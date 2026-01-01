พบกับ Avatar V อวตารที่สมจริงที่สุดเท่าที่เคยมีมา สร้างอวตารของคุณฟรี

สร้างคอร์สเรียนและเข้าถึงผู้เรียนทั่วโลก

ไม่ว่าคุณจะสร้างคอร์สเรียนออนไลน์ บรรยาย วิดีโอสอน หรือวิดีโอสร้างแรงบันดาลใจ เครื่องมือสร้างวิดีโอ AI ของ HeyGen จะช่วยให้การผลิตวิดีโอระดับมืออาชีพที่ดึงดูดผู้ชมเป็นเรื่องง่าย วิดีโอ AI เหล่านี้ช่วยมัดใจผู้ชมทั่วโลกและส่งต่อผลลัพธ์ที่ทรงพลังยาวนาน

ผู้หญิงพูดในวิดีโอ HeyGen พร้อมโอเวอร์เลย์อินโทรคอร์สและเช็กลิสต์หัวข้อบทเรียนบนหน้าจอ
G24.8รีวิว 1,000+ รายการ
ประโยชน์และคุณค่า

เพิ่มการมีส่วนร่วม ขยายการเข้าถึง และทำให้การสร้างคอร์สง่ายขึ้นด้วยการสร้างวิดีโอ AI

Save time creating online learning courses without sacrificing quality

Skip lengthy production cycles and create high-quality AI videos in minutes. Whether you’re delivering a lecture, inspiring learners with motivational talks, or guiding them through tutorials, our AI video generator enables faster production without cutting corners on content quality. Embrace AI allows for tailored learning experiences and enjoy Enhancing personalization, efficiency, and engagement through advanced AI technologies.

Benefit 1 visual

Captivate learners in online learning courses with lifelike AI avatars

Choose from a library of diverse AI avatars or create your digital twin that reflects your unique style and voice. With precise facial expressions, natural gestures, and advanced lip-syncing, learners stay focused on the material you're presenting in your online learning courses.

Benefit 2 visual

Scale content for global audiences using AI video generators

Translate and localize your AI videos into over 170 languages and dialects using AI-powered tools with just a couple of clicks. Provide meaningful content to learners worldwide with accurate translations that synchronize lip movements in your online learning courses.

Benefit 3 visual

สำรวจวิธีที่ผู้เชี่ยวชาญด้าน L&D พลิกโฉมคอนเทนต์การเรียนรู้ด้วยเครื่องมือสร้างวิดีโอ AI

TechMix

TechMix

See how TechMix empowers international partners with AI video creation.

Equity Trust

Equity Trust

Learn how Equity Trust creates 12 AI videos an hour with HeyGen.

AI Smart Ventures

AI Smart Ventures

Discover how AI Smart Ventures trains over 10,000 learners AI videod.

“เรารู้ว่าการให้แค่เนื้อหาเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะทำให้พาร์ตเนอร์มีส่วนร่วมได้ การใช้อวตารของ HeyGen ทำให้เราสร้างคอนเทนต์ที่ให้ข้อมูล สนุก และโต้ตอบได้ ทำให้การเรียนรู้มีความไดนามิกและน่าสนใจยิ่งขึ้น”

John Suncansky

ผู้ประสานงานฝ่ายการตลาดที่ TechMix

John Suncansky

วิธีสร้างคอร์สเรียนออนไลน์ด้วย HeyGen

  1. ค้นหาเทมเพลตการเรียนรู้ที่เหมาะที่สุด

เลือกดูเทมเพลตปรับแต่งได้หลากหลายแบบที่ออกแบบมาสำหรับคอร์สเรียนออนไลน์โดยเฉพาะ ไม่ว่าคุณจะสร้างวิดีโอบรรยาย วิดีโอสอนทีละขั้นตอน หรือวิดีโอสร้างแรงบันดาลใจ เลือกเลย์เอาต์ที่เข้ากับสไตล์การสอนของคุณ แล้วนำชุดแบรนด์ของคุณมาใช้ทันทีเพื่อให้ภาพลักษณ์แบรนด์สอดคล้องกันอย่างไร้รอยต่อ

  1. เพิ่มสคริปต์การพูด อวตาร และพื้นหลังของคุณ
  1. ปรับแต่งวิดีโอ AI ของคุณ
  1. เติมความครีเอทีฟด้วยองค์ประกอบการออกแบบเพิ่มเติม
  1. ส่งวิดีโอฉบับสมบูรณ์ของคุณ

คำถามที่พบบ่อย

ฉันสามารถสร้างคอนเทนต์การเรียนรู้แบบใดได้บ้างด้วยเครื่องมือสร้างคอร์สด้วย AI ของ HeyGen?

คุณสามารถสร้างสื่อการเรียนรู้ได้หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นวิดีอบรรยาย บทเรียนสอนแบบทีละขั้น วิดีโอสร้างแรงบันดาลใจ และอื่นๆ อีกมากมาย ด้วยฟีเจอร์ AI บนแพลตฟอร์มนี้

สามารถใช้เครื่องมือสร้างคอร์สด้วย AI อย่าง HeyGen สำหรับคอร์สออนไลน์ได้ไหม

แน่นอน ไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์ม e-learning การฝึกอบรมพนักงาน หรือสภาพแวดล้อมในห้องเรียน HeyGen ช่วยให้คุณสร้างวิดีโอที่น่าสนใจและดึงความสนใจของผู้เรียนได้อย่างต่อเนื่อง

อวตาร AI ทำงานอย่างไรสำหรับวิดีโอการสอน?

อวตาร AI ของเราทำหน้าที่เป็นพิธีกรเสมือนจริงพร้อมสีหน้าท่าทางสมจริงและการลิปซิงก์ที่ซิงก์ปากอย่างแม่นยำ คุณสามารถเลือกใช้อวตารสำเร็จรูปหรือสร้างอวตารของคุณเองก็ได้

HeyGen สามารถแปลวิดีโอการเรียนรู้ของฉันสำหรับผู้ชมทั่วโลกได้ไหม

ได้แน่นอน การแปลวิดีโอของคุณเป็นมากกว่า 170 ภาษา ทำได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายด้วยฟีเจอร์การทำโลคัลไลซ์ขั้นสูงของ HeyGen

HeyGen เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นที่ไม่มีประสบการณ์ตัดต่อวิดีโอหรือไม่?

แน่นอน HeyGen ใช้งานง่าย มาพร้อมเทมเพลตและเครื่องมือตัดต่อที่เข้าใจได้ทันที ช่วยให้ผู้ใช้มือใหม่สร้างวิดีโอคุณภาพสูงแบบมืออาชีพได้อย่างรวดเร็ว

HeyGen ช่วยประหยัดเวลาเมื่อเทียบกับการผลิตวิดีโอแบบดั้งเดิมได้อย่างไร

การผลิตวิดีโอแบบเดิมต้องจ้างทีมงาน ถ่ายทำ และตัดต่อหลายรอบ แต่ด้วย HeyGen คุณสามารถสร้างวิดีโอคุณภาพสูงได้ภายในไม่กี่นาที เหมาะสำหรับผู้สอนที่ต้องการผลิตคอนเทนต์อย่างรวดเร็ว

สามารถปรับแต่งหน้าตาและสไตล์ของวิดีโอได้ไหม

ได้แน่นอน คุณสามารถเลือกพื้นหลัง องค์ประกอบกราฟิก ฟอนต์ และสีให้สอดคล้องกับแบรนด์หรือสไตล์คอร์สของคุณได้

การใช้อวตาร AI มีข้อดีกว่าใช้วิดีโอถ่ายทำจริงอย่างไรบ้าง?

อวตาร AI ช่วยให้ไม่ต้องออกกล้อง ถ่ายทำใหม่ หรือใช้เวลาตัดต่อมากมาย เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสร้างคอนเทนต์จำนวนมากอย่างสม่ำเสมอ

เริ่มต้นใช้งาน HeyGen สำหรับคอร์สเรียนของฉันได้อย่างไร

เพียงสมัครสมาชิก เลือกเทมเพลตหรือเริ่มจากศูนย์ เลือกอวตาร แล้วอัปโหลดสคริปต์ของคุณ อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายของเราจะแนะนำคุณในทุกขั้นตอน

HeyGen รองรับการส่งออกวิดีโอในรูปแบบไฟล์ใดบ้าง?

HeyGen รองรับรูปแบบการส่งออกวิดีโอได้หลากหลาย ทำให้แชร์คอนเทนต์ไปยังแพลตฟอร์มอย่าง YouTube หรือใช้ภายในระบบองค์กรได้อย่างง่ายดาย

HeyGen เหมาะกับงบของธุรกิจขนาดเล็กหรือผู้สอนรายบุคคลหรือไม่?

มีแพ็กเกจราคาที่ยืดหยุ่น รองรับตั้งแต่ผู้สอนเดี่ยวไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่

สามารถใช้ HeyGen เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้แบบอินเทอร์แอกทีฟได้ไหม?

ได้ HeyGen มาพร้อมฟีเจอร์ขั้นสูงที่รองรับคอนเทนต์แบบโต้ตอบ เช่น แบบทดสอบหรือสถานการณ์แบบแตกแขนง เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้นสำหรับผู้เรียนของคุณ

Start creating videos with AI

See how businesses like yours scale content creation and drive growth with the most innovative AI video.

Book a meeting
CTA background