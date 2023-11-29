ทุกคนมีเรื่องราวของตัวเอง HeyGen ช่วยให้คุณเล่าเรื่องได้ตามต้องการ
ทำไมเราสร้าง HeyGen จากไอเดียสู่นวัตกรรม
HeyGen เริ่มต้นจากไอเดียง่ายๆ คือทำให้การสร้างวิดีโอเป็นเรื่องไม่ยุ่งยาก ทุกวันนี้เรากำลังพลิกโฉมการเล่าเรื่องด้วย AI เพื่อให้ทุกคนสามารถสร้างวิดีโอคุณภาพสูงได้อย่างไร้ขีดจำกัด
เราอยู่ในโลกที่ให้ความสำคัญกับวิดีโอเป็นอันดับแรก
ทุกวันมีการรับชมวิดีโอบน YouTube มากกว่า 1 พันล้านชั่วโมง และโดยเฉลี่ยแล้วคนหนึ่งคนดูวิดีโอ 17 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ดังนั้นถ้าแบรนด์อยากได้ลูกค้า ก็ต้องมีวิดีโอ และวิดีโอก็ต้องใช้กล้อง นักแสดง โลเคชัน ซอฟต์แวร์ตัดต่อ การถ่ายซ่อม… เมื่อรวมทุกอย่างแล้ว วิดีโอที่เสร็จสมบูรณ์อาจมีต้นทุนสูงถึง $1,000 ต่อนาทีเป็นอย่างน้อย
แล้ว AI ก็เข้ามาเปลี่ยนทุกอย่าง
ผู้คนชอบวิดีโอ แต่คนส่วนใหญ่ไม่ชอบการออกกล้อง นั่นคือสิ่งที่ผู้ก่อตั้ง Joshua Xu ค้นพบตอนที่เขาเป็นวิศวกรที่ Snap พัฒนาฟีเจอร์สำหรับ SnapChat Ads และกล้อง AI แต่ด้วยการสร้างวิดีโอจาก AI ทุกคนสามารถปลดปล่อยนักเล่าเรื่องในตัวเองได้ การเอากล้องออกจากสมการกลับยิ่งปลดล็อกความคิดสร้างสรรค์และอิสระในการเล่าเรื่องผ่านภาพ และนั่นคือจุดเริ่มต้นของ HeyGen
ตอนนี้แค่มีสคริปต์ก็พอ
ด้วย HeyGen ธุรกิจเพียงแค่เขียนสคริปต์แล้วสร้างวิดีโอได้ทันที ไม่ต้องใช้กล้อง ไม่ต้องใช้งบประมาณ ไม่ต้องปวดหัว เราช่วยให้บริษัทมากกว่า 100,000 แห่งและผู้คนนับล้านสร้าง ปรับให้เข้ากับแต่ละท้องถิ่น และปรับให้เป็นแบบเฉพาะบุคคลในวิดีโอจำนวนมากได้อย่างมีประสิทธิภาพ — และนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น ขณะที่เราวางมาตรฐานอุตสาหกรรมด้านการใช้วิดีโอ AI อย่างมีจริยธรรม และเป็นผู้นำในการสร้างประสบการณ์ AI ที่สมจริงยิ่งขึ้น เรารู้ว่านี่เป็นเพียงก้าวแรก เราตื่นเต้นที่จะได้เห็นว่าบทต่อไปของเรื่องราวนี้จะเดินหน้าไปอย่างไร
สร้างเพื่อผู้นำระดับแนวหน้า ได้รับการสนับสนุนจากผู้นำระดับแนวหน้า
HeyGen ภูมิใจที่ได้รับการสนับสนุนจากนักลงทุนชั้นนำอย่าง Benchmark, Conviction, Thrive Capital และ Bond ซึ่งมีวิสัยทัศน์ร่วมกับเราในการพลิกโฉมการเล่าเรื่องด้วยวิดีโอที่ขับเคลื่อนด้วย AI
สตาร์ทอัพวิดีโอ AI HeyGen มีมูลค่า 500 ล้านดอลลาร์ในรอบการระดมทุน
Bloomberg
20 มิ.ย. 2024
Bloomberg
20 มิ.ย. 2024
HeyGen ทะยานไปกับจรวดบูมวิดีโอ AI
Forbes
06 พ.ย. 2025
Forbes
06 พ.ย. 2025
44 สตาร์ทอัพ AI ที่น่าจับตามองที่สุดในปี 2024 จากมุมมองของ VC ชั้นนำ
Business Insider
9 ก.ย. 2024
Business Insider
9 ก.ย. 2024
สตาร์ทอัพวิดีโอ AI HeyGen มีมูลค่า 500 ล้านดอลลาร์ในรอบการระดมทุน
Forbes
29 พ.ย. 2023
Forbes
29 พ.ย. 2023
สำนักงานของเรา
ออฟฟิศทั่วโลกของเรารวมสุดยอดคนเก่งเพื่อร่วมกันกำหนดอนาคตของการสร้างวิดีโอด้วย AI
ลอสแอนเจลิส
12130 Millennium Drive, Suite 300 Los Angeles, CA 90094
ซานฟรานซิสโก
180 Sansome Street San Francisco, CA 94104
พาโลอัลโต
3101 Park Blvd Palo Alto, CA 94306
โตรอนโต
1 University Ave Toronto, ON M5J 1T1
เรามุ่งมั่นในการดำเนินงานอย่างถูกต้องโปร่งใส
ความเชื่อมั่นและความปลอดภัยคือหัวใจสำคัญในการดำเนินงานของเรา โปรโตคอลยืนยันตัวตนผู้ใช้ขั้นสูงและการกลั่นกรองคอนเทนต์อย่างเข้มงวดช่วยยกระดับความปลอดภัย ความรับผิดชอบ และมาตรฐานด้านจริยธรรมของผลิตภัณฑ์ของเราอย่างต่อเนื่อง
SOC 2 TYPE II
GDPR
CCPA
DPF
AI ACT
มาร่วมงานกัน
นี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งพิเศษ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานที่ HeyGen
มีคำถามใช่ไหม เรามีคำตอบให้
เครื่องมือพากย์เสียงด้วย AI ของ HeyGen มีความสามารถในการลิปซิงก์ที่ดูเป็นธรรมชาติมากที่สุดหรือไม่?
ใช่ HeyGen พัฒนาด้วยเทคโนโลยีการซิงก์ใบหน้าขั้นสูง ช่วยให้การขยับปากตรงกับเสียงพากย์อย่างแม่นยำ สร้างประสบการณ์พากย์เสียงที่เป็นธรรมชาติคล้ายมนุษย์และทำงานได้อย่างราบรื่นกับคอนเทนต์หลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่วิดีโอการตลาดไปจนถึงสื่อการฝึกอบรม
เครื่องมือพากย์เสียงด้วย AI ของ HeyGen ทำอะไรได้บ้าง?
ตัวพากย์เสียงของ HeyGen แทนที่เสียงต้นฉบับด้วยเสียงพากย์หลายภาษาที่สร้างด้วย AI โดยคงโทน น้ำเสียง และการลิปซิงก์ให้สอดคล้องกัน ช่วยให้ครีเอเตอร์สร้างวิดีโอโลคัลไลซ์คุณภาพสูงได้ทันที โดยไม่ต้องตัดต่อซับซ้อนหรือจ้างทีมพากย์เสียงราคาแพง
HeyGen รองรับการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพในหลายภาษาไหม?
ได้ HeyGen รองรับการพากย์เสียงหลายภาษามากกว่า 175 ภาษาและสำเนียง ช่วยให้ปรับวิดีโอหนึ่งชิ้นให้เป็นหลายภาษาได้อย่างรวดเร็ว ทำให้การกระจายคอนเทนต์ไปทั่วโลกเป็นเรื่องราบรื่นสำหรับองค์กรและครีเอเตอร์ที่ต้องการคุณภาพสม่ำเสมอในทุกตลาดต่างประเทศ
AI รักษาความแม่นยำของการลิปซิงก์ระหว่างการพากย์เสียงได้อย่างไร?
HeyGen จัดเรียงแทร็กเสียงให้ตรงกับการเคลื่อนไหวของใบหน้าด้วยโมเดลแอนิเมชันและการจับจังหวะที่ขับเคลื่อนด้วย AI ช่วยให้เสียงพากย์ตรงกับการขยับปากอย่างเป็นธรรมชาติ ทำให้ผู้ชมโฟกัสที่เนื้อหาสาระของวิดีโอแทนที่จะสังเกตเห็นปัญหาการซิงก์ที่รบกวนสายตา
เสียงพากย์ฟังเป็นธรรมชาติแบบมนุษย์หรือเหมือนหุ่นยนต์?
เสียง AI ของ HeyGen ฟังดูสมจริง ถ่ายทอดอารมณ์ได้ดี และออกแบบมาเพื่อการใช้งานระดับมืออาชีพ แตกต่างจากเครื่องมือแปลงข้อความเป็นเสียงแบบหุ่นยนต์ เพราะให้เสียงที่อบอุ่นเป็นธรรมชาติ ทำให้วิดีโอดูจริงน่าเชื่อถือ เหมาะสำหรับการเรียนรู้ การตลาด หรือการเล่าเรื่อง
สามารถเลือกเสียงหรือสำเนียงที่ต่างกันได้ไหมเมื่อพากย์เสียง?
ได้ HeyGen มีไลบรารีเสียงให้เลือกหลากหลาย ทั้งเพศ น้ำเสียง และสำเนียงท้องถิ่น ความยืดหยุ่นนี้ช่วยให้คุณปรับให้ตรงกับภาพลักษณ์แบรนด์ของวิดีโอ กลุ่มผู้ชม และบริบททางวัฒนธรรม เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
ต้องมีทักษะตัดต่อวิดีโอเพื่อใช้ฟีเจอร์พากย์เสียง AI ของ HeyGen ไหม
ไม่จำเป็นต้องมีทักษะการตัดต่อ เพียงอัปโหลดวิดีโอของคุณ เลือกภาษาและเสียง จากนั้น HeyGen จะจัดการทุกอย่างให้อัตโนมัติ แพลตฟอร์มที่ออกแบบมาให้ใช้งานง่ายทำให้การพากย์เสียงเป็นเรื่องเข้าถึงได้แม้สำหรับผู้เริ่มต้น
HeyGen จะช่วยให้การพากย์เสียงหลายภาษาสำหรับภาพยนตร์และทีวีเป็นเรื่องง่ายหรือไม่
HeyGen ทำให้การพากย์เสียงหลายภาษาสำหรับภาพยนตร์และทีวีง่ายขึ้น มาพร้อมการปรับเสียงพูดให้ลื่นไหลในมากกว่า 175 ภาษาและสำเนียง ช่วยให้เผยแพร่คอนเทนต์สู่ผู้ชมทั่วโลกได้โดยยังคงบรรยากาศและอารมณ์ของต้นฉบับไว้ครบถ้วน
เริ่มสร้างวิดีโอด้วย AI
ดูว่าธุรกิจที่คล้ายคุณขยายการสร้างคอนเทนต์และขับเคลื่อนการเติบโตได้อย่างไรด้วยวิดีโอ AI ที่ล้ำสมัยที่สุด