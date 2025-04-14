เปลี่ยนไอเดีย สคริปต์ หรือข้อความใดๆ ให้กลายเป็นวิดีโอคุณภาพมืออาชีพได้โดยไม่ต้องใช้กล้อง ซอฟต์แวร์ตัดต่อ หรือทักษะการโปรดักชัน
ขยายการผลิตวิดีโอระดับมืออาชีพด้วย Text to Video AI
เปลี่ยนข้อความให้กลายเป็นวิดีโอที่ดึงดูดได้อย่างรวดเร็ว เพียงใส่สคริปต์ เลือกอวตารเสมือนจริง (หรือดิจิทัลทวินของคุณเอง) แล้วสร้างเสียงบรรยาย AI คุณภาพสตูดิโอได้หลายภาษา
ลดความยุ่งยากจากการถ่ายทำ นักแสดง และการถ่ายซ่อมที่มีค่าใช้จ่ายสูง ไม่ว่าจะใช้เป็นเครื่องมือแบบครบวงจรเพื่อแปลงข้อความเป็นวิดีโอ หรือใช้สร้างฟุตเทจ A-roll สำหรับโปรแกรมตัดต่อที่คุณชื่นชอบ
สร้างวิดีโอแบบสมบูรณ์จากพรอมต์เดียว ไม่ต้องมีประสบการณ์ตัดต่อวิดีโอ เพียงวางไอเดียหรือหัวข้อของคุณ พิมพ์พรอมต์ แล้ว Video Agent จะทำหน้าที่เป็นผู้กำกับส่วนตัว ช่วยเขียนสคริปต์ วางสตอรีบอร์ด และสร้างแอนิเมชันวิดีโอฉบับสมบูรณ์ให้เสร็จในไม่กี่นาที
สร้างซีนและ B-Roll อัตโนมัติ เปลี่ยนบล็อกโพสต์ ไฟล์ PDF หรือ URL ให้กลายเป็นเนื้อหา text to video ที่น่าสนใจได้ทันที AI จะเปลี่ยนข้อความของคุณเป็นซีน เลือก B-Roll และเลย์เอาต์ที่เหมาะสม พร้อมซิงก์อวตาร ให้คุณเข้าใกล้งานวิดีโอที่เสร็จสมบูรณ์ได้ถึง 80% ในคลิกเดียว
ภาพและการเล่าเรื่องแบบไดนามิกที่คัดสรรด้วย AI ก้าวข้ามเทมเพลตวิดีโอแบบตายตัว Video Agent จะเลือกสต็อกฟุตเทจอย่างชาญฉลาด สร้างภาพจาก AI และออกแบบอินโฟกราฟิกให้ตรงกับสคริปต์ของคุณโดยเฉพาะ ทำให้วิดีโอสั้นทุกคลิปมีเอกลักษณ์และสอดคล้องกับสารที่ต้องการสื่อ
ผู้ช่วยโปรดักชันที่พร้อมทำงานตลอดเวลา สร้างวิดีโอสั้นสำหรับโซเชียลมีเดีย แอสเซทการตลาด และวิดีโอเทรนนิงปริมาณมากได้ในต้นทุนเพียงเล็กน้อย ขยายการผลิตจากวิดีโอสัปดาห์ละหนึ่งชิ้นเป็นโพสต์ทุกวันได้โดยไม่ต้องจ้างทีมโปรดักชันหรือเสียเวลาหลายชั่วโมงไปกับการตัดต่อ
วิธีสร้างผลลัพธ์ที่ดีที่สุดด้วย Text to Video AI
เพื่อใช้ HeyGen ให้คุ้มค่าสูงสุด ผสานความรวดเร็วของ Video Agent เข้ากับความแม่นยำของ AI Studio ใช้ AI สร้าง “ดราฟต์แรก” ของคุณ (ซีน ฟุตเทจ B-roll และสคริปต์) จากนั้นปรับแต่งผลลัพธ์ให้เนี๊ยบในระดับมืออาชีพ
ไม่ต้องเริ่มจากหน้าว่าง ใช้ Video Agent เพื่อเปลี่ยนพรอมต์สั้นๆ หรือ URL ให้กลายเป็นร่างวิดีโอฉบับสมบูรณ์พร้อมสคริปต์และ B-roll ที่สร้างอัตโนมัติ พาคุณไปได้ไกลถึง 80% ในทันที
เลือกใช้อวตารสต็อกหรือ Digital Twin ของคุณเองเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ จับคู่กับเสียงสมจริงจากไลบรารีหรืออัปโหลดไฟล์เสียงของคุณเองเพื่อการนำเสนอที่เป็นธรรมชาติอย่างแท้จริง
เปิดร่างวิดีโอของคุณใน AI Studio เพื่อควบคุมรายละเอียดได้อย่างเต็มที่ แทนที่ฟุตเทจ B-roll ทั่วไปด้วยแอสเซ็ตแบรนด์ของคุณเอง ปรับจังหวะสคริปต์ และขัดเกลาการจัดวางจนกว่าจะตรงกับวิสัยทัศน์ของคุณอย่างสมบูรณ์แบบ
ขยายการเข้าถึงได้ทันทีด้วย Video Translation พากย์เสียงวิดีโอสุดท้ายของคุณเป็นมากกว่า 175 ภาษาโดยอัตโนมัติ พร้อมคงโทนเสียงดั้งเดิมของอวตารและการลิปซิงก์ให้ตรงเป๊ะ
เปลี่ยนสคริปต์ให้เป็นวิดีโอระดับโปรด้วย Text to Video
HeyGen AI video generator จากข้อความช่วยทำให้กระบวนการผลิตเป็นอัตโนมัติ เปลี่ยนสคริปต์ของคุณให้กลายเป็นวิดีโอคุณภาพสูงพร้อมอวตาร เสียงบรรยาย และภาพที่สอดคล้องกัน โดยไม่ต้องใช้กล้องหรือทีมถ่ายทำ
เสียง AI และการแปลภาษาที่สมจริงระดับสูง
สร้างเสียงบรรยายที่ถ่ายทอดอารมณ์ได้อย่างลึกซึ้ง หรือโคลนเสียงของคุณเองเพื่อการบรรยายที่เป็นธรรมชาติ แปลและพากย์เสียงคอนเทนต์อัตโนมัติได้มากกว่า 175 ภาษา เข้าถึงผู้ชมทั่วโลกโดยไม่ต้องอัดเสียงใหม่
สร้างคอนเทนต์สม่ำเสมอในระดับสเกล
รักษาความสอดคล้องของแบรนด์ในวิดีโอหลายร้อยชิ้น บันทึกอวตารแบบกำหนดเองและเทมเพลตสำเร็จรูปเพื่อสร้างคอนเทนต์โซเชียลมีเดียรายวัน โมดูลเทรนนิง หรือข้อความเข้าหาแบบเฉพาะบุคคลได้ภายในไม่กี่นาที ไม่ต้องรอเป็นวัน
สร้าง B-Roll และภาพประกอบ
ไม่ต้องเสียเวลาหาฟุตเทจสต็อกอีกต่อไป AI จะวิเคราะห์ข้อความของคุณเพื่อสร้างหรือเลือก B-roll รูปภาพ และแอนิเมชันที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาให้โดยอัตโนมัติ ช่วยเร่งเวิร์กโฟลว์การทำงานของคุณให้เร็วขึ้น
ส่งออกหลายแพลตฟอร์ม (4K)
ส่งออกวิดีโอเป็นไฟล์ MP4 ได้สูงสุดระดับความละเอียด 4K ปรับรูปแบบคอนเทนต์เป็นแนวตั้ง (TikTok/Reels) หรือแนวนอน (YouTube/LMS) ได้ง่ายๆ เพื่อขยายการเข้าถึงให้ได้สูงสุดบนทุกช่องทาง
การใช้งานจริงของ Text to Video AI
ดูว่าธุรกิจที่คล้ายกับคุณขยายการสร้างคอนเทนต์และขับเคลื่อนการเติบโตได้อย่างไรด้วยแพลตฟอร์ม Text to Video AI ที่ล้ำสมัยที่สุด
Create viral short clips for YouTube, TikTok, and Instagram campaigns. Turn product descriptions into video ads and generate dozens of personalized variations from a single script. The free text to video ai tool built for modern marketers.
Paste your script or internal guide, choose a professional avatar, and create training videos with consistent tone across every module. Localize content into multiple languages for global teams and edit updates without reshooting.
Convert text to video for tutorials, explainers, and social media content. Export in the right format for every platform, use voice cloning to keep your signature sound, and animate scenes with AI-generated visuals.
Transform static product descriptions into dynamic video shorts. Generate video from text listings, showcase features with AI avatars, and export clips optimized for Instagram Reels and TikTok Shop. No video editing experience needed.
Build engaging tutorial and lecture videos from existing lesson plans. Select an avatar, create polished explainer content for any LMS platform, and scale creating videos without ever stepping in front of a camera. This text-to-video ai tool is built for educators.
Clone your voice and avatar, input your script with prospect details, and generate high-quality outreach clips at scale. A single prompt can produce dozens of customizable videos, helping sales teams streamline prospecting and close deals faster.
วิธีเปลี่ยนข้อความให้กลายเป็นวิดีโอ
ใช้เพียงคำของคุณเพื่อปลุกข้อความให้มีชีวิต แล้วให้ ai text to video generator แปลงคอนเทนต์ของคุณให้กลายเป็นวิดีโอระดับมืออาชีพที่สวยสะดุดตา
เริ่มจากพิมพ์ข้อความหรืออัปโหลดเอกสาร จากนั้น AI จะจัดระเบียบไอเดียของคุณให้เป็นฉากต่างๆ
เลือกใช้อวตารที่หลากหลายสมจริงหรือสร้าง Digital Twin ของคุณเอง เลือกเสียง AI ที่เข้ากับโทนและแบรนด์ของคุณหรือโคลนเสียงของคุณด้วยการโคลนเสียงเพื่อการนำเสนอที่เป็นธรรมชาติ
เพิ่มรูปภาพ เทมเพลต คำบรรยาย หรือเพลงประกอบ เคลื่อนไหวโอเวอร์เลย์ แก้ไขแต่ละซีน และใช้หน้าตาที่ปรับแต่งได้เพื่อปรับโทนและสไตล์ของวิดีโอได้เองโดยไม่ต้องมีทักษะด้านเทคนิค
ส่งออกไฟล์ mp4 แล้วแชร์ได้ทันทีบนเว็บไซต์ แพลตฟอร์มโซเชียล หรือระบบการเรียนรู้ของคุณ เลือกวิดีโอแนวตั้งสำหรับ TikTok หรือ Instagram Reels หรือแนวนอนสำหรับ YouTube
เครื่องสร้างวิดีโอจากข้อความด้วย AI จะเปลี่ยนสคริปต์ที่เขียนไว้ให้กลายเป็นวิดีโอคุณภาพสูงที่มีอวตาร AI สมจริง เสียงบรรยายที่เป็นธรรมชาติ คำบรรยาย และภาพประกอบ โดยไม่ต้องใช้กล้อง สตูดิโอ หรือซอฟต์แวร์ตัดต่อใดๆ ด้วย HeyGen เพียงวางสคริปต์ เลือกอวตารโฟโตเรียลลิสติกกว่า 700 แบบ (หรือสร้างดิจิทัลทวินของตัวเอง) เลือกเสียงในกว่า 175 ภาษา แล้วสร้างวิดีโอคุณภาพสตูดิโอได้ภายในไม่กี่นาที
ได้ คุณสามารถอัปโหลดเสียงของคุณเพื่อโคลนเสียงด้วย AI หรือสร้างอวตารแบบกำหนดเองสำหรับแบรนด์หรือการใช้งานส่วนตัว แพลตฟอร์มของเราได้สร้างอวตารจาก AI ไปแล้วกว่า 111,528,023 อวตาร สำหรับครีเอเตอร์และธุรกิจ
วิดีโอส่วนใหญ่จะพร้อมภายในไม่กี่นาที ขึ้นอยู่กับความยาวและการปรับแต่ง
HeyGen เป็นเครื่องมือสร้างวิดีโอ AI จากข้อความที่ดีที่สุดแบบใช้ฟรีเพราะสามารถเปลี่ยนสคริปต์ใดๆ ให้กลายเป็นวิดีโอที่ดูมืออาชีพได้ภายในไม่กี่นาที และแพลตฟอร์มจะจัดการทั้งเสียง ภาพ และการตัดต่อให้อัตโนมัติ ได้วิดีโอคุณภาพสูงโดยไม่ต้องใช้กล้องหรือทักษะการตัดต่อ
วางสคริปต์ของคุณ (หรือพิมพ์พรอมต์อธิบายสิ่งที่ต้องการ) เลือกอวตาร AI และเสียง จากนั้นคลิกสร้าง HeyGen จะเปลี่ยนข้อความให้กลายเป็นวิดีโอพร้อมเสียงพากย์และลิปซิงก์สมบูรณ์แบบที่คุณสามารถพรีวิว ปรับแก้ และส่งออกได้ หากยังไม่มีสคริปต์พร้อมใช้งาน เพียงให้หัวข้อกับ HeyGen แล้วระบบจะเขียนสคริปต์ให้คุณอัตโนมัติ
ได้ คุณสามารถสร้างคอนเทนต์ได้มากกว่า 175 ภาษาและแปลวิดีโอที่มีอยู่ได้ทันที
ได้ คุณสามารถเขียนสคริปต์ส่วนใดส่วนหนึ่งใหม่ได้ และ HeyGen จะสร้างเฉพาะส่วนนั้นขึ้นมาใหม่ให้โดยอัตโนมัติ ทั้งเสียงของอวตาร การลิปซิงก์ และจังหวะเวลา นอกจากนี้ยังสามารถสลับอวตาร เปลี่ยนเสียง ปรับพื้นหลัง เพิ่มคำบรรยาย หรือแก้ไขแต่ละซีนแยกกันได้โดยไม่ต้องเริ่มโปรเจกต์ใหม่ทั้งหมด
มีให้ใช้งาน HeyGen มีแพ็กเกจฟรีที่ให้คุณสร้างคลิปจากข้อความเป็นวิดีโอได้โดยไม่ต้องจ่ายเงิน คุณจะได้ใช้งานอวตาร AI เสียง และฟีเจอร์ตัดต่อหลักๆ โดยสามารถอัปเกรดเป็นแพ็กเกจแบบชำระเงินได้เมื่อคุณต้องการวิดีโอที่ยาวขึ้น ส่งออกได้มากขึ้น หรือใช้อวตารระดับพรีเมียม สำหรับครีเอเตอร์รายบุคคล แพ็กเกจ Creator เริ่มต้นที่ $29
ได้ คุณสามารถใช้วิดีโอของคุณสำหรับการตลาด การฝึกอบรม โซเชียลมีเดีย การโฆษณา และโปรเจกต์สำหรับลูกค้า สำหรับการสร้างวิดีโอขั้นสูงแพ็กเกจ Proเริ่มต้นที่ $49
ได้ HeyGen ช่วยให้สร้างวิดีโอ AI คุณภาพระดับมืออาชีพได้จากข้อความโดยตรง ไม่ว่าจะเป็นสื่ออบรมภายใน คอนเทนต์การตลาด หรือวิดีโออธิบายผลิตภัณฑ์ ระบบ AI ของ HeyGen ช่วยให้การผลิตลื่นไหลและได้ผลงานที่ดูเนี้ยบทุกครั้ง
แน่นอน HeyGen ทำให้การสร้างวิดีโอเทรนนิงและคอนเทนต์วิดีโอง่ายขึ้นมาก เพียงอธิบายไอเดียด้วยพรอมต์ เลือกอวตาร แล้วปล่อยให้ AI จัดการที่เหลือให้ทั้งหมด
ได้ รองรับการส่งออกวิดีโอความละเอียด HD (1080p) และ 4K เพื่อให้วิดีโอของคุณเหมาะสำหรับการใช้งานระดับมืออาชีพและการเผยแพร่บนแพลตฟอร์มต่างๆ
ได้เลย! HeyGen ช่วยให้ผู้ใช้แปลง เสียงเป็นวิดีโอ โดยจับคู่ไฟล์เสียงกับอวตาร AI คำบรรยาย และภาพเคลื่อนไหว เพียงอัปโหลดไฟล์เสียง เลือกสไตล์วิดีโอ แล้วให้ AI สร้างวิดีโอคุณภาพพร้อมใช้งานได้ภายในไม่กี่นาที
สามารถส่งออกไฟล์ MP4 แบบ HD หรือ 4K และเลือกเลย์เอาต์แนวตั้ง สี่เหลี่ยมจัตุรัส หรือแนวนอนได้
HeyGen ให้ความสำคัญกับความปลอดภัย โดยรับรองว่าอวตารและคอนเทนต์ที่สร้างขึ้นสอดคล้องกับแนวทางด้านจริยธรรม ความโปร่งใส การยินยอมของผู้ใช้ และการพัฒนา AI อย่างรับผิดชอบคือปัจจัยสำคัญในการรักษามาตรฐานด้านจริยธรรมของการสร้างวิดีโอ AI
