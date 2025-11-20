พบกับ Avatar V อวตารที่สมจริงที่สุดเท่าที่เคยมีมา สร้างอวตารของคุณฟรี

ตัวสร้างวิดีโอเดโมสินค้า สำหรับแบรนด์ SaaS

เปลี่ยนหน้าสินค้า รูปภาพ หรือสคริปต์สั้นๆ ให้กลายเป็นวิดีโอสินค้าแบบมืออาชีพได้โดยไม่ต้องใช้กล้องหรือการตัดต่อ HeyGen สร้างซีน เสียงบรรยาย ซับไตเติล และไฟล์วิดีโอพร้อมโพสต์ให้อัตโนมัติ ช่วยให้ทีมสร้างเดโมเปิดตัวสินค้า โฆษณา และคลิปโซเชียลได้จำนวนมากในเวลาไม่นาน

136,668,074วิดีโอที่สร้างแล้ว
111,253,103อวตารที่สร้างแล้ว
18,815,732วิดีโอที่แปลแล้ว
ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้ทั่วโลกหลายล้านคนในการนำเรื่องราวมาสู่ชีวิต

ลองใช้เครื่องมือสร้างวิดีโอจากรูปภาพฟรีของเรา

เลือกอวตาร
ลิปซิงก์จะถูกซิงก์ปากหลังจากสร้างวิดีโอเสร็จ
พิมพ์สคริปต์ของคุณ
พิมพ์ข้อความได้ทุกภาษา
เดโมเปิดตัวผลิตภัณฑ์

Launching a product usually needs expensive shoots and editing. HeyGen turns your product page into a crisp demo video with clear benefit-led scenes and CTAs so you can launch faster.


รายการสินค้าอีคอมเมิร์ซ

Creating engaging listing videos at scale is time consuming. HeyGen automates product b-roll, closeups, and feature callouts for every SKU, ensuring catalogs stay fresh and conversion-ready with efficient video content.

โฆษณาโซเชียลแบบสั้น

Short social creatives must hook fast. HeyGen crafts vertical edits with punchy hooks, readable captions, and platform-friendly pacing to maximize early engagement on Reels and Shorts.

คลิปอธิบายและสอนวิธีใช้งาน

Manual explainer videos require scripting and recording. HeyGen converts your how-to script into clear step-by-step videos with synced voiceovers and illustrative visuals.

รีทาร์เก็ตติ้งและวิดีโอเวอร์ชันเฉพาะบุคคล

Retargeting needs tailored messages. HeyGen produces audience-specific variants highlighting discounts, benefits, or social proof to improve warm-funnel performance.

การฝึกอบรมและความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

Product education demands repeatable quality. HeyGen generates consistent, captioned product walkthroughs and onboarding clips that scale across teams and languages.

ทำไมต้องเลือก HeyGen สำหรับสร้างวิดีโอผลิตภัณฑ์ด้วย AI

HeyGen ผสานการสร้างซีนอัตโนมัติ การบรรยายเสียงสมจริง และการสร้างวิดีโอแบบแบตช์ เพื่อแทนที่การถ่ายทำที่ล่าช้าด้วยเวิร์กโฟลว์ text to video ที่มีประสิทธิภาพ สร้างวิดีโอสินค้าให้แบรนด์สอดคล้องกันและช่วยเพิ่มยอดคอนเวอร์ชันได้ทุกช่องทาง

เปลี่ยนจากบรีฟเป็นวิดีโอที่เสร็จสมบูรณ์ได้อย่างรวดเร็ว

วาง URL อัปโหลดรูปภาพ หรือใส่สคริปต์สั้นๆ แล้ว HeyGen จะสร้างวิดีโอแนะนำสินค้าแบบสมบูรณ์ให้ภายในไม่กี่นาที ช่วยประหยัดเวลาการผลิตหลายวันและลดค่าใช้จ่ายเอเจนซีด้วยความสามารถของวิดีโอเอดิเตอร์ในตัว

คุณภาพระดับโปรดักชันโดยไม่ต้องใช้สตูดิโอ

HeyGen จัดองค์ประกอบแสง มุมกล้อง ฟุตเทจ b-roll และมิกซ์เสียงให้อัตโนมัติเพื่อให้วิดีโอดูเนี๊ยบและพร้อมออกอากาศได้โดยไม่ต้องถ่ายทำจริง

ขยายการสร้างเวอร์ชันและโลคัลไลเซชัน

สร้างวิดีโอโฆษณาและเดโมได้หลายสิบเวอร์ชัน แปลสคริปต์ด้วยวิดีโอทรานสเลเตอร์ และสร้างเสียงพากย์ภาษาท้องถิ่นเพื่อทดสอบข้อความการตลาดในหลายประเทศได้อย่างรวดเร็ว

ลิงก์ไปยังการสร้างวิดีโอจากหน้าผลิตภัณฑ์

วาง URL หน้าโปรดักต์หรือหน้าแลนดิ้ง แล้ว HeyGen จะดึงรูปภาพสำคัญ สเปก และจุดขายหลักออกมาให้สำหรับคอนเทนต์วิดีโอของคุณ ระบบจะแมปข้อมูลเหล่านี้เป็นซีนแบบมีโครงสร้าง สร้างได้ทั้งวิดีโอดีโมสั้นและวิดีโออธิบายแบบยาวโดยไม่ต้องตัดต่อเอง

แปลงสคริปต์เป็นวิดีโอพร้อมเสียงบรรยายเหมือนมนุษย์

ป้อนสคริปต์เองหรือให้ HeyGen เขียนให้ก็ได้ แพลตฟอร์มจะสร้างเสียงบรรยายที่เป็นธรรมชาติ ลิปซิงก์ให้ผู้พูดบนหน้าจอเมื่อใช้งาน และมีตัวเลือกโทนเสียงหลากหลาย เพื่อให้การบรรยายสอดคล้องกับโทนเสียงแบรนด์ของคุณในคอนเทนต์วิดีโอ

เครื่องมือสร้างแบบแบตช์และโลคัลไลซ์คอนเทนต์

ผลิตวิดีโอสินค้าเป็นชุดใหญ่พร้อมฮุค CTA และรูปภาพที่ไม่ซ้ำกัน ใช้ตัวแปลวิดีโอเพื่อสร้างเสียงพากย์และคำบรรยายภาษาท้องถิ่นใหม่อีกครั้ง ทำให้แคมเปญปล่อยได้ทั่วโลกภายในไม่กี่นาที

ปรับสไตล์และการเคลื่อนไหวได้อย่างยืดหยุ่น

ปรับความยาววิดีโอ อัตราส่วนภาพ และจังหวะการตัดต่อ ควบคุมทรานซิชันด้วยคำสั่งแบบข้อความอย่างเช่น “slow pan” หรือ “zoom on subject” เครื่องมือสร้างวิดีโอนี้ให้คุณควบคุมได้เต็มที่โดยไม่ต้องมีช่วงเรียนรู้

มีผู้ใช้งานมากกว่า 100,000 ทีมที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพ ความง่าย และความรวดเร็ว

ดูว่าธุรกิจที่คล้ายกับคุณขยายการสร้างคอนเทนต์และขับเคลื่อนการเติบโตได้อย่างไรด้วยแพลตฟอร์มแปลงภาพเป็นวิดีโอที่ล้ำสมัยที่สุดในตลาด

ฉันดู
"มันช่วยให้นักเขียนของเรามีระดับความคิดสร้างสรรค์ในกระบวนการทำงานได้เท่ากับที่ฉันมีเมื่อทำงานกับสื่อการเล่าเรื่องเชิงภาพ"

Steve Sowrey, นักออกแบบสื่อการเรียนรู้
Vision Creative Labs
"ช่วงเวลามหัศจรรย์สำหรับผมคือตอนที่เรามีรายการวิดีโอที่ผมทำทุกสัปดาห์ อยู่ๆ เราก็รู้ขึ้นมาว่าผมสามารถเขียนสคริปต์ ส่งเข้าไป แล้วไม่ต้องยืนหน้ากล้องอีกต่อไป"

Roger Hirst, ผู้ร่วมก่อตั้ง
Workday
"สิ่งที่ชอบเกี่ยวกับ HeyGen คือไม่ต้องปฏิเสธโปรเจกต์อีกต่อไป เหมือนเราเพิ่มศักยภาพให้ทีม สามารถทำงานได้มากขึ้นด้วยทรัพยากรเท่าเดิม"

Justin Meisinger, ผู้จัดการโครงการ
4.8
1,300+ reviews
reviews trophy
วิธีการทำงาน

วิธีใช้เครื่องมือสร้างวิดีโอสินค้า AI

เริ่มสร้างวิดีโอสินค้าได้ใน 4 ขั้นตอนง่ายๆ

ขั้นตอนที่ 1

เพิ่มแหล่งข้อมูลผลิตภัณฑ์ของคุณ

วาง URL สินค้า อัปโหลดรูปภาพ หรือพิมพ์บรีฟสั้นๆ HeyGen จะวิเคราะห์คอนเทนต์และดึงคุณสมบัติ สเปก และภาพประกอบออกมาเพื่อใช้วางโครงฉากในกระบวนการสร้างวิดีโอของคุณ

ขั้นตอนที่ 2

เลือกสไตล์และความยาว

เลือกสไตล์ภาพ อัตราส่วน และระยะเวลาวิดีโอที่ต้องการ เลือกเสียงประกอบ อารมณ์ดนตรี และตัวเลือกด้านแบรนด์เพื่อให้ทุกวิดีโอมีความสม่ำเสมอ

ขั้นตอนที่ 3

พรีวิวและปรับแต่งเวอร์ชันวิดีโอของคุณเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

ตรวจทานร่างที่สร้างด้วย AI ปรับแต่งพาดหัว เปลี่ยนรูปภาพ หรือสร้างฮุกเวอร์ชันอื่นได้ทันที สร้างหลายเวอร์ชันสำหรับทดสอบ A/B โดยไม่ต้องแก้ไขเองทีละชิ้น

ขั้นตอนที่ 4

ส่งออกและดีพลอยคอนเทนต์วิดีโอที่สร้างด้วย ai video generator ของคุณ

ดาวน์โหลดไฟล์ MP4 หรือ PNG ที่ปรับให้เหมาะกับแพลตฟอร์มของคุณ หรือส่งออกเป็นชุดไฟล์ที่จัดระเบียบพร้อมใช้งานกับตัวจัดการโฆษณาและอัปโหลดขึ้นหน้าร้านออนไลน์

คำถามที่พบบ่อย (FAQs)

AI product video generator คืออะไร และ HeyGen ใช้เทคโนโลยีนี้อย่างไร?

เครื่องมือสร้างวิดีโอสินค้า AI จะแปลงข้อความ รูปภาพ หรือ URL ของสินค้าให้กลายเป็นวิดีโอพร้อมเผยแพร่โดยอัตโนมัติ ด้วยการจัดองค์ประกอบซีน สังเคราะห์เสียง และตัดต่ออัตโนมัติ HeyGen ช่วยเปลี่ยนบรีฟให้เป็นวิดีโอโชว์สินค้า วิดีโอโฆษณา และวิดีโออธิบายสินค้าได้โดยไม่ต้องถ่ายทำหรือแก้ไทม์ไลน์เอง

HeyGen สามารถสร้างได้ทั้งคลิปโฆษณาสั้นและวิดีโอเดโมแบบยาวหรือไม่?

ได้ การใช้เครื่องมือ AI สามารถช่วยยกระดับประสบการณ์ได้ HeyGen เครื่องมือสร้างวิดีโอ AI รองรับทั้งโฆษณาวิดีโอสั้นแนวตั้งและเดโมแนวนอนแบบยาว เลือกระยะเวลาและรูปแบบที่ต้องการแล้ว HeyGen จะปรับจังหวะ คำบรรยาย และโครงสร้างซีนให้เหมาะกับช่องทางที่ต้องการใช้งาน ธุรกิจและครีเอเตอร์ได้สร้างวิดีโอไปแล้วกว่า 136,655,440 วิดีโอ ด้วยแพลตฟอร์ม AI ของเรา

ต้องเตรียมสคริปต์เองหรือให้ HeyGen เขียนให้ได้ไหม

คุณสามารถวางสคริปต์ของคุณเองหรือให้ HeyGen เครื่องมือสร้างวิดีโอ สร้างสคริปต์ที่โน้มน้าวใจและเน้นการเพิ่มยอดคอนเวอร์ชันจากรายละเอียดสินค้า แพลตฟอร์มจะร่างฮุก CTA และคำอธิบายฉากที่ปรับให้เหมาะกับการเล่าเรื่องเกี่ยวกับสินค้า

การทำโลคัลไลเซชันและการแปลทำงานอย่างไร?

ใช้ตัวแปลวิดีโอเพื่อแปลสคริปต์เป็นภาษาปลายทาง HeyGen สร้างเสียงพากย์ใหม่ ปรับลิปซิงก์เมื่อจำเป็น และอัปเดตข้อความบนหน้าจอเพื่อให้วิดีโอที่แปลแล้วให้ความรู้สึกเป็นเนื้อหาท้องถิ่นจริงๆ


HeyGen สามารถใช้ทรัพยากรแบรนด์และคู่มือการใช้แบรนด์ของฉันได้หรือไม่

ได้ อัปโหลดโลโก้ ฟอนต์ และชุดสีของคุณเข้าไปในชุดแบรนด์ได้ HeyGen จะบังคับใช้สไตล์แบรนด์เดียวกันกับทุกวิดีโอและเทมเพลตที่สร้างขึ้นเพื่อรักษาความสม่ำเสมอของภาพในทุกระดับ

มีรูปแบบไฟล์ส่งออกและพรีเซ็ตสำหรับแพลตฟอร์มใดบ้าง?

HeyGen ส่งออกวิดีโอ MP4 และรูปภาพความละเอียดสูงที่จัดรูปแบบสำหรับ Feed, Stories, Reels และหน้าสินค้า การส่งออกแบบแบตช์ช่วยจัดระเบียบไฟล์ด้วยการตั้งชื่อที่ชัดเจนสำหรับผู้จัดการโฆษณาและการอัปโหลดไปยัง CMS

สามารถสร้างวิดีโอสินค้าได้หลายชิ้นพร้อมกันไหม

ได้ HeyGen มีฟีเจอร์ batch generation ให้สร้างวิดีโอสำหรับ SKU จำนวนหลายร้อยรายการได้โดยแมปข้อมูลแต่ละแถวเข้ากับเทมเพลต ช่วยให้ทำแคมเปญระดับแคตตาล็อกได้โดยใช้แรงงานมือขั้นต่ำ

สามารถปรับแต่งวิดีโอที่สร้างขึ้นได้มากแค่ไหน?

ร่างวิดีโอที่สร้างจาก ai video generator สามารถแก้ไขได้เต็มรูปแบบให้ตรงกับความต้องการ ปรับเปลี่ยนซีน แทนที่ภาพ ปรับโทนเสียง และปรับแต่งข้อความ HeyGen มีตัวเลือก regenerate แบบรวดเร็วเพื่อให้การแก้ไขอัปเดตไปยังทุกเวอร์ชันอัตโนมัติ

วิดีโอที่สร้างด้วย HeyGen เหมาะสำหรับใช้ทำโฆษณาแบบชำระเงินหรือไม่?

ได้ HeyGen สร้างวิดีโอคุณภาพระดับโปรดักชันที่ปรับแต่งสำหรับแพลตฟอร์มโฆษณาโดยเฉพาะ ทั้งอัตราส่วนภาพที่ถูกต้อง คำบรรยายที่อ่านง่าย และจังหวะการเล่าเรื่องที่ออกแบบมาเพื่อดึงดูดความสนใจและเพิ่มอัตราการแปลง

ใครเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์วิดีโอที่สร้างใน HeyGen?

คุณยังคงเป็นเจ้าของวิดีโอทั้งหมดที่คุณสร้าง HeyGen ใช้แอสเซ็ตที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องและคอนเทนต์ที่สร้างขึ้นสามารถนำไปใช้เชิงพาณิชย์ได้เสมอ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแอสเซ็ตจากบุคคลที่สามที่คุณอัปโหลดมีสิทธิ์การใช้งานที่เหมาะสม

