพูดได้สมจริงอย่างรวดเร็ว คุณสามารถแปลงข้อความ รูปภาพ หรือเสียงให้กลายเป็นวิดีโอได้ภายในไม่กี่นาที รองรับมากกว่า 40 ภาษา เหมาะสำหรับงานมาร์เก็ตติ้ง การเทรนนิ่ง หรือการสร้างคอนเทนต์ให้โดดเด่นไม่เหมือนใคร

จะสร้างวิดีโออวตาร AI ด้วย HeyGen ได้อย่างไร

การเริ่มต้นใช้งาน HeyGen รวดเร็วและง่ายดาย: สมัครบัญชี HeyGen ฟรี เลือกอวตารสำเร็จรูปหรือสร้างอวตารแบบกำหนดเอง เขียนสคริปต์ของคุณ จากนั้นอวตาร AI ของเราจะพากย์เสียงให้พร้อมลิปซิงก์อย่างแม่นยำ ปรับแต่งวิดีโอด้วยภาพประกอบ แล้วส่งออกหรือเผยแพร่วิดีโอของคุณ


อวตาร AI ของ HeyGen รองรับหลายภาษาหรือไม่?

ใช่ อวตารของ HeyGen พูดได้มากกว่า 175 ภาษาและสำเนียง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสื่อสารระดับโลก การฝึกอบรม และการมีส่วนร่วมกับลูกค้า


อวตาร AI ของ HeyGen สมจริงแค่ไหน?

อวตาร AI ของ HeyGen ถูกออกแบบมาให้สมจริงสูงสุด ผสานสีหน้า ท่าทาง และการเชื่อมต่อเสียงที่ใกล้เคียงมนุษย์ เพื่อสร้างวิดีโอที่น่าดึงดูดและมีชีวิตชีวา สัมผัสความสมจริงในแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนกับ HeyGen

อวตารของ HeyGen แสดงอารมณ์และท่าทางได้ไหม?

ได้แน่นอน อวตารของ HeyGen ทำได้มากกว่าการพูด พวกเขายังแสดงสีหน้าและท่าทางที่เป็นธรรมชาติให้สอดคล้องกับโทนของสคริปต์ของคุณ ช่วยให้การสื่อสารน่าสนใจยิ่งขึ้นและทำให้วิดีโอของคุณรู้สึกสมจริงและเป็นธรรมชาติมากขึ้น

มีตัวเลือกการปรับแต่งอวตารของ HeyGen อะไรบ้าง?

HeyGen มาพร้อมตัวเลือกการปรับแต่งหลากหลาย ด้วยฟีเจอร์อย่าง Look Packs คุณสามารถสลับลุคให้ดูเป็นทางการ สนุกสนาน หรือมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครให้เข้ากับแบรนด์ได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังปรับชุด โทน และเสียงพูดได้ เพื่อให้อวตารสะท้อนบุคลิกแบบที่คุณต้องการสื่อออกมาได้อย่างแม่นยำ

HeyGen มีอวตารสำเร็จรูปหรืออวตารเฉพาะอุตสาหกรรมให้เลือกหรือไม่?

ได้ คุณสามารถเลือกใช้อวตารสต็อกพร้อมใช้มากกว่า 100 แบบที่ออกแบบมาสำหรับธุรกิจ การศึกษา การตลาด และอื่นๆ นอกจากนี้ยังมีอวตารเฉพาะอุตสาหกรรมสำหรับสายงานด้านสุขภาพ การขาย และการเทรนนิ่งองค์กร ช่วยให้มีตัวเลือกแบบมืออาชีพพร้อมใช้งานได้ทันที

HeyGen ช่วยประหยัดเวลาเมื่อเทียบกับการผลิตวิดีโอแบบดั้งเดิมได้อย่างไร

ด้วย HeyGen คุณไม่ต้องใช้กล้อง สตูดิโอ หรือการตัดต่อ เพียงพิมพ์สคริปต์ เลือกอวตาร แล้วสร้างวิดีโอของคุณได้ภายในไม่กี่นาที ช่วยให้ทีมสามารถขยายการสร้างวิดีโอได้อย่างรวดเร็วและคุ้มค่า สำหรับโฆษณา การฝึกอบรม และคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้ง

