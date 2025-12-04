วิดีโอสำหรับองค์กร ออกแบบมาเฉพาะสำหรับทุกทีม
สร้างบนแพลตฟอร์มที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของเรา HeyGen Enterprise Solutions มาพร้อมฟีเจอร์เฉพาะสำหรับเวิร์กโฟลว์การสร้างวิดีโอของแต่ละแผนก ช่วยให้ทีมของคุณสร้างคอนเทนต์การสื่อสารที่มีคุณภาพสูง ปลอดภัย และเป็นไปตามข้อกำหนดได้ในระดับองค์กร
แพลตฟอร์มเดียวที่ปลอดภัยสำหรับเวิร์กโฟลว์วิดีโอ AI ทั้งหมดของคุณ
สร้างคอนเทนต์ภาพที่ดีที่สุดได้อย่างมั่นใจไร้กังวล ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเป็นไปตามข้อกำหนด ออกแบบมาเพื่อเสริมพลังให้ทีมของคุณสร้างสรรค์ได้เต็มที่และมั่นใจยิ่งขึ้น
เปลี่ยนไอเดียให้กลายเป็นวิดีโอสมจริงสวยงามได้ภายในไม่กี่นาที ด้วยคุณภาพระดับเดียวกับสตูดิโอมืออาชีพ
ทำให้ผู้ชมทุกคนรู้สึกเหมือนได้รับการพูดคุยแบบตัวต่อตัวด้วยวิดีโอที่เป็นธรรมชาติและปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล สร้างความสัมพันธ์ที่มีความหมายได้ในระดับที่ขยายได้
พูดภาษาของกลุ่มเป้าหมายและเข้าถึงผู้ชมได้อย่างแท้จริง ปรับวิดีโอของคุณให้เหมาะกับผู้ชมได้อย่างง่ายดายเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในมากกว่า 170 ภาษาและสำเนียง
ควบคุมแบรนด์ได้อย่างเต็มที่ด้วยมาตรการป้องกันในตัว การจัดการเวิร์กสเปซที่ใช้งานง่าย และการกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้ที่แม่นยำ
ดาวน์โหลดได้ทันทีในหลายรูปแบบ แชร์ได้อย่างราบรื่นบนโซเชียลมีเดีย อีเมล และแอปแชท หรือฝังวิดีโอลงในที่ที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย
มีผู้ใช้งานมากกว่า 100,000 ทีมที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพ ความเรียบง่าย และความรวดเร็ว
ดูว่าธุรกิจที่คล้ายคุณขยายการสร้างคอนเทนต์และขับเคลื่อนการเติบโตได้อย่างไรด้วยวิดีโอ AI ที่ล้ำสมัยที่สุด
ได้รับการรับรองตามมาตรฐานความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนดระดับโลก
HeyGen ช่วยให้ทุกคน (ใช่ รวมถึงคุณด้วย) สร้างคอนเทนต์วิดีโอคุณภาพสูงที่ขยายการใช้งานได้สำหรับทุกความต้องการ และลูกค้าของเราก็เห็นด้วย เราภูมิใจที่ได้รับคะแนนความพึงพอใจจากลูกค้าสูงสุดบน G2 ในด้านการสร้างวิดีโอ AI การแปล และคุณภาพของอวตาร นี่คือประโยชน์บางส่วนที่ลูกค้าของเราได้รับ:
รากฐานระดับองค์กรเพื่อการเติบโตและความสำเร็จ
HeyGen มอบแพลตฟอร์มที่ปลอดภัยและขยายขนาดได้ให้กับองค์กร พร้อมเครื่องมือ การซัพพอร์ต และคอมมูนิตี้สำหรับการสร้างสรรค์ การทำงานร่วมกัน และการเติบโตได้อย่างไร้ขีดจำกัด
ยกระดับองค์กรของคุณด้วยเครื่องมือที่ปลอดภัย ทำงานร่วมกันได้ และสอดคล้องกับแบรนด์ ออกแบบมาเพื่อทำให้ทุกขั้นตอนของการสร้างวิดีโอเป็นเรื่องง่ายและมีประสิทธิภาพ
ความปลอดภัยของข้อมูลคุณคือสิ่งสำคัญสูงสุดของเรา HeyGen ผ่านการตรวจสอบโดยอิสระและได้รับการรับรองตามมาตรฐาน SOC 2 Type II และ GDPR เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลของคุณได้รับการปกป้องตามมาตรฐานระดับสูงสุด
Workspace คือสภาพแวดล้อมดิจิทัลเฉพาะสำหรับทีมของคุณภายใน HeyGen จัดการหลาย workspace ได้อย่างง่ายดาย กำหนดบทบาทผู้ใช้ และทำให้การทำงานร่วมกันเป็นระบบและปลอดภัย เพื่อช่วยให้ทั้งองค์กรสร้างวิดีโอคุณภาพยอดเยี่ยมร่วมกันได้
ด้วย HeyGen ทีมของคุณสามารถตรวจสอบ แสดงความคิดเห็น และปรับแต่งวิดีโอร่วมกันได้อย่างราบรื่น ทั้งแบบเรียลไทม์หรือแบบอะซิงโครนัสตามตารางเวลาของแต่ละคน
ช่วยให้ทั้งทีมสร้างวิดีโอที่มีภาพ เสียง และสไตล์ตรงตามแบรนด์อย่างสมบูรณ์ในทุกภาษาได้อย่างง่ายดาย
ทำผลงานได้มากขึ้น เร็วขึ้น ด้วยการสร้างคอนเทนต์แบบไม่จำกัด การออนบอร์ดที่ออกแบบเฉพาะสำหรับทีมคุณ และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางคอยดูแลทุกขั้นตอน ด้วย Enterprise Success Suite ของ HeyGen คุณจะมีเครื่องมือ ทรัพยากร และคำแนะนำครบถ้วน เพื่อดึงศักยภาพของวิดีโอ AI ออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่
สร้างได้ไม่จำกัด ผลิตและแปลวิดีโอคุณภาพสูงในปริมาณมากเพื่อให้ทันกับความต้องการทางธุรกิจที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง
เชื่อมต่อ ทำงานร่วมกัน และแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดกับผู้นำในอุตสาหกรรมและมืออาชีพที่มีวิสัยทัศน์เดียวกัน เพื่อจุดประกายการนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง
เรียนรู้การใช้ HeyGen ได้อย่างรวดเร็วด้วยทิวทอเรียลแบบมีไกด์ คู่มือวิธีใช้ และคอนเทนต์จากผู้เชี่ยวชาญที่ออกแบบมาเพื่อเร่งการนำไปใช้และเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุนของคุณให้สูงสุด
เริ่มต้นใช้งานได้อย่างรวดเร็วด้วยการดูแลจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่ออกแบบมาให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะขององค์กรคุณ
ผสานการทำงานเข้ากับเวิร์กโฟลว์ที่ใช้อยู่ได้อย่างราบรื่นเพื่อทำให้กระบวนการสร้างวิดีโอของคุณมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น หรือสร้างเวิร์กโฟลว์ที่เหมาะกับทีมของคุณเองด้วย HeyGen’s API
ความสามารถระดับถัดไปสำหรับวิดีโอระดับองค์กร
ไม่ต้องเริ่มจากศูนย์หรือเสียเวลาตัดต่อเป็นชั่วโมง เปลี่ยนไฟล์ PDF หรือพรอมต์ข้อความของคุณให้กลายเป็นวิดีโอที่น่าสนใจพร้อมแชร์ได้ทันที
บอกลาการถ่ายทำซ้ำราคาแพงและวิดีโอล้าสมัย สร้างต้นแบบอย่างรวดเร็ว รับฟีดแบ็กจากทีม และแก้ไขได้ง่ายๆ ครบจบในที่เดียว
วิดีโอที่ยอดเยี่ยมเริ่มต้นจากพรสวรรค์ที่ยอดเยี่ยม เลือกใช้อวตารมนุษย์เสมือนจริงหลากหลายสไตล์ ตัวการ์ตูนแอนิเมชันสุดมีชีวิต หรือสร้างดิจิทัลทวินของตัวคุณเอง
ข้อความของคุณควรเข้าถึงผู้ชมทั่วโลก แปลและปรับเนื้อหาวิดีโอให้เหมาะกับแต่ละท้องถิ่นได้ง่ายในมากกว่า 175 ภาษาและสำเนียง
แพลตฟอร์มผลิตวิดีโอ AI ที่ดีที่สุดสำหรับองค์กรคือตัวที่ผสานนวัตกรรม ความรวดเร็ว และความสามารถในการขยายการใช้งานเพื่อให้คุณนำหน้าคู่แข่ง HeyGen ถูกออกแบบมาสำหรับองค์กรระดับโลก ช่วยให้ทีมสามารถสร้าง ปรับให้เป็นแบบเฉพาะบุคคล และทำโลคัลไลซ์วิดีโอในปริมาณมากด้วยอวตาร AI สมจริงและเทคโนโลยีการแปลขั้นสูง ต่างจากกระบวนการผลิตแบบดั้งเดิมที่ใช้เวลาหลายสัปดาห์ HeyGen ส่งมอบคอนเทนต์วิดีโอสำหรับองค์กรได้ภายในไม่กี่ชั่วโมง ทำให้ธุรกิจของคุณเปิดตัวได้เร็วขึ้น ปรับตัวได้ไว และรักษาความได้เปรียบในการแข่งขัน ด้วยมาตรฐานความปลอดภัยระดับองค์กร รวมถึงการปฏิบัติตาม SOC 2 และ GDPR HeyGen ช่วยให้ข้อมูลของคุณปลอดภัยในขณะที่เร่งการผลิตวิดีโอให้กับผู้ชมทั่วโลก
วิดีโอ AI สำหรับการตลาดช่วยโปรโมตธุรกิจของคุณด้วยการสร้างคอนเทนต์ได้รวดเร็วขึ้น ส่งข้อความแบบเฉพาะบุคคล และขยายการสื่อสารได้ในระดับทั่วโลก แทนที่จะต้องพึ่งเอเจนซี่ราคาแพงหรือเพิ่มจำนวนพนักงาน HeyGen ช่วยให้ทีมการตลาดสามารถผลิตวิดีโอคุณภาพสูงได้ภายในไม่กี่ชั่วโมง ปรับเนื้อหาให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ และนำวิดีโอไปใช้ซ้ำได้หลายช่องทาง ซึ่งไม่เพียงช่วยเร่งการดำเนินแคมเปญ แต่ยังเพิ่มการมีส่วนร่วมและอัตราการแปลงผลลัพธ์ด้วยการส่งมอบวิดีโอที่ใช่ในเวลาที่เหมาะสม
การทำการตลาดวิดีโอด้วย AI คือการใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อสร้าง ปรับให้เป็นแบบเฉพาะบุคคล และกระจายวิดีโอการตลาดในปริมาณมากอย่างมีประสิทธิภาพ แบรนด์เพียงแค่ใส่สคริปต์หรืออัปโหลดคอนเทนต์ จากนั้นแพลตฟอร์มอย่าง HeyGen จะสร้างวิดีโอคุณภาพสูงที่มีอวตาร เสียงบรรยาย และคำแปลให้ครบ การทำงานอัตโนมัตินี้ช่วยให้ธุรกิจลดต้นทุนการผลิต ย่นระยะเวลา และรักษาความสม่ำเสมอของแบรนด์ในหลายภูมิภาค ทำให้การทำการตลาดวิดีโอด้วย AI กลายเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับองค์กรที่ต้องการนวัตกรรมและการเติบโตที่รวดเร็วขึ้น
เครื่องมือสร้างวิดีโอการตลาดด้วย AI ทำงานโดยแปลงข้อความหรือสไลด์พรีเซนเทชันให้กลายเป็นวิดีโอระดับมืออาชีพด้วยอวตารที่ขับเคลื่อนด้วย AI เสียงบรรยายธรรมชาติ และการตัดต่ออัตโนมัติ ด้วย HeyGen องค์กรสามารถใส่สคริปต์ เลือกอวตารหลากหลายรูปแบบ แล้วสร้างวิดีโอที่สอดคล้องกับแบรนด์สำหรับแคมเปญการตลาดได้ทันที กระบวนการนี้ช่วยตัดขั้นตอนการโปรดักชันที่ยาวนานออกไป และทำให้ทีมมีความรวดเร็วและยืดหยุ่นในการสร้างสรรค์คอนเทนต์วิดีโอธุรกิจใหม่ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง
เครื่องมือสร้างวิดีโอขายด้วย AI ช่วยให้ทีมขายสร้างวิดีโอการติดต่อแบบเฉพาะบุคคลในปริมาณมากได้ เพิ่มทั้งการมีส่วนร่วมและอัตราการตอบกลับ แทนที่จะส่งอีเมลแบบเดิมๆ ทีมขายสามารถใช้ HeyGen เพื่อสร้างวิดีโอแบบไดนามิกที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบัญชีหรือแต่ละลีดได้ ระดับของการปรับให้เป็นส่วนตัวแบบนี้ทำให้การติดต่อด้านการขายดูเป็นมนุษย์มากขึ้น น่าจดจำมากขึ้น และท้ายที่สุดมีประสิทธิภาพมากขึ้นในการนัดประชุมและสร้างโอกาสทางการขาย โดยไม่ต้องมีความเชี่ยวชาญด้านการผลิตวิดีโอ
ได้ แพลตฟอร์มวิดีโอสำหรับองค์กรสามารถทดแทนเอเจนซี่แบบดั้งเดิมหลายแห่งในการสร้างวิดีโอได้ แพลตฟอร์มอย่าง HeyGen ช่วยให้ทำงานได้รวดเร็วขึ้น ต้นทุนต่ำลง และยืดหยุ่นมากกว่าเอเจนซี่ที่มักต้องใช้เวลาวางแผนหลายสัปดาห์และใช้งบประมาณสูง ด้วยการผลิตวิดีโอด้วย AI องค์กรสามารถสร้างและอัปเดตวิดีโอได้ทันที ทำคอนเทนต์หลายภาษาเพื่อเข้าถึงผู้ชมทั่วโลก และรักษาความสม่ำเสมอของแบรนด์ได้ โดยไม่ต้องพึ่งพาผู้ให้บริการภายนอก
แพลตฟอร์มวิดีโอสำหรับองค์กรที่เชื่อถือได้ต้องมีความปลอดภัยครบถ้วนสำหรับข้อมูลของบริษัทและลูกค้า HeyGen ปฏิบัติตามมาตรฐาน SOC 2 และ GDPR พร้อมการเข้ารหัสระดับองค์กร การกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงตามบทบาท และโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ที่ปลอดภัย ข้อมูลของคุณจะไม่ถูกนำไปใช้ฝึกโมเดลของเรา ซึ่งหมายความว่าองค์กรสามารถใช้วิดีโอ AI สำหรับการตลาด การฝึกอบรม การขาย และการสื่อสารได้อย่างมั่นใจ โดยรู้ว่าข้อมูลสำคัญได้รับการปกป้องตลอดเวลา
ใช่แล้ว—การผลิตวิดีโอ AI เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการแปลและโลคัลไลซ์ในระดับใหญ่ ด้วย HeyGen องค์กรสามารถแปลสคริปต์ โคลนเสียง และทำลิปซิงก์อวตารได้ทันทีในมากกว่า 40 ภาษา ช่วยให้ผู้ชมทั่วโลกได้รับวิดีโอคุณภาพสูงที่สอดคล้องกับบริบททางวัฒนธรรม โดยไม่ต้องเสียเวลาและต้นทุนแบบการโปรดักชันดั้งเดิม ทำให้องค์กรส่งมอบวิดีโอด้านการฝึกอบรม การตลาด และการสื่อสารไปยังผู้ชมทั่วโลกได้ง่ายขึ้น
แพลตฟอร์มวิดีโอ AI ที่เหมาะที่สุดสำหรับองค์กรคือต้องเชื่อมต่อกับเครื่องมือ CRM และระบบการตลาดอัตโนมัติได้อย่างไร้รอยต่อ HeyGen เชื่อมต่อกับระบบอย่าง HubSpot ทำให้ทีมการตลาดและทีมขายฝังวิดีโอแบบปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลลงในแคมเปญได้โดยตรง ติดตามการมีส่วนร่วมของผู้ชม และวัดผล ROI ได้ตลอดทุกช่วงของเส้นทางลูกค้า
ใช่ การทำการตลาดด้วยวิดีโอ AI มีความปลอดภัยสำหรับอุตสาหกรรมที่มีกฎระเบียบเข้มงวดเมื่อใช้แพลตฟอร์มที่ออกแบบมาสำหรับความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนดระดับองค์กร HeyGen ผ่านการตรวจสอบโดยอิสระตามมาตรฐาน SOC 2 และ GDPR เพื่อให้มั่นใจในการปกป้องข้อมูลและการกำกับดูแลที่เข้มงวด องค์กรในภาคการเงิน การดูแลสุขภาพ และอุตสาหกรรมที่มีกฎระเบียบอื่นๆ จึงสามารถสร้างและเผยแพร่วิดีโอได้อย่างมั่นใจโดยไม่กระทบต่อมาตรฐานการปฏิบัติตามข้อกำหนด
ด้วยเครื่องมือสร้างวิดีโอขายด้วย AI องค์กรสามารถสร้างวิดีโอได้หลากหลายรูปแบบ ทั้งวิดีโอขายแบบปรับให้เหมาะกับแต่ละลูกค้า วิดีโอเดโมสินค้า วิดีโอสอนการเริ่มต้นใช้งาน วิดีโอเรื่องราวความสำเร็จของลูกค้า และแคมเปญการตลาดแบบเจาะบัญชีเป้าหมาย ไลบรารีอวตารและเทมเพลตที่ปรับแต่งได้ของ HeyGen ช่วยให้สร้างวิดีโอขายที่ดึงดูดผู้ชมได้ง่ายในทุกช่วงของเส้นทางการตัดสินใจซื้อ
องค์กรขนาดใหญ่มักเห็นผลตอบแทนจากแพลตฟอร์มวิดีโอ AI สำหรับองค์กรภายในไม่กี่วัน ด้วยการทดแทนเอเจนซี่ที่มีค่าใช้จ่ายสูง ลดระยะเวลาการผลิต และรองรับการทำโลคัลไลซ์ระดับโลก HeyGen ช่วยลดต้นทุนพร้อมเร่งการดำเนินแคมเปญ ความเร็วในการออกสู่ตลาดที่สูงขึ้น การปรับแต่งเฉพาะบุคคลที่ดีขึ้น และการเข้าถึงผู้ชมทั่วโลก ช่วยให้องค์กรสร้างผลกระทบต่อรายได้ที่วัดผลได้ในเวลาอันรวดเร็ว
