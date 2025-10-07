พบกับ Avatar V อวตารที่สมจริงที่สุดเท่าที่เคยมีมา สร้างอวตารของคุณฟรี

เครื่องมือสร้างโฆษณาโซเชียลมีเดียด้วย AI สำหรับแบรนด์

เริ่มต้นจาก URL ของสินค้า สคริปต์สั้นๆ หรือรูปภาพไม่กี่รูป แล้วสร้างโฆษณาโซเชียลคุณภาพพร้อมใช้งานสำหรับ Feed, Reels, Stories และ Shorts ได้ทันที HeyGen ช่วยอัตโนมัติทั้งข้อความ ภาพ เสียงพากย์ อัตราส่วนวิดีโอ และการส่งออกแบบเป็นชุด ทำให้ทีมสร้างคอนเทนต์ที่ทำผลงานได้ดียิ่งขึ้นโดยไม่ต้องถ่ายทำหรือแก้ไขด้วยมือ

136,668,074วิดีโอที่สร้างแล้ว
111,253,103อวตารที่สร้างแล้ว
18,815,732วิดีโอที่แปลแล้ว
ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้ทั่วโลกหลายล้านคนในการนำเรื่องราวมาสู่ชีวิต

เปิดแคมเปญได้อย่างรวดเร็ว

เปิดแคมเปญได้อย่างรวดเร็ว

Got a flash sale or product drop? Turn a URL and brief into multiple ad variants in minutes so paid campaigns go live while demand is hot.

การผลิตคอนเทนต์เชิงสร้างสรรค์ในระดับแคตตาล็อกขนาดใหญ่

การผลิตคอนเทนต์เชิงสร้างสรรค์ในระดับแคตตาล็อกขนาดใหญ่

Generate consistent, high-quality ads for large SKUs with batch workflows that map product data to templates and exports for each platform.

เปิดตัวโฆษณาแบบปรับตามพื้นที่

เปิดตัวโฆษณาแบบปรับตามพื้นที่

Translate scripts, regenerate voiceovers, and produce synced captions for new markets so global ad campaigns launch without reshoots.

ทดสอบคอนเทนต์โซเชียลแบบสั้น

ทดสอบคอนเทนต์โซเชียลแบบสั้น

Create vertical, punchy edits with strong hooks and readable captions designed for Reels, TikTok, and Shorts to maximize early engagement in your ad campaigns.

รีทาร์เก็ตติ้งและครีเอทีฟแบบปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล

รีทาร์เก็ตติ้งและครีเอทีฟแบบปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล

Produce tailored messaging for audience segments, highlighting discounts, social proof, or product specifics to lift conversion rates for warm traffic.

การส่งมอบงานของเอเจนซีและลูกค้า

การส่งมอบงานของเอเจนซีและลูกค้า

Deliver on-brand ad libraries quickly with reusable templates, locked brand elements, and export-ready bundles your clients can upload and test immediately.

ทำไม HeyGen จึงเป็นเครื่องมือสร้างโฆษณาโซเชียลมีเดียด้วย AI ที่ดีที่สุด

HeyGen ผสานการสร้างวิดีโอความเร็วสูง เทมเพลตที่ออกแบบให้เหมาะกับแต่ละแพลตฟอร์ม และเวิร์กโฟลว์ที่เน้นประสิทธิภาพ เพื่อให้ทีมมาร์เก็ตติ้งและครีเอเตอร์สามารถสเกลแคมเปญโซเชียลได้อย่างรวดเร็วและสม่ำเสมอ สร้างโฆษณาที่ทำผลงานได้จริง สร้างวิดีโอหลายเวอร์ชัน ปรับเนื้อหาให้เหมาะกับแต่ละท้องถิ่นได้อย่างรวดเร็ว และทดสอบอย่างเป็นระบบเพื่อหาโฆษณาที่ให้ผลลัพธ์ดีที่สุด ลดต้นทุนและเพิ่มอัตราการแปลง

จากบรีฟถึงพร้อมเผยแพร่ได้ในไม่กี่นาที

วาง URL หรือใส่บรีฟสั้นๆ แล้ว HeyGen จะร่างฮุค ซีน และโฆษณาฉบับเต็มให้โดยอัตโนมัติ ช่วยลดขั้นตอนการถ่ายทำและตัดต่อที่ล่าช้า เปิดตัวแคมเปญโฆษณาแบบ paid social ได้เร็วขึ้นและทดสอบปรับเวอร์ชันที่ทำผลงานได้ดีที่สุดได้อย่างต่อเนื่อง

รองรับทุกตำแหน่งและทุกฟอร์แมต

ปรับขนาดอัตโนมัติ ใส่คำบรรยาย และปรับจังหวะคอนเทนต์สำหรับวิดีโอแนวตั้ง สี่เหลี่ยมจัตุรัส และแนวนอน Preset ของ HeyGen ช่วยให้คำบรรยายอ่านง่ายและจังหวะเหมาะกับแพลตฟอร์มต่างๆ ทั้ง Reels Shorts Stories และฟีด

ทดสอบไอเดียได้มากขึ้น ใช้งบน้อยลง

สร้างวิดีโอหลายสิบเวอร์ชันแบบแบตช์ด้วยฮุก CTA และงานภาพที่แตกต่างกัน จัดการไฟล์เอ็กซ์พอร์ตสำหรับการทดสอบ A/B เพื่อให้ทีม Performance แยกครีเอทีฟที่ ROI สูงและขยายผลลัพธ์ที่เวิร์กได้อย่างเต็มที่

ลิงก์ไปยังการสร้างโฆษณาจากทุกหน้าสินค้า

วาง URL หน้าโปรดักต์หรือแลนดิ้งเพจแล้ว HeyGen จะดึงรูปภาพหลัก สเปก และข้อความสำคัญออกมาเพื่อสร้างสตอรีบอร์ดสำหรับโฆษณา Facebook ของคุณ ฟีเจอร์ link to video and image flow จะจัดโครงสร้างคอนเทนต์บนหน้าเพจให้กลายเป็นซีนโฆษณาพร้อมใช้ ช่วยลดเวลาจัดเลย์เอาต์เองและยังคงรายละเอียดสินค้าไว้ครบถ้วน

Smiling man with glasses, and a pop-up window showing "+ Add product" with a small device with colorful buttons.

จับคู่ข้อความและครีเอทีฟด้วย AI

HeyGen เขียนพาดหัว ข้อความหลัก และ CTA ที่ปรับให้เหมาะกับเจตนาของผู้ใช้โซเชียล แล้วจับคู่กับภาพที่สร้างด้วย AI และฮุกที่แนะนำ โดยมีหลายเวอร์ชันข้อความจับคู่กับตัวเลือกภาพ เพื่อสร้างชุดคอนเซ็ปต์สำหรับทดสอบที่ปรับให้เหมาะกับการคลิกและคอนเวอร์ชันด้วยเครื่องมือ AI

An AI video creation interface showing a person wearing sunglasses, a prompt "Create a 1-min video ad of|", and a black sunglasses product image under "+ Add product".

อวตารสมจริง การโคลนเสียง และสไตล์ UGC

เลือกใช้อวตาร AI อัปโหลดเสียงของคุณ หรือใช้โมเดลเสียงเพื่อสร้างอินฟลูเอนเซอร์สไตล์ UGC หรือพิธีกรสไตล์ภาพยนตร์สำหรับครีเอทีฟโฆษณาของคุณ การลิปซิงก์ที่เป็นธรรมชาติและการควบคุมอารมณ์ในวิดีโอโฆษณาช่วยให้ผู้แสดงบนหน้าจอดูสมจริงโดยไม่ต้องมีการถ่ายทำ

Voice cloning

พรีเซ็ตแพลตฟอร์มและชุดการส่งออก

ใช้ชุดแบรนด์และเลือกพรีเซ็ตแพลตฟอร์มที่จัดการตำแหน่งคำบรรยาย พื้นที่ปลอดภัย และการตั้งค่าการบีบอัด ส่งออกเป็นชุดไฟล์แบบจัดระเบียบ—MP4 ภาพปก และไฟล์ SRT—พร้อมใช้งานกับตัวจัดการโฆษณาและการอัปโหลดโซเชียล

User interface displaying SCORM export options with SCORM 1.2 selected, beside a smiling man.

มีผู้ใช้งานมากกว่า 100,000 ทีมที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพ ความง่าย และความรวดเร็ว

ดูว่าธุรกิจที่คล้ายกับคุณขยายการสร้างคอนเทนต์และขับเคลื่อนการเติบโตได้อย่างไรด้วยแพลตฟอร์มแปลงภาพเป็นวิดีโอที่ล้ำสมัยที่สุดในตลาด

Miro
"มันช่วยให้นักเขียนของเรามีระดับความคิดสร้างสรรค์ในกระบวนการทำงานได้เท่ากับที่ฉันมีเมื่อพูดถึงสื่อการเล่าเรื่องเชิงภาพ"

Steve Sowrey, นักออกแบบสื่อการเรียนรู้
Vision Creative Labs
"ช่วงเวลาที่วิเศษสำหรับฉันคือ ตอนที่เรามีรายการวิดีโอที่ฉันทำทุกสัปดาห์ อยู่ๆ เราก็รู้ว่าฉันสามารถเขียนสคริปต์ ส่งเข้าไป แล้วไม่ต้องยืนหน้ากล้องอีกต่อไป"

Roger Hirst, ผู้ร่วมก่อตั้ง
Workday
"สิ่งที่ชอบเกี่ยวกับ HeyGen คือไม่ต้องปฏิเสธโปรเจกต์อีกต่อไป เหมือนเราเพิ่มศักยภาพให้ทีม สามารถทำงานได้มากขึ้นด้วยทรัพยากรเท่าเดิม"

Justin Meisinger, ผู้จัดการโครงการ
วิธีการทำงาน

วิธีใช้ AI Social Media Ad Generator

ทำตาม 4 ขั้นตอนง่ายๆ จากไอเดียสู่ครีเอทีฟโฆษณาพร้อมเผยแพร่

ขั้นตอนที่ 1

เพิ่มแหล่งที่มาของคุณ

วาง URL สินค้า อัปโหลดรูปภาพ หรือใส่สคริปต์สั้นๆ HeyGen จะดึงข้อความ ภาพ และสเปกสำคัญของสินค้าออกมา เพื่อร่างโฆษณาเวอร์ชันแรกสำหรับแคมเปญของคุณ

ขั้นตอนที่ 2

เลือกฟอร์แมตและทิศทางครีเอทีฟ

เลือกอัตราส่วนภาพ สไตล์ภาพ และตัวเลือกเสียงหรืออวตารสำหรับโฆษณา AI ของคุณ จากนั้นใช้ชุดแบรนด์ของคุณเพื่อให้โลโก้ ฟอนต์ และสีสอดคล้องกัน

ขั้นตอนที่ 3

สร้างเวอร์ชันหลากหลายและปรับแต่งให้ดียิ่งขึ้น

สร้างร่างวิดีโอหลายเวอร์ชันพร้อมฮุค CTA และภาพประกอบที่ต่างกัน พรีวิวแบบเปรียบเทียบ ปรับแต่งข้อความหรือภาพ แล้วสร้างเวอร์ชันทางเลือกใหม่สำหรับใช้ทดสอบ

ขั้นตอนที่ 4

ส่งออกและเปิดตัวแคมเปญ

ดาวน์โหลดไฟล์ MP4 ภาพหน้าปก และไฟล์ SRT ที่จัดรูปแบบให้เหมาะกับแต่ละช่องทาง หรือส่งออกเป็นชุดไฟล์แบบจัดระเบียบสำหรับผู้จัดการโฆษณา จากนั้นอัปโหลดไปยังแพลตฟอร์มโฆษณาและเริ่มทดสอบแคมเปญโฆษณาแบบมีโครงสร้างได้ทันที

An Apple iMac displays a data dashboard with charts and metrics, a keyboard, smartphone, and mug on a wooden desk.

คำถามที่พบบ่อย (FAQs)

AI social media ad generator คืออะไร และ HeyGen นำมาใช้ได้อย่างไร

เครื่องสร้างโฆษณาโซเชียลมีเดียด้วย AI จะสร้างข้อความโฆษณา ภาพ และไฟล์วิดีโอหรือรูปภาพที่จัดรูปแบบเรียบร้อยให้โดยอัตโนมัติ จากข้อมูลสั้นๆ เช่น URL สคริปต์ หรือรูปภาพ HeyGen ผสานรวม text to video, image to video, อวตาร และชุดแบรนด์ เพื่อสร้างครีเอทีฟพร้อมเปิดตัวได้โดยไม่ต้องถ่ายทำ

HeyGen สามารถสร้างโฆษณาสำหรับหลายแพลตฟอร์มพร้อมกันได้ไหม?

ได้ เลือกพรีเซ็ตเอาต์พุตสำหรับ Reels, TikTok, Instagram Feed, Stories, YouTube Shorts และอื่นๆ HeyGen จะปรับขนาดวิดีโอใหม่ ใส่คำบรรยายอัตโนมัติ และปรับจังหวะให้เหมาะกับแต่ละช่องทาง ธุรกิจและครีเอเตอร์ได้ สร้างวิดีโอ 136,655,440 วิดีโอด้วยแพลตฟอร์ม AI ของเราแล้ว

ต้องมีทักษะด้านดีไซน์หรือการเขียนคอนเทนต์ถึงจะใช้ HeyGen ได้ไหม

ไม่จำเป็น HeyGen จะร่างพาดหัวที่ดึงดูดใจ ข้อความหลัก และ CTA ให้ครบ พร้อมจับคู่กับเทมเพลตภาพให้เรียบร้อย คุณสามารถปรับแต่งผลลัพธ์ได้ แต่ร่างเริ่มต้นถูกออกแบบมาให้สอดคล้องกับแนวทางที่ดีที่สุดของแต่ละแพลตฟอร์มอยู่แล้ว

การสร้างวิดีโอแบบแบตช์สำหรับแคตตาล็อกขนาดใหญ่ทำงานอย่างไร

แมปฟีดสินค้า หรือข้อมูล CSV เข้ากับเทมเพลต แล้วให้ HeyGen สร้างโฆษณาต่อ SKU โดยใช้แบรนด์ดิ้งและชื่อไฟล์ที่สอดคล้องกัน เพื่อให้สามารถปล่อยครีเอทีฟได้หลายร้อยชิ้นอย่างมีประสิทธิภาพ

สามารถปรับโฆษณาให้เหมาะกับแต่ละประเทศและแต่ละภาษาได้ไหม

ได้ ใช้video translatorเพื่อแปลสคริปต์ สร้างเสียงพากย์ใหม่ และสร้างคำบรรยายที่ซิงก์กับวิดีโอ ทำให้เวอร์ชันภาษาท้องถิ่นของโฆษณาวิดีโอดูเป็นธรรมชาติโดยไม่ต้องอัดใหม่

HeyGen รองรับการทำ A/B testing และการปรับแต่งประสิทธิภาพอย่างไร?

HeyGen จัดชุดวิดีโอเวอร์ชันต่างๆ สำหรับการทดสอบแบบมีโครงสร้าง แนะนำการจับคู่กลุ่มเป้าหมาย และสร้างไฟล์เอ็กซ์พอร์ตที่เป็นระเบียบ เพื่อให้รันการทดลองและค้นหาฮุกกับงานภาพที่ทำผลงานได้ดีที่สุดได้อย่างรวดเร็ว

มีตัวเลือกควบคุมแบรนด์อะไรบ้าง?

อัปโหลดชุดแบรนด์พร้อมโลโก้ ฟอนต์ และสี ล็อกองค์ประกอบเพื่อป้องกันการแก้ไขโดยไม่ตั้งใจและรักษาความสม่ำเสมอของงานออกแบบระหว่างทีมและบัญชีลูกค้า

รองรับการส่งออกเป็นไฟล์รูปแบบใดบ้าง?

HeyGen ส่งออกวิดีโอ MP4 ไฟล์ภาพ PNG ความละเอียดสูง ไฟล์คำบรรยาย SRT/VTT และไฟล์ zip ที่จัดระเบียบพร้อมใช้งานสำหรับตัวจัดการโฆษณาและการอัปโหลดแคมเปญ

โฆษณา HeyGen ปฏิบัติตามนโยบายของแพลตฟอร์มหรือไม่?

HeyGen ปฏิบัติตามแนวทางการจัดรูปแบบของแพลตฟอร์ม เช่น อัตราส่วนภาพ ความอ่านง่ายของคำบรรยาย และข้อจำกัดข้อความที่ใช้กันทั่วไป ความสอดคล้องตามนโยบายขั้นสุดท้ายและการอนุมัติโฆษณาเป็นความรับผิดชอบของผู้ลงโฆษณา

ใครเป็นเจ้าของคอนเทนต์ที่สร้างด้วย HeyGen?

คุณยังคงเป็นเจ้าของวิดีโอและแอสเซ็ตที่คุณสร้าง HeyGen ใช้ทรัพยากรที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องและผลลัพธ์ที่สร้างขึ้นสามารถนำไปใช้เชิงพาณิชย์ได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคอนเทนต์จากบุคคลที่สามที่คุณอัปโหลดมีสิทธิ์การใช้งานครบถ้วนสำหรับโฆษณา AI ของคุณ

