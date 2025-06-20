AI product placement drops your product into a lifelike video scene with matched lighting, scale, and motion. Upload one product photo, pick a scene, and get a branded ad in minutes, without a photoshoot.
ฟีเจอร์วางผลิตภัณฑ์ด้วย AI
Lifelike placement, matched lighting
HeyGen วางผลิตภัณฑ์ของคุณเข้าไปในฉากที่สร้างขึ้นในระดับพิกเซลแทนการแปะทับด้านบน จึงไม่เกิดวัตถุลอยหรือขอบภาพไม่เนียน เอนจินจะอ่านสภาพแวดล้อมและปรับทิศทางแสง เงา การสะท้อนบนพื้นผิว และสเกลของวัตถุให้สอดคล้องกับสิ่งรอบข้าง ผลลัพธ์ที่ได้มีคุณภาพถึงระดับโฆษณาแบบจ่ายเงินและหน้ารายการสินค้า ที่ผู้ชมคาดหวังงานภาพระดับสตูดิโอและสังเกตได้ทันทีหากมีอะไรดูเหมือนถูกตัดต่อ
สร้างสินค้าและผู้นำเสนอจากรูปถ่ายสองใบ
อัปโหลดรูปสินค้าหนึ่งรูปและรูปใบหน้าหนึ่งรูป จะเป็นหน้าคุณเองหรือภาพตัวอย่างก็ได้ จากนั้นเอนจิน Avatar IV ของ HeyGen จะผสานทั้งสองภาพให้กลายเป็นวิดีโอพรีเซนเตอร์ที่ถือสินค้าของคุณบนหน้าจอ รูปสินค้าควรมีความละเอียดอย่างน้อย 720p โดยให้ตัวสินค้าอยู่ตรงกลางชัดเจน ส่วนรูปใบหน้าต้องเห็นใบหน้าอย่างชัดเจน ไม่ต้องใช้สตูดิโอ ฉากเขียว หรือการถ่ายทำใดๆ และขั้นตอนแปลงจากภาพเป็นวิดีโอจะแสดงตัวอย่างการจับคู่ให้ดูก่อนตัดสินใจเรนเดอร์แบบเต็ม
บรรยายสคริปต์ได้มากกว่า 175 ภาษา
วางสคริปต์ที่อธิบายฟีเจอร์ ประโยชน์ หรือคำกระตุ้นให้ดำเนินการของผลิตภัณฑ์ แล้ว HeyGen จะสร้างเสียงบรรยายที่ซิงก์กับเสียงของผู้นำเสนอพร้อมลิปซิงก์ที่แม่นยำ รองรับการส่งมอบมากกว่า 175 ภาษาและสำเนียง และการโคลนเสียงช่วยให้ใช้โทนเสียงแบรนด์เดียวกันได้อย่างสม่ำเสมอในทุกเวอร์ชันสำหรับแต่ละประเทศ เขียนข้อความโฆษณาเพียงครั้งเดียวแล้วสร้างวิดีโอภาษาต่างๆ ครบชุดจากวิดีโอผลิตภัณฑ์เดียวกันโดยไม่ต้องอัดเสียงใหม่แม้แต่บรรทัดเดียว
เทมเพลตฉากหรือฉากที่อธิบายไว้
เลือกเทมเพลตฉากสำเร็จรูปหรืออธิบายสภาพแวดล้อมที่ต้องการด้วยข้อความธรรมดา แล้ว HeyGen จะสร้างฉากให้เข้ากับผลิตภัณฑ์ของคุณ ตรวจสอบแสงและองค์ประกอบภาพ จากนั้นยืนยันภาพรวมระหว่างสินค้าและผู้นำเสนอให้เรียบร้อยก่อนเรนเดอร์เต็มรูปแบบ เพื่อไม่ให้ต้องเรนเดอร์ซ้ำโดยไม่ตั้งใจ สลับสภาพแวดล้อมให้ตรงกับกลุ่มลูกค้า ฤดูกาล หรือช่องทาง แล้วล็อกเวอร์ชันที่เหมาะที่สุดกับบรีฟแคมเปญ
ส่งออกวิดีโอพร้อมลงโฆษณาสำหรับทุกช่องทาง
เรนเดอร์เป็นความละเอียดระดับ HD และส่งออกเป็นไฟล์ MP4 โดยอัตราส่วนภาพจะตรงกับรูปภาพสินค้าต้นฉบับของคุณ และสามารถปรับความละเอียดได้ในแต่ละการเรนเดอร์ ซับไตเติลส่งออกเป็นไฟล์ SRT เพื่อรองรับการเข้าถึงและการปฏิบัติตามข้อกำหนดของแพลตฟอร์ม และไฟล์เอาต์พุตจะตรงตามสเปกทางเทคนิคของ Meta Ads, Google Ads และ TikTok Ads Manager ตั้งค่าเทมเพลตแบรนด์ด้วยโลโก้ สี และฟอนต์ของคุณเพียงครั้งเดียว แล้วทุกวิดีโอเวอร์ชันใหม่จะคงดีไซน์ให้สอดคล้องกันทั้งแคตตาล็อก
ภาพแพ็กช็อตนิ่งบนพื้นหลังสีขาวมักเปลี่ยนเป็นยอดขายได้แย่กว่าภาพไลฟ์สไตล์ และการถ่ายทำในสตูดิโอเต็มรูปแบบมีต้นทุนหลายพันดอลลาร์ต่อชุด SKU เพียงอัปโหลดภาพสินค้า เลือกฉากหรือสภาพแวดล้อมที่ตรงกับกลุ่มผู้ซื้อ แล้วสร้างวิดีโอโปรโมตสำหรับหน้าร้านหรือช่องโฆษณาแบบชำระเงินได้ภายในไม่กี่นาที พร้อมเผยแพร่ได้ทันทีในวันที่สินค้าเปิดตัว
การหาครีเอเตอร์ให้ครบทุกสินค้าและทุกช่องทางทั้งช้าและไม่สม่ำเสมอ สร้างวิดีโอพรีเซนเตอร์หลากหลายเวอร์ชันจากรูปสินค้าภาพเดียว ปรับเป็นความละเอียดที่เหมาะกับแต่ละช่องทาง และรักษาให้คอนเทนต์โซเชียลมีเดียจาก AI ไหลต่อเนื่องได้ตลอด โดยไม่ต้องจองบรีฟครีเอเตอร์สักรายหรือรอฟุตเทจถ่ายทำกลับมาจากทีมตัดต่อ
หลายครั้งต้องเริ่มสร้างกระแสก่อนสินค้าจะส่งถึงสต็อก ทั้งที่ยังไม่มีสินค้าจริงให้ถ่ายวิดีโอ สร้างซีนไลฟ์สไตล์ที่ชวนให้ใฝ่ฝันแสดงให้เห็นการใช้งานสินค้าได้ล่วงหน้าก่อนเปิดตัว จากนั้นนำเทมเพลตเดิมมาใช้ซ้ำเพื่ออัปเดตวิดีโอการตลาดสำหรับช่วงวันหยุดและการดรอปสินค้า กระตุ้นพรีออร์เดอร์และการสมัครเข้ารอคิวได้โดยไม่ต้องจองกองถ่ายใหม่ทุกครั้ง
หน้า Amazon, Shopify และพาร์ทเนอร์ด้านรีเทลให้รางวัลกับวิดีโอสำหรับหน้ารายการสินค้า แต่การถ่ายวิดีโอทีละชิ้นไม่สามารถขยายสเกลได้ สร้างวิดีโอเดโมสินค้าให้ทั้งแคตตาล็อกจากแค่รูปสินค้า จับคู่แต่ละคลิปให้ตรงกับรูปแบบของหน้าเว็บ เพื่อให้ทุกชิ้นโชว์ฟีเจอร์ในสถานการณ์สมจริงแทนการเป็นแค่ภาพนิ่ง
การจ้างอินฟลูเอนเซอร์หรือพรสันต์มาสร้างคอนเทนต์รีเทลที่ดูสมจริงทั้งแพงและทำซ้ำได้ยาก สร้างฉากไลฟ์สไตล์ที่วางสินค้าไว้ในสภาพแวดล้อมที่ใกล้ตัว แล้วเปลี่ยนให้กลายเป็นเวิร์กโฟลว์ AI ad maker ที่ให้นำเสนอรีวิวตามสคริปต์แต่ให้ความรู้สึกเหมือนคอนเทนต์จากครีเอเตอร์จริง ไม่ต้องเปิดแคสติ้งสำหรับจอในร้านหรือสื่อรีเทลอีกต่อไป
การถ่ายทำโฆษณาใหม่แยกตามแต่ละภูมิภาคทำให้ต้นทุนและระยะเวลาดำเนินการพุ่งสูงขึ้น สร้างวิดีโอโปรดักต์หลักเพียงชิ้นเดียวแล้วใช้การพากย์เสียงด้วย AI เพื่อแปลเสียงบรรยายและข้อความบนหน้าจอเป็นมากกว่า 175 ภาษา ทำให้โฆษณาแบบโลคัลไลซ์เข้าถึงทุกตลาดพร้อมกัน และสื่อโฆษณาเพียงชุดเดียวกลายเป็นแอสเซ็ตแคมเปญระดับโลกที่พร้อมใช้งานทันที
การทำงานของการวางสินค้าในคอนเทนต์ด้วย AI
เปลี่ยนจากรูปสินค้าภาพเดียวไปเป็นโฆษณาพร้อมใช้งานบนทุกแพลตฟอร์มได้ใน 4 ขั้นตอน HeyGen สร้างฉากให้ตรงกับภาพ ปรับแสงให้กลมกลืน ใส่เสียงบรรยาย และเรนเดอร์ให้เสร็จในไม่กี่นาที เพื่อให้เผยแพร่ได้ภายในวันเดียวกัน
อัปโหลดภาพแพ็กช็อต เรนเดอร์ หรือภาพสินค้าที่พื้นหลังสะอาด
เลือกเทมเพลตหรืออธิบายฉากที่ต้องการ
ปรับขนาด เพิ่มสคริปต์ คำบรรยาย และเสียงบรรยาย
สร้างโฆษณาแบบ HD และส่งออกไปยังทุกช่องทาง
การทำ Product Placement ด้วย AI คือการวางสินค้าแบบดิจิทัลลงในฉากสมจริงที่สร้างด้วย AI แทนการถ่ายทำในสตูดิโอ เพียงอัปโหลดรูปสินค้าของคุณ แล้ว HeyGen จะสร้างสภาพแวดล้อมรอบๆ ให้สมจริงทั้งแสงและมิติ เพิ่มผู้บรรยายหรือผู้นำเสนอ และเรนเดอร์ออกมาเป็นวิดีโอที่เสร็จสมบูรณ์ ผลลัพธ์จะดูเหมือนโฆษณาสินค้าที่ถ่ายทำโดยมืออาชีพโดยไม่ต้องมีการถ่ายทำจริง
ดูเนียนเหมือนวางของจริงไม่ใช่แปะทับ HeyGen ปรับทิศทางแสง เงา การสะท้อนบนพื้นผิว และสเกลของวัตถุให้เข้ากับฉากที่สร้างขึ้น แล้วผสานตัวสินค้าในระดับพิกเซลแทนการวางซ้อนทับด้านบน วิธีนี้ช่วยตัดปัญหาสินค้าลอยหลุดฉากและขอบภาพไม่เนียนที่ทำให้โฆษณา AI product placement ดูปลอม ทำให้คลิปผ่านมาตรฐานแพลตฟอร์มโฆษณาแบบจ่ายเงินได้สบาย
อัปโหลดภาพสินค้าที่มีความละเอียด 720p ขึ้นไป โดยให้ตัวสินค้าอยู่ตรงกลางภาพอย่างชัดเจน พร้อมภาพใบหน้าชัดๆ ของผู้พรีเซนเตอร์ จากนั้นเลือกหรือบรรยายฉากที่ต้องการ ตรวจสอบพรีวิวที่รวมทุกอย่างแล้ว แล้วเพิ่มสคริปต์สำหรับการบรรยาย HeyGen จะเรนเดอร์โฆษณาที่เสร็จสมบูรณ์ในความละเอียดระดับ HD และคุณสามารถใช้เทมเพลตเดิมซ้ำสำหรับทุกเวอร์ชันในอนาคตได้
หลายเครื่องมือ AI ทำได้แค่ภาพนิ่งหรือแค่ใส่สินค้าเข้าไปในฟุตเทจที่คุณถ่ายไว้แล้ว แต่ HeyGen สร้างวิดีโอเต็มรูปแบบที่มีผู้นำเสนอให้ตั้งแต่ศูนย์: แสงเงาที่เข้ากัน การบรรยายที่ซิงก์อย่างแม่นยำ และลิปซิงก์หลายภาษาพร้อมไฟล์เอาต์พุตที่ตรงตามสเปกแพลตฟอร์มโฆษณา รูปสินค้าภาพเดียวกลายเป็นวิดีโอเปิดตัวโฆษณา คลิปสไตล์ UGC และแคมเปญโลคัลไลซ์ ไม่ใช่แค่แอสเซ็ตภาพนิ่งชิ้นเดียว
ได้ เพียงเขียนสคริปต์ครั้งเดียว แล้ว HeyGen จะสร้างเสียงบรรยายให้ในมากกว่า 175 ภาษาและสำเนียงด้วยจังหวะและการออกเสียงที่เป็นธรรมชาติ โคลนเสียงแบรนด์เพียงเสียงเดียวด้วย AI video translator แล้วใช้กับทุกเวอร์ชันวิดีโอ จากนั้นเพิ่มคำบรรยายภาษาท้องถิ่น เพื่อให้วิดีโอโฆษณาสินค้าชิ้นเดียวกลายเป็นแอสเซ็ตโฆษณาระดับโลกได้โดยไม่ต้องถ่ายทำใหม่
ได้ คุณต้องมีเพียงรูปภาพสินค้าเท่านั้น ซึ่งอาจมาจากภาพเรนเดอร์ ตัวอย่างจากผู้ผลิต หรือม็อกอัป 3D จึงไม่จำเป็นต้องมีสต็อกสินค้าจริง วิธีนี้ทำให้การจัดวางสินค้าแบบ AI มีประโยชน์มากสำหรับทีเซอร์ก่อนเปิดตัว แคมเปญระดมทุน และโฆษณาประกาศเปิดตัว ช่วยให้สร้างความต้องการล่วงหน้าและเก็บพรีออร์เดอร์ได้ก่อนที่สินค้าจะวางขายบนชั้นวาง
ได้แน่นอน เอเจนซี่การตลาด Videoimagem ผลิตวิดีโอสินค้าแบบปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลมากกว่า 50,000 วิดีโอให้กับ AB InBev และรายงานว่ายอดการมีส่วนร่วมเพิ่มขึ้นสูงสุดถึง 3 เท่าเมื่อใช้ HeyGen เพราะคุณสามารถสร้างวิดีโอหลากหลายเวอร์ชันจากภาพสินค้าภาพเดียว จึงทดสอบซีน สคริปต์ และหลายภาษาได้อย่างรวดเร็ว แล้วเก็บเวอร์ชันที่ทำผลงานได้ดีที่สุดไว้ใช้ต่อ
ได้ ไม่มีการจำกัดจำนวนเวอร์ชันแบบตายตัว ปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมของฉาก ภาษาบรรยาย หรือสไตล์ภาพ เพื่อสร้างครีเอทีฟโฆษณาได้หลายสิบแบบจากรูปสินค้าเพียงรูปเดียวภายในเซสชันเดียว ทำให้สร้างแคตตาล็อกวิดีโอโชว์สินค้าเต็มชุดหรือชุดทดสอบ A/B ได้จริง โดยไม่ต้องถ่ายทำใหม่แยกกันทุกเวอร์ชัน
ได้ วิดีโอที่สร้างมีความละเอียด อัตราส่วนภาพ และขนาดไฟล์ตามสเปกของ Meta Ads, Google Ads และ TikTok Ads Manager และส่งออกเป็นไฟล์ MP4 พร้อมซับไตเติลแบบ SRT ตามข้อกำหนด คุณเป็นเจ้าของวิดีโอและสามารถเผยแพร่ได้โดยตรงไปยังบัญชีโฆษณา หน้าร้านออนไลน์ หรือระบบจัดการดิจิทัลแอสเซ็ตสำหรับให้ทีมที่เหลือใช้งานต่อ
HeyGen มีแพ็กเกจฟรีที่ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต จึงสามารถสร้างวิดีโอโปรดักต์เพลสเมนต์และทดสอบเวิร์กโฟลว์ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย แพ็กเกจแบบชำระเงินเริ่มต้นที่ $24 ต่อเดือน พร้อมการส่งออกความละเอียดสูงขึ้น วิดีโอที่ยาวขึ้น การโคลนเสียง และไลบรารีเทมเพลตซีนและสไตล์ภาพแบบครบถ้วนสำหรับขยายคาตาล็อกเต็มรูปแบบ
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