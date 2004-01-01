受講者にスライドを読むだけの学習をさせるのはやめましょう。既存のスライドデッキをアップロードするだけで、HeyGen がそれらをアバターが案内する動画モジュールに変換し、ナレーションやトランジション、プロ仕様の仕上がりを加えます。あなたのコンテンツライブラリは、一から作り直すことなく、そのまま動画ライブラリへと生まれ変わります。

・PowerPoint、Googleスライド、またはPDFをインポート

・既存の構成と流れを維持する

• アバタープレゼンターを自動的に追加する