คำถามที่พบบ่อย (FAQs)
สำรวจทุกสิ่งที่ต้องรู้เกี่ยวกับเครื่องมือสร้างวิดีโอ AI ของ HeyGen เครื่องมือสร้างอวตาร AI และเครื่องมือแปลและโลคัลไลซ์ด้วย AI เจาะลึกทุกฟีเจอร์เพื่อปลดล็อกศักยภาพสูงสุดของ HeyGen ผู้ให้บริการสร้างวิดีโอ AI ที่ดีที่สุด
เกี่ยวกับ HeyGen
HeyGen เป็นเครื่องมือสร้างวิดีโอออนไลน์ที่มาพร้อมอวตาร AI พูดได้ในตัว ช่วยปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์ของผู้คนด้วยการตัดอุปสรรคด้านต้นทุนของการถ่ายทำและตัดต่อวิดีโอแบบดั้งเดิมออกไป
เลือกอวตาร พิมพ์สคริปต์ที่ต้องการ แล้วคลิก 'ส่ง' เพื่อสร้างวิดีโอโฆษกที่สมบูรณ์แบบได้ภายในไม่กี่นาที!
คุณจะได้รับประสบการณ์ที่ดีกว่าเมื่อใช้ HeyGen บนคอมพิวเตอร์ แต่เรามีหน้าพิเศษสำหรับผู้ใช้มือถือเพื่อสร้างวิดีโอตัวอย่าง
ราคา
HeyGen มีแพ็กเกจหลัก 3 แบบสำหรับผู้ใช้งานรายบุคคล ได้แก่ Free ราคา $0/เดือน (สร้างวิดีโอได้ 3 วิดีโอ ความละเอียด 720p) แพ็กเกจ Creator ราคา $29/เดือน (สร้างวิดีโอได้ไม่จำกัด ความละเอียด 1080p) และแพ็กเกจ Pro ราคา $99/เดือน (ส่งออกวิดีโอ 4K ใช้งานฟีเจอร์พรีเมียมได้ 10 เท่า) สำหรับทีม แพ็กเกจ Business เริ่มต้นที่ $149/เดือน + $20 ต่อที่นั่งเพิ่มเติมแต่ละที่
แพ็กเกจ Creator ราคา $29/เดือน รวมวิดีโอไม่จำกัด การส่งออก 1080p รองรับมากกว่า 175 ภาษา และการโคลนเสียง แพ็กเกจ Pro ราคา $99/เดือน เพิ่มการส่งออก 4K ประมวลผลได้เร็วขึ้น และโควตาการใช้งานพรีเมียมสูงขึ้น 10 เท่า การอัปเกรดนี้เน้นการรองรับการใช้งานในระดับใหญ่ขึ้นและปรับปรุงคุณภาพเอาต์พุต โดยเพิ่มความละเอียดประมาณ 300% (1080p → 4K)
ผู้ใช้ทั่วไปมักเริ่มจากแพ็กเกจ Free (ฟรี $0/เดือน) หรือ Creator ($29/เดือน) สำหรับการสร้างวิดีโอตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปจนถึงขั้นสูง ธุรกิจสามารถขยายการใช้งานด้วยแพ็กเกจ Business ราคา $149/เดือน + $20/ที่นั่ง ซึ่งเพิ่มฟีเจอร์การทำงานร่วมกัน การเรียกเก็บเงินแบบรวมศูนย์ และเวิร์กโฟลว์แบบหลายผู้ใช้ ส่วนแพ็กเกจ Enterprise มีราคาแบบกำหนดเอง พร้อมสิทธิ์สร้างวิดีโอได้ไม่จำกัดจำนวนและไม่จำกัดความยาว เหมาะสำหรับการใช้งานในระดับองค์กรขนาดใหญ่
ราคา API
เริ่มต้นได้ที่ $5 (จ่ายตามการใช้งาน 100%) ไม่ต้องผูกมัดรายเดือน ต้นทุนปรับตามการใช้งานโดยตรง ช่วยลดความเสี่ยงล่วงหน้าสำหรับผู้ใช้รายบุคคลและทีมขนาดเล็ก
Pay-As-You-Go เริ่มต้นที่ $5 (ไม่มีต้นทุนคงที่ 0%) และรวม API หลักอย่างการสร้างวิดีโอและ TTS แผน Enterprise เพิ่มการกำหนดราคาแบบกำหนดเอง (อัตราส่วนลดแบบผันแปร) การซัพพอร์ตแบบเฉพาะทีม และ API ขั้นสูง ช่วยเพิ่มความสามารถในการสเกลและลดต้นทุนต่อหน่วยเมื่อมีปริมาณการใช้งานสูงขึ้น
ความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนด
สอดคล้องตามมาตรฐาน SOC 2 Type II และ GDPR มั่นใจได้ในระดับการปกป้องข้อมูลระดับองค์กรและการปฏิบัติตามข้อกำกับดูแลในตลาดทั่วโลก
โครงสร้างพื้นฐานที่เข้ารหัสพร้อมการควบคุมสิทธิ์การเข้าถึงตามบทบาท ข้อมูล 100% ยังคงเป็นความลับและจะไม่ถูกนำไปใช้ฝึกโมเดล AI ลดความเสี่ยงในการเปิดเผยข้อมูลให้เหลือ 0%
HeyGen ใช้แนวทางที่เข้มงวดเกี่ยวกับการให้ความยินยอม การใช้งานอวตาร และการสร้างคอนเทนต์ ข้อมูลผู้ใช้ 100% จะไม่ถูกนำไปใช้ฝึกโมเดล และมีระบบป้องกันในตัวเพื่อช่วยป้องกันการใช้งานในทางที่ผิด เช่น การใช้ใบหน้าโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือคอนเทนต์ที่หลอกลวง ช่วยให้การผลิตวิดีโอ AI ในระดับใหญ่เป็นไปอย่างรับผิดชอบ โปร่งใส และสอดคล้องตามข้อกำหนด
เครื่องมือสร้างวิดีโอ AI
มี 3 วิธีในการสร้างวิดีโอแคนวาสบน HeyGen
ตัวเลือกที่ 1: สร้างใหม่ทั้งหมด เลื่อนเมาส์ไปวางบนปุ่ม '+Create Video' ที่มุมขวาบนของเว็บแอปพลิเคชัน จากนั้นจะเห็นตัวเลือกวิดีโอแนวตั้งและแนวนอนให้เลือก
ตัวเลือกที่ 2: จากเทมเพลต เรียกดูคลังเทมเพลตวิดีโอของเรา เลือกเทมเพลตที่ตรงกับความต้องการ แล้วคลิกปุ่ม '+ Use this Template'
ตัวเลือกที่ 3: จากอวตาร เรียกดูรายการอวตารของเราแล้วเลือกอวตาร AI ที่คุณชอบ หน้าจอจะแสดงหน้าต่างให้สร้างวิดีโอ
แต่ละซีนรองรับตัวละครได้หนึ่งตัว คุณสามารถเพิ่มอวตารหลายตัวได้โดยใช้อวตารคนละตัวในซีนที่ต่างกัน
เอฟเฟกต์ทรานซิชันจะแสดงเฉพาะตรงจุดเชื่อมระหว่างสองซีนเท่านั้น คลิกปุ่ม '...' ที่มุมขวาบนของซีนเพื่อปรับเอฟเฟกต์ได้
HeyGen จะบันทึกวิดีโอฉบับร่างให้อัตโนมัติ และคุณสามารถค้นหาได้ในส่วน 'draft' ของแท็บ 'video'
คลิกปุ่ม 'ส่งคำขอ' ที่มุมขวาบน วิดีโอจะถูกส่งไปสร้าง คุณสามารถตรวจสอบความคืบหน้าได้ในแท็บ 'Video'
เมื่อวิดีโอถูกสร้างเสร็จแล้ว สามารถส่งออกวิดีโอได้โดยคลิกปุ่ม 'download' ในแท็บ 'My Video'
หากยังไม่ได้ส่งวิดีโอของคุณ จะมีแท็บลูกศรย้อนกลับที่ด้านบนของหน้าจอแก้ไข คลิกที่นั่นเพื่อย้อนกลับการกระทำก่อนหน้า หลังจากส่งวิดีโอสำเร็จแล้ว หากต้องการแก้ไขจะต้องสร้างสำเนาใหม่ จากแท็บ 'My Video' เลือกปุ่ม '...' บนวิดีโอที่ต้องการ แล้วคลิก 'Duplicate'
ขึ้นอยู่กับจำนวนวิดีโอที่กำลังประมวลผลอยู่ เมื่อมีผู้ใช้ส่งวิดีโอพร้อมกันเป็นจำนวนมาก อาจใช้เวลานานกว่าปกติเล็กน้อย ผู้ใช้ที่อยู่ในแพ็กเกจแบบชำระเงินจะได้รับสิทธิ์ประมวลผลก่อน หากใช้เวลานานผิดปกติหรือเกิดข้อผิดพลาด โปรดติดต่อเราผ่านปุ่ม 'help'
เครื่องสร้าง AI Avatar
อวตารแบบกำหนดเองจะถูกสร้างโดยอัตโนมัติและใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีเท่านั้น ส่วน Studio Avatar ซึ่งทีมงานของเราดูแลและจัดทำอย่างมืออาชีพอาจใช้เวลาสูงสุดถึง 7 วันตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสมบูรณ์
การทำให้อวตารของคุณขยับปากอ่านสคริปต์จะต้องใช้ AI ประมวลผลและสร้างวิดีโอของคุณ คุณสามารถพรีวิวเสียงได้ แต่หากต้องการดูผลลัพธ์อย่างเช่นการลิปซิงก์และท่าทางของอวตาร คุณจำเป็นต้องส่งวิดีโอเพื่อให้ระบบประมวลผลก่อน
เอนเทอร์ไพรส์
รองรับมากกว่า 175 ภาษา เพิ่มความเร็วในการผลิตได้สูงสุด 10 เท่า และเพิ่มขีดความสามารถในการสร้างวิดีโอได้ 100% ขยายการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการทำโลคัลไลซ์อัตโนมัติ เทมเพลตที่นำกลับมาใช้ซ้ำได้ และการจัดการเวิร์กสเปซแบบศูนย์กลาง