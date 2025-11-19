เปลี่ยนไอเดียของคุณให้กลายเป็นวิดีโอได้ในไม่กี่นาที
เปลี่ยนจากสคริปต์ รูปภาพ พรีเซนเทชัน หรือไฟล์ PDF ให้กลายเป็นวิดีโอที่เสร็จสมบูรณ์ได้ทันที ไม่ต้องใช้กล้อง ทีมถ่ายทำ หรือทักษะการตัดต่อ สร้างวิดีโอแบบเต็มความยาวและคอนเทนต์ได้หลายชั่วโมง ไม่ใช่แค่คลิปสั้นๆ
Video Agent
พิมพ์ไอเดียของคุณ คลิกสร้างวิดีโอ รับวิดีโอพร้อมแชร์ได้เร็วกว่าที่คิด ไม่ต้องใช้กล้อง ซอฟต์แวร์ตัดต่อ หรือทักษะโปรดักชัน ดาวน์โหลด แก้ไข หรือแชร์ได้ทันที
อวตารเสมือนจริงความละเอียดสูง
ปลุกภาพพอร์ตเทรตให้มีชีวิตทันทีด้วยการลิปซิงก์สมจริงและสีหน้าท่าทางเป็นธรรมชาติ เปลี่ยนตัวละคร บุคคลสำคัญทางประวัติศาสตร์ หรือภาพถ่ายใบหน้าของคุณเองให้กลายเป็นโฆษกสุดน่าสนใจ เหมาะสำหรับโซเชียลมีเดีย คอร์สออนไลน์ และการเล่าเรื่อง
พากย์เสียงวิดีโอและเสียง
แปลวิดีโอของคุณอย่างแม่นยำ อัปโหลดวิดีโอใดก็ได้แล้วพากย์เสียงอัตโนมัติเป็นมากกว่า 175 ภาษาและสำเนียงด้วยการโคลนเสียงคุณภาพสูง การลิปซิงก์ที่ตรงปาก และซับไตเติลที่สร้างให้อัตโนมัติ
AI Studio
ตัวแก้ไขแบบข้อความทำให้การใช้ตัวสร้างวิดีโอ AI ง่ายเหมือนพิมพ์เอกสาร คุณควบคุมโทน น้ำเสียง ท่าทาง และอารมณ์ได้ครบในแพลตฟอร์มเดียวแบบไร้รอยต่อ ทั้งหมดคือโซลูชันวิดีโอจาก AI ที่ออกแบบมาเพื่อประสบการณ์เล่าเรื่องที่ให้มนุษย์เป็นศูนย์กลาง ไม่ต้องเลือกระหว่างความเร็วกับคุณภาพอีกต่อไป
เพิ่มความเร็วในการผลิตวิดีโอขึ้น 10 เท่า
การสร้างวิดีโอ AI เพิ่งกลายเป็นพลังพิเศษของคุณ
สร้างคอนเทนต์สำหรับการเทรนนิง การตลาด การขาย และการสื่อสารภายในจากเวิร์กสเปซเดียว พร้อมความปลอดภัยระดับองค์กรและการควบคุมสำหรับผู้ดูแลระบบ
เปลี่ยนข้อความให้เป็นวิดีโอด้วย AI
สร้างวิดีโอ AI แบบครบถ้วนจากสคริปต์ด้วยเทคโนโลยีแปลงข้อความเป็นวิดีโอ AI ของเรา เครื่องมือสร้างวิดีโอ AI จัดการกระบวนการสร้างวิดีโอทั้งหมดแบบครบวงจรและสร้างวิดีโอคุณภาพสูงระดับ 1080p หรือ 4K แบบภาพยนตร์พร้อมเสียงบรรยาย ภาพประกอบ และอวตาร AI เพื่อให้คุณสร้างวิดีโออธิบายสินค้า วิดีโอขาย วิดีโออบรมพนักงานใหม่ หรือคอนเทนต์ YouTube ได้เร็วขึ้นในหลายเสียง หลายภาษา และหลายสไตล์ เพียงอธิบายวิดีโอที่ต้องการแล้วสร้างวิดีโอคุณภาพสูงได้อย่างง่ายดายด้วยความพยายามน้อยที่สุด
แปลงรูปภาพให้กลายเป็นวิดีโอ
เปลี่ยนภาพนิ่งให้กลายเป็นวิดีโอได้ในไม่กี่วินาที อัปโหลดภาพแล้วใส่สคริปต์เพื่อแปลงเป็นวิดีโอจาก AI แบบไดนามิกพร้อมลิปซิงก์ AI สมจริง จังหวะการพูดเป็นธรรมชาติ และโทนเสียงที่มีอารมณ์ สร้างวิดีโอให้ดียิ่งขึ้นด้วยข้อความซ้อน เพลงประกอบ และทรานซิชันลื่นไหล โดยไม่ต้องตัดต่อเอง สร้างวิดีโอ AI ได้มากกว่า 175 ภาษาและสำเนียง ด้วยเสียง AI หลากหลายรูปแบบ
การจัดวางสินค้า
เพียงอัปโหลดรูปภาพสินค้าและสคริปต์ของคุณ จากนั้น Ad Generator ของเราจะจัดการทุกอย่างให้ วางสินค้าของคุณไว้ในมืออวตาร และคุณยังสามารถแก้ไขต่อได้ด้วยการใส่เพลง คำบรรยาย และเสียงพากย์ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสเกลคอนเทนต์บน TikTok, Instagram และ Amazon โดยไม่ต้องส่งตัวอย่างสินค้าไปถ่ายหรือจ้างทีมงาน
สร้างวิดีโอรีแอคไวรัลและ UGC สุดสมจริงได้ทันที
สร้างคอนเทนต์โซเชียลที่สะดุดตาโดยไม่ต้องใช้กล้องหรือสตูดิโอ ตั้งแต่รีวิวสินค้าและอัปเดตข่าว ไปจนถึงวิดีโอแนวสตอรี่ที่อวตารของคุณตอบโต้กับคลิปที่กำลังเป็นกระแส HeyGen ช่วยให้คุณสร้างและขยายช่องแบบ “faceless” และสร้างแบรนด์ส่วนตัวบน TikTok, Instagram และ YouTube Shorts ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สร้างด้วยโมเดล AI ที่ทรงพลังที่สุดในโลก
เข้าถึงเทคโนโลยีเจเนอเรทีฟล่าสุดได้โดยตรงภายใน HeyGen ใช้โมเดลสร้างวิดีโอ AI อย่าง Sora, Veo และ Kling เพื่อสร้างวิดีโอ B-roll สไตล์ภาพยนตร์ ใช้ Flux สำหรับภาพความละเอียดสูง และ ElevenLabs สำหรับเสียงพูดสมจริงระดับสูง สร้างแอสเซตวิดีโอระดับมืออาชีพได้ทันที ตั้งแต่ฉากภาพยนตร์ไปจนถึงเสียงบรรยายเสมือนจริง โดยไม่ต้องออกจากแพลตฟอร์มเลย
สร้างวิดีโอ AI ด้วยอวตารเสมือนจริง
เครื่องมือ สร้างอวตาร AI ของเราสร้างอวตารดิจิทัลสมจริงจากรูปภาพ วิดีโอ หรือพรอมต์ที่กำหนดเอง ใช้อวตารสำเร็จรูปหรือสร้างอวตารของตัวเอง แล้วปรับแต่งสีหน้า ท่าทาง เสื้อผ้า ฉากหลัง และการเคลื่อนไหวให้เข้ากับสไตล์ภาพแบบใดก็ได้ รวมถึงความสามารถ AI เปลี่ยนใบหน้าสมจริง
อวตารจากภาพถ่าย
แปลงภาพนิ่งเพียงภาพเดียวให้กลายเป็นวิดีโอเคลื่อนไหวแบบเต็มรูปทันที ทำให้ภาพบุคคลมีชีวิตด้วยการซิงก์เสียงพูดอย่างเป็นธรรมชาติ การแสดงสีหน้าที่สมจริง และท่าทางมือที่เป็นธรรมชาติด้วยAI สร้างภาพพูดขั้นสูงของเรา
อวตารสาธารณะ
เลือกใช้อวตาร AI คุณภาพสูงจากไลบรารีหลากหลายของเรา สร้างวิดีโอระดับมืออาชีพที่ดึงดูดความสนใจสำหรับธุรกิจ คอร์สฝึกอบรม หรือโซเชียลมีเดียได้ทันที โดยไม่ต้องตั้งค่ากล้อง ไฟ หรือสตูดิโอเองเลย
ดิจิทัลทวิน
ถ่ายวิดีโอสั้นของตัวเองเพื่อสร้างโคลนดิจิทัลสุดสมจริงที่มีหน้าตา ท่าทาง และเสียงเหมือนคุณทุกอย่าง ขยายการสร้างแบรนด์ส่วนตัวและการผลิตคอนเทนต์ได้อย่างราบรื่นโดยไม่ต้องอัดวิดีโอต่อหน้ากล้องอีกต่อไป
ตัวแปลวิดีโอ AI สำหรับทุก ภาษา
พูดได้มากกว่า 175 ภาษาและสำเนียงได้ในคลิกเดียว อัปโหลดวิดีโอแล้ว AI ของ HeyGen video translator จะช่วยแปลเป็นอีกภาษาพร้อมลิปซิงก์และซับไตเติลที่เป็นธรรมชาติ รักษาเสียง น้ำเสียง และจังหวะของผู้พูดต้นฉบับ ไม่ต้องอัดใหม่ ไม่ต้องจ้างนักพากย์ หรือซิงก์เสียงเอง ให้ทั้งความเร็ว ความแม่นยำ และความสม่ำเสมอของคอนเทนต์ในทุกตลาด ทุกภาษา
รองรับมากกว่า 175 ภาษาและสำเนียง
การแปลที่สอดคล้องกับบริบททางวัฒนธรรม พร้อมรักษาน้ำเสียง วิธีการสื่อสาร และบุคลิกดั้งเดิม
แปลวิดีโออัตโนมัติ
อัปโหลดวิดีโอหรือใช้ API ของเราเพื่อโลคัลไลซ์วิดีโอ AI สำหรับผู้ชมทั่วโลกได้ทันทีในปริมาณมาก
โคลนเสียงและลิปซิงก์
รักษาเอกลักษณ์เสียงของคุณให้เหมือนเดิมทุกภาษา ด้วยการโคลนเสียงและลิปซิงก์ด้วย AI
สร้างและแก้ไขวิดีโอ AI ได้อย่างง่ายดายด้วย AI Studio
การสร้างวิดีโอ AI ควรจะง่ายเหมือนการเขียนเอกสาร AI Studio เครื่องมือแก้ไขวิดีโอจากข้อความของเรา ช่วยให้ทุกอย่างลื่นไหลตั้งแต่ร่างแรกจนถึงวิดีโอฉบับสมบูรณ์ ออกแบบมาเพื่อประสบการณ์เล่าเรื่องที่ให้ความสำคัญกับมนุษย์เป็นหลัก จึงไม่ต้องเลือกแลกระหว่างความเร็ว คุณภาพ และความน่าเชื่อถือ
อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายช่วยให้คุณกำกับ ปรับแต่ง และทำวิดีโอ AI ให้เป็นแบบเฉพาะบุคคลได้อย่างสะดวก เหมาะตั้งแต่ผู้เริ่มต้น ครีเอเตอร์มืออาชีพ ไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่
เรื่องราวลูกค้าตัวอย่างเด่น
"มันช่วยให้นักเขียนของเรามีระดับความคิดสร้างสรรค์ในกระบวนการทำงานเทียบเท่ากับที่ฉันมีเมื่อทำงานกับสื่อการเล่าเรื่องเชิงภาพ"
Steve Sowrey
นักออกแบบสื่อการเรียนรู้ที่ Miro
10 เท่า
ความเร็วในการผลิตวิดีโอเพิ่มขึ้น
5 เท่า
อัตราการสร้างวิดีโอเพิ่มขึ้น
มีผู้ใช้งานมากกว่า 100,000 ทีมที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพ ความเรียบง่าย และความรวดเร็ว
ดูว่าธุรกิจที่คล้ายคุณขยายการสร้างคอนเทนต์และขับเคลื่อนการเติบโตได้อย่างไรด้วยเครื่องมือสร้างวิดีโอ AI ที่ล้ำสมัยที่สุด
การเรียนรู้และการพัฒนา
สร้างประสบการณ์การเทรนนิ่งที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละองค์กร ตั้งแต่คอมพลายแอนซ์ไปจนถึงการพัฒนาพนักงานและการอัปสกิลอย่างต่อเนื่อง แพลตฟอร์มวิดีโอ AI ของเราช่วยให้ขยายการเรียนรู้ที่มีผลลัพธ์ชัดเจนได้ง่าย โดยไม่ต้องแลกระหว่างคุณภาพกับความเร็ว
การตลาด
สร้างวิดีโอคุณภาพระดับมืออาชีพได้ตามต้องการ เพียงมีสคริปต์และคลิกไม่กี่ครั้ง ก็สามารถเปลี่ยนทุกคอนเทนต์ตั้งแต่ไฟล์ PDF บล็อก ไปจนถึงสไลด์พรีเซนเทชัน ให้กลายเป็นวิดีโอน่าสนใจที่สอดคล้องกับแบรนด์ได้ทุกเมื่อ โดยไม่เกินงบประมาณ
การขาย
ส่งข้อความถึงลูกค้าแบบเฉพาะบุคคลในปริมาณมากได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่การหาลีด การติดตามผล ไปจนถึงเดโมสินค้า HeyGen ช่วยให้ทีมขายโดดเด่นท่ามกลางกล่องอีเมลที่แน่นขนัด เร่งรอบการปิดดีล และสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น
ใช้ HeyGen API เพื่อผสานการสร้างวิดีโอ AI เข้ากับเวิร์กโฟลว์ของคุณได้อย่างราบรื่น
API แบบจ่ายตามการใช้งานสำหรับสร้างวิดีโอด้วย Video Agent แปลวิดีโอด้วย Video Translation สร้างเสียงพูดด้วยโมเดล Text-to-Speech และเร่งความเร็วเวิร์กโฟลว์ของคุณด้วยการสร้างอวตาร สร้างวิดีโอผ่าน Studio API และสร้างเทมเพลต
ได้รับการรับรองตามมาตรฐานความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนดระดับโลก
คำถามที่พบบ่อย
เครื่องมือสร้างวิดีโอ AI คืออะไร?
เครื่องมือสร้างวิดีโอ AI คือเครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับสร้างวิดีโอจากพรอมต์ข้อความ ข้อความและรูปภาพ หรือสคริปต์ เครื่องมือ AI เหล่านี้ทำงานเหมือนโปรแกรมตัดต่อวิดีโออัจฉริยะ ช่วยเปลี่ยนพรอมต์ให้กลายเป็นวิดีโอ AI หรือคลิปวิดีโอที่สวยโดดเด่น ทรงพลัง และสมจริงได้โดยไม่ต้องมีทักษะตัดต่อวิดีโอขั้นสูง
เครื่องมือสร้างวิดีโอ AI ที่ดีที่สุดคืออะไร
HeyGen เป็นแพลตฟอร์มสร้างวิดีโอ AI ออนไลน์ชั้นนำสำหรับมืออาชีพและนักการตลาดที่ต้องการวิธีสร้างคอนเทนต์ที่เรียบง่ายและมีประสิทธิภาพ ช่วยให้คุณผลิตวิดีโอการตลาดที่ดึงดูดความสนใจได้จากเทมเพลตสำเร็จรูปหรือพรอมต์ข้อความ สร้างวิดีโอได้ง่ายในทุกฟอร์แมตสำหรับโซเชียลมีเดียหรือการใช้งานทางธุรกิจ
วิธีสร้างวิดีโอ AI ของตัวเองทำอย่างไร?
อัปโหลดคลิปสั้นหรือภาพอ้างอิง จากนั้นพิมพ์สคริปต์ของคุณใน HeyGen แพลตฟอร์มจะสร้างวิดีโอที่มีการเคลื่อนไหวและเสียงสมจริงด้วย AI คุณสามารถทำให้อวตารขยับ ปรับรูปแบบ และสร้างวิดีโออธิบายหรือคลิปโซเชียลได้ด้วยเครื่องมือตัดต่อที่ขับเคลื่อนด้วย AI
HeyGen เป็นเครื่องมือสร้างวิดีโอ AI ฟรีหรือไม่?
มีให้ใช้งาน HeyGen มีแพ็กเกจฟรีที่รองรับการสร้างวิดีโอจากข้อความและวิดีโอที่สร้างด้วย AI แพ็กเกจแบบชำระเงินจะมีฟีเจอร์สร้างวิดีโอด้วย AI ขั้นสูง ตัวเลือกวิดีโอเอดิเตอร์ และรองรับหลายฟอร์แมต ขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ AI และโมเดลที่เลือกใช้
ฉันสามารถใช้ข้อมูลแบบใดบ้างในการสร้างวิดีโอ AI ใน HeyGen
คุณสามารถสร้างวิดีโอ AI ได้จากข้อความและรูปภาพ รูปภาพสต็อก หรือไฟล์เสียง HeyGen สามารถแปลงข้อความให้กลายเป็นวิดีโออธิบายคอนเซ็ปต์หรือวิดีโออธิบายผลิตภัณฑ์ โดยใช้เทมเพลตที่ช่วยให้สร้างและเผยแพร่คอนเทนต์ที่ทรงพลังได้ง่ายในหลายรูปแบบและหลายสไตล์
ฉันสามารถแปลงไฟล์เสียงเป็นวิดีโอด้วย HeyGen ได้ไหม
ได้ คุณสามารถแปลงเสียงเป็นวิดีโอด้วย HeyGen
อัปโหลดไฟล์เสียงของคุณแล้วระบบ AI ของ HeyGen จะสร้างวิดีโอให้อัตโนมัติ ระบบจะซิงก์เสียงพูดและภาพเข้าด้วยกันเพื่อสร้างอวตาร AI และคลิปวิดีโอที่สมจริง เหมาะสำหรับพอดแคสต์ วิดีโออธิบาย และคอนเทนต์การเรียนรู้ที่ต้องการภาพประกอบ
สามารถใช้ฟีเจอร์แปลงข้อความเป็นวิดีโอสำหรับพรีเซนเทชันธุรกิจบน HeyGen ได้หรือไม่
ได้แน่นอน ด้วยฟีเจอร์ text-to-video ของ HeyGen คุณสามารถสร้างวิดีโออธิบายและสไลด์ที่น่าสนใจจากพรอมต์ข้อความใดก็ได้ เครื่องมือสร้างภาพด้วย AI และเทมเพลตวิดีโอช่วยให้สร้างและเผยแพร่วิดีโอในรูปแบบที่ต้องการได้ทันที สำหรับงานการตลาด การเทรนนิง หรือเดโมสินค้า
วิดีโอ AI สามารถทดแทนการผลิตวิดีโอแบบดั้งเดิมได้หรือไม่?
ได้แน่นอน วิดีโอ AI ที่สร้างด้วย HeyGen สามารถทดแทนการโปรดักชันวิดีโอแบบดั้งเดิมได้อย่างเต็มที่สำหรับความต้องการด้านธุรกิจ การตลาด และการฝึกอบรมส่วนใหญ่
คุณสามารถทำให้ซีนขยับได้ เพิ่มโมชั่น และสร้างวิดีโอที่ดูมืออาชีพ ช่วยให้ครีเอเตอร์เผยแพร่วิดีโอได้เร็วขึ้น เก็บทุกการแก้ไขไว้ในเวิร์กโฟลว์วิดีโอเดียวที่เรียบง่าย ขยายการใช้งานได้ และคุ้มค่า
จะสร้างวิดีโอ AI โดยไม่มีประสบการณ์ตัดต่อได้อย่างไร?
สร้างวิดีโอ AI ได้โดยไม่ต้องมีทักษะตัดต่อวิดีโอด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายของ HeyGen เพียงอัปโหลดข้อความและรูปภาพ เลือกเทมเพลตวิดีโอ แล้วปล่อยให้ AI สร้างวิดีโอที่ขับเคลื่อนด้วย AI ให้โดยอัตโนมัติ ความง่ายในการใช้งานช่วยให้ทุกคนสร้างวิดีโอที่ทรงพลังได้อย่างรวดเร็ว
วิธีสร้างวิดีโอ AI ด้วย HeyGen ทำอย่างไร?
ในการสร้างวิดีโอ AI ใน HeyGen ให้เลือกอวตาร วางข้อความที่ต้องการให้พูด (หรืออัปโหลดเด็คสไลด์) แล้วเลือกเสียงและภาษา จากนั้นปรับภาพและแบรนด์ให้ตรงกับสไตล์ของคุณ กดสร้าง แล้วส่งออกวิดีโอที่เสร็จสมบูรณ์
สามารถสร้างวิดีโอ AI จากรูปภาพอ้างอิงด้วย HeyGen ได้หรือไม่?
ได้เลย อัปโหลดรูปอ้างอิงขึ้นไปที่ HeyGen แล้วสร้างวิดีโอ AI ที่ดูเป็นธรรมชาติ สามารถใช้ AI เพื่อขยับอวตารหรือปรับสีหน้า สร้างวิดีโออธิบายแบบเฉพาะบุคคลหรือคลิปแบรนด์ที่มีการเคลื่อนไหวจาก AI และการซิงก์เสียงที่สมจริง
ฉันสามารถสร้างวิดีโอประเภทใดได้บ้างด้วย AI Video Generator?
HeyGen’s AI Video Generator ช่วยให้สร้างวิดีโออธิบาย วิดีโอโปรโมตการตลาดและการขาย เดโมสินค้า คอนเทนต์เทรนนิงและออนบอร์ดดิง วิดีโอเจาะกลุ่มแบบเฉพาะบุคคล และคลิปโซเชียลมีเดีย ได้อย่างง่ายดาย โดยใช้ อวตาร AI สมจริง เสียง AI เป็นธรรมชาติ และการแปลหลายภาษา เพื่อผลิตวิดีโอจำนวนมากได้อย่างรวดเร็ว
ใช้เวลานานแค่ไหนในการสร้างวิดีโอ AI?
HeyGen ทำงานได้รวดเร็วมาก วิดีโอส่วนใหญ่จะถูกสร้างเสร็จภายใน 1 นาที หากวิดีโอของคุณยาวขึ้น มีหลายซีน หรือใช้เอฟเฟกต์หนักขึ้น อาจใช้เวลานานขึ้นเล็กน้อยแต่โดยทั่วไปก็ยังเสร็จภายในไม่กี่นาที
สามารถสร้างวิดีโอ AI สำหรับ TikTok หรือโซเชียลมีเดียด้วย HeyGen ได้ไหม
ได้แน่นอน HeyGen แบบออนไลน์AI video generatorช่วยให้คุณสร้างวิดีโอ AI ได้โดยไม่ต้องมีประสบการณ์ตัดต่อ เลือกเทมเพลตวิดีโอ เพิ่มAI voiceoversและปรับแต่งวิดีโอให้เหมาะกับคอนเทนต์การตลาดบน TikTok หรือแพลตฟอร์มอื่นๆ สร้างและเผยแพร่คอนเทนต์ได้ทันทีแบบง่ายๆ
เครื่องมือสร้างวิดีโอ AI ของ HeyGen มีความปลอดภัยและมีจริยธรรมไหม
ใช่ HeyGen รักษาความปลอดภัยให้ข้อมูลของคุณและสร้างอวตารอย่างมีความรับผิดชอบ คุณเป็นเจ้าของวิดีโอและงานภาพที่สร้างจาก AI ของคุณเอง สามารถเผยแพร่คอนเทนต์ด้านการตลาดหรือการฝึกอบรมได้อย่างมั่นใจ โดยรู้ว่าสื่อของคุณถูกสร้างขึ้นอย่างมีจริยธรรมและปลอดภัย
ดูว่าธุรกิจที่คล้ายคุณขยายการสร้างคอนเทนต์และขับเคลื่อนการเติบโตได้อย่างไรด้วยวิดีโอ AI ที่ล้ำสมัยที่สุด