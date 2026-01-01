แพลตฟอร์มสร้างวิดีโอ AI อันดับต้นๆ

แพ็กเกจราคาแบบยืดหยุ่นสำหรับทุกครีเอเตอร์และทุกทีม

HeyGen ช่วยให้ธุรกิจกว่า 100,000 แห่งสร้าง โลคัลไลซ์ ขยาย และทำงานร่วมกันบนวิดีโอได้โดยไม่ต้องใช้กล้องหรือทีมถ่ายทำ ได้รับการยกย่องให้เป็น G2’s #1 Fastest Growing Product of 2025 ทำให้การสร้างวิดีโอระดับมืออาชีพง่ายกว่าที่เคย

ฟรี

$0/เดือน

จุดเริ่มต้นที่เหมาะสำหรับครีเอเตอร์และนักการตลาดที่ต้องการลองใช้เครื่องมือ AI เช่น HeyGen’s AI video maker

การสร้างวิดีโอ:
  • 3 วิดีโอต่อเดือน
  • วิดีโอความยาวสูงสุด 1 นาที
  • เข้าถึง Avatar IV และ Video Agent
  • การประมวลผลวิดีโอมาตรฐาน
  • Digital Twin สำเร็จรูปกว่า 500 แบบ
ฟีเจอร์ที่คุณจะชื่นชอบ
  • อวตารดิจิทัลคู่แฝดแบบกำหนดเอง 1 ตัว
  • มากกว่า 30 ภาษา

ครีเอเตอร์

$29 / เดือน

สร้างวิดีโอ AI แบบเจเนอเรทีฟสำหรับครีเอเตอร์เดี่ยว เข้าถึงฟีเจอร์ขั้นสูงอย่างตัวสร้างวิดีโอ AI และเสียงบรรยายด้วย AI

600 credits
ดูสิ่งที่คุณจะได้รับด้วย 600 เครดิต
การสร้างวิดีโอ:
  • วิดีโอยาวได้สูงสุด 30 นาที
  • ส่งออกวิดีโอความละเอียด 1080p
  • การสร้างวิดีโอ Avatar IV แบบขยายขั้นสูง
  • ประมวลผลวิดีโอความเร็วสูง
  • สร้างอวตารจากภาพได้ไม่จำกัด
  • ลบลายน้ำ
ทุกอย่างในแพ็กเกจฟรี และเพิ่มเติมดังนี้
  • การโคลนเสียง
  • โมเดล AI ขั้นสูง (ภาพและวิดีโอ)
  • รองรับมากกว่า 175 ภาษาและสำเนียง
  • โอนย้ายเครดิตที่เหลือใช้

โปร

$49 / เดือน

สร้างมาเพื่อผู้ใช้ระดับโปรที่ต้องการทำคอนเทนต์พรีเมียมในปริมาณมาก ปลดล็อกการใช้งานที่ยืดหยุ่นและส่งออกวิดีโอความละเอียดสูงสุด 4K ที่สวยคมชัด

ดูสิ่งที่คุณจะได้รับด้วย 1,000 เครดิต
การสร้างวิดีโอ:
  • วิดีโอยาวได้สูงสุด 30 นาที
  • ส่งออกวิดีโอ 4K
  • การสร้างวิดีโอ Avatar IV แบบขยายขั้นสูง
  • ประมวลผลวิดีโอได้เร็วขึ้น
  • อวตารจากภาพถ่ายไม่จำกัด
  • ลบลายน้ำ
ทุกอย่างใน Creator และเพิ่มเติม:
  • ปรับแต่งการใช้งานรายเดือนได้ตามต้องการ
  • แก้ไขและตรวจปรู๊ฟสคริปต์คำแปล
ฟีเจอร์ของแพ็กเกจ

เปรียบเทียบราคาและฟีเจอร์ของแต่ละแพ็กเกจ

ฟรี
ครีเอเตอร์
โปร
AI Studio Editor
เข้าถึงได้เต็มรูปแบบ
เข้าถึงได้เต็มรูปแบบ
เข้าถึงได้เต็มรูปแบบ
ระยะเวลาสูงสุดต่อวิดีโอ
1 นาที
30 นาที
30 นาที
ความเร็วในการประมวลผลวิดีโอ
มาตรฐาน
รวดเร็ว
เร็วกว่า
ความละเอียดการส่งออก
สูงสุด 1080P
สูงสุด 4K
เทมเพลตวิดีโอ
75+
75+
75+
นำเข้า PowerPoint และ PDF
อินพุตเสียง
เครื่องบันทึกหน้าจอ
บันทึกดีไซน์เป็นเทมเพลต
ลบลายน้ำ
อวตารวิดีโอสต็อก
500+
700+
700+
ดิจิทัลทวินแบบกำหนดเอง
1
1+
1+
ลุค Digital Twin แบบกำหนดเอง
500
500
500
เสียง AI
1,000+
1,000+
1,000+
การโคลนเสียง
โคลนเสียง 1 เสียง
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
อวตารจากภาพถ่าย
สูงสุด 3
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
Avatar IV สร้างได้ในไม่กี่นาที
ระยะเวลาสูงสุดต่อวิดีโอของ Avatar IV
1 นาที
30 นาที
30 นาที
การควบคุมการเคลื่อนไหว / ท่าทาง
สร้างลุค
การเทรนโมเดล AI
ชุด Look
การจัดวางสินค้า
อารมณ์เสียงแบบกำหนดเอง
Digital Twin เพิ่มเติม
ส่วนเสริม
ส่วนเสริม
ลบพื้นหลังด้วย AI
ระยะเวลาสูงสุดต่อวิดีโอ
3 นาที
30 นาที
30 นาที
ความเร็วในการประมวลผลวิดีโอ
มาตรฐาน
รวดเร็ว
เร็วที่สุด
ชุดภาษาแบบครบวงจรทั่วโลก
มากกว่า 30 ภาษา
รองรับ 175 ภาษาและสำเนียง
รองรับ 175 ภาษาและสำเนียง
โทนเสียงแบรนด์ (Brand glossary)
อัปโหลดสคริปต์ข้อความเป็นต้นฉบับ
แก้ไขและตรวจปรู๊ฟสคริปต์คำแปล
สลับเสียง
วิดีโออินเทอร์แอกทีฟ
ฝังลิงก์วิดีโอ
แบบทดสอบเชิงโต้ตอบ
การแตกแขนงวิดีโอและการตัดสินใจ
ส่งออก SCORM
จำนวนที่นั่งผู้ใช้
1
1
1
คอมเมนต์วิดีโอ
ชุดแบรนด์
การทำงานร่วมกันบนร่างวิดีโอ
แท็กและมอบหมายงาน
เวิร์กสเปซสำหรับการทำงานร่วมกัน
เทมเพลตสำหรับทีม
การควบคุมตามบทบาท
การควบคุมการเข้าถึงคอนเทนต์
การควบคุมสิทธิ์การเข้าถึงคอนเทนต์แบบละเอียด
การยืนยันตัวตนแบบหลายปัจจัย (MFA)
SAML/SSO
SCIM
URL ที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่าน
บันทึกการตรวจสอบ
บังคับใช้ 2FA สำหรับสมาชิกทีม
แชทสดกับทีมซัพพอร์ต
บริษัทชั้นนำระดับโลกไว้วางใจ HeyGen
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับราคา

ฉันทดสอบ HeyGen ได้อย่างไร

คุณสามารถลองใช้ HeyGen ได้ฟรีโดยไม่ต้องใช้บัตรเครดิต แผน Free ให้สร้างวิดีโอได้สูงสุด 3 วิดีโอต่อเดือน และให้ทดลองใช้ฟีเจอร์ระดับพรีเมียมแบบจำกัด เช่น Avatar IV, Video Agent และการแปลแบบลิปซิงก์ เพื่อให้คุณได้ลองใช้งานผลิตภัณฑ์ก่อนอัปเกรด

HeyGen มีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่?

คุณสามารถใช้ HeyGen ได้ฟรีและสร้างวิดีโอได้สูงสุด 3 วิดีโอต่อเดือนโดยไม่ต้องใช้บัตรเครดิต แผนแบบชำระเงินจะมีเครดิตรายเดือนให้ใช้กับทุกฟีเจอร์ สำหรับครีเอเตอร์เดี่ยว แผน Creator ราคา $29/เดือน (หรือ $24/เดือนเมื่อชำระแบบรายปี) สำหรับผู้ใช้ระดับสูง แผน Pro เริ่มต้นที่ $49/เดือนและขยายไปยังระดับที่มีเครดิตต่อเดือนมากขึ้น สำหรับทีมที่ต้องการสร้างและทำงานร่วมกัน แผน Business ราคา $149/เดือน บวก $20/ที่นั่ง/เดือน

เครดิตคืออะไร

เครดิตคือสกุลเงินเดียวของ HeyGen สำหรับการสร้างวิดีโอและแอสเซ็ต ทุกแพ็กเกจแบบชำระเงินจะมีเครดิตให้ใช้งานรายเดือน ซึ่งสามารถใช้ได้กับฟีเจอร์ต่างๆ ของ HeyGen

การใช้เครดิตขึ้นอยู่กับประเภทของวิดีโอหรือแอสเซตที่คุณสร้าง:

วิดีโอ Studio (อวตาร)

วิดีโอเหล่านี้สร้างด้วยอวตารของ HeyGen ใน HeyGen Studio โดยเครดิตที่ใช้จะขึ้นอยู่กับเอนจินอวตารที่ใช้ในวิดีโอนั้น:

  • Avatar III: 3 เครดิต/นาที
  • Avatar IV / V: 20 เครดิต/นาที

การแปลวิดีโอ

การแปลวิดีโอมีให้เลือก 2 แบบ:

  • พากย์เสียงโดยไม่มีการลิปซิงก์: 2 เครดิต/นาที
  • แปลวิดีโอทั้งเรื่องพร้อมลิปซิงก์: 5 เครดิต/นาที

Video Agent

Video Agent ใช้สำหรับโปรเจกต์วิดีโอที่สร้างจากพรอมต์

  • Video Agent: 20 เครดิต/นาที

เครดิตสะสมไปใช้เดือนถัดไปได้ไหม

ได้ เครดิตที่ไม่ได้ใช้ของผู้สมัครแบบรายเดือนจะถูกทบไปใช้ได้อีก 1 เดือน เครดิตของผู้สมัครแบบรายปีจะสะสมได้จนถึงวันต่ออายุรายปี เครดิตจะไม่ถูกทบยอดหลังจากยกเลิกการสมัครใช้งาน เครดิตจากรอบก่อนหน้าจะหมดอายุและไม่ถูกทบยอดหากการสมัครใช้งานของคุณไม่อยู่ในสถานะใช้งาน

จะรับเครดิตเพิ่มได้อย่างไร?

ผู้ใช้แพลน Creator และ Pro สามารถอัปเกรดเป็นแพลนหรือระดับที่สูงขึ้นเพื่อรับเครดิตเพิ่มได้ สำหรับผู้ใช้แพลน Business สามารถซื้อแพ็กเครดิตแบบครั้งเดียวหรือเปิดใช้งานการเติมเครดิตอัตโนมัติ การอัปเกรดมีผลทันที โดยจะคิดค่าบริการแบบคิดตามส่วนที่ใช้จริงและเพิ่มเครดิตเข้าบัญชีของคุณในทันที

ความแตกต่างระหว่างแต่ละระดับของแพ็กเกจ Pro คืออะไร

ทุกแพ็กเกจ Pro มีฟีเจอร์เหมือนกันทั้งหมด แตกต่างกันแค่จำนวนเครดิตต่อเดือนเท่านั้น แพ็กเกจมีตั้งแต่ 1,000 เครดิต/เดือน ราคา $49 ไปจนถึง 100,000 เครดิต/เดือน ราคา $4,300 และสามารถสลับเปลี่ยนแพ็กเกจได้ทุกเมื่อ

ความแตกต่างระหว่างการสมัครสมาชิกแบบรายเดือนกับรายปีคืออะไร

แพ็กเกจรายเดือนจะถูกเรียกเก็บเงินทุกเดือน ส่วนแพ็กเกจรายปีจะถูกเรียกเก็บเงินปีละครั้งโดยมีอัตรารายเดือนเฉลี่ยที่ถูกกว่า ผู้สมัครแพ็กเกจรายปียังได้รับสิทธิ์สะสมเครดิตที่ดีกว่า โดยเครดิตจะสะสมได้ตลอดทั้งปีจนถึงรอบต่ออายุ แทนที่จะสะสมได้เพียงรอบเดียว

สามารถเปลี่ยนหรือยกเลิกแพ็กเกจได้ทุกเมื่อหรือไม่?

ได้ การอัปเกรดมีผลทันทีพร้อมการคิดค่าบริการตามสัดส่วนและเพิ่มเครดิตให้ทันที การดาวน์เกรดและการยกเลิกจะมีผลเมื่อสิ้นสุดรอบบิลปัจจุบัน ทำให้คุณยังคงใช้แพ็กเกจและเครดิตเดิมได้จนถึงตอนนั้น หากต้องการความช่วยเหลือด้านการซัพพอร์ต ติดต่อเราได้ที่ [email protected].

จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อยกเลิกการสมัครสมาชิก?

การยกเลิกจะหยุดการต่ออายุรอบบิลถัดไป คุณยังคงใช้ฟีเจอร์แบบชำระเงินและเครดิตที่เหลืออยู่ได้จนจบรอบบิลปัจจุบัน จากนั้นบัญชีของคุณจะถูกย้ายไปใช้แผน Free เครดิตที่ไม่ได้ใช้จะไม่ถูกโอนยกไปยังรอบถัดไป

เสียงจากผู้ใช้

เสียงจากลูกค้าที่ไว้วางใจเรา

สปอยล์นิดหน่อย พวกเขามีเรื่องดีๆ จะบอกเกี่ยวกับเราเยอะเลย

5 จาก 5 ดาว

“การซัพพอร์ตยอดเยี่ยม คุณภาพเยี่ยม”

"ฉันเคยมีปัญหาแล้วทีมซัพพอร์ตตอบกลับภายในไม่กี่นาที คุณภาพของอวตารยอดเยี่ยมมาก และโดยรวมแล้วเป็นเครื่องมือที่มีคุณค่า"

Danielle U. บน Capterra
5 จาก 5 ดาว

“เทคโนโลยีปฏิวัติวงการ”

"นี่คือการปฏิวัติการสร้างคอนเทนต์ของเรา ช่วยประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย และผลลัพธ์ก็ดูเป็นมืออาชีพมาก น่าประทับใจจริงๆ"

Manuel R. บน Capterra
5 จาก 5 ดาว

“อวตารสมจริง UI ใช้งานง่าย”

"ชอบอวตารที่สมจริงและ UI ที่ใช้งานง่ายมาก แม้แต่ทีมที่ไม่ใช่นักออกแบบก็สามารถสร้างวิดีโอที่ยอดเยี่ยมด้วย HeyGen ได้"

Thomas V. บน Product Hunt
5 จาก 5 ดาว

“หลากหลายและใช้งานง่าย”

"ความหลากหลายในการใช้งานของเครื่องมือนี้น่าประทับใจมาก เราสร้างได้ทุกอย่างตั้งแต่โฆษณาไปจนถึงวิดีโอสอนใช้งาน HeyGen ใช้งานง่ายและแทบไม่ต้องออกแรงเลย"

Umair B. บน Product Hunt
5 จาก 5 ดาว

“ไม่ต้องใช้กล้อง!”

"ชอบมากที่ตอนนี้ไม่ต้องใช้กล้องหรือทีมถ่ายทำแล้ว แค่พิมพ์สคริปต์ก็ได้วิดีโอเลย สะดวกมากและผลลัพธ์ก็ดีเยี่ยม"

Wendy D. บน Product Hunt
5 จาก 5 ดาว

“เหมาะสำหรับผู้ชมทั่วโลกอย่างแท้จริง”

"การรองรับหลายภาษาของ HeyGen เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเข้าถึงผู้ชมทั่วโลก การแปลและเสียงพากย์ฟังเป็นธรรมชาติมาก"

Xiao L. บน Product Hunt
5 จาก 5 ดาว

“สร้างวิดีโอได้อย่างน่าทึ่ง”

"มาจากสายสร้างภาพมาก่อน ประสบการณ์สร้างวิดีโอกับ HeyGen ทำได้ยอดเยี่ยมมาก ช่วยปลดล็อกความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างง่ายดาย"

Bella M. บน Capterra
5 จาก 5 ดาว

“เหมาะมากสำหรับผู้ประกอบการ”

"ในฐานะผู้ประกอบการเดี่ยว HeyGen ช่วยให้ฉันสร้างคอนเทนต์ระดับมืออาชีพได้โดยไม่ต้องมีทีมโปรดักชัน ใช้งานง่ายและได้ผลลัพธ์ดีมาก"

Alexis N. บน Product Hunt

