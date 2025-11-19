เปลี่ยนวิดีโอยาวให้กลายเป็นคลิปสั้นแชร์ง่ายด้วยตัวสร้างวิดีโอคลิป AI ของ HeyGen อัปโหลดไฟล์วิดีโอต้นฉบับเพียงครั้งเดียวแล้วสร้างคลิปสั้นหลายแบบที่มีอิมแพ็กสูงและเหมาะกับโซเชียลมีเดีย โดยไม่ต้องไล่หาไทม์ไลน์หรือมาตัดต่อเองทีละช็อต
Long conversations are hard to repurpose manually. The AI video clip generator pulls strong moments that work as standalone clips for discovery.
Instructors turn recorded lessons into focused clips that explain one concept at a time, helping learners revisit key points quickly.
Teams extract short clips that show specific features or workflows, making it easier to share product value across channels.
Instead of sharing full recordings, generate highlight clips that capture the most relevant insights from talks or panels using the AI video generator.
Creators use the AI video clip generator to maintain posting frequency by turning each long video into multiple posts.
Companies clip internal meetings or training sessions into short videos that are easier to watch and retain.
ทำไม HeyGen จึงเป็นเครื่องมือสร้างคลิปวิดีโอ AI ที่ดีที่สุด
HeyGen ถูกสร้างมาเพื่อการนำคอนเทนต์กลับมาใช้ซ้ำในระดับใหญ่ ช่วยให้ทีมดึงช่วงเวลาที่น่าสนใจที่สุดจากวิดีโอยาวๆ แล้วแปลงเป็นคลิปที่เผยแพร่ได้ง่าย อัปเดตได้สะดวก และออกแบบมาเพื่อให้ผลงานดีที่สุด
ตัวสร้างคลิปวิดีโอ AI วิเคราะห์คำพูด จังหวะ และสัญญาณภาพ เพื่อดึงช่วงเวลาที่สมบูรณ์และน่าดึงดูดในตัวเองออกมา
คลิปถูกสร้างขึ้นโดยคำนึงถึงพฤติกรรมการรับชมบนโซเชียล ทั้งการจัดเฟรม จังหวะ และความพร้อมของคำบรรยาย สำหรับฟอร์แมตแนวตั้งและสี่เหลี่ยมจัตุรัส
แทนที่จะต้องตัดต่อเองทีละคลิป ทีมสามารถสร้างคลิปได้หลายชิ้นพร้อมกัน แล้วใช้เวลาไปกับการปรับแต่งข้อความให้คมชัด แทนการมัวตัดต่อฟุตเทจ
ตรวจจับไฮไลต์อัตโนมัติ
อัปโหลดวิดีโอความยาวเต็มแล้วให้ระบบตรวจหาช่วงคลิปตามจังหวะธรรมชาติของบทสนทนา น้ำเสียงเน้น และการเปลี่ยนหัวข้อ แต่ละคลิปถูกจัดโครงสร้างให้ดูตั้งใจ ไม่ถูกตัดแบบกะทันหัน ด้วยความสามารถขั้นสูงของ AI clip generator
สร้างหลายคลิปจากวิดีโอเดียว
สร้างคลิปสั้นหลายคลิปจากวิดีโอต้นฉบับเพียงไฟล์เดียวได้ในครั้งเดียว เครื่องมือสร้างคลิปวิดีโอ AI เปลี่ยนการบันทึกเพียงครั้งเดียวให้กลายเป็นคอนเทนต์ที่นำกลับมาใช้ซ้ำได้อย่างต่อเนื่อง
เลย์เอาต์คลิปพร้อมคำบรรยาย
แต่ละคลิปถูกสร้างโดยเว้นพื้นที่ชัดเจนสำหรับคำบรรยายและข้อความบนหน้าจอ รองรับการรับชมแบบปิดเสียงและช่วยให้คอนเทนต์ชัดเจนขึ้นบนโซเชียลแพลตฟอร์มต่างๆ
การจัดเฟรมให้เหมาะสมกับแพลตฟอร์ม
คลิปจะถูกจัดรูปแบบอัตโนมัติสำหรับ TikTok แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส หรือแนวนอน ทำให้ตัวแบบอยู่กึ่งกลางและอ่านง่ายโดยไม่ต้องจัดเฟรมใหม่เอง ด้วยเทคโนโลยีที่ขับเคลื่อนด้วย AI
วิธีใช้เครื่องมือสร้างคลิปวิดีโอ AI
สร้างคลิปวิดีโอสั้นได้ใน 4 ขั้นตอนด้วยเวิร์กโฟลว์ที่ออกแบบมาเพื่อความรวดเร็วและการขยายการผลิต
เพิ่มวิดีโอบันทึกแบบเต็มความยาวของคุณ HeyGen จะวิเคราะห์ทั้งเสียงและภาพเพื่อทำความเข้าใจโครงสร้างและจุดเน้นสำคัญ
ตัวสร้างคลิปวิดีโอ AI จะระบุคลิปตัวเลือกหลายแบบและเตรียมไว้เป็นเซกเมนต์วิดีโอแยกแต่ละชิ้น
แก้ไขข้อความในคลิป คำบรรยาย หรือการจัดเฟรมได้ตามต้องการ ปรับความยาวหรือจุดเน้นโดยไม่ต้องตัดต่อฟุตเทจใหม่
ดาวน์โหลดคลิปในฟอร์แมตที่ต้องการและเผยแพร่ได้ทุกช่องทางโซเชียลอย่าง TikTok เว็บไซต์ หรือเครื่องมือภายในองค์กร
เครื่องมือสร้างคลิปวิดีโอ AI จะเปลี่ยนวิดีโอความยาวเต็มให้กลายเป็นคลิปสั้นโดยอัตโนมัติ ตรวจจับช่วงไฮไลต์และเตรียมเป็นวิดีโอพร้อมแชร์ได้ทันที
วิดีโอที่มีเสียงพูดชัดเจนหรือมีโครงสร้างชัดเจนจะให้ผลลัพธ์ที่ดีเป็นพิเศษ เช่น พอดแคสต์ สัมภาษณ์ เวบินาร์ บทเรียน และเดโมสินค้า
คลิปส่วนใหญ่มักมีความยาวตั้งแต่ 15 วินาทีถึง 1 นาที แต่สามารถปรับความยาวได้ตามเป้าหมายการเผยแพร่ของคุณ
ไม่จำเป็น เวิร์กโฟลว์นี้ออกแบบมาสำหรับผู้ที่ไม่ใช่มืออาชีพด้านการตัดต่อ คุณสามารถตรวจสอบและปรับแต่งคลิปได้โดยไม่ต้องใช้ไทม์ไลน์หรือเครื่องมือขั้นสูง ทำให้ทุกอย่างง่ายกว่าที่เคยด้วยเครื่องมือ AI ของเรา
ได้ คลิปจะถูกสร้างด้วยเลย์เอาต์ที่เหมาะกับคำบรรยายและสามารถใส่คำบรรยายอัตโนมัติเพื่อให้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้น
ได้ วิดีโอความยาวหนึ่งไฟล์สามารถสร้างคลิปได้หลายคลิปในการสร้างครั้งเดียว ช่วยให้ได้คอนเทนต์ที่มีความสม่ำเสมอ
คุณสามารถส่งออกคลิปแนวตั้ง สี่เหลี่ยมจัตุรัส และแนวนอนที่เหมาะสำหรับโซเชียลแพลตฟอร์ม เว็บไซต์ และการแชร์ภายในได้ด้วยตัวสร้างคลิป AI
เครื่องมือสร้างคลิปวิดีโอ AI ช่วยให้ทีมดึงคุณค่าจากทุกการบันทึกวิดีโอได้มากขึ้น โดยเปลี่ยนวิดีโอหนึ่งชิ้นให้กลายเป็นคอนเทนต์หลากหลายรูปแบบที่พร้อมสำหรับการเผยแพร่
