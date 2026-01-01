ภาพพื้นหลังแผนที่โลกสไตล์กราฟิก แสดงการเข้าถึงการสร้างวิดีโอ AI ทั่วโลกของ HeyGen

เข้าถึงผู้ชมทั่วโลกได้ในไม่กี่นาที ไม่ต้องรอเป็นเดือน

อินพุต
ผลลัพธ์
ตัวเลือกภาษา

ขยายตลาดใหม่พร้อมกันทั่วโลกด้วยการทำโลคัลไลซ์วิดีโอใดๆ เป็นมากกว่า 175 ภาษาและสำเนียง พร้อมลิปซิงก์แม่นยำและอารมณ์สมจริง

Book a demo
Get started for free
โลโก้ G2
4.8
ไอคอนรูปดาวแสดงคะแนนรีวิวจากลูกค้า
ไอคอนรูปดาวแสดงคะแนนรีวิวจากลูกค้า
ไอคอนรูปดาวแสดงคะแนนรีวิวจากลูกค้า
ไอคอนรูปดาวแสดงคะแนนรีวิวจากลูกค้า
ไอคอนรูปดาวแสดงคะแนนรีวิวจากลูกค้า
รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ
เป็นส่วนตัวและปลอดภัย
|การควบคุมการกำกับดูแล AI
|SOC 2
|GDPR
|CCPA
|กรอบการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
|มาตรฐานตามกฎหมาย AI Act
บริษัทชั้นนำระดับโลกไว้วางใจ HeyGen
โลโก้ NVIDIA
โลโก้ Wondershare
โลโก้ Salesforce
โลโก้ HubSpot
โลโก้ Miro
โลโก้ Salesforce
โลโก้ HBO
โลโก้ Lemonade
โลโก้ HP
โลโก้ Duolingo
โลโก้ Zoom
โลโก้ Shopify
โลโก้ HubSpot
โลโก้ NVIDIA
โลโก้ Wondershare
โลโก้ Salesforce
โลโก้ HubSpot
โลโก้ Miro
โลโก้ Salesforce
โลโก้ HBO
โลโก้ Lemonade
โลโก้ HP
โลโก้ Duolingo
โลโก้ Zoom
โลโก้ Shopify
โลโก้ HubSpot
โลโก้ NVIDIA
โลโก้ Wondershare
โลโก้ Salesforce
โลโก้ HubSpot
โลโก้ Miro
โลโก้ Salesforce
โลโก้ HBO
โลโก้ Lemonade
โลโก้ HP
โลโก้ Duolingo
โลโก้ Zoom
โลโก้ Shopify
โลโก้ HubSpot
ทำไมต้อง HeyGen

ออกแบบมาเพื่อแก้ทุกความท้าทายด้านโลคัลไลเซชันที่ซับซ้อนที่สุดของคุณ

ผู้หญิงที่มั่นใจสวมเสื้อเบลเซอร์ลายตารางยืนอยู่หน้าพื้นหลังสตูดิโอสีน้ำเงิน แสดงถึงอวตารวิดีโอ AI ของ HeyGen
โฟกัส
คำแปล
การโคลน

ขยายสู่ตลาดทั่วโลกได้เร็วกว่าเดิม

ไม่ต้องรอสตูดิโอพากย์เสียงราคาแพงเป็นสัปดาห์ๆ อีกต่อไป เปิดตัวสู่ตลาดใหม่ได้ทันที ด้วย HeyGen คุณสามารถทำโลคัลไลซ์วิดีโอคุณภาพสูงได้อย่างง่ายดาย ช่วยให้คุณนำหน้าคู่แข่งและคว้าโอกาสได้ทันทีที่มันมาถึง

รักษาเอกลักษณ์และความน่าเชื่อถือของแบรนด์ของคุณ

มั่นใจได้ว่าวิดีโอที่โลคัลไลซ์ทุกเวอร์ชันสะท้อนเสียง แบรนด์ เทอมเบส และสารที่ต้องการสื่อของคุณได้อย่างครบถ้วน เทคโนโลยีลิปซิงก์และโคลนเสียงขั้นสูงของเราช่วยมอบประสบการณ์ที่สมจริง ไร้ที่ติ สร้างความน่าเชื่อถือและขยายพลังของข้อความคุณไปสู่ผู้ชมทั่วโลก

ปรับงบประมาณใหม่เพื่อขยายการเติบโต

ก้าวข้ามงานโลคัลไลซ์แบบแมนนวลที่น่าเบื่อและเริ่มใช้ทรัพยากรอย่างมีกลยุทธ์ แพลตฟอร์มที่ลื่นไหลของ HeyGen ช่วยลดต้นทุนได้อย่างมาก เปิดโอกาสให้คุณนำงบประมาณไปใช้กับแคมเปญการตลาดและไอเดียครีเอทีฟที่สร้างการเติบโตจริง ไม่ใช่แค่ดูแลรักษาเดิมๆ

การทำงานร่วมกันที่ราบรื่นและปลอดภัย

สร้างเวิร์กโฟลว์การทำงานร่วมกันที่เชื่อถือได้ แพลตฟอร์มของ HeyGen มาพร้อมความปลอดภัยระดับองค์กรและการควบคุมสิทธิ์การเข้าถึงที่รัดกุม ช่วยให้ปฏิบัติตามมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลระดับโลกอย่าง GDPR, SOC 2 Type II และอื่นๆ

Book a meeting
เรื่องราวจากลูกค้า

ผลิตภัณฑ์ที่เติบโตเร็วที่สุดบน G2 ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ

customer story

90%

อัตราการดูวิดีโอจบ

customer story

25%

อัตราการทำแบบฝึกหัดเสร็จสมบูรณ์เพิ่มขึ้น

customer story

10 เท่า

ความเร็วในการผลิตวิดีโอเพิ่มขึ้น

customer story

10-15

ภาษาต่อวิดีโอ

customer story

80%

ลดต้นทุนการแปล

customer story

€1,000

ประหยัดต่อ 1 นาทีของวิดีโอ

ตั้งแต่เวิร์กโฟลว์ซับซ้อนไปจนถึงการทำโลคัลไลเซชันที่ลื่นไหล

ก่อนใช้ HeyGen

Cross icon

ช้าและตอบสนองล่าช้า

โปรเจกต์วิดีโอต้องใช้เวลาหลายสัปดาห์หรือหลายเดือน ทำให้ทีมของคุณลำบากในการรักษาความทันเวลาและความเกี่ยวข้อง

Cross icon

การพึ่งพาที่มีต้นทุนสูง

การพึ่งพาทรัพยากรการแปลที่มีต้นทุนสูงมากเกินไปทำให้งบประมาณด้านการทำโลคัลไลเซชันของคุณพุ่งสูงขึ้น

Cross icon

แบรนด์ไม่สอดคล้องกัน

การรักษาข้อความสื่อสารและคำศัพท์แบรนด์ให้สอดคล้องกันในทุกภูมิภาคเป็นความท้าทายที่ต่อเนื่องและสิ้นเปลืองพลังงาน

Cross icon

การประสานงานที่ซับซ้อน

การจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่ายทั้งภายในและภายนอกพร้อมกับงานแปลทำให้เกิดความติดขัดและความล่าช้า

Cross icon

การขยายระบบสุดโกลาหล

กระบวนการทำโลคัลไลเซชันของคุณไม่ได้ถูกออกแบบมาให้เติบโตไปพร้อมกับปริมาณงานจากทีมต่างๆ ทั่วทั้งองค์กร

Cross icon

พลาดโอกาสสำคัญ

สูญเสียลูกค้าที่มีคุณค่าเพราะคอนเทนต์ของคุณไม่ได้ปรับให้เหมาะกับความต้องการในแต่ละท้องถิ่น

หลังจากใช้ HeyGen

Tick icon

รวดเร็วและเชิงรุก

ปรับแต่งวิดีโอให้เหมาะกับแต่ละท้องถิ่นได้ภายในไม่กี่ชั่วโมง ช่วยให้ทีมของคุณตอบสนองได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

Tick icon

ประสิทธิภาพคุ้มค่าในงบประมาณ

ใช้การแปลด้วย AI เพื่อลดต้นทุนการทำโลคัลไลเซชันอย่างมีนัยสำคัญ

Tick icon

ทำให้ความสม่ำเสมอของแบรนด์เป็นเรื่องง่าย

ดูแลมาตรฐานแบรนด์ระดับโลก (รวมถึงคำศัพท์) ให้สอดคล้องกันได้ง่ายในทุกคอนเทนต์ที่แปลหลายภาษา

Tick icon

การทำงานร่วมกันอย่างราบรื่น

จัดการเวิร์กโฟลว์และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างราบรื่นด้วยเครื่องมือการทำงานร่วมกันที่ใช้งานง่าย

Tick icon

ความเป็นไปได้ไม่รู้จบ

ขยายสู่ตลาดใหม่ได้อย่างราบรื่นโดยไม่ลดทอนคุณภาพของแบรนด์

Tick icon

ปลดล็อกการเติบโต

เปลี่ยนงานโลคัลไลเซชันให้กลายเป็นตัวขับเคลื่อนรายได้ด้วยการเข้าถึงลูกค้าในทุกตลาดที่พวกเขาอยู่

Book a meeting
คุณสมบัติเด่น

ทำลายทุกข้อจำกัดด้วยการโลคัลไลซ์เพื่อเข้าถึงตลาดทั่วโลก

Book a demo
การแปลแบบกลุ่มชุดแบรนด์และเสียงคำบรรยายลิปซิงก์ตรวจปรู๊ฟการโคลนเสียง

ความปลอดภัยระดับองค์กร
สำหรับโปรเจกต์ที่สำคัญที่สุดของคุณ

ที่ HeyGen เราเชื่อว่าเทคโนโลยี AI ที่พลิกโฉมวงการต้องมาพร้อมมาตรฐานด้านความปลอดภัยและจริยธรรมในระดับสูงสุดตั้งแต่แรก ทีม Trust & Safety เฉพาะทางของเราช่วยให้ข้อมูลของคุณปลอดภัยและทำให้การใช้ AI เป็นไปอย่างมีจริยธรรม

ความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง

ความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง

ตั้งแต่การอัปโหลดครั้งแรกจนถึงการส่งมอบขั้นสุดท้าย ข้อมูลของคุณได้รับการปกป้องด้วยโปรโตคอลความปลอดภัยระดับแนวหน้าของอุตสาหกรรม

การปฏิบัติตามมาตรฐานที่ได้รับการรับรอง

การปฏิบัติตามมาตรฐานที่ได้รับการรับรอง

ปฏิบัติตามมาตรฐาน SOC 2 TYPE II, GDPR, CCPA, Data Privacy Framework และ AI Act อย่างครบถ้วน

การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

แนวทางด้านความปลอดภัยของเราพัฒนาต่อเนื่องเชิงรุกเพื่อคาดการณ์และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่

G24.8รีวิวมากกว่า 1000 รายการ
Trust badgeTrust badgeTrust badgeTrust badgeTrust badge
คลังคอนเทนต์

แหล่งข้อมูล

trivago ทำโฆษณาแบบโลคัลไลซ์ใน 30 ตลาดได้อย่างไร

trivago ทำโฆษณาแบบโลคัลไลซ์ใน 30 ตลาดได้อย่างไร

Trivago ใช้ HeyGen เพื่อลดเวลาในการผลิต ลดต้นทุน และทำโฆษณาแบบโลคัลไลซ์ใน 30 ตลาดได้เร็วกว่าที่เคย พร้อมรักษาภาพลักษณ์แบรนด์ให้สอดคล้องกันทั่วโลก

Right arrow
Würth Group ลดต้นทุนได้ 80%

Würth Group ลดต้นทุนได้ 80%

ด้วย HeyGen ทำให้ Würth ผลิตวิดีโอ AI ระดับมืออาชีพได้มากกว่า 10 ภาษา พลิกโฉมวิธีการอบรมพนักงานและการสื่อสารกับทีมงานทั่วโลก

Right arrow
Workday ทำคอนเทนต์โลคัลไลซ์ให้เสร็จได้ภายในไม่กี่ชั่วโมง

Workday ทำให้การแปลเนื้อหาเป็นภาษาท้องถิ่นเสร็จได้ภายในไม่กี่ชั่วโมง

Workday ลดเวลาโลคัลไลซ์จากหลายเดือนเหลือไม่กี่ชั่วโมงด้วย HeyGen ทำให้สามารถผลิตวิดีโอหลายภาษาได้เร็วขึ้น ครอบคลุม 10–15 ภาษาในแต่ละโปรเจกต์

Right arrow
View all resources
icon
icon
icon
icon
icon

เชื่อมต่อเครื่องมือที่คุณชื่นชอบหรือสร้างโซลูชันของคุณเอง

ผสานการทำงานเข้ากับเวิร์กโฟลว์ที่ใช้อยู่ได้อย่างราบรื่นเพื่อทำให้กระบวนการสร้างวิดีโอของคุณมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น หรือสร้างเวิร์กโฟลว์ที่เหมาะกับทีมของคุณเองด้วย HeyGen’s API

icon
icon
icon
icon
icon

จองเดโม HeyGen 30 นาทีของคุณ

รับภาพรวม HeyGen แบบปรับให้เหมาะกับคุณ
ฟังเรื่องราวความสำเร็จจากลูกค้า
ดูตัวเลือกแพ็กเกจราคา
จองการนัดหมาย
CTA background

มีคำถามใช่ไหม เรามีคำตอบให้

AI แปลภาษาทำงานอย่างไรสำหรับคอนเทนต์วิดีโอ?

AI แปลภาษาทำงานด้วยอัลกอริทึมขั้นสูงเพื่อแปลงคำพูดให้เป็นหลายภาษา พร้อมซิงก์ซับไตเติลหรือเสียงพากย์ ช่วยให้การทำโลคัลไลซ์วิดีโอสำหรับตลาดทั่วโลกทำได้รวดเร็ว ขยายขนาดง่าย และแม่นยำ

เครื่องมือ AI ด้านภาษาที่ดีที่สุดสำหรับการทำโลคัลไลเซชันวิดีโอระดับองค์กรมีอะไรบ้าง?

เครื่องมือ AI ด้านภาษาที่ดีที่สุดจะผสานการแปล การถอดเสียง และการพากย์เสียงวิดีโอด้วย AI เข้าด้วยกันเพื่อส่งมอบคอนเทนต์หลายภาษาที่มีคุณภาพสูงและสม่ำเสมอ องค์กรขนาดใหญ่ใช้เครื่องมือเหล่านี้เพื่อขยายการทำโลคัลไลซ์สำหรับตลาดทั่วโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การทำโลคัลไลซ์วิดีโอด้วย AI ช่วยเร่งการเข้าสู่ตลาดใหม่ได้อย่างไร?

การทำโลคัลไลซ์วิดีโอด้วย AI ช่วยแปลและปรับเนื้อหาได้อย่างรวดเร็ว ทำให้แบรนด์เปิดตัวในภูมิภาคใหม่ได้เร็วขึ้น ลดเวลาในการเข้าสู่ตลาดพร้อมทั้งยังคงข้อความที่สอดคล้องกับบริบททางวัฒนธรรม

การพากย์เสียงวิดีโอด้วย AI คืออะไร และแตกต่างจากวิธีการพากย์เสียงแบบดั้งเดิมอย่างไร

การพากย์เสียงวิดีโอด้วย AI ช่วยทำให้การแปลเสียงเป็นไปโดยอัตโนมัติ พร้อมโทนเสียงเป็นธรรมชาติและการลิปซิงก์ที่แม่นยำ แตกต่างจากการพากย์เสียงแบบดั้งเดิมที่มีต้นทุนสูง ช่วยให้ทำโลคัลไลซ์เนื้อหาคุณภาพสูงในหลายภาษาได้อย่างยืดหยุ่นสำหรับตลาดทั่วโลก

การทำโลคัลไลเซชันสำหรับตลาดทั่วโลกช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้ชมได้อย่างไร

การทำโลคัลไลเซชันสำหรับตลาดทั่วโลกช่วยให้ผู้ชมเข้าถึงคอนเทนต์ในภาษาของตัวเอง เพิ่มความเชื่อมั่น การมีส่วนร่วม และความภักดีต่อแบรนด์ การทำโลคัลไลเซชันวิดีโอ AI ทำให้กระบวนการนี้ราบรื่นและขยายผลได้ง่าย

การทำโลคัลไลเซชันวิดีโอด้วย AI ช่วยรักษาโทนเสียงแบรนด์ให้แม่นยำในทุกภาษาได้หรือไม่?

ใช่ การทำโลคัลไลซ์วิดีโอ AI ใช้เทคโนโลยีแปลภาษาด้วย AI ขั้นสูงเพื่อรักษาน้ำเสียง สไตล์ และเอกลักษณ์เสียงของแบรนด์ให้สอดคล้องกันทุกภาษา ช่วยให้สื่อสารข้อความได้ชัดเจนทั่วโลก

AI แปลภาษาช่วยลดต้นทุนแคมเปญวิดีโอระดับโลกได้อย่างไร?

AI แปลภาษาช่วยตัดค่าใช้จ่ายในการพากย์เสียงและทำซับไตเติลแบบแมนนวลด้วยการทำงานอัตโนมัติ ลดต้นทุนพร้อมขยายการทำวิดีโอโลคัลไลเซชันสำหรับตลาดทั่วโลก

อุตสาหกรรมใดได้ประโยชน์สูงสุดจากการพากย์เสียงวิดีโอด้วย AI?

อุตสาหกรรมอย่าง e-learning การฝึกอบรมองค์กร การตลาด และความบันเทิงได้รับประโยชน์สูงสุดจากการพากย์เสียงวิดีโอด้วย AI กลุ่มธุรกิจเหล่านี้ต้องการการโลคัลไลซ์วิดีโอหลายภาษาที่ขยายขนาดได้สำหรับตลาดทั่วโลก

สำรวจเคสการใช้งานเพิ่มเติม

ดูว่าทีมในหลากหลายอุตสาหกรรมใช้ HeyGen สร้างวิดีโอระดับมืออาชีพในปริมาณมากได้อย่างไร

การเรียนรู้ภาษาการฝึกอบรมทักษะการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยคำทักทายส่วนตัวการอบรมเริ่มต้นใช้งานแบ่งปันความรู้ทางการแพทย์การเรียนรู้และการพัฒนาอัปเดตผู้บริหารคีย์โน้ตแบ่งปันความรู้ด้านการเงินการฝึกอบรมองค์กรการอบรมด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดโฆษณาวิดีโอโซเชียลมีเดียรีวิวสินค้าการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ข่าวและเรื่องราววิดีโอสอนใช้งานการตลาดอีเวนต์สไตล์สารคดีวิดีโอแบรนด์คู่มือสอนใช้ AIงานนำเสนอการขายการติดต่อขายวิดีโออธิบายสินค้า

เริ่มสร้างวิดีโอด้วย AI

ดูว่าธุรกิจที่คล้ายคุณขยายการสร้างคอนเทนต์และขับเคลื่อนการเติบโตได้อย่างไรด้วยวิดีโอ AI ที่ล้ำสมัยที่สุด

จองการประชุม
CTA background