สร้างคอนเทนต์พร้อมลง TikTok ได้ในไม่กี่นาที ใช้อวตาร AI เสียง และเทมเพลต เพื่อสร้างวิดีโอประสิทธิภาพสูงที่โดดเด่นในสายของคุณ
เปลี่ยนสคริปต์ของคุณให้เป็นคอนเทนต์ TikTok ด้วย AI
เครื่องมือสร้างวิดีโอ TikTok ด้วย AI ของ HeyGen คือทางลัดในการสร้างวิดีโอที่หยุดการเลื่อนหน้าจอได้โดยไม่ต้องถ่ายทำหรือแก้ไขวิดีโอ เพียงพิมพ์ข้อความ เลือกอวตาร และเลือกเทมเพลตแนวตั้ง ไม่ว่าคุณจะโปรโมตสินค้า แชร์วิดีโอสอนใช้ หรือปล่อยแคมเปญไวรัล เครื่องมือของเราช่วยสร้างวิดีโอ TikTok ด้วยเสียง AI ตัวเลือกอวตารแบบไม่เห็นหน้า และซับไตเติลอัตโนมัติได้ทันที
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการสร้างวิดีโอ TikTok ด้วย AI
เพิ่มการเข้าถึงและการมีส่วนร่วมบน TikTok ด้วยทิปส์ง่ายๆ เหล่านี้:
สร้างวิดีโอ TikTok ประสิทธิภาพสูงด้วย AI
ตั้งแต่วิดีโอโชว์เคสสินค้าไปจนถึงคอนเทนต์ตามเทรนด์ HeyGen ช่วยให้ครีเอเตอร์ นักการตลาด และผู้ประกอบการสร้างวิดีโอ TikTok ที่โดดเด่นและมีคนเห็นได้จริง ด้วยอวตาร AI เสียงบรรยาย และซับไตเติลอัตโนมัติ คุณสามารถสร้างวิดีโอ TikTok ได้ไม่จำกัดจำนวนอย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องใช้ซอฟต์แวร์ตัดต่อเลย
เคยลองใช้เครื่องมืออย่าง CapCut, Simplified หรือ InVideo แล้วใช่ไหม HeyGen ทำให้ทุกอย่างง่ายกว่านั้นด้วยระบบอัตโนมัติจาก AI และการสร้างวิดีโอแบบไม่ต้องเปิดหน้า ที่ออกแบบมาเพื่อ TikTok โดยเฉพาะ
วิธีใช้ HeyGen AI TikTok Video Generator
เปลี่ยนสคริปต์ใดๆ ให้กลายเป็นวิดีโอ TikTok ไวรัลด้วยอวตาร AI และเสียงพูดอัตโนมัติ
สั้น ดึงดูด และเข้ากับเทรนด์ แค่วางลงในตัวแก้ไขก็พร้อมใช้งาน
เลือกจากอวตารและเสียงมากกว่า 700 แบบให้ตรงกับโทนและกลุ่มเป้าหมายของคุณ ไม่ต้องใช้นักแสดงหรือสตูดิโอ
เพิ่มแอนิเมชัน ซับไตเติล พื้นหลัง และทรานซิชันเพื่อทำให้ข้อความของคุณมีชีวิตชีวา
ดาวน์โหลดวิดีโอสุดท้ายของคุณหรือแชร์ผ่านลิงก์ได้โดยตรงโดยไม่มีลายน้ำ
HeyGen’s AI TikTok Video Generator เปลี่ยนสคริปต์ URL หรือไอเดียของคุณให้กลายเป็นวิดีโอ TikTok ที่ตัดต่อเสร็จสมบูรณ์ด้วยอวตาร AI เสียง คำบรรยาย และภาพประกอบ สร้างวิดีโอแนวตั้ง 9:16 ที่ดูมืออาชีพได้โดยไม่ต้องถ่ายทำหรือแก้ไขวิดีโอเอง ลองใช้เครื่องมือนี้ได้ที่ AI TikTok Video Generator
ได้รับการยกย่องจาก G2 ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เติบโตเร็วที่สุดอันดับ 1 ใน 2025 Best Software Awards HeyGen กำลังพลิกโฉมวิธีการสร้างวิดีโอสำหรับงานมาร์เก็ตติ้ง การขาย และการเทรนนิ่ง
AI จะวิเคราะห์สคริปต์ของคุณ ปรับจังหวะแบบ TikTok ใส่คำบรรยายอัตโนมัติ เลือกภาพประกอบ และซิงก์เข้ากับอวตารหรือเสียงสมจริง ทำให้ได้คอนเทนต์วิดีโอสั้นที่ดูเป็นธรรมชาติบน TikTok ภายในไม่กี่นาที
ได้ ทุกวิดีโอจะถูกสร้างเป็นแนวตั้งอัตราส่วน 9:16 โดยอัตโนมัติซึ่งเหมาะกับการใช้งานบน TikTok, Instagram Reels, YouTube Shorts และแพลตฟอร์มบนมือถืออื่นๆ ตัวเลือกการส่งออกมีทั้งเวอร์ชันแบบคลีนความละเอียดสูงพร้อมอัปโหลดได้ทันที
ได้ คุณสามารถเลือกจากอวตารหลายร้อยแบบหรือใช้เทมเพลตเฉพาะเสียงเพื่อสร้างวิดีโอ TikTok แบบไม่เห็นหน้า เหมาะสำหรับครีเอเตอร์ที่ต้องการความเป็นส่วนตัวหรืออยากมีระบบสร้างคอนเทนต์อัตโนมัติ แพลตฟอร์มของเราได้สร้างวิดีโอ AI ด้วยอวตารไปแล้วกว่า 111,252,277 อวตารให้กับครีเอเตอร์และธุรกิจต่างๆ
ได้ HeyGen เพิ่มคำบรรยาย แอนิเมชัน ทรานซิชัน งานอาร์ตจาก AI และเพลงที่ไม่มีลิขสิทธิ์ให้อัตโนมัติ เอฟเฟกต์เหล่านี้ช่วยเพิ่มการรับชม ความชัดเจน และประสิทธิภาพโดยรวมของวิดีโอบน TikTok
ได้ เพียงวางสคริปต์หรือ URL แล้ว AI จะดึงประเด็นสำคัญ เขียนสคริปต์วิดีโอแบบสั้น และสร้างวิดีโอให้AI Video Script Generatorเพื่อให้ได้สคริปต์ที่แข็งแรงยิ่งขึ้น แนะนำให้ใช้เครื่องมือนี้ก่อนสร้างวิดีโอ
ได้ หลังจากส่งออกวิดีโอ TikTok แล้ว คุณสามารถปรับขนาดและปรับแต่งให้เหมาะกับแพลตฟอร์มอื่นได้ด้วย เครื่องมือ Repurpose Video ซึ่งช่วยขยายการเข้าถึงไปยังหลายช่องทางวิดีโอสั้น ปลดล็อกฟีเจอร์วิดีโอ AI ขั้นสูงด้วยแพ็กเกจที่เริ่มต้นเพียง $49 ต่อเดือน
