สร้างเสียงพากย์หลายภาษาแบบเป็นธรรมชาติพร้อมลิปซิงก์แม่นยำ ไม่ต้องถ่ายทำใหม่หรือแก้ไขด้วยมือ รองรับเสียง AI หลายแบบที่เหมือนมนุษย์ในวิดีโอเดียวด้วยเทคโนโลยีแปลงข้อความเป็นเสียงขั้นสูง
ต้องการเสียงบรรยายวิดีโอ AI ที่เนี๊ยบและดูเป็นมืออาชีพสำหรับคอนเทนต์วิดีโอของคุณหรือไม่
HeyGen’s AI Video Generator ช่วยสร้างเสียงบรรยายคุณภาพสูงได้ในไม่กี่นาที ไม่ว่าจะเป็นวิดีโออธิบายสินค้า คอนเทนต์โปรโมชัน หรือวิดีโอสอนใช้งาน ก็เพิ่มเสียงบรรยายที่ทรงพลังให้โปรเจกต์ของคุณได้อย่างราบรื่น
ด้วย HeyGen คุณสามารถเลือกใช้เสียง AI ได้หลากหลายให้เหมาะกับโทนวิดีโอของคุณและเชื่อมต่อกับผู้ชมได้อย่างราบรื่น
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการใช้เครื่องมือสร้างเสียง AI ของเรา
เพิ่มประสิทธิภาพเสียงบรรยาย AI ของคุณให้สูงสุดด้วยเคล็ดลับเหล่านี้:
ทำให้คอนเทนต์น่าสนใจยิ่งขึ้นด้วยเสียงบรรยาย AI ระดับมืออาชีพ
การเพิ่มเสียงบรรยายแบบมืออาชีพสามารถยกระดับผลลัพธ์ของวิดีโอได้อย่างชัดเจน เสียงบรรยาย AI ที่ชัดเจนและน่าติดตามช่วยเล่าเรื่องได้มีพลัง สร้างความน่าเชื่อถือ และดึงให้ผู้ชมดูต่อ ทำให้ข้อความของคุณจดจำได้ง่ายยิ่งขึ้น
HeyGen’s Voice Over Generator ใช้เทคโนโลยีโคลนเสียง AI ขั้นสูงเพื่อสร้างเสียงบรรยายที่แม่นยำและเป็นธรรมชาติ ปรับให้เหมาะกับความต้องการของคุณ แพลตฟอร์มของเราได้รับความไว้วางใจจากมืออาชีพด้านการตลาด การศึกษา และความบันเทิง มั่นใจได้ในผลงานคุณภาพ ใช้งานง่าย ช่วยให้คุณสร้างคอนเทนต์วิดีโอจาก AI ที่โดดเด่นได้อย่างรวดเร็ว
วิธีใช้ HeyGen AI Voice Generator
สร้างเสียงบรรยาย AI ที่ฟังเป็นธรรมชาติให้เข้ากับคอนเทนต์ของคุณได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ และขยายการใช้งานได้ง่าย
เริ่มจากไฟล์เสียงที่สะอาดหรือพิมพ์สคริปต์ของคุณ HeyGen รองรับทั้งเสียงจริงและข้อความเป็นเสียงพูด
ใช้อวตาร AI พูดได้หรือซิงก์ปากทับฟุตเทจคนจริงเพื่อการนำเสนอที่สมจริง การเลือกอวตารที่เหมาะสมช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้ชมในวิดีโอที่สร้างจาก AI ได้อย่างมาก
เลือกจากเสียงมากกว่า 300 เสียงในกว่า 175 ภาษาให้ตรงกับโทนและกลุ่มเป้าหมายของคุณ มอบความยืดหยุ่นสำหรับวิดีโอ AI หลากหลายประเภท
HeyGen ซิงก์การขยับปาก เสียง และสีหน้าบนใบหน้าให้อัตโนมัติ จากนั้นส่งออกและแชร์วิดีโอพากย์เสียงด้วย AI ได้ภายในไม่กี่วินาที ฟีเจอร์ส่งออกอย่างรวดเร็วนี้เหมาะสำหรับนักการตลาดและคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่ต้องการผลลัพธ์ทันที
เป็นเครื่องมือที่เปลี่ยนข้อความหรือไฟล์เสียงที่อัปโหลดของคุณให้กลายเป็นเสียงบรรยายคุณภาพระดับสตูดิโอที่ฟังเป็นธรรมชาติและซิงก์ได้อย่างสมบูรณ์แบบกับอวตารหรือฟุตเทจจริง คุณยังสามารถใช้งานร่วมกับเครื่องมือสร้างวิดีโอ AI จากข้อความเป็นเสียงพูด
ได้ คุณสามารถปรับโทนเสียง ความเร็ว จังหวะ และสไตล์การพูดได้ด้วยเครื่องมือควบคุมแบบง่ายๆ เพื่อให้เสียงบรรยายเหมาะกับคอนเทนต์ของคุณ ช่วยให้เลือกเสียงให้เข้ากับวิดีโอเทรนนิง โพสต์โซเชียล หรือสื่อการตลาดได้อย่างลงตัว
ได้ คุณสามารถอัปโหลดไฟล์เสียงของตัวเองเพื่อโคลนเสียง หรือสร้างเสียงใหม่จากพรอมต์ข้อความ ปรับแต่งสำเนียง อารมณ์ และสไตล์การพูดได้ตามต้องการเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ไม่เหมือนใคร
ได้ ใช้งานร่วมกับอวตาร AI หรือฟุตเทจวิดีโอที่อัปโหลดก็ได้ คุณยังสามารถเพิ่มความน่าสนใจให้วิดีโอด้วยการเพิ่มรูปภาพผ่านเครื่องมือ Add Photo to Video แพลตฟอร์ม AI ของเราได้แปลวิดีโอไปแล้ว 18,814,906 วิดีโอในหลายภาษา
ได้ แผนแบบชำระเงินสามารถใช้งานเชิงพาณิชย์ได้เต็มรูปแบบสำหรับการตลาด การขาย วิดีโอสอน โฆษณา และคอนเทนต์แบรนด์ โดยไม่มีข้อจำกัดลายน้ำ ปลดล็อกฟีเจอร์วิดีโอ AI ระดับพรีเมียมด้วยแผนเริ่มต้นที่ $49 ต่อเดือน
คุณสามารถเลือกใช้เสียง AI ได้มากกว่า 300 เสียง ครอบคลุมกว่า 175 ภาษาและสำเนียง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับคอนเทนต์การเทรนนิงระดับโกลบอลและแคมเปญหลายภาษา
ได้ ระบบจะซิงก์การขยับปาก เสียง และสีหน้าบนตัวอวตาร AI หรือผู้พูดจริงโดยอัตโนมัติ ทำให้วิดีโอของคุณดูเป็นธรรมชาติและกลมกลืนกัน
ได้ คุณสามารถสร้างเสียงบรรยายและเปลี่ยนให้กลายเป็นวิดีโอสมบูรณ์ได้ทันทีด้วยอวตาร ซีน และเทมเพลต สำหรับการสร้างวิดีโอแบบมีโครงสร้าง ลองใช้ text to video
