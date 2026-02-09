พากย์วิดีโอด้วย AI ใน175+ ภาษา
ไม่ใช่แค่พากย์เสียง แต่เป็นการโลคัลไลซ์อย่างแท้จริง AI Video Translator ของเราจะโคลนเสียงพูดธรรมชาติของคุณและซิงก์ปากใหม่ให้เข้ากับภาษาใหม่อย่างสมบูรณ์แบบ ปรับสื่อการฝึกอบรม โฆษณา และคอนเทนต์ YouTube ให้รองรับมากกว่า 175+ ภาษาได้ทันทีโดยไม่ต้องถ่ายใหม่
แตะเพื่ออัปโหลดวิดีโอ!อัปโหลดวิดีโอ!
ดูในภาษาอื่นได้ภายในไม่กี่นาที
เหตุผลที่ควรใช้ HeyGen’s AI dubbing tool
รวดเร็ว เรียบง่าย และคุ้มค่า
ต้องการใช้ AI dubbing เพื่อสร้างเสียงพากย์และแปลวิดีโอใช่ไหม การพากย์เสียงแบบดั้งเดิมต้องใช้สตูดิโอ นักแสดง และทีมตัดต่อ ทำให้มีต้นทุนสูงและใช้เวลานาน ด้วย HeyGen เพียงอัปโหลดวิดีโอของคุณ เลือกจากกว่า 175 ภาษาและสำเนียง แล้วให้ AI สร้างเสียงพากย์คุณภาพมืออาชีพได้ภายในไม่กี่นาที
คงเอกลักษณ์เสียงของคุณไว้
ระบบ text-to-speech ทั่วไปทำให้เสียงขาดเอกลักษณ์ การโคลนเสียงด้วย AI ของ HeyGen จับโทนเสียง สไตล์ และรายละเอียดปลีกย่อยของคุณได้อย่างแม่นยำ สร้างเสียงที่ฟังแล้วเป็นตัวคุณจริงๆ ไม่ว่าจะใช้สำหรับการตลาด การเทรนนิ่ง หรือการเล่าเรื่อง เสียงของแบรนด์คุณจะคงความสม่ำเสมอในทุกภาษา
ลิปซิงก์แม่นยำลื่นไหล
ไม่มีอะไรทำลายอรรถรสได้เท่ากับเสียงพากย์ที่ไม่ตรงจังหวะ HeyGen ใช้ AI จัดเสียงพากย์ให้ตรงกับการขยับปากของผู้พูดอย่างแม่นยำด้วยโมเดลการจับจังหวะขั้นสูง ผลลัพธ์คือการซิงก์ที่ลื่นไหลเป็นธรรมชาติ ช่วยให้ผู้ชมโฟกัสกับคอนเทนต์ได้เต็มที่
ขยายการเข้าถึงระดับโลกของคุณ
การพากย์เสียงช่วยขยายการค้นพบ ระยะเวลาการรับชม และการมีส่วนร่วม HeyGen ทำให้การโลคัลไลซ์ปริมาณมากเป็นอัตโนมัติ เพื่อให้องค์กรและครีเอเตอร์สามารถแปลคลังคอนเทนต์ทั้งชุดได้อย่างรวดเร็ว ดึงดูดผู้ชมต่างประเทศ และเร่งการเติบโต
พากย์วิดีโอและเสียง
HeyGen มีเอนจินพากย์เสียงสองแบบ:Speed และ Precision. หากคุณต้องการการแปลที่เข้าใจบริบท พร้อมลิปซิงก์ที่เป็นธรรมชาติและการตรวจจับเพศที่แม่นยำขึ้น ให้ใช้โมเดลPrecision หากคุณต้องการแปลรวดเร็วในปริมาณมาก ให้ใช้เอนจินSpeed.
คุณยังสามารถใช้การพากย์เสียงเพื่อแปลเฉพาะเสียงของวิดีโอได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องใช้ลิปซิงก์ เช่น เมื่อในวิดีโอไม่มีใบหน้า
มีคำถามใช่ไหม เรามีคำตอบให้
เครื่องมือพากย์เสียงด้วย AI ของ HeyGen มีความสามารถในการลิปซิงก์ที่ดูเป็นธรรมชาติมากที่สุดหรือไม่?
ใช่ HeyGen พัฒนาด้วยเทคโนโลยีการซิงก์ใบหน้าขั้นสูง ช่วยให้การขยับปากตรงกับเสียงพากย์อย่างแม่นยำ สร้างประสบการณ์พากย์เสียงที่เป็นธรรมชาติคล้ายมนุษย์ และทำงานได้อย่างราบรื่นกับคอนเทนต์หลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่วิดีโอการตลาดไปจนถึงสื่อการฝึกอบรม
เครื่องมือพากย์เสียงด้วย AI ของ HeyGen ทำอะไรได้บ้าง?
ตัวพากย์เสียงของ HeyGen แทนที่เสียงต้นฉบับด้วยเสียงพากย์หลายภาษาที่สร้างด้วย AI โดยคงโทน น้ำเสียง และการลิปซิงก์ให้สมจริง ช่วยให้ครีเอเตอร์สร้างวิดีโอโลคัลไลซ์คุณภาพสูงได้ทันที โดยไม่ต้องตัดต่อซับซ้อนหรือจ้างทีมพากย์เสียงราคาแพง
HeyGen รองรับการใช้งานได้หลายภาษามีประสิทธิภาพหรือไม่?
HeyGen จัดเรียงแทร็กเสียงให้สอดคล้องกับการเคลื่อนไหวของใบหน้าด้วยโมเดลอนิเมชันและการจับจังหวะที่ขับเคลื่อนด้วย AI ทำให้เสียงพากย์ตรงกับการขยับปากอย่างเป็นธรรมชาติ ผู้ชมจึงโฟกัสที่เนื้อหาสาระแทนที่จะสะดุดกับปัญหาการซิงก์ที่รบกวนสายตา
เสียงพากย์ฟังเป็นธรรมชาติแบบมนุษย์หรือเหมือนหุ่นยนต์?
เสียง AI ของ HeyGen ฟังดูสมจริง ถ่ายทอดอารมณ์ได้ดี และออกแบบมาเพื่อการใช้งานระดับมืออาชีพ แตกต่างจากเครื่องมือแปลงข้อความเป็นเสียงแบบหุ่นยนต์ เพราะให้เสียงที่อบอุ่นและเป็นธรรมชาติ ทำให้วิดีโอดูจริง เหมาะสำหรับการเรียนรู้ การตลาด หรือการเล่าเรื่อง
สามารถเลือกเสียงหรือสำเนียงที่แตกต่างกันได้ไหมเมื่อพากย์เสียง?
ได้ HeyGen มีไลบรารีเสียงให้เลือกหลากหลาย ทั้งเพศ โทนเสียง และสำเนียงท้องถิ่น ความยืดหยุ่นนี้ช่วยให้คุณปรับเสียงให้ตรงกับแบรนด์ของวิดีโอ ความคาดหวังของผู้ชม และบริบททางวัฒนธรรม เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
ต้องมีทักษะตัดต่อวิดีโอเพื่อใช้ฟีเจอร์พากย์เสียง AI ของ HeyGen ไหม
ไม่จำเป็นต้องมีทักษะการตัดต่อ เพียงอัปโหลดวิดีโอของคุณ เลือกภาษาและเสียง จากนั้น HeyGen จะจัดการทุกอย่างให้อัตโนมัติ ดีไซน์แพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายทำให้การพากย์เสียงเข้าถึงได้แม้สำหรับผู้เริ่มต้น
HeyGen จะทำให้การพากย์เสียงหลายภาษาสำหรับภาพยนตร์และทีวีเป็นเรื่องง่ายหรือไม่
HeyGen ทำให้การพากย์เสียงหลายภาษาสำหรับภาพยนตร์และทีวีง่ายขึ้น มาพร้อมการปรับเสียงพูดให้ลื่นไหลในมากกว่า 175 ภาษาและสำเนียง ช่วยให้เผยแพร่คอนเทนต์สู่ผู้ชมทั่วโลกได้โดยยังคงบรรยากาศและอารมณ์ของต้นฉบับไว้ครบถ้วน
Explore more AI powered tools
Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.
เริ่มสร้างวิดีโอด้วย AI
ดูว่าธุรกิจที่คล้ายคุณขยายการสร้างคอนเทนต์และขับเคลื่อนการเติบโตได้อย่างไรด้วยวิดีโอ AI ที่ล้ำสมัยที่สุด