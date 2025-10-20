สร้างการสลับใบหน้าแบบ AI คุณภาพสูงได้ในไม่กี่นาที อัปโหลดมีเดีย เลือกใบหน้า แล้วรับผลลัพธ์ที่สมจริงพร้อมแสงและสีหน้าธรรมชาติ ไม่ต้องมีทักษะการตัดต่อ
เปลี่ยนใบหน้าด้วย AI ได้ในคลิกเดียว
Face Swap ของ HeyGen ให้คุณเปลี่ยนใบหน้าในสื่อของคุณได้ด้วยการอัปโหลดและคลิกเพียงครั้งเดียว โดยไม่ต้องยุ่งกับไทม์ไลน์ มาสก์ หรือการตั้งคีย์เฟรมเอง คุณแค่เลือกภาพหรือคลิปต้นฉบับ อัปโหลดใบหน้าใหม่ แล้วกด Generate/Process จากนั้น AI ที่ทำงานทั้งหมดบนเบราว์เซอร์จะจัดการเปลี่ยนใบหน้าให้คุณแบบครบจบในขั้นตอนเดียว
การแมปใบหน้า การเคลื่อนไหว และแสงแบบเป็นธรรมชาติ
ระบบจะทำการแมปโครงหน้า สีผิว และแสงจากใบหน้าที่อัปโหลดโดยอัตโนมัติเพื่อให้ใบหน้าใหม่ดูกลมกลืนสมจริงกับฉากต้นฉบับ ระบบติดตามสีหน้าและการเคลื่อนไหวเล็กๆ ในทุกเฟรมช่วยให้ใบหน้าที่สลับตามองศา การเคลื่อนไหว และปฏิกิริยาได้เหมือนอยู่ในฟุตเทจต้นฉบับ
ได้ผลลัพธ์คุณภาพสูงจากรูปถ่ายธรรมดา
คุณสามารถสร้างการสลับใบหน้าที่ดูมืออาชีพได้เพียงอัปโหลดรูปถ่ายหน้าตรงที่คมชัด โดยไม่ต้องใช้สตูดิโอหรือทักษะขั้นสูงใดๆ HeyGen ถูกปรับให้เหมาะกับรูปภาพที่มีแสงเพียงพอ ความละเอียด 720p ขึ้นไป และใบหน้าไม่ถูกบัง พร้อมแนะนำให้หลีกเลี่ยงภาพที่เบลอ สว่างเกินไป มุมด้านข้าง หรือสไตล์การ์ตูน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่สมจริงที่สุด
เอาต์พุตแบบนำกลับมาใช้ซ้ำได้พร้อมเวิร์กโฟลว์สำหรับการปรับแก้ให้รวดเร็ว
ทุกการสลับที่สำเร็จสามารถบันทึกและนำกลับมาใช้ซ้ำได้ในหลายโปรเจกต์ ไม่ต้องเรนเดอร์แบบครั้งเดียวจบ ไม่ว่าจะบันทึกเป็นผลลัพธ์สำเร็จรูปหรือเก็บไว้ในไลบรารีอวตารของคุณ วิธีนี้ช่วยให้ทดสอบรูปภาพ คอนเซ็ปต์ และลุคต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว (สร้างใหม่ได้ตามต้องการ) แล้วนำเวอร์ชันที่ดีที่สุดไปใช้ต่อในวิดีโอถัดไปและเวิร์กโฟลว์ HeyGen โดยรวมได้ทันที
กรณีการใช้งานของเทคโนโลยีสลับใบหน้า AI
Swap a stock face with your own or a brand representative's so every training, explainer, or marketing video stays on-brand without reshooting. Keep the same script and scenes, then update who appears on camera for different regions, roles, or clients in a few clicks.
Generate multiple face swap versions of the same base content to test which persona performs best. Marketers can quickly iterate on creatives for A/B tests, personalization, or seasonal campaigns without rebuilding videos from scratch. Try a gender swap or a completely new look to see what resonates.
Enjoy the fun of face swapping by blending your face into iconic movie scenes, viral meme templates, or gif clips. Create playful, shareable content for social media in seconds. It's the easiest way to place your face into any scene and make eye-catching gifs and memes that actually get shared.
Use Face Swap to experiment with different visual styles and character ideas before committing to full production. Drop different faces onto existing footage or avatar setups to see how a concept feels in context. Ideal for pre-viz, pitch videos, or low-risk creative exploration.
Localize training or onboarding content by swapping in local faces while keeping the same core script and structure. Organizations can adapt ai video content to different markets or teams, making videos feel more relatable without re-recording presenters every time.
วิธีสร้าง Face Swap ใน HeyGen
เป็นใบหน้าของโลกดิจิทัลในแบบของคุณเอง อวตารที่สร้างด้วย AI ของคุณถ่ายทอดตัวตน อารมณ์ และท่าทางได้อย่างครบถ้วน พร้อมช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมและความเข้าใจไปพร้อมกัน
จากหน้าแรกของ HeyGen ให้เปิดส่วน Apps แล้วเลือก Face Swap เพื่อเข้าสู่เครื่องมือ
เลือกอวตารที่ต้องการแก้ไข หากจำเป็นให้เลือก Look เฉพาะที่ต้องการอัปเดต
อัปโหลดรูปถ่ายใบหน้าตรงที่คมชัดและมีแสงสว่างเพียงพอของบุคคล ภาพควรมีความละเอียดอย่างน้อย 720p และไม่มีเงา มุมด้านข้าง หรือสิ่งใดมาบดบังใบหน้า
คลิก Preview หรือ Generate เพื่อใช้ใบหน้าใหม่เมื่อได้ผลลัพธ์ตามต้องการแล้วให้บันทึกอวตารเพื่อใช้งานในวิดีโอของคุณ
เป็นเครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับเปลี่ยนใบหน้าในรูปภาพหรือวิดีโอโดยยังคงสีหน้า แสง และการเคลื่อนไหวให้ดูเป็นธรรมชาติ ระบบจะติดตามทุกเฟรมเพื่อผสานภาพให้เนียนสมจริง เหมาะสำหรับโซเชียลมีเดีย การตลาด และงานครีเอทีฟ
ได้ คุณสามารถอัปโหลดรูปภาพหรือคลิปวิดีโอที่คมชัดแล้ว HeyGen จะสร้างการสลับใบหน้าที่ลื่นไหลและแม่นยำได้ภายในไม่กี่นาที เครื่องมือนี้รองรับวิดีโอไฟล์ MP4, MOV และ WebM และรองรับรูปภาพไฟล์ JPG หรือ PNG
ได้ผลลัพธ์สมจริง AI จะปรับโทนสีผิว แสง มุมกล้อง และไมโครเอ็กซ์เพรสชันให้ตรงกับต้นฉบับ ทำให้วิดีโอที่สร้างขึ้นขยับและแสดงอารมณ์ได้เหมือนฟุตเทจจริง ช่วยให้การสลับใบหน้าดูแนบเนียนแม้ในฉากที่มีการเคลื่อนไหวมาก
วิดีโอส่วนใหญ่จะประมวลผลเสร็จภายในไม่กี่นาทีขึ้นอยู่กับความยาวและความละเอียด เวิร์กโฟลว์ทำงานบนเบราว์เซอร์ทั้งหมดจึงสามารถอัปโหลด พรีวิว และดาวน์โหลดได้โดยไม่ต้องติดตั้งซอฟต์แวร์
ได้ คุณสามารถใช้ผลลัพธ์ในเชิงพาณิชย์ได้ตราบใดที่คุณมีสิทธิ์ในทั้งฟุตเทจและใบหน้าที่อัปโหลด แบรนด์จำนวนมากใช้การสลับใบหน้าเพื่อทดสอบคอนเซ็ปต์หรือสร้างเวอร์ชันคอนเทนต์การตลาดอย่างรวดเร็ว สำหรับครีเอเตอร์รายบุคคล แพ็กเกจ Creator เริ่มต้นที่ $29
ได้ คุณสามารถอัปโหลดใบหน้าใหม่ ปรับแต่งคลิป หรือสร้างการสลับใบหน้าใหม่ได้ทุกเมื่อ สำหรับตัวเลือกการตัดต่อเพิ่มเติม คุณสามารถยกระดับวิดีโอของคุณได้ด้วย Personalized Video Platform.
ใช่ ไฟล์ของคุณจะถูกประมวลผลแบบส่วนตัวและลบออกหลังจากสร้างเสร็จ รูปภาพและคลิปวิดีโอของคุณจะไม่ถูกแชร์หรือนำกลับมาใช้ซ้ำ
ได้แน่นอน หลังจากสร้างคลิปที่สลับใบหน้าเรียบร้อยแล้ว คุณยังสามารถเปลี่ยนให้เป็นคอนเทนต์แบบทีละขั้นตอนด้วยการสร้างวิดีโอพูดคุยสไตล์เล่าเรื่องโดยใช้ AI Avatar Generator
