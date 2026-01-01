ไม่ว่าคุณจะสร้างคอร์สเรียนออนไลน์ บรรยาย วิดีโอสอน หรือวิดีโอสร้างแรงบันดาลใจ เครื่องมือสร้างวิดีโอ AI ของ HeyGen จะช่วยให้การผลิตวิดีโอระดับมืออาชีพที่ดึงดูดผู้ชมเป็นเรื่องง่าย วิดีโอ AI เหล่านี้ช่วยมัดใจผู้ชมทั่วโลกและส่งต่อผลลัพธ์ที่ทรงพลังยาวนาน
Skip lengthy production cycles and create high-quality AI videos in minutes. Whether you’re delivering a lecture, inspiring learners with motivational talks, or guiding them through tutorials, our AI video generator enables faster production without cutting corners on content quality. Embrace AI allows for tailored learning experiences and enjoy Enhancing personalization, efficiency, and engagement through advanced AI technologies.
Choose from a library of diverse AI avatars or create your digital twin that reflects your unique style and voice. With precise facial expressions, natural gestures, and advanced lip-syncing, learners stay focused on the material you're presenting in your online learning courses.
Translate and localize your AI videos into over 170 languages and dialects using AI-powered tools with just a couple of clicks. Provide meaningful content to learners worldwide with accurate translations that synchronize lip movements in your online learning courses.
“เรารู้ว่าการให้แค่เนื้อหาเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะทำให้พาร์ตเนอร์มีส่วนร่วมได้ การใช้อวตารของ HeyGen ทำให้เราสร้างคอนเทนต์ที่ให้ข้อมูล สนุก และโต้ตอบได้ ทำให้การเรียนรู้มีความไดนามิกและน่าสนใจยิ่งขึ้น”
John Suncansky
ผู้ประสานงานฝ่ายการตลาดที่ TechMix
วิธีสร้างคอร์สเรียนออนไลน์ด้วย HeyGen
เลือกดูเทมเพลตปรับแต่งได้หลากหลายแบบที่ออกแบบมาสำหรับคอร์สเรียนออนไลน์โดยเฉพาะ ไม่ว่าคุณจะสร้างวิดีโอบรรยาย วิดีโอสอนทีละขั้นตอน หรือวิดีโอสร้างแรงบันดาลใจ เลือกเลย์เอาต์ที่เข้ากับสไตล์การสอนของคุณ แล้วนำชุดแบรนด์ของคุณมาใช้ทันทีเพื่อให้ภาพลักษณ์แบรนด์สอดคล้องกันอย่างไร้รอยต่อ
คุณสามารถสร้างสื่อการเรียนรู้ได้หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นวิดีอบรรยาย บทเรียนสอนแบบทีละขั้น วิดีโอสร้างแรงบันดาลใจ และอื่นๆ อีกมากมาย ด้วยฟีเจอร์ AI บนแพลตฟอร์มนี้
แน่นอน ไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์ม e-learning การฝึกอบรมพนักงาน หรือสภาพแวดล้อมในห้องเรียน HeyGen ช่วยให้คุณสร้างวิดีโอที่น่าสนใจและดึงความสนใจของผู้เรียนได้อย่างต่อเนื่อง
อวตาร AI ของเราทำหน้าที่เป็นพิธีกรเสมือนจริงพร้อมสีหน้าท่าทางสมจริงและการลิปซิงก์ที่ซิงก์ปากอย่างแม่นยำ คุณสามารถเลือกใช้อวตารสำเร็จรูปหรือสร้างอวตารของคุณเองก็ได้
ได้แน่นอน การแปลวิดีโอของคุณเป็นมากกว่า 170 ภาษา ทำได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายด้วยฟีเจอร์การทำโลคัลไลซ์ขั้นสูงของ HeyGen
แน่นอน HeyGen ใช้งานง่าย มาพร้อมเทมเพลตและเครื่องมือตัดต่อที่เข้าใจได้ทันที ช่วยให้ผู้ใช้มือใหม่สร้างวิดีโอคุณภาพสูงแบบมืออาชีพได้อย่างรวดเร็ว
การผลิตวิดีโอแบบเดิมต้องจ้างทีมงาน ถ่ายทำ และตัดต่อหลายรอบ แต่ด้วย HeyGen คุณสามารถสร้างวิดีโอคุณภาพสูงได้ภายในไม่กี่นาที เหมาะสำหรับผู้สอนที่ต้องการผลิตคอนเทนต์อย่างรวดเร็ว
ได้แน่นอน คุณสามารถเลือกพื้นหลัง องค์ประกอบกราฟิก ฟอนต์ และสีให้สอดคล้องกับแบรนด์หรือสไตล์คอร์สของคุณได้
อวตาร AI ช่วยให้ไม่ต้องออกกล้อง ถ่ายทำใหม่ หรือใช้เวลาตัดต่อมากมาย เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสร้างคอนเทนต์จำนวนมากอย่างสม่ำเสมอ
เพียงสมัครสมาชิก เลือกเทมเพลตหรือเริ่มจากศูนย์ เลือกอวตาร แล้วอัปโหลดสคริปต์ของคุณ อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายของเราจะแนะนำคุณในทุกขั้นตอน
HeyGen รองรับรูปแบบการส่งออกวิดีโอได้หลากหลาย ทำให้แชร์คอนเทนต์ไปยังแพลตฟอร์มอย่าง YouTube หรือใช้ภายในระบบองค์กรได้อย่างง่ายดาย
มีแพ็กเกจราคาที่ยืดหยุ่น รองรับตั้งแต่ผู้สอนเดี่ยวไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่
ได้ HeyGen มาพร้อมฟีเจอร์ขั้นสูงที่รองรับคอนเทนต์แบบโต้ตอบ เช่น แบบทดสอบหรือสถานการณ์แบบแตกแขนง เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้นสำหรับผู้เรียนของคุณ
