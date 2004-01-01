社員が進んで視聴する企業向け研修動画を作成しましょう
PowerPointやPDF、属人的なノウハウを、スタジオ撮影や撮影クルー、SME（社内専門家）への依頼待ちなしで、あらゆるチーム・拠点・言語にスケールする魅力的な動画トレーニングへと変換します。
L&Dコンテンツのボトルネック
人材育成コンテンツのボトルネック
あなたのトレーニングのバックログは増える一方です。新入社員にはオンボーディングが必要で、プロダクトのアップデートには有効化トレーニングが必要です。リーダーシップ層はスキル開発プログラムを求めています。しかし、動画トレーニングを作るには、いつも時間のないSMEとの調整、スタジオの手配、制作クルーの手配が必要で、コンテンツが公開される頃にはすでに古くなっている、という状況に何カ月も待たされます。その一方で、グローバルな従業員には、あらゆるコンテンツを複数言語で提供しなければなりませんが、予算には各市場向けの吹き替え費用は含まれていません。静的なスライドでは受講者の関心を引けず、ライブセッションはスケールしません。そして、2人だけのチームでは、何千人もの従業員がいる組織全体を支えることはできないのです。
HeyGen ソリューション
HeyGen は、既存のトレーニング資料を、受講者が最後まで視聴してくれるプロフェッショナルな動画コンテンツに変換します。PowerPoint をアップロードしたり、スクリプトを貼り付けたり、ドキュメントから AI にコンテンツを生成させることもできます。AI アバターを選ぶか、社内の専門家をクローンして、数分で洗練されたトレーニング動画を作成できます。グローバルな従業員に届けたいですか？ワンクリックで、音声クローンとリップシンク付きで 175 以上の言語に動画を翻訳できます。更新も即時反映されます。スクリプトを編集して再生成するだけで、LMSは再撮影なしで常に最新の状態に保たれます。
大規模な研修を実現するためにL&Dチームが必要とするすべて
PowerPoint を動画に変換
受講者にスライドを読むだけの学習をさせるのはやめましょう。既存のスライドデッキをアップロードするだけで、HeyGen がそれらをアバターが案内する動画モジュールに変換し、ナレーションやトランジション、プロ仕様の仕上がりを加えます。あなたのコンテンツライブラリは、一から作り直すことなく、そのまま動画ライブラリへと生まれ変わります。
・PowerPoint、Googleスライド、またはPDFをインポート
・既存の構成と流れを維持する
• アバタープレゼンターを自動的に追加する
専門家クローン作成
あなたの一流トレーナーは、常にあらゆる場所にいるわけにはいきません。短い動画をもとにデジタルツインを作成し、その専門知識を無制限のトレーニングモジュールに展開しましょう。常に一貫したトレーニングを提供でき、スケジュール調整の問題もなくなり、「SMEの対応待ち」で発生する遅延も解消されます。
・短い録音からSMEの知識をクローンする
・無制限のモジュール間で再利用可能
・録画し直さずにスクリプトを更新
グローバル研修のローカリゼーション
1本のトレーニング動画で、あなたの従業員が話すあらゆる言語に対応。AI動画翻訳とボイスクローン技術により、スペイン語、中国語（標準語）、ドイツ語など、175以上の言語でのオンボーディングを、吹き替えではなく“ネイティブらしい”音声で提供できます。1つの元動画から、全員をそれぞれの母語・希望言語でトレーニングしましょう。
・ボイスクローンで話し手の個性と一貫性を保てる
・リップシンクが顔の動きと一致します
・1本のマスタービデオから世界中へ配信
LMS連携
トレーニングモジュールを、学習管理システム（LMS）へ直接エクスポートできます。SCORM 1.2 および 2004 形式のパッケージは、Cornerstone、Workday Learning、SAP SuccessFactors などで利用可能です。受講完了状況を追跡し、合格基準を設定し、既存のラーニングエコシステムとシームレスに連携できます。
・SCORM 1.2 および SCORM 2004 でのエクスポート
・カスタマイズ可能な達成基準
・LMSへの直接アップロード対応
迅速なコンテンツ更新
製品は変わる。プロセスは進化する。ポリシーは更新される。トレーニングコンテンツを刷新したいときは、台本を編集して再生成するだけ——必要なのは数分であって、数か月ではありません。再撮影も、スタジオ撮影も、制作の滞りも不要。あなたのトレーニングは、常にビジネスと同じスピードで最新の状態に保たれます。
• スクリプトの変更は数分でデプロイされます
・再撮影は不要
・監査証跡のためのバージョン管理
ブランドの一貫性
Brand Kit を使って、組織のビジュアルアイデンティティをしっかりと確立しましょう。承認済みのカラー、フォント、ロゴ、アバターを設定しておけば、作成者が誰であっても、すべてのトレーニング動画が同じプロフェッショナルなチームから生まれたように見えるようになります。Brand Glossary を使えば、製品名や専門用語の発音を、毎回正しく統一できます。
・すべての動画でブランド基準を徹底する
・重要な用語の発音を管理する
・チーム向け承認済みアバターライブラリ
研修ニーズから公開コースまで、3ステップで実現
今あるものから始めよう
既存のPowerPointをアップロードしたり、ドキュメントの原稿を貼り付けたり、またはAIスクリプトジェネレーターに学習目標からコンテンツを作成させることができます。白紙から始める必要はなく、すでにある知識を土台にスタートできます。
プレゼンターを選択
200種類以上の多様なAIアバターから選ぶか、トレーナーのデジタルツインを作成できます。ブランドイメージに合った声を選ぶか、SME（社内専門家）の声をクローンして本物らしさを高めましょう。見た目や雰囲気を自由にカスタマイズして、自社のスタイルに合わせることができます。
プレゼンターを選択
200種類以上の多様なAIアバターから選ぶか、トレーナーのデジタルツインを作成できます。ブランドイメージに合った声を選ぶか、SME（社内専門家）の声をクローンして本物らしさを高めましょう。見た目や雰囲気を自由にカスタマイズして、自社のスタイルにぴったり合わせることができます。
あらゆるトレーニングニーズに応える設計
新入社員オンボーディング
トレーナーの空き状況に左右されない一貫したオンボーディングで、新入社員がより早く戦力になれるようにします。オンボーディング動画は、企業文化、システムの使い方、役割に対する期待事項を網羅し、どの拠点でも毎回同じ内容を提供します。
ユースケース：すべての拠点で新入社員オリエンテーションを標準化するために、対面セッションの代わりにビデオモジュールを活用する。
スキル開発研修
従業員全体の能力を高める、スキルトレーニングを大規模に展開しましょう。リーダーシップ開発、コミュニケーションスキル、技術研修などを一度作成すれば、何千人にも届けることができます。
ユースケース：新任の監督者全員に対して、ライブ研修を日程調整することなく、マネジメント研修を配信する。
製品およびシステム研修
製品アップデートやソフトウェアの変更、新しいツールについて、チームを常に最新の状態に保ちましょう。チュートリアル動画は、システムの動作を正確に示し、インターフェースが変わったときも即座に内容が更新されます。
ユースケース：新機能がリリースされるたびに自動で更新されるCRMトレーニング動画を作成する。
グローバル人材育成トレーニング
各国チームを、それぞれの母国語でトレーニングしましょう。市場ごとに別々の制作を行う必要はありません。同じコンテンツ、同じ品質で、175以上の言語に対応します。
ユースケース：世界各地の配送センターで、倉庫の安全トレーニングを12言語で提供する。
検証済みの成果：ウルトグループは、8言語による65分間のトレーニングプレゼンテーションをわずか4日間で制作し、翻訳コストを80％削減しました。
コンプライアンスおよび安全研修
規制要件を満たすために、一貫性があり追跡可能なコンプライアンス研修を実施しましょう。SCORM 形式でのエクスポートにより、LMS 上で受講完了状況を記録し、監査用の証跡として活用できます。
ユースケース：全ての部門を対象に、完了状況を追跡しながら年次コンプライアンス認定を配布する。
パートナーおよびチャネルの有効化
トレーニングの対象を従業員だけでなく、パートナー、販売代理店、チャネルチームにも広げましょう。トレーナーを各拠点に派遣することなく、大規模でも一貫したメッセージを届けられます。
ユースケース：ディストリビューターの営業チームが、新製品発売時に提供される動画トレーニングを、自分の都合のよい時間に受講できるようにする。
理由があって、G2で最も急成長しているプロダクトです
グローバル向けのトレーニングから動画広告まで、HeyGen は誰でも（そう、あなたでも）あらゆるニーズに対応した高品質でスケーラブルな動画コンテンツを作成できるようにします。お客様に特にご好評いただいているメリットの一部をご紹介します。
品質・使いやすさ・スピードを重視する10万以上のチームに利用されています
あなたのビジネスに近い企業が、どのようにコンテンツ制作をスケールさせ、市場で最も革新的な画像から動画へのプラットフォームを活用して成長を加速しているかをご覧ください。
ご質問がありますか？私たちがお答えします。
トレーニング動画ソフトウェアとは何ですか？
トレーニング動画ソフトウェアは、L&Dチームが動画ベースの学習コンテンツを作成・管理・配信するのに役立ちます。HeyGenはAIアバターと音声合成を活用し、カメラやスタジオ、制作クルーを使わずに、スクリプト、スライド、ドキュメントからプロ品質のトレーニング動画を生成します。その結果、すばやく更新でき、あらゆる言語に翻訳可能なスケーラブルな動画トレーニングを実現できます。
スタジオがなくても、どのように企業向けの研修動画を作成できますか？
お持ちのPowerPointやトレーニング用スクリプトをHeyGenにアップロードします。画面上でプレゼンターを務めるAIアバターを選び、声を選択して、動画を生成します。すべての工程が数か月ではなく、数分で完了します。よりパーソナルな仕上がりにしたい場合は、担当の専門家をクローンして、そのデジタルツインにトレーニングを行ってもらうこともできます。
既存のPowerPointをトレーニング動画に変換できますか？
はい。これは HeyGen で最も人気のある L&D ワークフローのひとつです。PowerPoint や Google スライドの資料をアップロードすると、HeyGen が各スライドをアバターによるナレーション付きの動画シーンに変換します。既存の構成・内容・流れはそのまま維持されます。最終的な動画を生成する前に、スクリプトの編集、タイミングの調整、トランジションの追加なども行えます。
多言語トレーニングはどのように機能しますか？
まずはメインとなる言語で一度だけトレーニング動画を作成します。その後 HeyGen の翻訳機能を使えば、175以上の対応言語で各言語版の動画を自動生成できます。翻訳にはボイスクローン（各言語でも話者の声質が自然に保たれます）とリップシンク（口の動きが翻訳後の音声と一致します）が含まれます。1本の元動画で、世界中に届けましょう。
HeyGenは私たちのLMSと連携できますか？
はい。HeyGen は、Cornerstone、Workday Learning、SAP SuccessFactors、Docebo、Absorb などの主要なラーニングマネジメントシステムで動作する SCORM 1.2 および SCORM 2004 パッケージをエクスポートできます。修了条件のしきい値を設定し、受講者の進捗を追跡し、既存のラーニングエコシステムと統合することができます。
当社の社内専門家のデジタルクローンを作成するにはどうすればよいですか？
HeyGenのAIクローン機能は、短い動画をもとにデジタルツインを作成します。SME（社内専門家）は、照明やフレーミングに関する簡単なガイドラインに従って一度録画するだけで、そのアバターが無制限にトレーニングコンテンツを提供できるようになります。本人が不在のときや退職した後でも、その専門知識は動画として残り、いつでも活用できます。
トレーニング動画はどのくらいの長さまで作成できますか？
HeyGen はさまざまな長さの動画に対応しています。最も効果的なトレーニングはマイクロラーニングの原則に従い、特定の学習目標に焦点を当てた 3〜10 分程度のモジュールで構成されます。ただし、より包括的なトピックについては、より長いコンテンツを作成することも可能です。20 分以上の長時間トレーニングを行う場合は、受講者の集中力と完了率を高めるために、コンテンツを章立てして分割することを検討してください。
私のL&Dチームの複数メンバーでHeyGenを利用できますか？
はい。ビジネス向け HeyGenには、インストラクショナルデザイナー、トレーニングマネージャー、コンテンツ制作者が共同作業できるチームワークスペースが含まれています。共有アセットライブラリにより、承認済みのアバター、ブランド要素、テンプレートをチーム全体で利用できます。管理者向けのコントロール機能で、権限の管理や利用状況の監視を行うことができます。
HeyGenは従来の動画制作と比べてどう違いますか？
従来のトレーニング動画制作では、出演者のスケジューリング、スタジオの手配、撮影クルーとの調整、そして編集などのポストプロダクションが必要で、1本あたり通常2〜3か月、5,000〜15,000ドル以上のコストがかかります。HeyGenなら、同等のクオリティの動画を数分〜数時間で制作でき、修正も無制限です。Advantive社はコンテンツ制作時間を50％削減したと報告しています。Würth Groupは制作時間を50％、翻訳コストを80％削減しました。
トレーニング動画にクイズやインタラクティブな要素を追加できますか？
HeyGen は、クイズ、理解度チェック、分岐パスなどのインタラクティブ要素をサポートしています。選択式の質問を追加したり、リンクを埋め込んだり、学習体験をパーソナライズする分岐ポイントを作成したりできます。インタラクティブ機能は SCORM パッケージに含めてエクスポートでき、LMS 上でのトラッキングに対応します。
私のトレーニングコンテンツは安全に保護されていますか？
HeyGen は SOC 2 Type II 認証を取得しており、GDPR にも準拠しています。お客様のコンテンツは、送信中も保存時も暗号化されています。機密性の高い研修資料を扱うエンタープライズ向け L&D チームには、SSO 連携と一元的なユーザー管理が可能な専用ワークスペースを提供しています。私たちは、お客様のコンテンツを自社の AI モデルの学習には一切使用しません。
どの動画形式と画質レベルがサポートされていますか？
HeyGen は最大 4K 解像度で MP4 形式の書き出しに対応しています。多くの L&D チームは、LMS での配信や帯域幅を考慮し、画質とファイルサイズのバランスが取れた 1080p（フル HD）を使用しています。モバイル優先や帯域幅が限られた環境向けには、720p で書き出すこともできます。
今すぐトレーニング動画の制作を始めましょう
公開される頃にはすでに古くなっているコンテンツを、何カ月も待つのはやめましょう。数分でプロ品質の研修動画を作成し、あらゆる言語に即座に翻訳、ビジネスの変化に合わせて撮り直しなしでいつでも更新できます。Workday、Advantive、Würth Group など、研修のあり方を一新したL&Dチームに加わりませんか。
