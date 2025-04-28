AI Reel Generator สำหรับสร้างวิดีโอสั้นไวรัล

เปลี่ยนไอเดีย สคริปต์ ลิงก์ หรือแทร็กให้กลายเป็นคลิปสั้นสำหรับโซเชียลที่ดูมืออาชีพด้วย AI reel generator จาก HeyGen สร้างวิดีโอแบบ audio reactive ใส่คำบรรยาย ตั้งค่าพรีเซ็ตตามแพลตฟอร์ม และทำเวอร์ชันท้องถิ่นอัตโนมัติ ไม่ต้องใช้กล้อง ไม่ต้องมีทีมตัดต่อ แค่ได้วิดีโอสั้นพร้อมเผยแพร่ทันที

136,668,074วิดีโอที่สร้างแล้ว
111,253,103อวตารที่สร้างแล้ว
18,815,732วิดีโอที่แปลแล้ว
ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้ทั่วโลกหลายล้านคนในการนำเรื่องราวมาสู่ชีวิต
คลิปโซเชียลตามเทรนด์

Capture trends fast. Paste a prompt or upload a clip and generate vertical reels that match trending formats, maximizing reach and engagement with minimal turnaround.

รีลสินค้าและคอมเมิร์ซ

Turn product pages or catalog links into shoppable short videos. HeyGen pulls product imagery, creates highlight scenes, and outputs multiple ad variants for testing.

โปรโมตเพลงและปล่อยเนื้อเพลง

Create audio-reactive lyric reels by uploading tracks and lines with our AI tool. The engine times captions and visuals to phrasing and beat so lyric drops feel cinematic and shareable.

ไมโครคอนเทนต์ด้านการศึกษา

Convert lesson scripts, tips, and how-tos into short, captioned reels for faster learner engagement. Localize content via the video translator for global courses and L&D programs.

ครีเอเตอร์รีโพสต์คอนเทนต์และสร้างผลงานแบบแบตช์

Transform long-form videos, live streams, or podcasts into dozens of short reels automatically using our free AI reel generator. Batch generation and API workflows let creators publish consistent content quickly with the help of our free AI reels maker.

ไฮไลต์อีเวนต์และลูปประสิทธิภาพ

Generate concert visuals, DJ loops, or festival promos that match live energy. Export performance-ready loops in high quality for LED screens and VJ setups.

ทำไม HeyGen จึงเป็นเครื่องมือสร้าง AI Reel ที่ดีที่สุด

HeyGen ผสานการสร้างวิดีโอ AI ขั้นสูง การวิเคราะห์เสียง และเวิร์กโฟลว์แบบเทมเพลต เพื่อสร้างวิดีโอสั้นที่ดึงดูดสายตาได้ภายในไม่กี่นาที ครีเอเตอร์และทีมงานจึงได้คุณภาพที่สม่ำเสมอ ปรับแก้ได้รวดเร็ว และมีการทำโลคัลไลซ์ในตัว ทำให้ทุกแคมเปญทำผลงานได้ดีในระดับโลก

สร้างรีลได้อย่างรวดเร็ว

สร้าง Reels คุณภาพมืออาชีพได้ในไม่กี่นาทีจากพรอมต์ สคริปต์ หรือแค่ลิงก์เดียวด้วยเครื่องมือสร้าง AI reel ฟรีของ HeyGen ที่ช่วยอัตโนมัติทั้งการเลือกซีน จังหวะการตัดต่อ และคำบรรยาย ทำให้ครีเอเตอร์เปลี่ยนไอเดียให้กลายเป็นคอนเทนต์พร้อมเผยแพร่ได้เร็วขึ้นอย่างก้าวกระโดด

ออกแบบมาเพื่อการควบคุมงานครีเอทีฟอย่างเต็มที่

เลือกสไตล์ภาพ ปรับการเคลื่อนไหวและโทนสี สลับฟุตเทจหรือปรับแต่งคำบรรยายและจังหวะเวลาอย่างละเอียด HeyGen ให้คุณควบคุมงานได้ในระดับสูงโดยไม่ต้องใช้ซอฟต์แวร์ตัดต่อหรือไทม์ไลน์ที่ซับซ้อน

ขยายการใช้งานได้ทุกแพลตฟอร์มและทุกภาษา

ส่งออกวิดีโอที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละแพลตฟอร์มสำหรับ TikTok, Instagram Reels, YouTube Shorts หรือโฆษณาโซเชียลแบบจ่ายเงินด้วย Reel Maker ของเรา แปลสคริปต์ด้วย Video Translator และรักษาการลิปซิงก์และจังหวะคำบรรยายให้แม่นยำเพื่อเข้าถึงผู้ชมทั่วโลกด้วยเครื่องมือ AI ของเรา

สร้างวิดีโอ Reels จากสคริปต์ด้วย AI

HeyGen จะวิเคราะห์สคริปต์ พรอมต์ หรือเพจที่ลิงก์ไว้ของคุณแล้วสร้างสตอรีบอร์ดแบบแก้ไขได้ที่ประกอบด้วยหลายฉากให้สอดคล้องกับโทนและเจตนาของเนื้อหา ช่วยให้ปรับแต่งคอนเทนต์ได้ตามต้องการ AI video generator จะเลือกฟุตเทจ การเคลื่อนกล้อง และจังหวะเวลาเพื่อสร้างวิดีโอที่ลื่นไหลต่อเนื่องตามเนื้อเรื่องของคุณโดยยังคงถ้อยคำต้นฉบับไว้ครบถ้วน

ภาพวิดีโอที่ตอบสนองต่อเสียงและการตัดต่อที่ขับเคลื่อนด้วยจังหวะเพลง

อัปโหลดเพลงแล้วให้ HeyGen วิเคราะห์จังหวะ บีต และพลังของเพลงเพื่อขับเคลื่อนการตัดต่อ ทรานซิชัน และเอฟเฟกต์ภาพ สร้างรีลที่เต้นไปกับดนตรีของคุณ เน้นจังหวะดรอป และซิงก์กับท่อนเพลงเพื่อให้คอนเทนต์วิดีโอสั้นดึงดูดมากยิ่งขึ้น

คำบรรยายอัจฉริยะ เสียงพากย์ และการทำโลคัลไลเซชัน

สร้างคำบรรยายและเสียงพากย์สำหรับรีลของคุณโดยอัตโนมัติ ระบบรองรับการโคลนเสียงและการบรรยายได้หลายภาษา และตัวแปลวิดีโอจะสร้างการพูดใหม่ในภาษาอื่นเพื่อให้รีลที่ทำโลคัลไลซ์ดูกลมกลืนและทันเวลา

เครื่องมือปรับแต่งและรีมิกซ์ได้อย่างรวดเร็ว

สลับฟุตเทจ b-roll ที่ AI เลือกให้เป็นวิดีโอของคุณเอง เปลี่ยนสไตล์ หรือปรับแต่งแบบละเอียดด้วยพรอมต์ง่ายๆผสานการแปลงภาพเป็นวิดีโอหรือเปลี่ยนใบหน้าเพื่อสร้างคอนเทนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยตัวละคร และใช้ลิปซิงก์เพื่อให้การขยับปากตรงกับเสียงมากขึ้น

มีผู้ใช้งานมากกว่า 100,000 ทีมที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพ ความง่าย และความรวดเร็ว

ดูว่าธุรกิจที่คล้ายกับคุณขยายการสร้างคอนเทนต์และขับเคลื่อนการเติบโตได้อย่างไรด้วยแพลตฟอร์มแปลงภาพเป็นวิดีโอที่ล้ำสมัยที่สุดในตลาด

Miro
"มันช่วยให้นักเขียนของเรามีระดับความคิดสร้างสรรค์ในกระบวนการทำงานได้เท่ากับที่ฉันมีเมื่อทำงานกับสื่อเล่าเรื่องเชิงภาพ"

Steve Sowrey, นักออกแบบสื่อการเรียนรู้
Vision Creative Labs
"ช่วงเวลาที่วิเศษสำหรับฉันคือ ตอนที่เรามีรายการวิดีโอที่ฉันทำทุกสัปดาห์ อยู่ๆ เราก็รู้ขึ้นมาว่าฉันสามารถเขียนสคริปต์ ส่งเข้าไป แล้วไม่ต้องยืนหน้ากล้องอีกต่อไป"

Roger Hirst, ผู้ร่วมก่อตั้ง
Workday
"สิ่งที่ชอบเกี่ยวกับ HeyGen คือไม่ต้องปฏิเสธโปรเจกต์อีกต่อไป เหมือนเราเพิ่มศักยภาพทีมให้เก่งขึ้น สามารถทำงานได้มากขึ้นด้วยทรัพยากรเท่าเดิม"

Justin Meisinger, ผู้จัดการโครงการ
วิธีการทำงาน

วิธีใช้ AI Reel Generator

สร้าง Reels จากไอเดียจนเป็นไฟล์พร้อมเผยแพร่ได้ใน 4 ขั้นตอนชัดเจน

ขั้นตอนที่ 1

วางพรอมต์ ลิงก์ หรืออัปโหลดไฟล์เสียง

ใส่ไอเดียของคุณ วาง URL สินค้า วางสคริปต์ หรืออัปโหลดเพลงเพื่อสร้าง Reels ได้อย่างง่ายดาย HeyGen วิเคราะห์คอนเทนต์ เมทาดาทา และเสียงเพื่อเตรียมสตอรีบอร์ดสำหรับ Reels ของคุณ ทำงานเสมือนเป็นวิดีโอเอดิเตอร์ทรงพลัง

ขั้นตอนที่ 2

เลือกสไตล์และรูปแบบแพลตฟอร์ม

เลือกพรีเซ็ตภาพหรือกำหนดสไตล์เอง จากนั้นเลือกอัตราส่วนแนวตั้ง สี่เหลี่ยมจัตุรัส หรือแนวนอนที่ปรับให้เหมาะกับ TikTok, Instagram หรือ Shorts โดย HeyGen จะเตรียมเวอร์ชันที่เหมาะกับแต่ละแพลตฟอร์มให้อัตโนมัติ

ขั้นตอนที่ 3

ปรับภาพและจังหวะให้ลงตัว

แก้ไขซีน สลับฟุตเทจ ปรับจังหวะ และตั้งค่าสไตล์คำบรรยาย ใช้พรอมต์แบบง่ายหรือเครื่องมือปรับแต่งละเอียดเพื่อเปลี่ยนการเคลื่อนไหว สี หรือจุดเน้นได้โดยไม่ต้องยุ่งกับไทม์ไลน์ที่ซับซ้อน

ขั้นตอนที่ 4

สร้างและเผยแพร่

เรนเดอร์รีลสุดท้ายเป็นไฟล์ MP4 และส่งออกเวอร์ชันที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละแพลตฟอร์ม ใช้โหมดประมวลผลแบบชุดหรือ API เพื่อสร้างวิดีโอหลายเวอร์ชันและเวอร์ชันท้องถิ่นด้วยตัวแปลวิดีโอ

คำถามที่พบบ่อย (FAQs)

AI reel generator คืออะไร และช่วยครีเอเตอร์ได้อย่างไร

AI reel generator ใช้การสร้างวิดีโอ AI เพื่อเปลี่ยนไอเดีย สคริปต์ ลิงก์ หรือไฟล์เสียงให้กลายเป็นวิดีโอสั้น HeyGen ช่วยอัตโนมัติทั้งการตัดต่อ ซับไตเติล และพรีเซ็ตตามแพลตฟอร์ม ทำให้ครีเอเตอร์สร้างรีลได้มากขึ้นและเร็วขึ้น ทดสอบหลายเวอร์ชัน และรักษาเอกลักษณ์ภาพให้สม่ำเสมอโดยไม่ต้องจ้างตัดต่อ

จะทำให้ Reels ของฉันตอบสนองตามเสียงด้วย HeyGen ได้อย่างไร

อัปโหลดเพลงของคุณหรือเชื่อมต่อไฟล์เสียงแล้ว HeyGen จะวิเคราะห์จังหวะ ความเร็ว บีต และช่วงต่างๆ ของเพลงเพื่อใช้กำหนดจังหวะการตัดต่อ ทรานซิชัน และความเข้มข้นของภาพ คุณสามารถเน้นช่วงดรอป จัดซับไตเติลให้ตรงกับวลี หรือแมปสเตมเสียงเข้ากับเอฟเฟกต์เพื่อสร้างภาพวิดีโอแบบตอบสนองต่อเสียงขั้นสูงในรีลของคุณด้วย AI

สามารถแปลงลิงก์สินค้า หรือบล็อกโพสต์ให้กลายเป็นรีลได้ไหม

ได้แน่นอน เพียงวาง URL แล้ว HeyGen เครื่องมือสร้าง AI reels ฟรีจะดึงรูปภาพ ข้อความ และส่วนสำคัญจากหน้าเว็บมาสร้างเป็นสตอรีบอร์ดวิดีโอสั้น เครื่องมือสร้าง AI reel จะจัดลำดับซีน เพิ่มคำบรรยาย และสร้างวิดีโอพร้อมลงโซเชียลที่สามารถปรับแต่งต่อและส่งออกได้

HeyGen รองรับคำบรรยายและฟีเจอร์ด้านการเข้าถึงหรือไม่?

แน่นอน เครื่องมือตัดต่อวิดีโอของเราออกแบบมาเพื่อช่วยให้กระบวนการสร้างสรรค์ของคุณลื่นไหลยิ่งขึ้น HeyGen สร้างคำบรรยายและสไตล์ซับไตเติลที่แม่นยำโดยอัตโนมัติ เหมาะกับการรับชมบนมือถือ คุณสามารถแก้ไขเวลา สไตล์ และภาษาได้ และระบบจะส่งออกเป็นไฟล์ซับไตเติลหรือฝังคำบรรยายลงในวิดีโอตามต้องการ

สามารถทำรีลเวอร์ชันท้องถิ่นสำหรับประเทศอื่นได้ไหม

ได้ ใช้ตัวแปลวิดีโอในตัวเพื่อแปลสคริปต์และคำบรรยาย สร้างเสียงพากย์ภาษาท้องถิ่น และคงจังหวะกับการลิปซิงก์ให้ตรงกัน ช่วยให้ปล่อยคอนเทนต์สั้นที่ปรับให้เข้ากับแต่ละวัฒนธรรมได้อย่างรวดเร็วโดยใช้บรีฟสร้างสรรค์เดียวกัน

มีตัวเลือกการปรับแต่งสไตล์ภาพอะไรบ้าง?

เลือกใช้เทมเพลตได้ทั้งแบบภาพยนตร์ UGC โชว์เคสสินค้า แอนิเมชัน หรือเทมเพลตสำหรับแบรนด์ ปรับแต่งสี การเคลื่อนไหว เลเยอร์ตัวหนังสือ ฟอนต์ และทรานซิชัน แทนที่แอสเซ็ต AI ด้วยฟุตเทจของตัวเองผ่านเครื่องมือ image to video หรืออัปโหลดไฟล์

ตัวสร้างรีล AI เหมาะสำหรับโฆษณาโซเชียลแบบจ่ายเงินหรือไม่?

ได้ HeyGen ส่งออกไฟล์รูปแบบเฉพาะแพลตฟอร์มและไฟล์ MP4 คุณภาพสูงที่ปรับแต่งสำหรับแคมเปญแบบจ่ายเงิน โหมดแบตช์ช่วยให้สร้างโฆษณาหลายเวอร์ชันสำหรับการทดสอบ A B และการปรับประสิทธิภาพได้ง่าย ธุรกิจและครีเอเตอร์ได้สร้างวิดีโอ 136,655,440 ด้วยแพลตฟอร์ม AI ของเราแล้ว

การสร้างและเรนเดอร์วิดีโอใช้เวลานานแค่ไหน?

ส่วนใหญ่ใช้เวลาไม่กี่นาทีในการสร้างรีล ขึ้นอยู่กับความยาวและความซับซ้อน รองรับการประมวลผลแบบแบตช์และการทำงานอัตโนมัติผ่าน API เพื่อจัดการงานปริมาณมากและส่งงานได้รวดเร็วสำหรับทีมที่ต้องสร้างหลายเวอร์ชัน

สามารถใช้เสียงของตัวเองหรืออวตารครีเอเตอร์ของตัวเองใน Reels ได้ไหม

ได้แน่นอน อัปโหลดหรือโคลนเสียงสำหรับบรรยาย และใช้อวตารหรือครีเอเตอร์แบบกำหนดเองเป็นหน้ารายการ Reels ของคุณ ผสมผสาน Face Swap หรือแอสเซ็ตอวตารเพื่อใช้เป็น Talent เดิมซ้ำๆ ตลอดทั้งแคมเปญด้วยเทมเพลตที่ปรับแต่งได้ของเรา

ใครเป็นเจ้าของวิดีโอที่ฉันสร้างขึ้น?

คุณยังคงเป็นเจ้าของวิดีโอทั้งหมดที่คุณส่งออก HeyGen จะไม่อ้างสิทธิ์ในคอนเทนต์ของคุณ ทำให้คุณยังคงเป็นเจ้าของผลงานที่สร้างด้วยเครื่องมือ AI ของเรา ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีสิทธิ์ที่จำเป็นสำหรับสื่อของบุคคลที่สามใดๆ ที่รวมอยู่ในรีล สร้างผู้บรรยาย AI ที่น่าสนใจด้วย 111,252,277 อวตาร ที่สร้างแล้ว

มีเครื่องมือสำหรับนักพัฒนาเพื่อทำงานอัตโนมัติหรือไม่?

ได้ HeyGen มี REST API การแจ้งเตือนผ่าน webhook และฟีเจอร์ประมวลผลแบบแบตช์สำหรับทำงานอัตโนมัติในเวิร์กโฟลว์ link to reel การสร้างแคตตาล็อก และการเผยแพร่ตามเวลาที่กำหนด

HeyGen ปกป้องคอนเทนต์และข้อมูลของฉันอย่างไร?

HeyGen ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยระดับองค์กร รวมถึงการเข้ารหัส การควบคุมการเข้าถึง และตัวเลือกด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดสำหรับทีม เนื้อหาสร้างสรรค์และวิดีโอที่สร้างด้วยระบบของคุณจะถูกเก็บเป็นความลับและปลอดภัย

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

