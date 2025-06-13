ตัวเลือกและการเปรียบเทียบ HeyGen

ในหมวดเครื่องมือ AI Video และ AI Avatar HeyGen โดดเด่นในฐานะตัวเลือกชั้นนำสำหรับการแปลงสคริปต์ข้อความให้กลายเป็นวิดีโออวตาร AI ที่สวยงามสมจริง มาพร้อมอวตารที่ดูเป็นธรรมชาติ การแปลหลายภาษาที่ลื่นไหล และแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายซึ่งทำให้แตกต่างจากตัวเลือกอื่นๆ

136,951,208วิดีโอที่สร้างแล้ว
111,528,755อวตารที่สร้างแล้ว
18,864,306วิดีโอที่แปลแล้ว
ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้ทั่วโลกหลายล้านคนในการนำเรื่องราวมาสู่ชีวิต
ผลิตภัณฑ์ที่เติบโตเร็วที่สุดอันดับ 1 โดย G2

ทำไม HeyGen จึงโดดเด่นไม่เหมือนใคร

เปรียบเทียบให้ชัดว่าอะไรทำให้ HeyGen แตกต่างจากแพลตฟอร์มวิดีโอ AI อื่นๆ
ไม่ใช่ทุกเครื่องมือวิดีโอ AI จะถูกสร้างมาเหมือนกัน ตั้งแต่ความสมจริงของอวตารไปจนถึงการขยายการใช้งานในระดับโลก HeyGen เหนือกว่าคู่แข่งในทุกจุดสำคัญ

มากกว่าการพูดผ่านหน้าจอ

แพลตฟอร์มส่วนใหญ่มีผู้บรรยายแบบทั่วไปให้เลือกเท่านั้น แต่ HeyGen มีอวตารให้คุณมากกว่า 500 แบบ ทั้งสไตล์สมจริง สไตลাইজ ภาพถ่าย และแบบที่ผู้ใช้สร้างเอง พร้อมการซิงก์ใบหน้าและท่าทางประกอบ ทำให้อวตารของเราไม่ได้แค่พูด แต่สื่อสารและแสดงออกได้อย่างเป็นธรรมชาติ

✅ ตัวเลือกอวตารมากกว่า 500 แบบ (สมจริง สไตลাইজ UGC)
✅ การซิงก์สีหน้าและการเคลื่อนไหวที่เป็นธรรมชาติ
❌ แพลตฟอร์มส่วนใหญ่รองรับแค่สไตล์พรีเซนเตอร์แบบองค์กร

สื่อสารได้ทั่วโลก แปลได้ทันที

HeyGen รองรับการโคลนเสียง การพากย์เสียง และลิปซิงก์ในมากกว่า 175 ภาษา

แตกต่างจากแพลตฟอร์มอื่นที่ทำแค่ซับไตเติล เราสร้างวิดีโอโลคัลไลซ์ครบถ้วนที่ซิงก์ทั้งโทนเสียง จังหวะเวลา และสีหน้าท่าทางให้เหมาะกับผู้ชมทุกกลุ่ม

✅ รองรับมากกว่า 175 ภาษา
✅ โคลนเสียงได้หลายภาษา
✅ แปลวิดีโอพร้อมลิปซิงก์
❌ คู่แข่งไม่มีการโลคัลไลซ์วิดีโอทั้งเรื่องแบบซิงก์ครบ

แพลตฟอร์มเดียวสำหรับการเขียน แก้ไข และขยายคอนเทนต์

HeyGen ผสานการเขียนสคริปต์ การควบคุมอวตาร การกำกับเสียง การตัดต่อ และการทำงานร่วมกันไว้ในเวิร์กสเปซเดียวที่ลื่นไหลตั้งแต่ต้นจนจบ ตั้งแต่ครีเอเตอร์ไปจนถึงทีมระดับองค์กร นี่คือสภาพแวดล้อมการผลิตวิดีโอ AI ที่ครบเครื่องที่สุดในปัจจุบัน

✅ Prompt-to-video, script editing
✅ Voice Director, team collaboration
✅ Brand kits, tagging, multi-user review
❌ Most platforms require external tools for editing or review

ได้คะแนน 4.8 บน G2 จากผู้ใช้จริง

HeyGen คือแพลตฟอร์มวิดีโอ AI ที่ได้เรตติ้งสูงสุดบน G2 ทั้งด้านประสิทธิภาพและความง่ายในการใช้งาน ผู้สร้างคอนเทนต์และนักการตลาดนับพันเลือกใช้เราเพราะเห็นผลลัพธ์ที่แตกต่างและอยู่ต่อเพราะผลลัพธ์เหล่านั้น

✅ คะแนน 4.8/5 บน G2
✅ โดดเด่นด้านคุณภาพอวตาร เวิร์กโฟลว์ และการทำโลคัลไลเซชัน
✅ ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้กว่า 500,000 คนและเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
❌ คู่แข่งได้คะแนนต่ำกว่าและผู้ใช้ไม่พอใจกับฟีเจอร์

ประเภทอวตาร

หลากหลายวิธีในการใช้งานอวตารของคุณได้ไม่รู้จบ

โคลนตัวคุณเอง สร้างด้วย AI หรือเลือกจากคลังอวตารสำเร็จรูปของเรา

โคลนตัวเองเพื่อสร้างดิจิทัลทวิน สร้างอวตาร AI ที่ไม่มีอยู่จริงในชีวิตจริง ค้นหาอวตารจากคอมมูนิตี้หรือเลือกจากคลังอวตารสต็อกของเรา มีอวตารให้เลือกมากกว่า 500 แบบ

Avatar IV is our most advanced model ever. Turn a single photo and script into a lifelike talking avatar for humans, pets, aliens, or anything else you can imagine.

A video avatar lets you be in two places at once, perfect for content creators, business professionals, and digital influencers.

Your photo avatar can transform into an animated version of yourself, providing lifelike movement and expressions while maintaining a natural appearance.

Generate AI avatars, photos, and videos from text prompts—perfect for businesses, social media, and more.

Bring engagement to the next level with an interactive avatar that responds in real time, making virtual interactions feel more authentic.

Create custom AI stock avatars for videos with HeyGen's advanced technology. Enhance videos with unique, dynamic, and engaging AI-driven visuals.

อวตาร

HeyGen
Synthesia
Colossyan
VEED
จำนวนอวตาร
500+
100+
70+
20+
อวตารสุดสมจริง
อวตารส่วนตัว
อวตารจากภาพถ่าย
อวตารสไตลাইজหรืออวตาร UGC
มุมกล้องที่ปรับได้ยืดหยุ่น

เสียงและภาษา

HeyGen
Synthesia
Colossyan
VEED
ภาษาที่รองรับ
175+
130+
70+
40+
เสียง AI
2000+
800+
300+
120+
การโคลนเสียง
การโคลนเสียงหลายภาษา
ตัวกำกับเสียง
การสะท้อนเสียง
แปลวิดีโอ (พร้อมลิปซิงก์)

การสร้างวิดีโอ

HeyGen
Synthesia
Colossyan
VEED
เอเจนต์
130+
70+
40+
เอกสารเป็นวิดีโอ
300+
URL เป็นวิดีโอ
การบันทึกหน้าจอ
แอนิเมชันซูมด้วย AI
แปลสคริปต์อัตโนมัติ
ลบพื้นหลังอวตาร
ทริกเกอร์ภาพและแอนิเมชัน
ไลบรารีมีเดียในตัว
Thousands
Templates
Limited
2M+
รูปแบบการส่งออก (MP4/WebM)
MP4

เครื่องมือสำหรับทีมและการทำงานร่วมกัน

HeyGen
Synthesia
Colossyan
VEED
ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
70+
40+
การแสดงความคิดเห็น
300+
การวิเคราะห์
ชุดแบรนด์
เวิร์กสเปซ

การเข้าถึงแพลตฟอร์มและราคา

HeyGen
Synthesia
Colossyan
VEED
ราคาเริ่มต้น
$0 (Free Plan)
$29/month
$19/month
$12/month
แพ็กเกจแบบชำระเงิน
$29/month
$29/month
$19/month
$12/month
วิดีโอไม่จำกัด
From $29
From $70
From $29
การเข้าถึง API
การโคลนเสียง
All paid plans
Creator plan only
Business plan
อวตารส่วนตัว
All Plans（Free + Paid）
Creator only
ส่งออก SCORM
คะแนนรีวิวบน G2
⭐️ 4.8 / 5
⭐️ 4.7 / 5
⭐️ 4.3 / 5
⭐️ 4.5 / 5
ทางเลือกอื่นแทน HeyGen

HeyGen เปรียบเทียบกับทางเลือกอื่น

เปรียบเทียบฟีเจอร์เด่นของ HeyGen กับเครื่องมือสร้างวิดีโอ AI อื่นๆ

เมื่อเทียบกับทางเลือกอย่าง Synthesia, Veed.io, Colossyan และ Deepbrain แล้ว HeyGen โดดเด่นด้วยคุณภาพ ความยืดหยุ่น และฟีเจอร์แบบครบวงจรในฐานะเครื่องมือสร้างวิดีโอ AI ระดับท็อป

This is an AI video generator that easily transforms text into videos.

Users can turn any picture or video into an extraordinary experience with this tool.

An AI-powered text-to-video platform that offers various features for the video AI generator experience.

A generative AI platform that uniquely transforms text into videos suitable for any need.

A synthetic video creation platform utilizing advanced AI technology.

Another AI video generator that allows users to create videos from text effortlessly.

ตัวแปลภาษา AI

พูดได้ทุกภาษา

ให้อวตารของคุณพูดได้ทุกภาษาอย่างสมบูรณ์แบบ

การทำโลคัลไลซ์วิดีโอด้วย AI ของ HeyGen ปรับเนื้อหาให้เหมาะกับแต่ละภาษาและวัฒนธรรม พร้อมคงความเป็นธรรมชาติของเสียง ลิปซิงก์ที่แม่นยำ และประสบการณ์รับชมที่ลื่นไหล ธุรกิจสามารถสร้างอวตาร AI สมจริง แปลวิดีโอเป็นมากกว่า 70 ภาษา และปรับแต่งเสียงให้เข้ากับสำเนียงท้องถิ่นได้ ด้วยการปรับเนื้อหาตามวัฒนธรรมด้วย AI แบรนด์จึงเชื่อมต่อกับผู้ชมทั่วโลกได้อย่างเป็นธรรมชาติ

กรณีการใช้งาน

ตั้งแต่ครีเอเตอร์ไปจนถึงนักการตลาด

เคสการใช้งานกว่า 100 แบบสำหรับ HeyGen

ผู้จัดการแบรนด์

สร้างความน่าเชื่อถือและการรับรู้แบรนด์ด้วยวิดีโอที่สร้างจาก AI สร้างคอนเทนต์เล่าเรื่อง วิดีโอไฮไลต์ และแคมเปญระดับโลกได้โดยไม่ต้องมีทีมโปรดักชัน

ทีมขาย

สร้างการมีส่วนร่วมและคัดกรองลีดตลอด 24/7 ด้วยอวตาร SDR ที่ขับเคลื่อนด้วย AI อัตโนมัติการตอบกลับ นัดหมายประชุม และเร่งสปีดเซลส์ไปป์ไลน์ของคุณโดยไม่ต้องเพิ่มจำนวนพนักงาน

ผู้สอนและผู้สร้างคอร์ส E-learning

ขยายการสร้างคอร์สด้วยวิดีโอ AI ใช้อวตารเสมือนจริง รองรับหลายภาษา และภาพที่ดึงดูด เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่น่าสนใจให้ผู้เรียนทั่วโลก

นักการตลาดสาย Performance

สร้างโฆษณาวิดีโอด้วย AI ที่ทรงพลังได้ในไม่กี่นาที ประหยัดเวลา ลดต้นทุน และปรับเนื้อหาให้เหมาะกับแต่ละกลุ่มเพื่อเพิ่ม ROI สูงสุดบนหลายแพลตฟอร์ม

ผู้เชี่ยวชาญด้าน HR และ L&D

ทำให้การอบรมพนักงานในองค์กรง่ายขึ้นด้วยวิดีโอ AI ที่น่าสนใจ ขยายการสร้างคอนเทนต์ได้อย่างง่ายดาย เพิ่มการจดจำเนื้อหา และปรับเนื้อหาการเรียนรู้ให้เหมาะกับพนักงานทั่วโลก

นักการตลาดงานอีเวนต์

เพิ่มยอดผู้เข้าร่วมงานด้วยวิดีโอ AI แบบเฉพาะบุคคล ส่งคำเชิญจากวิทยากร โปรโมตงานให้น่าสนใจ และสรุปไฮไลต์หลังจบงานเพื่อสร้างผลลัพธ์สูงสุด

ทีมส่งเสริมการขาย

สร้างพรีเซนเทชันการขายด้วย AI ที่ขายแทนคุณได้ตลอด 24/7 ให้ความรู้ลูกค้าเร่งปิดดีลและขยายการเข้าถึงได้อย่างง่ายดาย

นักการตลาดคอนเทนต์

แปลงจดหมายข่าวให้กลายเป็นวิดีโอ AI แบบไดนามิก เพิ่มการมีส่วนร่วม ปรับเนื้อหาให้ตรงกับแต่ละบุคคล และขยายการเข้าถึงโดยไม่ต้องใช้กระบวนการผลิตที่ซับซ้อน

ฝ่ายขาย

โดดเด่นเหนือคู่แข่งด้วยวิดีโอขายจาก AI ส่งข้อความแบบเฉพาะบุคคล อัตโนมัติการติดตามผล และปิดการขายได้เร็วขึ้นโดยไม่ต้องอัดวิดีโอเอง

ผู้จัดการโซเชียลมีเดีย

สร้างวิดีโอ AI ที่สะดุดตาบน TikTok, Instagram และ LinkedIn เพิ่มยอดการมีส่วนร่วม ปรับคอนเทนต์ให้เข้ากับแต่ละประเทศ และรักษาเอกลักษณ์แบรนด์ได้ในไม่กี่นาที

นักการตลาดผลิตภัณฑ์

เปิดตัวผลิตภัณฑ์ด้วยวิดีโอ AI สุดโดดเด่น สื่อสารข้อความได้ง่ายขึ้น เน้นจุดเด่นสำคัญ และปรับเนื้อหาประกาศให้เหมาะกับผู้ชมทั่วโลก

ทีม L&D

ยกระดับการเทรนนิ่งด้วยวิดีโอ AI เพิ่มการจดจำ เนื้อหาท้องถิ่นหลายภาษาได้ง่าย และขยายการอบรมพนักงานได้โดยไม่ต้องรอการผลิต

โฮสต์เว็บบินาร์

สร้างเว็บบินาร์และวิดีโอพอดแคสต์ออนดีมานด์ได้อย่างง่ายดาย อัตโนมัติกระบวนการผลิต สร้างคลิปพร้อมแชร์ และปรับเนื้อหาให้เหมาะกับแต่ละท้องถิ่นได้ทันที
รีวิวจากลูกค้า

อย่าเชื่อแค่คำพูดของเรา

HeyGen ได้รับความไว้วางใจจากครีเอเตอร์ชั้นนำทั่วโลก

ด้วยคะแนนรีวิว 4.7 จาก 5 ดาว พร้อมรางวัล Distinctions มากมายบน G2

"เครื่องมือนี้ใช้งานง่ายมากพร้อมคำแนะนำทีละขั้นตอนที่เข้าใจไม่ยาก อวตารวิดีโอ AI แบบปรับแต่งได้ทำงานได้อย่างราบรื่น และแม้แต่แพลนฟรีก็ยังตอบโจทย์ความต้องการของฉันได้"

K
Kwan S.

"HeyGen ใช้งานง่ายและเป็นมิตรต่อผู้ใช้มากสำหรับการสร้างคอนเทนต์วิดีโอ AI ฉันประทับใจกับคุณภาพของอวตารและการลิปซิงก์ที่ทำให้วิดีโอดูเป็นธรรมชาติมาก"

J
Javier M.

"ตอนนี้ทำได้ในเวลาน้อยลงมากและไม่ต้องเดินทางอีกต่อไป แค่นั่งใส่ชุดสบายๆ แล้วผลิตวิดีโอทั้งหมดได้ในครั้งเดียว ประหยัดเวลาไปหลายชั่วโมงในแต่ละสัปดาห์"

E
Eriks D.

"งานที่เคยใช้เวลาหลายวัน ตอนนี้ใช้แค่ไม่กี่ชั่วโมง HeyGen เร่งการผลิตวิดีโอได้แบบที่ไม่มีเครื่องมือไหนเทียบได้ โดยไม่ลดทอนคุณภาพเลย"

C
Carlos M.

"ฉันไม่ได้เก่งเรื่องเทคโนโลยีมากนัก แต่ HeyGen ใช้งานง่ายมาก ฉันสร้างวิดีโอระดับมืออาชีพได้ตั้งแต่ลองใช้ครั้งแรก ชอบมากจริงๆ"

D
Diana P.

ตอนแรกยังไม่มั่นใจ แต่คุณภาพของ AI ทำให้ประทับใจมาก เสียงและอวตารคุณภาพระดับท็อป ช่วยให้เวิร์กโฟลว์ของเรามีประสิทธิภาพขึ้นอย่างชัดเจน

E
Ethan W.

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับทางเลือกอื่นของ HeyGen

HeyGen AI video generator คืออะไร?

HeyGen คือแพลตฟอร์มวิดีโอ AI ที่เปลี่ยนสคริปต์ข้อความให้กลายเป็นวิดีโออวตาร AI ระดับมืออาชีพสมจริง พร้อมอวตารและฟีเจอร์โคลนเสียงที่ปรับแต่งได้ หากสนใจสามารถเริ่มลองใช้งานได้ที่นี่.

จะสร้างอวตาร AI ด้วย HeyGen ได้อย่างไร

สร้างอวตาร AI สมจริงจากตัวคุณเอง ให้อวตารเลียนแบบเสียงและสีหน้าของคุณได้อย่างเป็นธรรมชาติ เหมาะสำหรับวิดีโอแบบไดนามิก เริ่มต้นเส้นทางการสร้างสรรค์ของคุณที่นี่.

ฟีเจอร์หลักของ HeyGen มีอะไรบ้าง?

HeyGen มีอวตาร AI ที่แสดงสีหน้าได้สมจริง โคลนเสียงได้ รองรับหลายภาษา และมีเทมเพลตวิดีโอให้ปรับแต่งได้เอง หากต้องการดูฟีเจอร์เหล่านี้ในการใช้งานจริง ลองดูได้ที่ here.

HeyGen ใช้งานฟรีหรือไม่?

HeyGen มีแพ็กเกจราคาให้เลือกหลากหลาย รวมถึงทดลองใช้ฟรี หากต้องการดูรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ทางการหรือหน้า FAQ.

อวตารของ HeyGen ทำงานร่วมกับวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ได้อย่างไร

Interactive Avatars ของ HeyGen สามารถเข้าร่วมการประชุมวิดีโอได้ด้วยการเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มอย่าง Zoom เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความสามารถที่น่าทึ่งนี้ได้ที่นี่.

สามารถปรับแต่งรูปลักษณ์อวตารของฉันใน HeyGen ได้ไหม?

ได้ คุณสามารถปรับแต่งอวตารด้วยการเลือกเสื้อผ้า พื้นหลัง และตัวเลือกเสียงให้ตรงกับความต้องการของคุณที่นี่.

ฉันสามารถสร้างอวตารแบบไหนได้บ้างด้วย HeyGen?

เลือกใช้งานได้จาก Interactive Avatars, Video Avatars, Photo Avatars, Generative Avatars และ Stock Avatars แล้วเริ่มต้นการสร้างสรรค์ของคุณได้ที่นี่.

ใครคือกลุ่มผู้ใช้งาน HeyGen หลัก?

HeyGen ถูกใช้งานโดยลูกค้ามากกว่า 85,000 ราย รวมถึงธุรกิจ นักการตลาด ครูอาจารย์ และครีเอเตอร์ที่สร้างคอนเทนต์วิดีโอที่ดึงดูดผู้ชม เข้าร่วมกับพวกเขาได้วันนี้ที่นี่.

ตัวเลือกการปรับแต่งอวตารวิดีโอใน HeyGen มีอะไรบ้าง?

ผู้ใช้สามารถปรับแต่งอวตารได้โดยเลือกชุด เสื้อผ้า พื้นหลังที่แตกต่างกัน และบันทึกอวตารหลายแบบด้วยฟีเจอร์ Hybrid Avatar “Looks” สำรวจตัวเลือกการปรับแต่งเหล่านี้ได้ที่นี่.

HeyGen รองรับตัวเลือกเสียงหลายภาษาหรือไม่?

HeyGen รองรับหลายภาษาและตัวเลือกเสียงหลากหลาย พร้อมผสานรวมเสียงจากผู้ให้บริการภายนอกตามต้องการ สำรวจความสามารถด้านหลายภาษาของเราได้ที่นี่.

