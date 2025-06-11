พบกับ Avatar V อวตารที่สมจริงที่สุดเท่าที่เคยมีมา สร้างอวตารของคุณฟรี

สร้าง TikTok ไวรัลด้วย AI ง่ายและรวดเร็ว

สร้างคอนเทนต์พร้อมลง TikTok ได้ในไม่กี่นาที ใช้อวตาร AI เสียง และเทมเพลต เพื่อสร้างวิดีโอประสิทธิภาพสูงที่โดดเด่นในสายของคุณ

136,668,074วิดีโอที่สร้างแล้ว
111,253,103อวตารที่สร้างแล้ว
18,815,732วิดีโอที่แปลแล้ว
การสร้างวิดีโอ AI

เปลี่ยนสคริปต์ของคุณให้เป็นคอนเทนต์ TikTok ด้วย AI

เครื่องมือสร้างวิดีโอ TikTok ด้วย AI ของ HeyGen คือทางลัดในการสร้างวิดีโอที่หยุดการเลื่อนหน้าจอได้โดยไม่ต้องถ่ายทำหรือแก้ไขวิดีโอ เพียงพิมพ์ข้อความ เลือกอวตาร และเลือกเทมเพลตแนวตั้ง ไม่ว่าคุณจะโปรโมตสินค้า แชร์วิดีโอสอนใช้ หรือปล่อยแคมเปญไวรัล เครื่องมือของเราช่วยสร้างวิดีโอ TikTok ด้วยเสียง AI ตัวเลือกอวตารแบบไม่เห็นหน้า และซับไตเติลอัตโนมัติได้ทันที

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการสร้างวิดีโอ TikTok ด้วย AI

เพิ่มการเข้าถึงและการมีส่วนร่วมบน TikTok ด้วยทิปส์ง่ายๆ เหล่านี้:

  • เขียนสคริปต์ให้สั้นไม่เกิน 60 วินาทีเพื่อให้เหมาะกับคอนเทนต์แบบสั้น
  • เลือกเทมเพลตวิดีโอแนวตั้งที่ออกแบบมาสำหรับการรับชมบนมือถือ
  • ใช้คำบรรยายและอีโมจิเพื่อเพิ่มเวลาในการรับชมและการเข้าถึง
  • ลองใช้อวตารแบบไม่เปิดเผยใบหน้าหากต้องการความเป็นส่วนตัว
  • ส่งออกเป็นความละเอียดระดับ HD และทดสอบฟอร์แมตต่างๆ สำหรับวิดีโอสินค้า วิดีโออธิบาย และคอนเทนต์ตามเทรนด์
สร้างวิดีโอ TikTok ประสิทธิภาพสูงด้วย AI

ตั้งแต่วิดีโอโชว์เคสสินค้าไปจนถึงคอนเทนต์ตามเทรนด์ HeyGen ช่วยให้ครีเอเตอร์ นักการตลาด และผู้ประกอบการสร้างวิดีโอ TikTok ที่โดดเด่นและมีคนเห็นได้จริง ด้วยอวตาร AI เสียงบรรยาย และซับไตเติลอัตโนมัติ คุณสามารถสร้างวิดีโอ TikTok ได้ไม่จำกัดจำนวนอย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องใช้ซอฟต์แวร์ตัดต่อเลย

เคยลองใช้เครื่องมืออย่าง CapCut, Simplified หรือ InVideo แล้วใช่ไหม HeyGen ทำให้ทุกอย่างง่ายกว่านั้นด้วยระบบอัตโนมัติจาก AI และการสร้างวิดีโอแบบไม่ต้องเปิดหน้า ที่ออกแบบมาเพื่อ TikTok โดยเฉพาะ

ใช้งานอย่างไร

วิธีใช้ HeyGen AI TikTok Video Generator

เปลี่ยนสคริปต์ใดๆ ให้กลายเป็นวิดีโอ TikTok ไวรัลด้วยอวตาร AI และเสียงพูดอัตโนมัติ

ขั้นตอนที่ 1

เขียนสคริปต์ TikTok ของคุณ

สั้น ดึงดูด และเข้ากับเทรนด์ แค่วางลงในตัวแก้ไขก็พร้อมใช้งาน

ขั้นตอนที่ 2

เลือกอวตารและเสียงของคุณ

เลือกจากอวตารและเสียงมากกว่า 700 แบบให้ตรงกับโทนและกลุ่มเป้าหมายของคุณ ไม่ต้องใช้นักแสดงหรือสตูดิโอ

ขั้นตอนที่ 3

ปรับแต่งภาพและสไตล์

เพิ่มแอนิเมชัน ซับไตเติล พื้นหลัง และทรานซิชันเพื่อทำให้ข้อความของคุณมีชีวิตชีวา

ขั้นตอนที่ 4

ส่งออกและแชร์ไปที่ TikTok

ดาวน์โหลดวิดีโอสุดท้ายของคุณหรือแชร์ผ่านลิงก์ได้โดยตรงโดยไม่มีลายน้ำ

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับเครื่องมือสร้างวิดีโอ TikTok ด้วย AI

AI TikTok Video Generator โดย HeyGen คืออะไร?

HeyGen’s AI TikTok Video Generator เปลี่ยนสคริปต์ URL หรือไอเดียของคุณให้กลายเป็นวิดีโอ TikTok ที่ตัดต่อเสร็จสมบูรณ์ด้วยอวตาร AI เสียง คำบรรยาย และภาพประกอบ สร้างวิดีโอแนวตั้ง 9:16 ที่ดูมืออาชีพได้โดยไม่ต้องถ่ายทำหรือแก้ไขวิดีโอเอง ลองใช้เครื่องมือนี้ได้ที่ AI TikTok Video Generator

ได้รับการยกย่องจาก G2 ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เติบโตเร็วที่สุดอันดับ 1 ใน 2025 Best Software Awards HeyGen กำลังพลิกโฉมวิธีการสร้างวิดีโอสำหรับงานมาร์เก็ตติ้ง การขาย และการเทรนนิ่ง

AI สร้างวิดีโอพร้อมลง TikTok ได้อย่างรวดเร็วได้อย่างไร

AI จะวิเคราะห์สคริปต์ของคุณ ปรับจังหวะแบบ TikTok ใส่คำบรรยายอัตโนมัติ เลือกภาพประกอบ และซิงก์เข้ากับอวตารหรือเสียงสมจริง ทำให้ได้คอนเทนต์วิดีโอสั้นที่ดูเป็นธรรมชาติบน TikTok ภายในไม่กี่นาที

สามารถสร้างวิดีโอแนวตั้งอัตราส่วน 9:16 สำหรับ TikTok, Reels และ Shorts ได้ไหม

ได้ ทุกวิดีโอจะถูกสร้างเป็นแนวตั้งอัตราส่วน 9:16 โดยอัตโนมัติซึ่งเหมาะกับการใช้งานบน TikTok, Instagram Reels, YouTube Shorts และแพลตฟอร์มบนมือถืออื่นๆ ตัวเลือกการส่งออกมีทั้งเวอร์ชันแบบคลีนความละเอียดสูงพร้อมอัปโหลดได้ทันที

สามารถสร้างวิดีโอ TikTok แบบไม่เห็นหน้าด้วยอวตาร AI ได้ไหม?

ได้ คุณสามารถเลือกจากอวตารหลายร้อยแบบหรือใช้เทมเพลตเฉพาะเสียงเพื่อสร้างวิดีโอ TikTok แบบไม่เห็นหน้า เหมาะสำหรับครีเอเตอร์ที่ต้องการความเป็นส่วนตัวหรืออยากมีระบบสร้างคอนเทนต์อัตโนมัติ แพลตฟอร์มของเราได้สร้างวิดีโอ AI ด้วยอวตารไปแล้วกว่า 111,252,277 อวตารให้กับครีเอเตอร์และธุรกิจต่างๆ

ตัวสร้างวิดีโอมีคำบรรยาย ทรานซิชัน และเพลงให้ด้วยหรือไม่?

ได้ HeyGen เพิ่มคำบรรยาย แอนิเมชัน ทรานซิชัน งานอาร์ตจาก AI และเพลงที่ไม่มีลิขสิทธิ์ให้อัตโนมัติ เอฟเฟกต์เหล่านี้ช่วยเพิ่มการรับชม ความชัดเจน และประสิทธิภาพโดยรวมของวิดีโอบน TikTok

สามารถเปลี่ยนสคริปต์หรือ URL ให้กลายเป็นวิดีโอ TikTok ได้ทันทีไหม

ได้ เพียงวางสคริปต์หรือ URL แล้ว AI จะดึงประเด็นสำคัญ เขียนสคริปต์วิดีโอแบบสั้น และสร้างวิดีโอให้AI Video Script Generatorเพื่อให้ได้สคริปต์ที่แข็งแรงยิ่งขึ้น แนะนำให้ใช้เครื่องมือนี้ก่อนสร้างวิดีโอ

สามารถนำวิดีโอ TikTok ไปใช้ซ้ำเป็น Reels และ YouTube Shorts ได้ไหม

ได้ หลังจากส่งออกวิดีโอ TikTok แล้ว คุณสามารถปรับขนาดและปรับแต่งให้เหมาะกับแพลตฟอร์มอื่นได้ด้วย เครื่องมือ Repurpose Video ซึ่งช่วยขยายการเข้าถึงไปยังหลายช่องทางวิดีโอสั้น ปลดล็อกฟีเจอร์วิดีโอ AI ขั้นสูงด้วยแพ็กเกจที่เริ่มต้นเพียง $49 ต่อเดือน

