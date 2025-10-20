พบกับ Avatar V อวตารที่สมจริงที่สุดเท่าที่เคยมีมา สร้างอวตารของคุณฟรี

เครื่องมือสร้างพอดแคสต์ด้วย AI

แปลงโน้ตหรือสคริปต์ของคุณให้กลายเป็นเสียงพอดแคสต์พร้อมเผยแพร่ด้วย AI Podcast Generator ของเราได้ในไม่กี่นาที ด้วยเครื่องมือสร้างพอดแคสต์ด้วย AI นี้ไม่ต้องใช้ไมโครโฟนหรือขั้นตอนตัดต่อที่ยาวนานอีกต่อไป เพลิดเพลินกับเสียงสังเคราะห์ที่ชัดเจนเป็นธรรมชาติได้ในทุกภาษาที่ต้องการ

136,668,074วิดีโอที่สร้างแล้ว
111,253,103อวตารที่สร้างแล้ว
18,815,732วิดีโอที่แปลแล้ว
ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้ทั่วโลกหลายล้านคนในการนำเรื่องราวมาสู่ชีวิต
การสร้างวิดีโอ AI

สร้างพอดแคสต์โดยไม่ต้องอัดเสียง

ด้วย HeyGen AI Podcast Generator ไม่ต้องเสียเวลานัดอัดเสียงอีกต่อไป เครื่องมือนี้ช่วยให้การสร้างพอดแคสต์เป็นเรื่องง่ายลื่นไหล เพียงอัปโหลดสคริปต์พอดแคสต์ เลือกเสียงหรืออวตาร แล้วสร้างตอนเสียงคุณภาพสูงได้ทันที เหมาะสำหรับนักการตลาด ครูอาจารย์ ครีเอเตอร์ และธุรกิจที่ต้องการขยายการผลิตคอนเทนต์อย่างรวดเร็ว เปลี่ยนบันทึกการสอนในชั้นเรียนให้กลายเป็นพอดแคสต์ ทำให้การเรียนรู้เข้าถึงได้มากยิ่งขึ้น

a dog wearing headphones and a yellow hat stands in front of a microphone and says hey do you like my podcast
การสร้างวิดีโอ AI

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการสร้างพอดแคสต์ด้วย AI

อยากได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าจาก AI podcast generator ของคุณใช่ไหม? ทำตามทิปส์สั้นๆ เหล่านี้:

  • เขียนให้เข้าใจง่าย
    ใช้ประโยคสั้น กระชับ และเป็นกันเองเหมือนบทสนทนา
  • แบ่งเป็นช่วงๆ
    เพิ่มจังหวะหยุดหรือช่วงเปลี่ยนตามธรรมชาติเพื่อให้เนื้อหาลื่นไหลขึ้น
  • เลือกเสียงให้เหมาะสม
    ปรับโทนและพลังของเสียงให้เข้ากับสไตล์คอนเทนต์ของคุณ
  • รองรับหลายภาษา
    สร้างเวอร์ชันมากกว่า 40 ภาษาเพื่อเข้าถึงผู้ฟังได้มากขึ้น
a screen that says your story begins with a picture
การสร้างวิดีโอ AI

เข้าถึงผู้ฟังกลุ่มใหม่ด้วยพอดแคสต์ที่สร้างด้วย AI

ไม่ว่าคุณจะรีโพสต์คอนเทนต์บล็อก แปลงโน้ตการเรียนเป็นเสียง หรือสร้างคอนเทนต์สื่อสารภายใน เครื่องมือพอดแคสต์ด้วย AI ช่วยให้ทุกขั้นตอนง่ายขึ้น สร้างคอนเทนต์คุณภาพระดับสตูดิโอได้อย่างสม่ำเสมอบนหลากหลายแพลตฟอร์ม โดยไม่ต้องยุ่งยากกับการฝึกเสียงหรือการอัดเสียงเอง เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ คอนเทนต์ที่สร้างด้วย AI ในงานสื่อสารมวลชน และวิธีที่เทคโนโลยีนี้พลิกโฉมวงการสื่อ

a video that says boost engagement on it
ใช้งานอย่างไร

สร้างพอดแคสต์ง่ายๆ ใน 4 ขั้นตอน

แปลงคอนเทนต์ตัวหนังสือให้กลายเป็นตอนพอดแคสต์เสียงธรรมชาติได้อย่างรวดเร็วด้วย AI podcast generator ของเรา

ขั้นตอนที่ 1

อัปโหลดรูปภาพสำหรับอวตารของคุณ

เริ่มจากอัปโหลดรูปถ่ายที่คมชัดเพื่อสร้างโฮสต์ AI ส่วนตัวของคุณ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับวิดีโอพอดแคสต์ที่ต้องการความเป็นมนุษย์มากขึ้น

ขั้นตอนที่ 2

ใส่สคริปต์หรืออัปโหลดไฟล์เสียง

ส่งสคริปต์พอดแคสต์ของคุณเข้ามา หรืออัปโหลดไฟล์เสียงที่มีอยู่เพื่อปรับแต่งด้วย AI podcast generator ของเรา

ขั้นตอนที่ 3

เลือกเสียง AI หรืออัปโหลดฟุตเทจจริง

เลือกใช้เสียงมากกว่า 300 เสียงในกว่า 175 ภาษาให้ตรงกับโทนและกลุ่มผู้ชมของคุณได้อย่างลงตัวด้วยเสียงสังเคราะห์ที่ฟังเป็นธรรมชาติ

ขั้นตอนที่ 4

สร้างและแชร์พอดแคสต์ AI ของคุณ

HeyGen ซิงก์การขยับปาก เสียง และสีหน้าให้อัตโนมัติ จากนั้นส่งออกและแชร์ได้ภายในไม่กี่วินาที

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ AI Podcast Generator

HeyGen AI Podcast Generator คืออะไร?

HeyGen AI Podcast Generator คือเครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับแปลงคอนเทนต์แบบเขียนของคุณ ไม่ว่าจะเป็นสคริปต์ บล็อกโพสต์ หรือบทความ ให้กลายเป็นพอดแคสต์เสียงหรือวิดีโอคุณภาพระดับมืออาชีพ โดยใช้เสียง AI และอวตารที่สมจริงในการสร้างเอพิโสดที่น่าสนใจ โดยไม่ต้องใช้ชุดอุปกรณ์บันทึกเสียงแบบเดิม

ฉันใช้อวตารของตัวเองในพอดแคสต์ได้ไหม

ได้ HeyGen ช่วยให้คุณสร้างอวตารแบบเฉพาะตัวได้ด้วยการอัปโหลดรูปถ่ายที่คมชัด อวตารนี้สามารถใช้เพิ่มความเป็นมนุษย์ให้กับวิดีโอพอดแคสต์ของคุณได้
สร้างผู้บรรยาย AI ที่น่าสนใจด้วย 111,252,277 อวตารที่สร้างแล้ว.

รองรับภาษาอะไรบ้าง?

HeyGen รองรับมากกว่า 175 ภาษา ช่วยให้คุณสร้างพอดแคสต์หลายภาษาเพื่อเข้าถึงผู้ฟังทั่วโลกได้

ฉันสามารถแปลงคอนเทนต์เสียงที่มีอยู่ให้เป็นวิดีโอพอดแคสต์ได้ไหม

ได้ คุณสามารถอัปโหลดไฟล์เสียงที่มีอยู่แล้วและปรับแต่งด้วยอวตาร AI และภาพประกอบเพื่อสร้างวิดีโอพอดแคสต์ที่น่าสนใจได้

การใช้ AI Podcast Generator มีค่าใช้จ่ายหรือไม่

HeyGen มีเวอร์ชันให้ใช้งานฟรีพร้อมฟีเจอร์พื้นฐาน ฟีเจอร์ขั้นสูงและการส่งออกวิดีโอความละเอียดสูงอาจต้องสมัครสมาชิก

จะแจกจ่ายพอดแคสต์ที่สร้างด้วย AI ได้อย่างไร?

แม้ว่าเครื่องมือพอดแคสต์ AI บางตัวจะสามารถส่งออกไฟล์เสียงสำหรับแพลตฟอร์มอย่าง Spotify หรือ Apple Podcasts ได้ แต่ HeyGen มุ่งเน้นที่คอนเทนต์วิดีโอคุณภาพสูงโดยใช้เทคโนโลยี AI Avatar IV คุณสามารถสร้างตอนพอดแคสต์ที่ดึงดูดสายตาและเผยแพร่ได้โดยตรงบนแพลตฟอร์มวิดีโอเป็นหลักอย่าง YouTube, LinkedIn หรือ TikTok เพื่อเพิ่มการเข้าถึงและการมีส่วนร่วมของผู้ชมให้สูงสุด

