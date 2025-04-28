อภิธานศัพท์ AI
อภิธานศัพท์วิดีโอ AI นี้รวบรวมคำจำกัดความที่ชัดเจนและกระชับของคำสำคัญที่เกี่ยวข้องกับวิดีโอจาก AI การแปล เทคโนโลยีอวตาร และกรณีการใช้งานต่างๆ ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณเข้าใจเครื่องมือและแนวคิดที่กำลังกำหนดอนาคตของการสร้างและการทำโลคัลไลซ์วิดีโอได้อย่างรวดเร็ว
A-roll คือฟุตเทจหลักในวิดีโอที่มักจะแสดงตัวแบบหลัก เช่น ผู้นำเสนอ ผู้ให้สัมภาษณ์ หรือเนื้อเรื่องหลัก เป็นส่วนแกนของเรื่องราวและมักใช้ร่วมกับ B-roll เพื่อเพิ่มความหลากหลายของภาพและบริบท
โฆษณาคือวิดีโอโปรโมชันที่สร้างขึ้นเพื่อโน้มน้าวให้ผู้ชมตัดสินใจซื้อสินค้า或บริการ โดยมักมีความยาวสั้น เจาะกลุ่มเป้าหมายชัดเจน และปรับแต่งให้เหมาะกับประสิทธิภาพบนแพลตฟอร์มดิจิทัลต่างๆ
อวตาร AI คือคาแร็กเตอร์ดิจิทัลที่สร้างขึ้นด้วยคอมพิวเตอร์ซึ่งเลียนแบบลักษณะภายนอกและพฤติกรรมของมนุษย์ มักถูกใช้ในวิดีโอ ผู้ช่วยเสมือน และแอปพลิเคชันด้านงานบริการลูกค้า
เครื่องสร้างอวตาร AI คือเครื่องมือที่สร้างตัวละครดิจิทัลสมจริงด้วยปัญญาประดิษฐ์ ผู้ใช้สามารถปรับแต่งรูปลักษณ์ เสียง และสีหน้าให้ตรงกับแบรนด์หรือข้อความที่ต้องการได้
เครื่องมือนี้ผสานอวตารดิจิทัลเข้ากับระบบแปลงข้อความเป็นเสียงและการเรนเดอร์วิดีโอ เพื่อสร้างวิดีโอได้โดยไม่ต้องถ่ายทำจากคนจริง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสร้างคอนเทนต์แบบปรับให้เป็นส่วนบุคคลและขยายการผลิตได้อย่างรวดเร็ว
วิดีโอที่สร้างด้วย AI คือวิดีโอที่ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในการทำงานอัตโนมัติในส่วนต่างๆ เช่น การเขียนสคริปต์ การพากย์เสียง แอนิเมชัน หรือการตัดต่อ วิดีโอเหล่านี้ช่วยประหยัดเวลาและทรัพยากรในการผลิตคอนเทนต์
AI generator ใช้อัลกอริทึมในการสร้างคอนเทนต์ เช่น รูปภาพ ข้อความ หรือวิดีโอ จากข้อมูลหรือคำสั่งที่ผู้ใช้ป้อนเข้าไป ช่วยทำให้เวิร์กโฟลว์งานครีเอทีฟมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยการอัตโนมัติงานที่ซ้ำซาก
ตัวแทนขาย AI SDR (Sales Development Representative) บนเว็บไซต์คือเอเจนต์ดิจิทัลที่ทักทายผู้เข้าชม คัดกรองลีด และตอบคำถามพื้นฐาน ทำหน้าที่เป็นจุดสัมผัสแรกในกระบวนการขาย
หมายถึงการใช้เครื่องมือ AI เพื่อแปลงภาษาพูดหรือข้อความในวิดีโอให้เป็นอีกภาษา โดยมักครอบคลุมทั้งการถอดเสียง การแปลภาษา และการสร้างเสียงพากย์
ตัวแปลภาษา AI จะแปลงข้อความหรือคำพูดจากภาษาหนึ่งไปเป็นอีกภาษาหนึ่งโดยอัตโนมัติด้วยการใช้การเรียนรู้ของเครื่องและการประมวลผลภาษาธรรมชาติ มักถูกใช้ในซับไตเติล การสนทนาแบบเรียลไทม์ และงานซัพพอร์ตลูกค้า
วิดีโอสอน AI คือวิดีโอเชิงให้ความรู้ที่อธิบายวิธีใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ เหมาะทั้งสำหรับผู้เริ่มต้นและมืออาชีพที่ต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับ AI
เครื่องสร้างวิดีโอ AI คือเครื่องมือที่สร้างวิดีโอจากข้อความ รูปภาพ หรือเสียงด้วยปัญญาประดิษฐ์ ช่วยทำให้กระบวนการผลิตเป็นอัตโนมัติ มักไม่ต้องใช้กล้อง นักแสดง หรือสตูดิโอ
การแปลวิดีโอ AI ใช้เครื่องมืออัตโนมัติในการแปลบทสนทนา คำบรรยาย และเสียงพากย์เป็นหลายภาษา ช่วยให้คอนเทนต์วิดีโอเข้าถึงผู้ชมทั่วโลกได้ง่ายขึ้น
ตัวแปลวิดีโอ AI คือเครื่องมือที่ประมวลผลและแปลเนื้อหาวิดีโอข้ามหลายภาษา โดยมักผสานการรู้จำเสียงพูด การแปลภาษาด้วยเครื่อง และการสังเคราะห์เสียงเข้าไว้ด้วยกัน
Avatar AI ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการสร้าง ขยับ และควบคุมตัวตนดิจิทัล อวตารเหล่านี้สามารถใช้ในวิดีโอ เกม หรือแอปพลิเคชันแบบโต้ตอบเพื่อสร้างประสบการณ์โต้ตอบเสมือนมนุษย์
ตัวสร้างอวตารคือเครื่องมือที่สร้างตัวตนดิจิทัลของบุคคลหรือคาแร็กเตอร์จากคุณลักษณะที่ผู้ใช้เลือก มักใช้ในเกม โซเชียลมีเดีย และคอนเทนต์วิดีโอสำหรับธุรกิจ
B
B-roll คือฟุตเทจเสริมที่ช่วยเพิ่มรายละเอียดให้กับเนื้อเรื่องหลักหรือภาพหลักในวิดีโอ มักใช้เพื่อให้บริบท แสดงการเคลื่อนไหว หรือใช้ปิดรอยตัดในฉากสัมภาษณ์และเสียงบรรยาย
วิดีโอแบรนด์ ถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับพันธกิจ ค่านิยม และบุคลิกภาพของบริษัท มักใช้เพื่อสร้างตัวตนของแบรนด์ สร้างความน่าเชื่อถือ และเชื่อมต่อกับผู้ชมในเชิงอารมณ์
C
การอบรมด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนด วิดีโอให้ความรู้พนักงานเกี่ยวกับมาตรฐานด้านกฎหมาย จริยธรรม และข้อบังคับ ช่วยให้องค์กรลดความเสี่ยงและทำให้พนักงานปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด
วิดีโอเทรนนิงสำหรับองค์กรถูกออกแบบมาเพื่อให้ความรู้พนักงานเกี่ยวกับนโยบาย ทักษะ และกระบวนการของบริษัท ช่วยให้การปฐมนิเทศและการพัฒนาวิชาชีพของพนักงานในทุกทีมมีมาตรฐานสอดคล้องกัน
การแปลเชิงลึกหมายถึงการแปลด้วยระบบประสาทขั้นสูงที่สามารถจับบริบท สำนวน และโทนภาษาได้แม่นยำกว่าวิธีการแปลแบบดั้งเดิม เหมาะอย่างยิ่งสำหรับคอนเทนต์แบบบทความยาวและสคริปต์วิดีโอ
วิดีโอประเภทนี้คือ วิดีโอรูปแบบยาว ที่เล่าเรื่องเหตุการณ์จริง ผู้คน หรือประเด็นต่างๆ ผ่านมุมมองแบบสตอรี่เทลลิง โดยผสมผสานข้อมูลข้อเท็จจริงเข้ากับเทคนิคการเล่าเรื่องเพื่อให้ทั้งน่าสนใจและให้ข้อมูลครบถ้วน
อี
การตลาดอีเวนต์ วิดีโอใช้โปรโมตงานประชุม สัมมนาออนไลน์ การเปิดตัวสินค้า หรืออีเวนต์สดอื่นๆ เพื่อสร้างความคาดหวังและกระตุ้นให้ผู้ชมลงทะเบียนเข้าร่วมผ่านคอนเทนต์ภาพที่ดึงดูด
F
การแบ่งปันความรู้ด้านการเงินวิดีโอให้ความรู้ผู้ชมเกี่ยวกับการบริหารเงิน การลงทุน และแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ ช่วยให้หัวข้อการเงินที่ซับซ้อนเข้าถึงผู้ชมในวงกว้างได้ง่ายขึ้น
การทำนายดวงชะตา วิดีโอให้คำทำนายหรือมุมมองเชิงจิตวิญญาณโดยอิงจากโหราศาสตร์ ไพ่ทาโรต์ หรือศาสตร์อื่นๆ มักใช้เพื่อความบันเทิงหรือการสะท้อนตนเอง
G
วิดีโอ AI แบบสร้างสรรค์ (Generative AI video) หมายถึงเนื้อหาวิดีโอที่สร้างขึ้นด้วยโมเดล AI ที่เรียนรู้รูปแบบจากข้อมูลเพื่อนำมาสร้างภาพ เสียง หรือสคริปต์ที่สมจริง วิธีนี้ช่วยลดงานที่ต้องทำด้วยมือและเร่งกระบวนการผลิตให้เร็วขึ้น
วิดีโอเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ ถ่ายทอดเหตุการณ์หรือยุคสมัยในอดีตในรูปแบบการเล่าเรื่อง ใช้เพื่อการศึกษา ความบันเทิง หรือการอนุรักษ์วัฒนธรรม
วิดีโอสอนวิธีใช้ ให้คำแนะนำแบบทีละขั้นตอนในการทำงานให้เสร็จหรือแก้ปัญหา วิดีโอประเภทนี้ได้รับความนิยมทั้งในการซัพพอร์ตลูกค้าและในด้านการศึกษา
L
วิดีโอเรียนรู้ภาษาสอนคำศัพท์ ไวยากรณ์ การออกเสียง และการสนทนาในภาษาต่างประเทศ ช่วยผู้เรียนทุกระดับความสามารถผ่านการเรียนการสอนแบบมีการแนะนำทีละขั้น
วิดีโออัปเดตจากผู้นำ ใช้แชร์ข่าวสาร เป้าหมาย หรือการเปลี่ยนแปลงต่างๆ โดยตรงจากผู้บริหารของบริษัท ช่วยสร้างความโปร่งใสและความสอดประสานไปทั่วทั้งองค์กร
คอร์สเรียน คือโปรแกรมการเรียนรู้อย่างเป็นระบบที่ใช้วิดีโอในการสอน ถ่ายทอดบทเรียน ทิวทอเรียล และแบบประเมินความรู้ นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในโรงเรียน แพลตฟอร์มออนไลน์ และการฝึกอบรมในองค์กร
M
วิดีโอแบ่งปันความรู้ทางการแพทย์อธิบายแนวคิดด้านสุขภาพ การรักษา และหัตถการต่างๆ ใช้โดยผู้เชี่ยวชาญ สถาบัน และผู้สอน เพื่อยกระดับความเข้าใจของสาธารณชนและการฝึกอบรม
วิดีโอสร้างแรงบันดาลใจ ถูกออกแบบมาเพื่อกระตุ้น สร้างพลัง และยกระดับกำลังใจให้ผู้ชม โดยมักเน้นประเด็นเรื่องการพัฒนาตนเอง ความยืดหยุ่นในการเผชิญปัญหา และการเติบโตในชีวิต
วิดีโอรีวิวภาพยนตร์และเพลง นำเสนอคำวิจารณ์และการวิเคราะห์ผลงานบันเทิงใหม่หรือคลาสสิก ช่วยให้ผู้ชมตัดสินใจได้ว่าสิ่งต่อไปที่ควรดูหรือฟังคืออะไร
วิดีโอประเภทนี้คือ วิดีโอครีเอทีฟ ที่มีดนตรีหรือการเล่าเรื่องต้นฉบับซึ่งสร้างหรือปรับแต่งด้วย AI ผสานความบันเทิงเข้ากับเทคโนโลยีล้ำสมัย
N
วิดีโอข่าวและการเล่าเรื่องนำเสนอเหตุการณ์ปัจจุบัน เรื่องราวที่น่าสนใจ หรือเรื่องเล่าทางวัฒนธรรม เพื่อให้ข้อมูลและดึงดูดผู้ชมด้วยคอนเทนต์ที่น่าสนใจและให้ความรู้
การอัปเดตเหล่านี้คือ การอัปเดตตามปกติ ที่ส่งผ่านอีเมลหรือวิดีโอเพื่อให้ลูกค้า พนักงาน หรือชุมชนได้รับข้อมูลล่าสุด โดยมักประกอบด้วยประกาศ ความสำเร็จ และข่าวสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
O
เว็บบินาร์และพอดแคสต์แบบออนดีมานด์คือเซสชันเสียงหรือวิดีโอบันทึกล่วงหน้าที่สามารถรับชมและรับฟังได้ทุกเวลา มอบการเข้าถึงมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญ ภาวะผู้นำทางความคิด และการสนทนาเชิงลึกในหัวข้อเฉพาะทางได้อย่างยืดหยุ่น
วิดีโออบรมการเริ่มต้นใช้งาน ช่วยให้พนักงานใหม่หรือผู้ใช้ใหม่เรียนรู้การใช้เครื่องมือ วัฒนธรรม และความคาดหวังของบริษัทได้อย่างรวดเร็ว มอบประสบการณ์เริ่มต้นที่เป็นมาตรฐานและน่าประทับใจ
P
วิดีโอทักทายหรือแนะนำตัวแบบส่วนตัวคือข้อความสั้นๆ สำหรับใช้แนะนำตัวเองในแบบเป็นกันเองและน่าจดจำ มักใช้ในงานเน็ตเวิร์กกิง การออนบอร์ด หรือการติดต่อเชิงรุก
การติดต่อขายแบบเฉพาะบุคคลคือการส่งข้อความหรือวิดีโอที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละลูกค้าเป้าหมาย วิธีนี้ช่วยสร้างความสัมพันธ์ แสดงให้เห็นถึงความตรงความต้องการ และเพิ่มอัตราการปิดการขาย
โพสต์โปรดักชันคือขั้นตอนสุดท้ายของการสร้างวิดีโอที่นำฟุตเทจดิบมาแก้ไข ตกแต่งสี และเพิ่มเสียง เพลง กราฟิก และเอฟเฟกต์ต่างๆ เป็นช่วงที่วิดีโอถูกปรับจนได้รูปแบบสมบูรณ์และเตรียมพร้อมสำหรับการเผยแพร่หรือกระจายต่อ
ขั้นตอนก่อนการถ่ายทำคือช่วงการวางแผนการสร้างวิดีโอที่รวมถึงการเขียนสคริปต์ การทำสตอรีบอร์ด การคัดเลือกผู้แสดง การสำรวจสถานที่ถ่ายทำ และการจัดตารางเวลา ขั้นตอนนี้เป็นการวางรากฐานให้การถ่ายทำราบรื่น และช่วยให้แนวคิดสร้างสรรค์สอดคล้องกันพร้อมทั้งเตรียมความพร้อมด้านการจัดการ
วิดีโอประกาศสินค้า ใช้แนะนำฟีเจอร์ บริการ หรือการเปิดตัวสินค้าใหม่ให้กับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อสร้างกระแส แจ้งข้อมูลให้ลูกค้าทราบ และดึงดูดความสนใจจากสื่อ
วิดีโออธิบายสินค้า คือคลิปสั้นๆ ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการทำงานของสินค้าและประโยชน์หลัก มักใช้เพื่อให้ความรู้แก่ลูกค้า สนับสนุนการขาย และทำให้ฟีเจอร์ที่ซับซ้อนเข้าใจได้ง่ายขึ้น
วิดีโอรีวิวสินค้าประเมินฟีเจอร์ ข้อดี และข้อเสียของสินค้าชิ้นใดชิ้นหนึ่ง ช่วยให้ผู้ที่กำลังตัดสินใจซื้อได้รับคำแนะนำด้วยความคิดเห็นหรือประสบการณ์การใช้งานที่เป็นกลาง
ขั้นตอนโปรดักชันหรือการถ่ายทำคือช่วงที่บันทึกฟุตเทจทั้งหมดตามแผนด้วยกล้อง ระบบไฟ และอุปกรณ์เสียง เป็นการลงมือสร้างสรรค์ผลงานตามวิสัยทัศน์ที่วางไว้ในสคริปต์และสตอรีบอร์ด ไม่ว่าจะถ่ายในสตูดิโอหรือโลเคชันจริง
R
วิดีโอด้านศาสนา ถ่ายทอดคำสอน บทสวด เทศนา หรือสารด้านจิตวิญญาณ ช่วยให้ชุมชนยังคงเชื่อมต่อกันและเสริมสร้างศรัทธาให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
วิดีโออบรมด้านความปลอดภัยให้ความรู้ผู้ชมเกี่ยวกับวิธีหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุและการรับมือเหตุฉุกเฉิน เนื้อหาเหล่านี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงสูงและสภาพแวดล้อมในที่ทำงาน
การนำเสนอด้านการขาย คือการพรีเซนต์แบบมีโครงสร้างเพื่อโชว์สินค้า บริการ หรือข้อเสนอ โดยมักใช้โดยทีมขายเพื่อโน้มน้าวผู้มุ่งหวังหรือว่าที่ลูกค้า
การเขียนสคริปต์คือกระบวนการสร้างบทพูด คำบรรยาย และโครงเรื่องสำหรับวิดีโอ ทำหน้าที่เป็นรากฐานของการเล่าเรื่องและช่วยกำหนดทิศทางขั้นตอนการผลิตทั้งหมด
วิดีโอโซเชียลมีเดีย คือคอนเทนต์วิดีโอแบบสั้นที่ออกแบบมาสำหรับแพลตฟอร์มอย่าง Instagram, TikTok และ LinkedIn ช่วยให้แบรนด์มีส่วนร่วมกับผู้ชม สร้างการรับรู้ และสื่อสารอัปเดตหรือโปรโมชันได้อย่างทันท่วงที
วิดีโอเหล่านี้เน้นประสบการณ์เชิงบวกจากลูกค้า ผู้ใช้บริการ หรือพนักงาน ช่วยสร้างความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจจากผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง
วิดีโอการฝึกอบรมตามทักษะ สอนความสามารถเฉพาะด้าน เช่น การใช้ซอฟต์แวร์ การใช้งานเครื่องจักร หรือทักษะด้านพฤติกรรม ใช้เพื่อยกระดับทักษะของพนักงานหรือผู้เรียนในด้านที่ต้องการเป็นพิเศษ
การแปลวิดีโอหมายถึงการแปลงภาษาพูดหรือภาษาเขียนให้เป็นอีกภาษาหนึ่ง ซึ่งอาจทำได้โดยการใส่คำบรรยาย การพากย์เสียง หรือการสร้างแทร็กเสียงใหม่
กระบวนการนี้คือการแปลงเนื้อหาวิดีโอที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษให้เป็นภาษาอังกฤษโดยใช้เครื่องมืออย่างการถอดเสียง การแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และการพากย์เสียง มักใช้เพื่อเข้าถึงกลุ่มผู้ชมที่ใช้ภาษาอังกฤษ
V
วิดีโอ AI หมายถึงการใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการวิเคราะห์ ตัดต่อ ปรับคุณภาพ หรือสร้างเนื้อหาวิดีโอใหม่ เป็นเทคโนโลยีเบื้องหลังเครื่องมือต่างๆ เช่น การจดจำวัตถุ การตรวจจับฉาก และการสร้างวิดีโออัตโนมัติ
ตัวสร้างวิดีโอคือเครื่องมือซอฟต์แวร์ที่ใช้สร้างวิดีโอจากข้อความ รูปภาพ หรือเทมเพลต และสามารถใช้ AI ช่วยทำงานอัตโนมัติทั้งการตัดต่อและการบรรยายเสียง
ตัวแปลวิดีโอคือเครื่องมือที่แปลงภาษาที่อยู่ในวิดีโอให้เป็นอีกภาษาหนึ่ง มักมาในรูปแบบซับไตเติลหรือเสียงพากย์ วิดีโอ AI แปลภาษาด้วยการใช้ AI เพื่อทำกระบวนการนี้ให้เป็นอัตโนมัติ รวดเร็ว และแม่นยำ
เสียงบรรยายคือเสียงเล่าที่บันทึกแยกต่างหากแล้วนำไปใส่ในวิดีโอเพื่ออธิบาย แนะนำ หรือเล่าเรื่อง มักใช้ในวิดีโอสอนสารคดีและโฆษณา