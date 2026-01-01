ทันทีสร้างและปรับเนื้อหาวิดีโอเทรนนิ่งให้เหมาะกับแต่ละท้องถิ่น

สร้างมาเพื่อการเรียนรู้และการพัฒนาบุคลากร (L&D) แพลตฟอร์มวิดีโอ AI ของ HeyGen ช่วยยกระดับทุกขั้นตอนของวงจรการฝึกอบรม ให้สามารถส่งมอบคอนเทนต์การฝึกอบรมที่น่าสนใจ ขยายการใช้งานได้ง่าย และปรับให้เหมาะกับแต่ละท้องถิ่นในมากกว่า 175 ภาษาและสำเนียง

โลโก้ G2
4.8
รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ
บริษัทชั้นนำระดับโลกไว้วางใจ HeyGen
โลโก้ Google
โลโก้ Wondershare
โลโก้ Atlassian
โลโก้ Salesforce
โลโก้ Miro
โลโก้ HubSpot
โลโก้ BBC
โลโก้ Lemonade
โลโก้ HP
โลโก้ Duolingo
โลโก้ Zoom
ทำไมต้อง HeyGen

แพลตฟอร์มวิดีโอ AI แห่งเดียวที่ยกระดับการฝึกอบรมในทุกขั้นตอน

ดึงดูดและมีประสิทธิภาพ

เร่งการสร้างคอนเทนต์และเปลี่ยนคอนเทนต์แบบสแตติกให้กลายเป็นวิดีโอแบบไดนามิกที่มีอวตารนำเสนอ ด้วยเครื่องมืออย่างแปลง PPT/PDF เป็นวิดีโอ เทมเพลตแบบกำหนดเองที่แก้ไขได้ และการบันทึกหน้าจอได้โดยตรงในแพลตฟอร์ม

รวดเร็วและคุ้มค่า

ด้วยแพลตฟอร์มวิดีโอ AI ของ HeyGen คุณสามารถสร้างวิดีโอเทรนนิ่งแบบไดนามิก ส่วนบุคคล และอินเทอร์แอกทีฟได้อย่างง่ายดาย ลดทั้งเวลาและต้นทุนการผลิตโดยไม่ลดทอนคุณภาพ

ปรับให้เหมาะกับแต่ละพื้นที่ในระดับขนาดใหญ่

แปลคอร์สฝึกอบรมเป็นภาษาต่างๆ กว่า 175 ภาษาและสำเนียงได้ทันที พร้อมระบบตรวจทานในตัว เพื่อเพิ่มการเข้าถึงและดึงดูดผู้เรียนในภาษาที่ต้องการ

อัปเดตได้ง่าย

แก้ไขวิดีโอที่มีอยู่ให้สอดคล้องกับนโยบายใหม่ การเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์ หรือกระบวนการที่อัปเดต ช่วยให้เนื้อหาถูกต้องอยู่เสมอโดยไม่ต้องถ่ายทำใหม่ให้สิ้นเปลืองงบประมาณหรือเสียเวลาแก้ไขนาน

การส่งมอบที่ยืดหยุ่น

แชร์วิดีโอได้ง่ายหรือเพิ่มลงใน LMS ใดก็ได้สำหรับการอบรมแบบยืดหยุ่นตามต้องการ ด้วยการส่งออกเป็น SCORM จึงผสานรวมคอนเทนต์และติดตามอัตราการเรียนจบได้อย่างราบรื่น

เรื่องราวจากลูกค้า

ผลิตภัณฑ์ที่เติบโตเร็วที่สุดบน G2 ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ

90%

อัตราการดูวิดีโอจบ

25%

อัตราการทำแบบฝึกหัดเสร็จสมบูรณ์เพิ่มขึ้น

10 เท่า

ความเร็วในการผลิตวิดีโอเพิ่มขึ้น

10-15

ภาษาต่อวิดีโอ

80%

ลดต้นทุนการแปล

€1,000

ประหยัดต่อ 1 นาทีของวิดีโอ

คุณสมบัติเด่น

ฟีเจอร์ที่ออกแบบมาเพื่อทำให้การฝึกอบรมมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

เคสการใช้งานแนะนำ

ขับเคลื่อนผลลัพธ์การเรียนรู้จริงสำหรับทุกการอบรม

ตั้งแต่การปฐมนิเทศและการปฏิบัติตามข้อกำหนดไปจนถึงการพัฒนาทักษะระดับโลก HeyGen ช่วยให้ทีมฝึกอบรมสามารถเปิดตัวการฝึกอบรมแบบเฉพาะบุคคลหลายภาษาได้ภายในไม่กี่ชั่วโมง

การเริ่มงานและพัฒนาพนักงาน

ต้อนรับพนักงานใหม่ด้วยวิดีโอที่น่าสนใจและปรับให้เหมาะกับแต่ละคน พร้อมมอบคอนเทนต์พัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่องที่ขยายตามการเติบโตของทีมได้

การอบรมด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนด

ให้ความรู้พนักงานใหม่และอัปเดตพนักงานปัจจุบันเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบอยู่เสมอ มั่นใจได้ว่าปฏิบัติตามข้อกำหนดระดับโลกด้วยคอนเทนต์ที่ปรับให้เข้ากับแต่ละท้องถิ่นได้อย่างง่ายดาย

การฝึกอบรมเฉพาะตามบทบาท

ช่วยให้ทีมเฉพาะทางพัฒนาทักษะและความรู้ที่จำเป็น เพื่อเป็นตัวแทนองค์กรของคุณได้อย่างมั่นใจ

จากการผลิตที่ใช้เวลาหลายเดือนสู่การเทรนนิ่งในไม่กี่นาที

ก่อนใช้ HeyGen

การผลิตวิดีโอที่มีต้นทุนสูงและใช้เวลานาน

ความสามารถด้านการปรับใช้ให้เหมาะกับแต่ละท้องถิ่นมีจำกัด

สไลด์นิ่งๆ ที่ดึงดูดความสนใจไม่ได้

การเทรนแบบทั่วไปที่ใช้รูปแบบเดียวกันกับทุกคน

อัปเดตคอนเทนต์หลังปล่อยใช้งานได้ลำบาก

หลังจากใช้ HeyGen

สร้างการฝึกอบรมแบบเฉพาะบุคคลได้ในไม่กี่นาที

โลคัลไลซ์เป็นมากกว่า 175 ภาษาและสำเนียง

วิดีโอน่าสนใจที่ช่วยเพิ่มความเข้าใจ

คอนเทนต์เฉพาะบทบาทสำหรับผู้เรียนทุกคน

อัปเดตวิดีโอให้สดใหม่ทันทีตามการเปลี่ยนแปลง

HeyGen vs.
Synthesia & Colossyan

มาตรฐานด้านความน่าเชื่อถือ
และความปลอดภัยระดับสูงสุด

ที่ HeyGen เราเชื่อว่าเทคโนโลยี AI เชิงปฏิวัติต้องมาพร้อมมาตรฐานความปลอดภัยและจริยธรรมในระดับสูงสุดตั้งแต่แรก ทีม Trust & Safety เฉพาะทางของเราช่วยให้ข้อมูลของคุณปลอดภัยและทำให้การใช้ AI เป็นไปอย่างมีจริยธรรม

ความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง

ตั้งแต่การอัปโหลดครั้งแรกจนถึงการส่งมอบขั้นสุดท้าย ข้อมูลของคุณได้รับการปกป้องด้วยโปรโตคอลความปลอดภัยระดับแนวหน้าของอุตสาหกรรม

การปฏิบัติตามมาตรฐานที่ได้รับการรับรอง

ปฏิบัติตามมาตรฐาน SOC 2 TYPE II, GDPR, CCPA, Data Privacy Framework และ AI Act อย่างครบถ้วน

การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

แนวทางด้านความปลอดภัยของเราพัฒนาล่วงหน้าอย่างต่อเนื่องเพื่อคาดการณ์และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่

อีบุ๊ก

แหล่งข้อมูล

อินไซต์จากรายงาน L&D ปี 2025

รายงานฉบับนี้วิเคราะห์ว่าเทคโนโลยีวิดีโอ AI ได้กลายเป็นโซลูชันที่พลิกโฉมการแก้ปัญหาต่างๆ ในด้าน L&D และการฝึกอบรมอย่างไร พร้อมนำเสนอเหตุผลที่ชัดเจนว่าวิดีโอ AI คือเครื่องมือเชิงกลยุทธ์ที่ควรนำมาใช้

ขยายการฝึกอบรมด้วยวิดีโอ AI

คู่มือเชิงปฏิบัตินี้ช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้าน L&D ขยายโปรแกรมการฝึกอบรม และอธิบายว่าทีมสามารถสร้างคอนเทนต์การฝึกอบรมที่น่าสนใจ รองรับหลายภาษา และทันสมัยได้อย่างรวดเร็วและคุ้มค่ามากขึ้นได้อย่างไร

กลยุทธ์การเทรนนิ่งสำหรับทุกทีม L&D

ค้นพบวิธีที่ HeyGen ช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้าน L&D ในทุกฟังก์ชัน ตั้งแต่ HR และการกำกับดูแลข้อบังคับไปจนถึงการเสริมศักยภาพทีมขายและการฝึกอบรมด้านเทคนิค สามารถยกระดับและขยายการเรียนรู้ให้ทันสมัยได้

วิธีสร้างวิดีโอเทรนนิง

คู่มือแบบทีละขั้นตอนนี้จะแสดงวิธีสร้างวิดีโอสำหรับการเทรนนิงและการเสริมทักษะโดยใช้วิดีโอ AI เริ่มสร้างวิดีโอเทรนนิงแบบมืออาชีพในสไตล์แบรนด์ของคุณได้เร็วขึ้น 10 เท่าและประหยัดต้นทุนได้อย่างมหาศาล

มีคำถามใช่ไหม เรามีคำตอบให้

AI training video generator คืออะไร?

เครื่องมือสร้างวิดีโอฝึกอบรมด้วย AI คือแพลตฟอร์มที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการสร้างคอนเทนต์ฝึกอบรมในรูปแบบวิดีโอแบบอัตโนมัติ แทนที่จะต้องใช้กล้อง นักแสดง หรือสตูดิโอ เครื่องมือสร้างวิดีโอ AI ช่วยให้ทีมเรียนรู้และฝึกอบรมเปลี่ยนสคริปต์ เอกสาร หรือสไลด์พรีเซนเทชันให้กลายเป็นวิดีโอฝึกอบรมระดับมืออาชีพได้อย่างรวดเร็ว พร้อมผู้นำเสนอ AI ที่สมจริง เสียงบรรยายธรรมชาติ และการซิงก์ปากที่แม่นยำ แพลตฟอร์มเหล่านี้ช่วยให้ขยายโปรแกรมการฝึกอบรมไปได้ทั่วโลกได้ง่ายขึ้น ในขณะที่ยังควบคุมต้นทุนและเวลาการผลิตให้ต่ำอยู่

วิดีโอฝึกอบรมด้วย AI ช่วยสนับสนุนงาน Learning & Development (L&D) ได้อย่างไร

วิดีโอการฝึกอบรมด้วย AI ช่วยงาน L&D ให้สร้าง อัปเดต และส่งมอบคอนเทนต์การเรียนรู้ที่น่าสนใจได้รวดเร็วและง่ายขึ้น ทีม L&D สามารถ:

  • ขยายการใช้งานทั่วโลกด้วยการแปลและปรับเนื้อหาวิดีโอฝึกอบรมให้เหมาะกับแต่ละภาษาทั่วโลก
  • อัปเดตคอนเทนต์ให้ทันสมัยอยู่เสมอด้วยการแก้ไขและอัปเดตวิดีโอได้ภายในไม่กี่นาที โดยไม่ต้องถ่ายทำใหม่ให้สิ้นเปลืองงบประมาณ
  • เพิ่มการมีส่วนร่วมและการจดจำด้วยบทเรียนวิดีโอแบบอินเทอร์แอกทีฟที่สอดคล้องกับแบรนด์และมีอวตาร AI สมจริง
  • วัดผลกระทบด้วยการติดตามประสิทธิภาพและอัตราการเรียนจบของผู้เรียนในทุกระบบ ช่วยให้องค์กรสามารถออนบอร์ด ยกระดับทักษะ และฝึกอบรมพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น พร้อมลดคอขวดในการผลิตคอนเทนต์

เครื่องมือ AI ใดเหมาะที่สุดสำหรับสร้างคอร์สฝึกอบรมแบบวิดีโอที่มีผู้บรรยายหรืออวตารเสมือนจริง

การทำวิดีโอการตลาดด้วย AI คือการใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อสร้าง ปรับให้เป็นแบบเฉพาะบุคคล และกระจายวิดีโอการตลาดในปริมาณมากอย่างมีประสิทธิภาพ แบรนด์เพียงแค่ใส่สคริปต์หรืออัปโหลดคอนเทนต์ จากนั้นแพลตฟอร์มอย่าง HeyGen จะสร้างวิดีโอคุณภาพสูงที่มีอวตาร เสียงบรรยาย และคำแปลให้ครบ การทำงานแบบอัตโนมัตินี้ช่วยให้ธุรกิจลดต้นทุนการผลิต ย่นระยะเวลา และรักษาความสม่ำเสมอของแบรนด์ในแต่ละภูมิภาค ทำให้การทำวิดีโอการตลาดด้วย AI กลายเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับองค์กรที่ต้องการนวัตกรรมและการเติบโตที่รวดเร็วขึ้น

ความแตกต่างระหว่างอวตารวิดีโอ AI สำหรับวิดีโอฝึกอบรมกับเสียงบรรยาย AI ที่ซิงก์กับสไลด์คืออะไร

อวตารวิดีโอ AI และเสียงพากย์ AI ต่างก็ช่วยสร้างวิดีโอฝึกอบรม แต่มีจุดประสงค์การใช้งานที่ต่างกัน:

  • วิดีโออวตาร AI ใช้ผู้บรรยายดิจิทัลเสมือนจริงที่ปรากฏบนหน้าจอ ทำให้การเทรนนิงรู้สึกเป็นมนุษย์ เป็นส่วนตัว และน่าติดตามมากขึ้น เหมาะที่สุดสำหรับการออนบอร์ด การเทรนนิงด้านกฎระเบียบ และการพัฒนาทักษะที่ต้องให้ความสำคัญกับการมองเห็นผู้พูดบนหน้าจอ
  • เสียงบรรยาย AI ที่ซิงก์กับสไลด์คือการเพิ่มเสียงบรรยายลงบนสไลด์ที่มีอยู่ โดยมักใช้เทคโนโลยีแปลงข้อความเป็นเสียง แม้จะประหยัดต้นทุนกว่า แต่ก็ขาดความรู้สึกเชื่อมต่อแบบเป็นส่วนตัวและความโต้ตอบเหมือนการใช้อวตาร AI


สรุปคือ อวตารช่วยสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่สมจริงและใกล้เคียงมนุษย์มากขึ้น ในขณะที่เสียงบรรยายเหมาะกับคอนเทนต์การฝึกอบรมแบบบรรยายง่ายๆ มากกว่า

HeyGen ช่วยให้ทีม L&D สร้างวิดีโออบรมได้เร็วขึ้นอย่างไร?

HeyGen ช่วยทีม Learning & Development (L&D) สร้างวิดีโอฝึกอบรมได้ภายในไม่กี่นาทีด้วยการใช้ อวตารที่ขับเคลื่อนด้วย AI แทนกระบวนการโปรดักชันแบบเดิม ไม่ต้องเสียเวลาหลายสัปดาห์ไปกับการเขียนสคริปต์ การถ่ายทำ และการตัดต่อ เพียงแค่:

  1. ใส่สคริปต์ของคุณหรืออัปโหลดสื่อการฝึกอบรมที่มีอยู่
  2. เลือกอวตารและเสียง AI ที่สะท้อนตัวตนแบรนด์ของคุณได้ดีที่สุด
  3. สร้างวิดีโอได้ทันทีพร้อมเสียง ภาพ และการลิปซิงก์ที่ซิงก์กันอย่างเป็นธรรมชาติ

ผลลัพธ์คือคอนเทนต์การฝึกอบรมคุณภาพระดับมืออาชีพที่ผลิตได้ในปริมาณมากโดยไม่ต้องใช้กล้อง สตูดิโอ หรือการถ่ายทำใหม่ที่มีค่าใช้จ่ายสูง HeyGen ยังช่วยให้อัปเดตและแปลวิดีโอได้ภายในไม่กี่นาที ทำให้ทีมสามารถรักษาความทันสมัยของคอนเทนต์การฝึกอบรมให้เหมาะกับผู้ชมทั่วโลกได้ตลอดเวลา

สามารถปรับเนื้อหาการอบรมให้เหมาะกับทีมงานทั่วโลกได้ไหม

ได้แน่นอน ด้วย HeyGen คุณสามารถแปลวิดีโอฝึกอบรมเป็นภาษาต่างๆ และสำเนียงมากกว่า 175 แบบได้ทันที ทำให้คอนเทนต์การฝึกอบรมของคุณขยายการใช้งานและเข้าถึงผู้คนในหลากหลายภูมิภาคได้อย่างง่ายดาย

HeyGen ช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้เรียนได้ดีกว่ารูปแบบดั้งเดิมอย่างไร?

วิดีโอที่มีอวตารนำเสนอช่วยดึงดูดความสนใจได้ดีกว่าสไลด์แบบนิ่งหรือเว็บบินาร์ยาวๆ ส่งผลให้ผู้ชมหลุดออกจากคอนเทนต์น้อยลงและจดจำเนื้อหาได้ดีขึ้น

HeyGen คุ้มค่ากว่าการผลิตวิดีโอแบบดั้งเดิมแค่ไหน?

ด้วยการตัดอุปกรณ์ราคาแพง สตูดิโอ และทีมโปรดักชันออกไป HeyGen ช่วยลดทั้งต้นทุนและระยะเวลาการผลิต พร้อมยังคงส่งมอบวิดีโอเทรนนิงคุณภาพสูงระดับมืออาชีพได้เช่นเดิม

HeyGen สามารถเชื่อมต่อกับระบบจัดการการเรียนรู้ (LMS) ที่มีอยู่เดิมได้หรือไม่?

วิดีโอ HeyGen สามารถส่งออกและอัปโหลดไปยังแพลตฟอร์ม LMS ส่วนใหญ่ได้อย่างง่ายดาย ทำให้การเพิ่มการฝึกอบรมที่ขับเคลื่อนด้วย AI เข้าไปในเวิร์กโฟลว์ที่ใช้งานอยู่เป็นเรื่องง่าย

คอนเทนต์ที่สร้างด้วย HeyGen มีความปลอดภัยแค่ไหน?

ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวคือสิ่งสำคัญสูงสุด วิดีโอและข้อมูลของคุณได้รับการปกป้องด้วยโปรโตคอลความปลอดภัยระดับองค์กร ช่วยให้คอนเทนต์การฝึกอบรมของคุณปลอดภัยอยู่เสมอ

